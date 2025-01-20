Stochastic Gold Scalper

5

Stochastic Gold Scalper — Asesor automático para scalping preciso

Stochastic Gold Scalper es un asesor automático profesional para la plataforma MetaTrader 5 que combina el análisis de patrones de velas con la filtración de señales a través del oscilador Stochastic. Este enfoque permite identificar los puntos de entrada más precisos, minimizar riesgos y evitar señales falsas. El asesor es ideal para operar en marcos temporales cortos, como M5, y puede utilizarse en instrumentos como oro, pares de divisas e índices.

Ventajas principales

  1. Combinación de análisis de velas y filtro Stochastic
    El asesor reconoce patrones clave de velas, como Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, entre otros. Todas las señales se verifican adicionalmente mediante el oscilador Stochastic, lo que permite filtrar entradas falsas y centrarse en operaciones de alta calidad.

  2. Gestión de riesgos flexible
    El usuario puede elegir entre un volumen de operación fijo y un cálculo automático del lote basado en un porcentaje del depósito. También incluye configuraciones para controlar el nivel máximo de pérdida y limitar la cantidad de operaciones abiertas simultáneamente.

  3. Gestión eficiente de operaciones
    Las funciones de trailing stop y break-even ayudan a minimizar pérdidas y maximizar ganancias. El usuario puede personalizar los parámetros para gestionar posiciones.

  4. Simplicidad y facilidad de uso
    El asesor cuenta con una interfaz sencilla y elementos visuales en el gráfico. Los puntos de entrada, salida y los niveles de Stop Loss y Take Profit se muestran en el gráfico, facilitando el control y análisis de las operaciones.

  5. Versatilidad
    Stochastic Gold Scalper es adecuado para operar con una amplia gama de instrumentos, incluyendo oro (XAUUSD), pares de divisas principales e índices. Se recomienda su uso en el marco temporal M5, pero puede adaptarse a otros intervalos.

Descripción de los patrones de velas

  • Bullish Engulfing (Envolvente alcista):
    Una vela blanca cubre completamente la vela negra anterior, señalando un posible giro alcista.

  • Bearish Engulfing (Envolvente bajista):
    Una vela negra cubre completamente la vela blanca anterior, indicando un posible giro bajista.

  • Hammer (Martillo):
    Una vela con una sombra inferior larga y un cuerpo pequeño. Indica que la presión de los vendedores está disminuyendo y puede iniciarse un giro alcista.

  • Inverted Hammer (Martillo invertido):
    Similar al martillo, pero con una sombra superior larga. Señala un posible giro alcista después de una tendencia bajista.

  • Shooting Star (Estrella fugaz):
    Una vela con una sombra superior larga y un cuerpo pequeño, indicando un posible giro bajista.

  • Doji:
    Una vela donde el precio de apertura y cierre son casi iguales, lo que refleja incertidumbre en el mercado.

  • Morning Star (Estrella de la mañana):
    Un patrón de tres velas que indica un giro alcista: una vela negra larga, seguida de una vela pequeña (puede ser un Doji), y finalmente una vela blanca larga que cierra por encima del punto medio de la primera vela.

  • Evening Star (Estrella de la tarde):
    El patrón inverso a la estrella de la mañana, que señala un giro bajista.

  • Harami:
    Una vela pequeña se encuentra completamente dentro del cuerpo de la vela anterior. Puede ser alcista o bajista.

  • Piercing Line (Línea penetrante):
    Una vela blanca que abre por debajo del cierre de una vela negra, pero cierra por encima de su punto medio, señalando un giro alcista.

  • Dark Cloud Cover (Cubierta de nube oscura):
    Una vela negra que abre por encima del cierre de una vela blanca, pero cierra por debajo de su punto medio, indicando un giro bajista.

Descripción completa de los parámetros

Configuraciones generales

TimeFrame — marco temporal en el que opera el asesor (se recomienda M5).
MagicNumber — número único para identificar las operaciones del asesor.
OrderComment — comentario de texto que se agrega a todas las operaciones.

Configuración del filtro Stochastic

EnableStochFilter — habilitar o deshabilitar el filtro Stochastic.
KPeriod — período de cálculo de la línea rápida del oscilador.
DPeriod — período de suavizado de la línea lenta.
Slowing — parámetro de ralentización del oscilador.
StochMethod — método de cálculo de la media móvil (por ejemplo, simple o exponencial).
OverboughtLevel y OversoldLevel — niveles para determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa (por ejemplo, 80 y 20).

Gestión de riesgos

LotMethod — elegir el método de cálculo del volumen de la operación: lote fijo o porcentaje del depósito.
RiskPercentPerTrade — porcentaje del depósito que el usuario está dispuesto a arriesgar en una sola operación.
MaxTradesAllowed — número máximo de operaciones abiertas simultáneamente.
MaxDrawdownPercent — nivel máximo de pérdida, después del cual el asesor detendrá las operaciones.

Configuración de gestión de operaciones

EnableTrailingStop — habilitar la función de trailing stop.
TrailingStartPoints — ganancia mínima en puntos para activar el trailing stop.
TrailingStopPoints — distancia en puntos a la que el trailing stop sigue al precio.
EnableBreakEven — habilitar la función de punto de equilibrio.
BreakEvenStartPoints — ganancia mínima en puntos para mover la operación al punto de equilibrio.
BreakEvenOffset — distancia en puntos por encima o por debajo del precio de apertura para establecer el stop loss en el punto de equilibrio.

Conclusión

Stochastic Gold Scalper es una solución confiable para la automatización del trading. La combinación del análisis de patrones de velas con el filtro Stochastic garantiza una alta precisión en las señales, minimiza riesgos y mejora los resultados operativos. Este asesor es ideal tanto para traders experimentados como para principiantes que buscan automatizar sus estrategias.


Comentarios 2
Hendry Haryanto
216
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Productos recomendados
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Flashpip Escalador EA Visión general del sistema central Flashpip Scalper es un sistema de scalping multisímbolo impulsado por IA diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real y protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real, protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones para eje
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Asesores Expertos
Beta Applied MACD trabaja en varios principios afiliados a MACD (Moving average convergence/divergence). Para que se produzca la entrada en corto, el precio tiene que estar por encima de la MA o EMA 200, la línea de señal de cruce en MACD de abajo hacia arriba y el cruce se produce por debajo de la línea cero en el MACD. La entrada se produce en la vela posterior al cruce, el stop loss se sitúa por debajo de la media móvil y el take profit en una proporción de 1:1,5.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
SkyNet EA utiliza utiliza la estrategia de retorno medio más filtros para generar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, SkyNet EA es para ti. SkyNet EA no utiliza IA o martingala, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables. El SkyNet EA ha sido sometido a un largo periodo de más de diez años de Back
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Violet Panther Scalper MT5 está especialmente diseñado para trabajar como scalper y un sistema de comercio de tendencia. La estrategia Panther se basa en dos cruces de medias móviles y un lector de velas relativo a estas medias. Se puede configurar un filtro de operaciones basado en valores ATR para hacer que el EA funcione sólo en tendencias reales. Por lo tanto, si la condición de disparo es cierto, Panther strat al comercio en cada nueva condición alcanzada. Un filtro de tendencia adicional p
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Libere el poder de nuestro nuevo EA "Frankenstein" y conquiste el mercado de divisas como nunca antes. Nuestro revolucionario asesor experto combina la fuerza de una estrategia de canal de precios con un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático, permitiéndole navegar por el siempre cambiante mercado con precisión y confianza. ¿Y lo mejor? Durante un tiempo limitado, puede conseguir "Frankenstein" con un asombroso 80% de descuento durante nuestra exclusiva promoción de lanzam
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA ¡Domine los cambios de tendencia con precisión y confianza! ReversePro SmartSMA es una herramienta de trading avanzada que detecta potenciales cambios de tendencia combinando cruces de Medias Móviles Simples (SMA) con confirmación opcional de divergencia RSI. Este EA permite a los operadores entrar en operaciones con gran precisión, por lo que es un activo valioso para los mercados volátiles. Características principales Detección de Inversión de Tendencia: Analiza los cruces
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Super Bollinger EA es un asesor experto exclusivo que utiliza las Bandas de Bollinger como indicador. Es posible configurar el EA para el comercio como una baja frecuencia o de alta frecuencia - Scalping asesor experto. Un filtro de Oscilador Estocástico es implementado para tener algunas operaciones específicas en las Bandas de Bollinger. Takeprofit y Stoploss se calculan en función de la anchura de las Bandas de Bollinger o incluso con TP y SL fijos (en puntos ). También se puede configurar y
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
SmartWay
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Asesores Expertos
1. Descripción del método Random Trader EA es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que inicia operaciones con una dirección de compra o venta elegida al azar. A pesar de la entrada aleatoria, el EA incorpora una sólida gestión de riesgos, un dimensionamiento dinámico de las posiciones y sofisticadas estrategias de salida. Este enfoque único sirve como una herramienta valiosa para la investigación, la diversificación de la cartera, y como una plantilla fundacional para el desarro
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Asesores Expertos
Una estrategia de tendencia que utiliza una combinación de dos indicadores populares, las Bandas de Bollinger y el RSI, proporciona señales fiables. La lógica del asesor La entrada en una posición corta se lleva a cabo cuando el precio toca la banda superior de Bollinger, mientras que el indicador RSI debe estar en la zona de sobrecompra, es decir, por encima del nivel 70. La entrada en una posición larga se lleva a cabo cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger, mientras que el in
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Eagle Pro EA Descripción breve Golden Eagle Pro EA  es un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza una combinación de varios indicadores y análisis multmarco (MA en D1, ATR en M30, Fractales en M5). El asesor incluye ajustes flexibles de gestión de riesgos (lote fijo, porcentaje del saldo, selección del nivel de riesgo), así como funciones avanzadas de trailing stop y break-even. El programa ha pasado exitosamente las pruebas y se recomienda para el comercio de
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (b
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Elliott Wave  EA Descripción Elliott Wave EA  es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott. Características principales Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcion
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro es un Asesor Experto (EA) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, diseñado para operar con pares de divisas populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales preciosos (Oro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas (BTCUSD y otros). El EA se basa en el principio de “Super Signals”, que identifica máximos y mínimos locales (posibles puntos de giro o corrección) en el periodo de tiempo seleccionado. El EA abre operaciones de fo
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador Descripción Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos. Características principales Sistema de trading multindicador: Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móvi
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Strategy Constructor Pro - Constructor Universal de Estrategias Comerciales con Múltiples Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Strategy Constructor Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que proporciona la capacidad de ensamblar y personalizar estrategias comerciales basadas en una amplia gama de indicadores técnicos y patrones clásicos de velas japonesas. Desarrollado considerando los requisitos modernos para el comercio automatizado en los mercados
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Grid Master Pro – asesor experto universal para trading en rejilla Grid Trading. Grid Master Pro es un asesor experto (Expert Advisor) flexible y eficaz para MetaTrader 5 que implementa una estrategia confiable de trading en rejilla (Grid Trading) en una amplia gama de instrumentos. Funciona muy bien con pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metales preciosos (XAUUSD/oro), materias primas (petróleo: Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). El asesor cuenta con un pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Asesores Expertos
Pivot Levels Pro – Asesor Experto Avanzado para MT5 Pivot Levels Pro   es un Asesor Experto (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5 que calcula y traza automáticamente varios tipos de niveles de Pivote (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) y ejecuta operaciones basadas en ellos. El EA integra una potente lógica de gestión de posiciones (algoritmo de red/“Grid”, trailing stop, función de “break-even”) con un panel de estadísticas intuitivo que muestra las ganancias diarias, se
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors. La singularidad de este EA radica en un enfoque intel
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Bollinger Bands Trader Pro   es un potente Asesor Experto (EA) para operar con estrategias de tipo grid (red de órdenes) basadas en el indicador de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Combina una configuración de riesgos altamente personalizable, gestión inteligente de posiciones, funciones avanzadas de Trailing Stop y transición a punto de equilibrio (BreakEven), además de límites de operación diarios y estadísticas de rentabilidad. El EA identifica automáticamente los puntos de entrada al m
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Range Breakout Trader Pro: Estrategia comercial innovadora con múltiples órdenes y cálculo automático de distancias Descripción Range Breakout Trader Pro es una estrategia comercial moderna para MetaTrader 5, especializada en el uso de rupturas de rangos de precio con colocación y gestión automática de órdenes. Este experto asesor avanzado está creado para traders que desean aplicar eficazmente estrategias de ruptura de rango con máxima automatización. El asesor coloca órdenes teniendo en cuenta
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
ATR Grid Trader Pro - Asesor Experto Automático para Trading en Red con Análisis de Volatilidad en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN ATR Grid Trader Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que combina tecnología innovadora de trading en red con un análisis avanzado de volatilidad basado en el indicador Average True Range (ATR). Este potente robot de trading abre posiciones de compra en períodos de baja volatilidad y posiciones de venta en alta volatilidad, y, al activ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Gartley Butterfly Pattern EA Descripción El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat. El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
Filtro:
706093
19
706093 2025.08.17 10:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vladimir Shumikhin
3405
Respuesta del desarrollador Vladimir Shumikhin 2025.08.17 10:39
Hello, I wrote you a private message.
Hendry Haryanto
216
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Vladimir Shumikhin
3405
Respuesta del desarrollador Vladimir Shumikhin 2025.07.06 16:09
Thank you so much for such a sincere and inspiring review! 🙏
I truly appreciate that you gave the EA time to prove itself in real trading, and I’m very happy to hear the results have been so positive.
Your kind words are the best reward for me as a developer. 😊 If you ever have any questions about the setup or want to share your results — I’m always here to help!
And by the way, your Russian is great! 😄 Wishing you successful trading and steady profits!
Best regards,
Vladimir
Respuesta al comentario