HMA Scalper Pro EA

5

HMA Scalper Pro EA  es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras).

La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona de forma flexible a las fluctuaciones de precio a corto plazo, utilizando un principio de red (Grid) para la apertura de órdenes y herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Un panel de visualización integrado facilita la configuración y el control de los parámetros de negociación.

Funciones principales y propósito de HMA Scalper Pro EA 

Enfoque de scalping
El asesor está orientado a impulsos de precio de corto plazo, buscando determinar rápidamente posibles puntos de entrada y salida.

Método de red (Grid)
Incluye un modo Grid que permite abrir órdenes adicionales con un paso definido cuando el precio se mueve en contra de la posición, con el fin de alcanzar un punto de entrada promedio más ventajoso.

Protección de capital multinivel
Parámetros flexibles para establecer stop loss, mover posiciones a punto de equilibrio (breakeven), utilizar trailing stop y aplicar límites diarios ayudan a controlar el riesgo en instrumentos volátiles como el oro, el petróleo y las criptomonedas.

Panel de información
En el gráfico se muestran parámetros importantes de la negociación en curso, un resumen de operaciones y el historial, lo que facilita la evaluación de la situación y la toma de decisiones oportunas.

Versatilidad
Las amplias opciones de configuración hacen que el asesor sea eficaz tanto en los pares de divisas principales con spreads reducidos como en metales, petróleo o criptomonedas, dando al usuario la libertad de adaptarse a diversas condiciones de mercado y estilos de trading.

Descripción detallada de los parámetros de entrada

Hull Scanner Settings

  • HullTimeframe (por defecto PERIOD_M15)
    Selecciona el marco temporal para calcular la media móvil Hull. En marcos de tiempo bajos, el asesor reacciona más rápidamente a fluctuaciones pequeñas; en marcos de tiempo altos, filtra mejor el ruido del mercado.

  • HullPeriod (20)
    Período de cálculo de HMA. Un valor más alto suaviza los datos y retrasa las señales; uno demasiado bajo puede generar un exceso de señales falsas.

  • HullDivisor (2.0)
    Coeficiente que determina la aceleración. Disminuir este parámetro aumenta la sensibilidad, resultando en señales más tempranas pero potencialmente menos precisas.

  • HullPrice (PRICE_CLOSE)
    Tipo de precio para el cálculo: Close, Open, High, Low, etc. El más frecuente es el precio de cierre (Close).

Lot & Risk Settings

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED o LOTMODE_PERCENT)
    Método de cálculo del lote: valor fijo o porcentaje sobre el balance.

  • FixedLotSize (0.01)
    Tamaño del lote si se utiliza el modo fijo (LOTMODE_FIXED).

  • RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
    Establece el nivel de riesgo (1%, 2% o 5% del depósito) cuando está activo LOTMODE_PERCENT.

Grid Trading Settings

  • UseGrid (true/false)
    Activa o desactiva el uso del enfoque de red (Grid). Si está activado, cuando el precio se mueve en contra de la posición, el robot abre una serie adicional de órdenes con el paso establecido.

  • GridStep (200 puntos)
    Distancia (en puntos) entre las órdenes que se añaden para promediar la posición.

  • MaxGridOrders (5)
    Número máximo de órdenes dentro de una misma serie de red.

  • GridReduceRisk (false/true)
    Si está activado, el volumen de cada nueva orden en la red se reduce en el siguiente nivel, ayudando a optimizar la carga total sobre el balance.

Trading Direction

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
    Indica en qué dirección operará el asesor: solo compras, solo ventas o ambas direcciones simultáneamente.

Stop Loss & Take Profit Settings

  • StopLoss (1000 puntos)
    Stop loss de protección. Si se establece en 0, se desactiva, pero se recomienda utilizar niveles reales de protección.

  • TakeProfit (160 puntos)
    Take profit en puntos. Si se establece en 0, la función se desactiva.

Trailing Stop & BreakEven Settings

  • TrailingStop (false/true)
    Activa el stop loss dinámico (trailing stop) a medida que el precio avanza en la dirección favorable.

  • TrailingStart (160 puntos)
    Distancia mínima entre el precio de apertura y el precio actual a partir de la cual se activa el trailing.

  • TrailingDistance (100 puntos)
    Paso en el que el stop loss “sigue” al mercado.

  • TrailingStep (50 puntos)
    Cambio mínimo para mover el stop loss durante el trailing.

  • BreakEven (false/true)
    Función para trasladar la posición a punto de equilibrio al alcanzar una ganancia predefinida.

  • BreakEvenStart (100 puntos)
    Beneficio mínimo (en puntos) a partir del cual el robot coloca el stop loss cerca del precio de entrada.

  • BreakEvenOffset (50 puntos)
    Distancia desde el precio de apertura original al moverlo a punto de equilibrio.

Trading Rules

  • MaxSpread (300 puntos)
    Si el spread supera este valor, el asesor no abrirá nuevas operaciones.

  • MinutesBetweenTrades (5)
    Pausa mínima (en minutos) entre órdenes.

  • FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
    Modo de filtrado de operaciones:

    • FILTER_TIME_ONLY — solo se usa el intervalo de tiempo.
    • FILTER_DISTANCE_ONLY — solo se aplica la limitación por distancia en puntos desde la última operación.
    • FILTER_BOTH_OR — se cumple si se da al menos una de las condiciones (tiempo o distancia).
    • FILTER_BOTH_AND — se deben cumplir ambas condiciones (tiempo y distancia).

  • MagicNumber (777)
    Identificador único para distinguir las operaciones del asesor en la terminal.

  • TradeComment ("MScanner")
    Etiqueta para las operaciones, útil para identificarlas rápidamente.

  • DailyLimit (true/false)
    Activa una limitación del número de operaciones diarias.

  • MaxOrdersPerDay (5)
    Número máximo de operaciones que el asesor puede abrir en un día.

  • CloseOnOpposite (false/true)
    Si está activo, cierra automáticamente las posiciones abiertas cuando aparece una señal contraria.

Display Settings

  • ShowPanel (true/false)
    Muestra u oculta el panel con información en el gráfico.

  • ShowProfitStats (true/false)
    Permite ver estadísticas de beneficio diario, semanal, mensual y los resultados generales.

  • ShowTradeHistory (true/false)
    Si se requiere, dibuja marcas de órdenes pasadas en el gráfico.

  • BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
    Colores para las operaciones de compra y venta.

  • TradeFontSize (10)
    Tamaño de fuente para las etiquetas de las operaciones.

Panel Colors

  • PanelBackColor (clrSteelBlue)
    Color de fondo del panel.

  • PanelTextColor (clrWhite)
    Color principal de la fuente en el bloque informativo.

  • PanelEditColor (clrDimGray)
    Color para resaltar campos que muestran datos dinámicos.

Aplicación en diferentes instrumentos

Principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, etc.)
Alta liquidez y spreads relativamente reducidos los hacen atractivos para el scalping.

Oro (XAU/USD)
Se caracteriza por su alta volatilidad. Con una configuración adecuada, el asesor puede reaccionar rápidamente a movimientos bruscos.

Petróleo (Brent, WTI)
El mercado del petróleo suele mostrar movimientos impulsivos, brindando oportunidades para grid trading y ganancias rápidas.

Criptomonedas (BTC, ETH, LTC, etc.)
La negociación 24/7 y la fuerte volatilidad son características destacadas del criptomercado, donde la flexibilidad del asesor permite frecuentes entradas.

Consejos prácticos

Gestión de riesgos
Ajusta LotMethod, StopLoss y RiskLevel teniendo en cuenta tu tolerancia al riesgo y la volatilidad del instrumento que negocias.

Pruebas preliminares
Prueba el asesor en el probador de estrategias de MetaTrader 5 y en una cuenta demo antes de emplearlo en el trading real.

Consideración de sesiones de trading y noticias
En las principales divisas, los períodos más activos suelen ser las sesiones europea y americana. En el mercado de petróleo (Brent/WTI) se debe prestar especial atención a las noticias sobre reservas (EIA, etc.).

Spread y calidad de ejecución
Comprueba de antemano con tu bróker el nivel de spreads y la velocidad de ejecución de órdenes, ya que en el scalping y en la operativa de red esto cobra especial relevancia.

¿Por qué HMA Scalper Pro EA  es una elección prometedora?

  • Lógica mejorada de la Hull MA
    Proporciona señales más precisas de cambio de tendencia que las medias móviles tradicionales, mejorando la oportunidad de las operaciones.

  • Sistema de protección ampliado
    Incluye diversos formatos de stop loss, transferencia a punto de equilibrio y límites diarios, ayudando a mantener el riesgo bajo control.

  • Amplia compatibilidad
    El asesor trabaja de forma estable en pares principales, metales, energéticos y criptomonedas, facilitando la transición entre distintos sectores del mercado.

  • Visualización práctica
    Permite ver en tiempo real el estado de las operaciones, los resultados y otros datos clave sin cambiar de plataforma.

  • Ahorro de tiempo
    El algoritmo realiza los cálculos y optimiza las entradas, de modo que el trader puede centrarse en la estrategia general.

Conclusión

HMA Scalper Pro EA  es una herramienta confiable tanto para scalpers como para traders que prefieren sistemas grid moderados. Basado en la lógica de señal avanzada de HMA, ofrece mecanismos integrales de gestión de riesgos y un panel intuitivo para el monitoreo. Configurado correctamente, el asesor puede fortalecer la cartera de trading, facilitando la gestión de posiciones y adaptándose a una amplia gama de condiciones de mercado: desde pares de divisas estándar hasta contratos de materias primas y criptomonedas.

