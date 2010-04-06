Neo Hulk

Neo Hulk es un Asesor Experto (EA) fácil de usar y potente para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para hacer el trading automatizado simple, fiable y eficaz. Perfecto para traders de todos los niveles, Neo Hulk combina estrategias de trading avanzadas con configuraciones fáciles de usar, permitiéndole operar en múltiples mercados con confianza. Si usted es nuevo en el comercio o un profesional experimentado, Neo Hulk le ayuda a automatizar sus operaciones, manteniendo el riesgo bajo control. Visite Neo Hulk LP.

Principales ventajas

  • Para principiantes: Configuración sencilla con opciones de entrada claras, ideal para los nuevos en el comercio automatizado.
  • Flexible: Ajuste la configuración como el tamaño del lote, las horas de negociación y los umbrales de señal para adaptarse a su estrategia.
  • Fiable: Construido con una sólida gestión de errores para garantizar un funcionamiento sin problemas a través de diferentes condiciones de mercado.
  • Soporte multisímbolo: Gestione operaciones en múltiples instrumentos simultáneamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Parámetros de entrada

  • Gestión del riesgo: Elija su tamaño de lote fijo (por defecto: 0,01) para controlar el riesgo por operación.
  • Salidas de la operación: Establezca los niveles de stop-loss y take-profit en puntos (por defecto: 0, lo que significa desactivado). Por defecto, Neo Hulk utiliza umbrales basados en señales para cerrar las operaciones para salidas flexibles y basadas en la tendencia.
  • Señales de operación: Ajuste los umbrales de entrada (por defecto: 35) y salida (por defecto: 15) para afinar cuándo se abren o cierran las operaciones en función de la estrategia AMA.
  • Ajustes generales:
    • Especifique los símbolos para operar (por ejemplo, "XAUEUR, BTCUSD, USDCAD" o déjelo vacío para el gráfico actual).
    • Activar/desactivar ajustes dinámicos de stop-loss para trailing stops.
    • Asignar un identificador de operación único (por defecto: 5) para el seguimiento.

    Enlaces útiles

    ¿Listo para simplificar su trading? Neo Hulk es su solución para el trading automatizado, fiable y personalizable en MT5. ¡Pruébelo hoy y tome el control de su viaje de comercio!

    Nota Importante

    Neo Hulk se vende exclusivamente a través de la página web MQL5. Si ves que se ofrece en otros lugares, puede ser una estafa.

