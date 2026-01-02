Ema Rsi Trend EA
- Asesores Expertos
- Vi Chi Cuong Nguyen
- Versión: 2.3
- Activaciones: 10
Ema Rsi Trend EA (ERT-3489) es un sistema profesional de trading automatizado basado en la legendaria estrategia, mejorada con un avanzado filtrado del momento y una gestión dinámica de las operaciones. Este EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque disciplinado de seguimiento de tendencias con una alta relación riesgo-recompensa.
Cómo funciona
El EA utiliza una sofisticada combinación de tres Medias Móviles Exponenciales (EMA 34, 89 y 200) para identificar el "Dragón" y la tendencia a largo plazo. Para asegurar entradas de alta calidad, integra un Filtro de Momento RSI, que evita que el bot entre en operaciones durante el agotamiento del mercado o condiciones laterales.
Características principales
-
Entradas de precisión: Sólo opera cuando la acción del precio, la dirección de la tendencia y el impulso están perfectamente alineados.
-
Alto Potencial de Recompensa: Construido con una relación Riesgo-Recompensa por defecto de 1:4, permitiendo un crecimiento rentable incluso con una tasa de ganancias moderada.
-
Protección avanzada: Cuenta con una función automática de punto de equilibriopara bloquear los beneficios con antelación y un tope dinámico basado en la EMA 89 para aprovechar las tendencias largas.
-
Filtro lateral: Incluye una comprobación de distancia de seguridad incorporada entre las EMA para evitar mercados "agitados" y falsas rupturas.
Optimizado para cuentas pequeñas
Sonic Trend Rider es excepcionalmente eficiente en términos de capital. Gracias a su lógica de entrada conservadora y a su estricta gestión del riesgo, funciona perfectamente con un saldo mínimo de sólo 500 USD. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para principiantes que buscan hacer crecer una cuenta pequeña como para operadores experimentados que buscan un seguidor de tendencias estable.
Recomendaciones
-
Depósito mínimo: $500 USD.
-
Plazo: M15 o H1 (Optimizado para M15).
-
Pares de Divisas:Pares principales como el Oro (XAUUSD).
-
Parámetros: Desactive Auto Lot para personalizar su tamaño de lote.
-
Tipo de cuenta: ECN o cuentas con spread bajo para un mejor rendimiento.