Trend Lines PRO

LÍNEAS DE TENDENCIA PRO Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar.

Verás Líneas BOS Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra.

Lo que muestra el indicador:



Cambios reales tendencia (líneas BOS)

tendencia (líneas BOS) Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esta es una diferencia importante con los indicadores con repintado, que pueden proporcionar una señal y luego modificarla, lo que podría provocar una pérdida de fondos. Ahora puede entrar al mercado con mayor probabilidad y precisión. También hay una función que colorea las velas después de que aparece una flecha hasta que se alcanza el objetivo (take profit) o aparece una señal de reversión. Entradas repetidas y recargas de los principales actores Para mejorar la claridad visual al buscar puntos de entrada, se creó un módulo que muestra inicialmente la zona de COMPRA/VENTA, donde se busca el punto de entrada óptimo al mercado. La lógica inteligente adicional para gestionar el nivel de stop loss ayuda a reducir su tamaño con el tiempo, reduciendo así los riesgos iniciales al abrir una operación (movimiento SL).

Niveles de intensidad de la señal (BOS)

El indicador utiliza tres niveles de significancia para los cambios de tendencia: SL - cambio de tendencia estándar



ChoCH SL - señal amplificada con ruptura de la estructura y alta probabilidad de movimiento continuo



MEGA BOS SL - niveles clave de los mayores participantes del mercado capaces de revertir el precio La tendencia actual está determinada precisamente por estos puntos clave.

Muestra la exacta estructura del mercado - botón MM-BOS

- botón Utilice señales para operar en la dirección de su estructura. muestra el último cambio en la estructura



numera los puntos de mínimos y máximos



muestra la dirección de la estructura actual en el centro del gráfico Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.

Compatibilidad El indicador revela su máximo potencial cuando se utiliza junto con RFI LEVELS PRO, mejorando la precisión del análisis y las entradas.

Simple y eficaz escáner de tendencias Un escáner de tendencias muy compacto que alerta automáticamente y envía notificaciones a su teléfono cuando todos los intervalos de tiempo convergen en la misma tendencia.

Señales sin redibujar

Indicador: no se vuelve a dibujar



no recalcula señales



Corrige los cálculos al cierre de la barra.



Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.

X — ocultar/mostrar panel

S — ocultar/mostrar puntos de cambio de dirección de tendencia

L — ocultar/mostrar niveles de derribo de SUPER BOS/MEGA BOS



