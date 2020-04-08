MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO es un indicador sin repintado que muestra la dirección del mercado. Identifica cambios de tendencia, así como las entradas iniciales y repetidas de los principales participantes del mercado. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela.

Solicita y recibe una guía en PDF detallada con ejemplos de estrategias a través de mensajes privados.

Elementos principales del indicador:

BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios reales de tendencia. Representan las entradas de los grandes participantes y la confirmación de su presencia (marcadas con números).

BOS FILL – colorea las velas en la dirección de la tendencia. Marca las zonas donde los “grandes jugadores” entran al mercado y los puntos donde la tendencia cambia.

Niveles de señal:

BOS – entrada de un participante con fuerza indefinida (a menudo una corrección dentro de la tendencia principal).

Move SL – representación visual de cómo un gran participante mueve su posición. Puede utilizarse como referencia para ajustar el stop loss.

Super BOS – entrada de un gran participante con mayor prioridad que un BOS normal. En algunos casos, un BOS puede actualizarse a Super BOS cuando aparece confirmación; el indicador lo resalta con un cambio de color.

Mega BOS – niveles clave de los mayores participantes del mercado, capaces de revertir la dirección de la tendencia.

Mega BOS moved – movimiento de una posición Mega BOS y confirmación de su dominio en el mercado.

Las alertas pueden activarse en la configuración.

STRUCTURE

STRUCTURE muestra la estructura precisa del mercado, incluidos los puntos clave de mínimos y máximos y la ubicación del cambio de estructura más reciente. La numeración de las correcciones min–max indica la duración de la tendencia: cuanto mayor es el número, mayor es la probabilidad de un cambio de estructura.

MIN MAX – subestructura que muestra todas las entradas de todos los participantes del mercado sin filtrado, útil para un análisis detallado de los movimientos de tendencia.

BREAK – rupturas de estructura.

Todos los datos y señales del indicador permanecen en el gráfico sin repintarse, lo que garantiza total transparencia y confianza.

Los parámetros del indicador son altamente flexibles, lo que te permite personalizar fácilmente los colores de visualización según tus preferencias.

EP – Puntos de Entrada

EP marca zonas de entrada favorables después de que un gran participante entra al mercado y se produce una corrección. El indicador no se repinta, lo que significa que el análisis está disponible inmediatamente en el gráfico.

Aumenta el número de velas para el análisis en la configuración según el rendimiento de tu computadora y analiza o valida tus configuraciones junto con el indicador.

El botón EP te permite:

activar zonas de entrada favorables con un solo clic en el panel;

ver todos los puntos de entrada o concentrarte solo en el BOS Flow actual;

actual; establecer un nivel de retroceso del 50% o superior para mostrar solo los puntos de entrada más favorables;

o superior para mostrar solo los puntos de entrada más favorables; usar el porcentaje de retroceso configurado en none para ver todos los puntos de entrada, por ejemplo para acumulación de posiciones o trading en rejilla;

para ver todos los puntos de entrada, por ejemplo para acumulación de posiciones o trading en rejilla; recibir señales en la plataforma y notificaciones en el teléfono cuando aparezca un nuevo punto de entrada.

El panel puede ocultarse presionando la tecla (x) del teclado para que no se muestre en el gráfico.

Escáner (en desarrollo)

Está previsto añadir un escáner de instrumentos en los marcos temporales seleccionados. Puede utilizarse como filtro para identificar el inicio de una tendencia en un marco temporal inferior dentro de una corrección en un marco temporal superior. Esto añadirá confirmación adicional para encontrar puntos de entrada de alta probabilidad.