TPSproTrend PRO - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones ¡sin redibujar!



ИНСТРУКЦИЯ RUS - INSTRUCCIONES ENG - VERSIÓN MT5

Funciones principales:

Señales de entrada precisas ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían proporcionar una señal y luego alterarla, lo que podría provocar pérdidas en los depósitos. Ahora, puede entrar al mercado con mayor probabilidad y precisión. También hay una función para colorear las velas después de que aparece una flecha hasta que se alcanza el objetivo (take profit) o aparece una señal de reversión .

Visualización de ZONAS DE STOP LOSS / TAKE PROFIT Para mejorar la claridad visual al buscar un punto de entrada, se creó un módulo que muestra inicialmente la zona de COMPRA/VENTA, donde se busca el punto de entrada óptimo en el mercado. La lógica inteligente adicional para la gestión del nivel de stop loss a lo largo del tiempo ayuda a reducir su tamaño, disminuyendo así los riesgos iniciales al entrar en una operación (sl de movimiento).

Visualización de MIN/MAX de un período de tiempo superior (Modo MTF) Se ha añadido una función para mostrar las áreas de corrección MÍN/MÁX de un intervalo de tiempo mayor e indicar cambios de tendencia. Además, ahora los valores MÍN/MÁX están numerados, lo que indica la secuencia de la corrección.

Relación riesgo-recompensa (RR) Utilizando los algoritmos del indicador, se pueden identificar puntos de entrada precisos, con una relación riesgo-recompensa promedio superior a 1:2. Esto se respalda visualmente, por ejemplo, coloreando las velas tras recibir una señal.

Proporciona señales independientemente de la dirección del movimiento del precio. El indicador TPSpro TRENDPRO genera señales de entrada comercial independientemente de si el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo o permanece en una tendencia lateral.

Estadísticas de tasa de éxito en operaciones comerciales El indicador proporciona información sobre el potencial de ganancias y las estadísticas del período anterior, lo que le ayuda a identificar más claramente dónde y cómo se podrían haber obtenido más ganancias.

Trabaja en diferentes marcos temporales El indicador TRENDPRO se puede utilizar en cualquier intervalo de tiempo en el gráfico, desde minutos (M1) hasta meses (MN).

Alertas gráficas y de audio El indicador proporciona alertas gráficas y de audio, lo que le permite no perder señales de entrada para sus operaciones.

Escáner de tendencias simple y eficaz Un escáner de tendencias altamente compacto que alerta automáticamente y envía notificaciones a su teléfono cuando todos los períodos de tiempo convergen en una tendencia.

Tanto para expertos como para principiantes La guía y las instrucciones en video paso a paso explican cómo trabajar con el indicador utilizando ejemplos específicos, incluso si lo está haciendo por primera vez.