Gold Indicator MT4

Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizandoel Indicador Oro, una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadores avanzados, Gold Indicator se centra exclusivamente en las tendencias a medio y largo plazo, eliminando el "ruido" del mercado y ofreciéndole una imagen cristalina de hacia dónde se dirige realmente el mercado. Para maximizar la fiabilidad, hemos mejorado el algoritmo con un filtro de precisión que bloquea las señales falsas, garantizando que sólo reciba las oportunidades de trading más relevantes.

Después de comprar Gold Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado ungrupo privado para los clientes que han comprado uno de nuestros indicadores, donde usted recibirá nuestro apoyo, así como la oportunidad de discutir este indicador con otros usuarios. Si tiene alguna sugerencia para nuevas funciones, por favor publíquela en el grupo.

Libere el poder del Indicador Oro y acceda a:
  • Precisión algorítmica avanzada: Desarrollado por expertos en Forex y utilizando algoritmos de última generación, Gold Indicator escanea los mercados con una precisión sin precedentes para identificar oportunidades de trading.
  • Señales personalizables: Adapte Gold Indicator a su estilo de trading con parámetros de señal personalizables, permitiéndole adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado sin esfuerzo.
  • Alertas en tiempo real: Reciba notificaciones instantáneas cuando Gold Indicator detecte una tendencia potencial, asegurándose de que nunca pierde oportunidades.
  • Interfaz fácil de usar: Diseñado con la simplicidad en mente, Gold Indicator cuenta con una interfaz intuitiva que hace que navegar por los mercados de divisas sea pan comido, incluso para los operadores novatos.

Es posible activar el envío de correos electrónicos cuando se detecta una señal de cambio de tendencia importante, así como mostrar los gráficos de alertas. Gold Indicator muestra un panel en el gráfico con el beneficio diario cerrado actual en la divisa de la cuenta y en pips diarios. También hay valores de niveles semanales calculados (alto/bajo) con líneas en el gráfico.

Parámetros:

  • Showpanel (true-false) - opción para ocultar el panel
  • AlertChart (true-false) - mostrar alertas en el gráfico cuando se detectan señales
  • AlertMail(true/false) - activación del envío de correo con una alerta cuando se detecta una señal grande
  • useSwapAndCommission - incluye los costes de transacción en el cálculo diario de beneficios/pérdidas
  • Weeklylevels - muestra los niveles máximos y mínimos semanales como líneas en el gráfico

Información:
 TimeFrame: H1
Depósito mínimo: 100
Plataforma: MetaTrader 4
Apalancamiento: 1:10 a 1:1000
Pares: XAUUSD, XAUEUR, GOLD
Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
La versión actual de este indicador es 1.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Importante: Algunas características, como gráficos y colores, no funcionan en el tester porque lo cargan excesivamente. Como no podemos subir el archivo aquí, dice que el "test tarda mucho", pero todas estas características funcionan en cuentas demo y reales correctamente.

