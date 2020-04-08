MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO es un indicador sin repintado que muestra la dirección del mercado. Identifica cambios de tendencia, así como las entradas iniciales y repetidas de los principales participantes del mercado. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela.

Solicita y recibe una guía en PDF detallada con ejemplos de estrategias a través de mensajes privados.

Elementos principales del indicador:

BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios reales de tendencia. Representan las entradas de los grandes participantes y la confirmación de su presencia (marcadas con números).

BOS FILL – colorea las velas en la dirección de la tendencia. Marca las zonas donde los “grandes jugadores” entran al mercado y los puntos donde la tendencia cambia.

Niveles de señal:

BOS – entrada de un participante con fuerza indefinida (a menudo una corrección dentro de la tendencia principal).

Move SL – representación visual de cómo un gran participante mueve su posición. Puede utilizarse como referencia para ajustar el stop loss.

Super BOS – entrada de un gran participante con mayor prioridad que un BOS normal. En algunos casos, un BOS puede actualizarse a Super BOS cuando aparece confirmación; el indicador lo resalta con un cambio de color.

Mega BOS – niveles clave de los mayores participantes del mercado, capaces de revertir la dirección de la tendencia.

Mega BOS moved – movimiento de una posición Mega BOS y confirmación de su dominio en el mercado.

Las alertas pueden activarse en la configuración.

STRUCTURE

STRUCTURE muestra la estructura precisa del mercado, incluidos los puntos clave de mínimos y máximos y la ubicación del cambio de estructura más reciente. La numeración de las correcciones min–max indica la duración de la tendencia: cuanto mayor es el número, mayor es la probabilidad de un cambio de estructura.

MIN MAX – subestructura que muestra todas las entradas de todos los participantes del mercado sin filtrado, útil para un análisis detallado de los movimientos de tendencia.

BREAK – rupturas de estructura.

Todos los datos y señales del indicador permanecen en el gráfico sin repintarse, lo que garantiza total transparencia y confianza.

Los parámetros del indicador son altamente flexibles, lo que te permite personalizar fácilmente los colores de visualización según tus preferencias.

EP – Puntos de Entrada

EP marca zonas de entrada favorables después de que un gran participante entra al mercado y se produce una corrección. El indicador no se repinta, lo que significa que el análisis está disponible inmediatamente en el gráfico.

Aumenta el número de velas para el análisis en la configuración según el rendimiento de tu computadora y analiza o valida tus configuraciones junto con el indicador.

El botón EP te permite:

  • activar zonas de entrada favorables con un solo clic en el panel;
  • ver todos los puntos de entrada o concentrarte solo en el BOS Flow actual;
  • establecer un nivel de retroceso del 50% o superior para mostrar solo los puntos de entrada más favorables;
  • usar el porcentaje de retroceso configurado en none para ver todos los puntos de entrada, por ejemplo para acumulación de posiciones o trading en rejilla;
  • recibir señales en la plataforma y notificaciones en el teléfono cuando aparezca un nuevo punto de entrada.

El panel puede ocultarse presionando la tecla (x) del teclado para que no se muestre en el gráfico.

Escáner (en desarrollo)

Está previsto añadir un escáner de instrumentos en los marcos temporales seleccionados. Puede utilizarse como filtro para identificar el inicio de una tendencia en un marco temporal inferior dentro de una corrección en un marco temporal superior. Esto añadirá confirmación adicional para encontrar puntos de entrada de alta probabilidad.

Productos recomendados
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Asesores Expertos
Trend PRO Expert Advisor esta desarrollado en base al indicador PipFinite Trend PRO, el mejor indicador del mercado hasta el momento. El algoritmo inteligente de PipFinite Trend Pro detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Este EA abre órdenes cuando el indicador tiene señales de compra/venta y establece SL/TP siguiendo las reglas del indicador. Puede leer más información sobre el indicador PipFinite Trend PRO aquí . Informacion Importante
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. Nota : esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp. Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alerta: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para telé
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
Indicadores
MACD Color para ORO Sirve para ver el movimiento del gráfico y comprobar si se compra o se vende. Fácil de ver por el color de la marca. Rojo es abajo / Azul es arriba. Se puede utilizar con cada marco de tiempo por 1. 1.Long Trade : Utilizarlo con time-frame H1 / H4 / Daily 2.Short Trade : Úselo con time-frame M5 / M15 / M 30 / H1 y se puede ver cuando se va a abrir o cerrar las órdenes por ver este indicador por bien por ver la línea de señal de corte con la línea de color de nuevo en contrari
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Scalping Histogram Pro mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram Pro" para MT4, sin repintado. - El indicador Scalping Histogram Pro permite buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso del precio tras una pequeña corrección. - Scalping Histogram Pro puede mostrarse en dos colores: naranja para impulso bajista y verde para alcista. - Al observar al menos 10 barras consecutivas del mismo color en el histograma, significa que se está produciendo un fuerte impulso. - La señal de entrada es una colum
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
El gráfico de velas Heiken Ashi es una versión mejorada del gráfico de velas japonés, que puede filtrar eficazmente el "ruido" del mercado del gráfico de velas japonés. Muchos operadores lo prefieren por su sencillez e intuición. Para los operadores de tendencia, el gráfico de velas HA es una herramienta mágica. A diferencia del gráfico de velas japonés tradicional, el Heikenashi no refleja el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre del mercado. En su lugar,
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Comercio El concepto: La perspectiva de un general en el campo de batalla ] Mientras seas un "soldado de infantería" que sólo lucha contra el enemigo que tiene delante, no podrás seguir ganando en el comercio. SHOGUN Trade eleva su perspectiva de la guerra local a la de un "Comandante" que observa todo el campo de batalla, controlando simultáneamente siete marcos temporales, evaluando la madurez del mercado y moviendo tranquilamente sus fuerzas sólo cuando existe una alta probabilidad d
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicadores
Título: Guía de estructuras de la BBMA - Guía de estructuras de la BBMA Descripción: BBMA Structure Guide es un indicador MQL4 especializado diseñado para ayudar a los traders a entender el recorrido de la estructura BBMA de manera más fácil y eficiente. BBMA, o "Bollinger Bands Moving Average", es conocido por su lema "Un paso por delante", destacando la importancia de comprender la estructura del mercado en profundidad. Con la Guía de Estructura BBMA, podrá identificar rápidamente los patro
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Gendel Gendut es un indicador de opciones binarias de @realTatino Comercio con tiempo expaired Pares : Todos los pares de divisas Marco de tiempo: M5 solamente Tiempo de operación Todo el tiempo Alertas : Mensaje de Alerta, Email de Alerta, Alertas Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Compra) || 1,3 (Venta) Broker Adecuado : Todos los Brokers Binarios con Pares Forex Auto Trade : Sí Repintado : NO Retraso : NO Otro Indicador Binario : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicadores
Este indicador es TAN SIMPLE... cuando la flecha verde Rise Coming aparece, ¡una caída de precios puede estar en camino! ¡Ganancias simples y fáciles! Si recibe más de una señal de texto de "Subida inminente" en una tendencia bajista, significa que el impulso está aumentando para una carrera alcista. CÓMO USARLO 1. Cuando el texto verde "Rise Coming" aparece, ¡un salto de precio puede estar en camino! 2. ¡Este indicador nunca se repite! Para obtener la mejor configuración es cuestión de ajustar
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicadores
El indicador de los indicadores. La técnica más poderosa para determinar la fuerza de la tendencia Forex en 2023. Hemos perfeccionado Supreme Commander para que calcule una media de los indicadores seleccionados (hasta 16) y el marco temporal seleccionado (todos) con el resultado de una única tendencia que indica el potencial de compra y venta. Incluye los siguientes indicadores Oscilador Acelerador/Decelerador Índice de movimiento direccional medio Oscilador Impresionante; Toros y Osos Índice d
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
Indicadores
¿Qué indicador mira más en sus gráficos MT4? No creo que las líneas de cuadrícula predeterminadas en los gráficos de MT4 -que probablemente vea cientos o miles de veces- estén diseñadas con la intención de ayudar al usuario a ganar. Esta es la razón por la que los usuarios de MT4 aplican varios indicadores y pasan por ensayo y error. Dado que es un gráfico que se mira todos los días, debe presentar información fiable que los humanos podamos reconocer intuitivamente. Este indicador nació de un ú
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
El indicador We-Spread mt4 es una herramienta de spread trading y es adecuado para aquellos que quieren estudiar los mercados con un enfoque diferente a los contenidos que normalmente están disponibles en las librerías de trading online. Creo que la estrategia de Spread Trading es una de las mejores que he utilizado en los últimos años. Es un indicador único para el spread trading porque te permite estudiar hasta 3 spreads de una sola vez. Qué es el Spread Trading en forex El Spread Trading es e
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
En el sistema de negociación "Masters of Risk ", uno de los conceptos principales está relacionado con los lugares donde los mercados cambian de dirección. De hecho, se trata de un cambio de prioridad y una violación de la estructura de tendencia en los extremos del mercado, donde supuestamente hay o habría stop-losses de participantes "inteligentes" que están fuera de los límites de la acumulación de volumen. Por esta razón, los llamamos "Patrones de Reversión " - lugares con mucho peso para el
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Otros productos de este autor
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO es un indicador sin repintado que muestra la dirección del mercado. Identifica cambios de tendencia, así como las entradas iniciales y repetidas de los principales participantes del mercado. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Solicita y recibe una guía en PDF detallada con ejemplos de estrategias a tr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario