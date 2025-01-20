Stochastic Gold Scalper — Asesor automático para scalping preciso

Stochastic Gold Scalper es un asesor automático profesional para la plataforma MetaTrader 5 que combina el análisis de patrones de velas con la filtración de señales a través del oscilador Stochastic. Este enfoque permite identificar los puntos de entrada más precisos, minimizar riesgos y evitar señales falsas. El asesor es ideal para operar en marcos temporales cortos, como M5, y puede utilizarse en instrumentos como oro, pares de divisas e índices.

Ventajas principales

Combinación de análisis de velas y filtro Stochastic

El asesor reconoce patrones clave de velas, como Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, entre otros. Todas las señales se verifican adicionalmente mediante el oscilador Stochastic, lo que permite filtrar entradas falsas y centrarse en operaciones de alta calidad. Gestión de riesgos flexible

El usuario puede elegir entre un volumen de operación fijo y un cálculo automático del lote basado en un porcentaje del depósito. También incluye configuraciones para controlar el nivel máximo de pérdida y limitar la cantidad de operaciones abiertas simultáneamente. Gestión eficiente de operaciones

Las funciones de trailing stop y break-even ayudan a minimizar pérdidas y maximizar ganancias. El usuario puede personalizar los parámetros para gestionar posiciones. Simplicidad y facilidad de uso

El asesor cuenta con una interfaz sencilla y elementos visuales en el gráfico. Los puntos de entrada, salida y los niveles de Stop Loss y Take Profit se muestran en el gráfico, facilitando el control y análisis de las operaciones. Versatilidad

Stochastic Gold Scalper es adecuado para operar con una amplia gama de instrumentos, incluyendo oro (XAUUSD), pares de divisas principales e índices. Se recomienda su uso en el marco temporal M5, pero puede adaptarse a otros intervalos.

Descripción de los patrones de velas

Bullish Engulfing (Envolvente alcista):

Una vela blanca cubre completamente la vela negra anterior, señalando un posible giro alcista.

Bearish Engulfing (Envolvente bajista):

Una vela negra cubre completamente la vela blanca anterior, indicando un posible giro bajista.

Hammer (Martillo):

Una vela con una sombra inferior larga y un cuerpo pequeño. Indica que la presión de los vendedores está disminuyendo y puede iniciarse un giro alcista.

Inverted Hammer (Martillo invertido):

Similar al martillo, pero con una sombra superior larga. Señala un posible giro alcista después de una tendencia bajista.

Shooting Star (Estrella fugaz):

Una vela con una sombra superior larga y un cuerpo pequeño, indicando un posible giro bajista.

Doji:

Una vela donde el precio de apertura y cierre son casi iguales, lo que refleja incertidumbre en el mercado.

Morning Star (Estrella de la mañana):

Un patrón de tres velas que indica un giro alcista: una vela negra larga, seguida de una vela pequeña (puede ser un Doji), y finalmente una vela blanca larga que cierra por encima del punto medio de la primera vela.

Evening Star (Estrella de la tarde):

El patrón inverso a la estrella de la mañana, que señala un giro bajista.

Harami:

Una vela pequeña se encuentra completamente dentro del cuerpo de la vela anterior. Puede ser alcista o bajista.

Piercing Line (Línea penetrante):

Una vela blanca que abre por debajo del cierre de una vela negra, pero cierra por encima de su punto medio, señalando un giro alcista.

Dark Cloud Cover (Cubierta de nube oscura):

Una vela negra que abre por encima del cierre de una vela blanca, pero cierra por debajo de su punto medio, indicando un giro bajista.

Descripción completa de los parámetros

Configuraciones generales

TimeFrame — marco temporal en el que opera el asesor (se recomienda M5).

MagicNumber — número único para identificar las operaciones del asesor.

OrderComment — comentario de texto que se agrega a todas las operaciones.

Configuración del filtro Stochastic

EnableStochFilter — habilitar o deshabilitar el filtro Stochastic.

KPeriod — período de cálculo de la línea rápida del oscilador.

DPeriod — período de suavizado de la línea lenta.

Slowing — parámetro de ralentización del oscilador.

StochMethod — método de cálculo de la media móvil (por ejemplo, simple o exponencial).

OverboughtLevel y OversoldLevel — niveles para determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa (por ejemplo, 80 y 20).

Gestión de riesgos

LotMethod — elegir el método de cálculo del volumen de la operación: lote fijo o porcentaje del depósito.

RiskPercentPerTrade — porcentaje del depósito que el usuario está dispuesto a arriesgar en una sola operación.

MaxTradesAllowed — número máximo de operaciones abiertas simultáneamente.

MaxDrawdownPercent — nivel máximo de pérdida, después del cual el asesor detendrá las operaciones.

Configuración de gestión de operaciones

EnableTrailingStop — habilitar la función de trailing stop.

TrailingStartPoints — ganancia mínima en puntos para activar el trailing stop.

TrailingStopPoints — distancia en puntos a la que el trailing stop sigue al precio.

EnableBreakEven — habilitar la función de punto de equilibrio.

BreakEvenStartPoints — ganancia mínima en puntos para mover la operación al punto de equilibrio.

BreakEvenOffset — distancia en puntos por encima o por debajo del precio de apertura para establecer el stop loss en el punto de equilibrio.

Conclusión

Stochastic Gold Scalper es una solución confiable para la automatización del trading. La combinación del análisis de patrones de velas con el filtro Stochastic garantiza una alta precisión en las señales, minimiza riesgos y mejora los resultados operativos. Este asesor es ideal tanto para traders experimentados como para principiantes que buscan automatizar sus estrategias.



