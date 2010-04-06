Autonomous Gear Prime AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Autonomes Getriebe Prime AI (MT5)

[Untertitel: Bollinger Konvergenz | Gear Momentum | Gear Shield Safety]

Einführung Autonomous Gear Prime AI ist ein kinetisches Reversionssystem, das entwickelt wurde, um hochpräzise Marktbewegungen zu erfassen. Es visualisiert den Markt als ein mechanisches System von Zahnrädern. Es identifiziert "Action Zones" unter Verwendung enger Bollinger Bänder, synchronisiert mit dem "Gear Momentum" (Williams %R) und bestätigt die Geschwindigkeit mit dem MACD. Auf diese Weise entsteht eine leistungsstarke Konvergenzmaschine, die nur ausgeführt wird, wenn Preis, Momentum und Geschwindigkeit übereinstimmen.

Version 1.10 Update: Gear Shield Core Diese Version ist mit dem "Gear Shield" Sicherheitsprotokoll verstärkt. Sie verfügt über eine "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Logik, die einen extremen Sicherheitsabstand (10x Margin) auf der Grundlage von Broker-Limits berechnet. Dies gewährleistet eine 100%ige Einhaltung der Marktvalidierungsregeln und verhindert Ausführungsfehler bei Volatilitätsspitzen.

Handelsstrategie (Pulse Convergence Logic) Das System arbeitet mit einer 3-Gang-Synchronisation:

  1. Aktionszone (Volatilität): Verwendet Bollinger Bänder mit einer empfindlichen Abweichung (1,8).

    • Kaufzone: Der niedrige Kurs berührt das untere Band.

    • Verkaufszone: Der hohe Preis berührt das obere Band.

  2. Getriebe-Momentum (Haken): Verwendet Williams %R, um den "Hook" zu erkennen.

    • Kaufhaken: %R zieht sich aus dem überverkauften (-80) Bereich zurück.

    • Sell Hook: %R fällt aus dem überkauften (-20) Bereich.

  3. Velocity Confirm (MACD): Stellt sicher, dass sich das MACD-Momentum in die Richtung des Handels bewegt (Velocity Up/Down), um zu verhindern, dass man in ein fallendes Messer gerät.

Hauptmerkmale

  • Gear Shield Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen enormen Sicherheitsabstand aufrechterhält. Sie verhindert, dass Ihre Trailing-Stops von Broker-Limits abgewiesen werden, selbst in Umgebungen mit hoher Streuung.

  • Konvergenz-Handel: Handelt nur, wenn Volatilität, Momentum und Geschwindigkeit übereinstimmen.

  • Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für mechanische Präzision).

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === PULSE BRAIN ===

    • InpBandsDev : Empfindlichkeit der Aktionszone (Standardwert 1,8).

    • InpWprPeriod : Einstellungen für das Gangmomentum.

    • InpMacdFast/Slow : Geschwindigkeitseinstellungen.

  • === GEAR SHIELD (SCHUTZ) ===

    • InpSlAtrMult : Stop Loss Abstand (Standard 2.2x ATR).

    • InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 4,5x ATR).

    • InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).

  4. Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


