TPSproTREND PrO
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versión: 6.3
- Actualizado: 15 noviembre 2025
- Activaciones: 10
TPSproTrend PRO - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones ¡sin redibujar!
VERSIÓN MT5
Funciones principales:
- Señales de entrada precisas ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían proporcionar una señal y luego alterarla, lo que podría provocar pérdidas en los depósitos. Ahora, puede entrar al mercado con mayor probabilidad y precisión. También hay una función para colorear las velas después de que aparece una flecha hasta que se alcanza el objetivo (take profit) o aparece una señal de reversión .
- Visualización de ZONAS DE STOP LOSS / TAKE PROFIT Para mejorar la claridad visual al buscar un punto de entrada, se creó un módulo que muestra inicialmente la zona de COMPRA/VENTA, donde se busca el punto de entrada óptimo en el mercado. La lógica inteligente adicional para la gestión del nivel de stop loss a lo largo del tiempo ayuda a reducir su tamaño, disminuyendo así los riesgos iniciales al entrar en una operación (sl de movimiento).
- Visualización de MIN/MAX de un período de tiempo superior (Modo MTF)
Se ha añadido una función para mostrar las áreas de corrección MÍN/MÁX de un intervalo de tiempo mayor e indicar cambios de tendencia. Además, ahora los valores MÍN/MÁX están numerados, lo que indica la secuencia de la corrección.
- Relación riesgo-recompensa (RR) Utilizando los algoritmos del indicador, se pueden identificar puntos de entrada precisos, con una relación riesgo-recompensa promedio superior a 1:2. Esto se respalda visualmente, por ejemplo, coloreando las velas tras recibir una señal.
- Proporciona señales independientemente de la dirección del movimiento del precio. El indicador TPSpro TRENDPRO genera señales de entrada comercial independientemente de si el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo o permanece en una tendencia lateral.
- Estadísticas de tasa de éxito en operaciones comerciales
El indicador proporciona información sobre el potencial de ganancias y las estadísticas del período anterior, lo que le ayuda a identificar más claramente dónde y cómo se podrían haber obtenido más ganancias.
- Trabaja en diferentes marcos temporales El indicador TRENDPRO se puede utilizar en cualquier intervalo de tiempo en el gráfico, desde minutos (M1) hasta meses (MN).
- Alertas gráficas y de audio
El indicador proporciona alertas gráficas y de audio, lo que le permite no perder señales de entrada para sus operaciones.
- Escáner de tendencias simple y eficaz Un escáner de tendencias altamente compacto que alerta automáticamente y envía notificaciones a su teléfono cuando todos los períodos de tiempo convergen en una tendencia.
- Tanto para expertos como para principiantes
La guía y las instrucciones en video paso a paso explican cómo trabajar con el indicador utilizando ejemplos específicos, incluso si lo está haciendo por primera vez.
- X - Ocultar/mostrar panel
Another level of trading, six stars!