Trend Lines PRO

LÍNEAS DE TENDENCIA PRO   Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar.
Verás  Líneas BOS  Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra.

Lo que muestra el indicador:

  • Cambios reales tendencia (líneas BOS)

    • Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esta es una diferencia importante con los indicadores con repintado, que pueden proporcionar una señal y luego modificarla, lo que podría provocar una pérdida de fondos. Ahora puede entrar al mercado con mayor probabilidad y precisión. También hay una función que colorea las velas después de que aparece una flecha hasta que se alcanza el objetivo (take profit) o aparece una señal de reversión.

  • Entradas repetidas y recargas de los principales actores

    • Para mejorar la claridad visual al buscar puntos de entrada, se creó un módulo que muestra inicialmente la zona de COMPRA/VENTA, donde se busca el punto de entrada óptimo al mercado. La lógica inteligente adicional para gestionar el nivel de stop loss ayuda a reducir su tamaño con el tiempo, reduciendo así los riesgos iniciales al abrir una operación (movimiento SL).

  • Niveles de intensidad de la señal (BOS)

    • El indicador utiliza tres niveles de significancia para los cambios de tendencia:

    • SL - cambio de tendencia estándar

    • ChoCH SL - señal amplificada con ruptura de la estructura y alta probabilidad de movimiento continuo

    • MEGA BOS SL - niveles clave de los mayores participantes del mercado capaces de revertir el precio

    La tendencia actual está determinada precisamente por estos puntos clave.

  • Muestra la exacta   estructura del mercado   - botón   MM-BOS

    • Utilice señales para operar en la dirección de su estructura.

    • muestra el último cambio en la estructura

    • numera los puntos de mínimos y máximos

    • muestra la dirección de la estructura actual en el centro del gráfico

    Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.

  • Compatibilidad
    • El indicador revela su máximo potencial cuando se utiliza junto con RFI LEVELS PRO, mejorando la precisión del análisis y las entradas.
  • Simple y eficaz escáner de tendencias

    • Un escáner de tendencias muy compacto que alerta automáticamente y envía notificaciones a su teléfono cuando todos los intervalos de tiempo convergen en la misma tendencia.

  • Señales sin redibujar

    • Indicador:

    • no se vuelve a dibujar

    • no recalcula señales

    • Corrige los cálculos al cierre de la barra.

    • Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.

Teclas de acceso rápido:
X — ocultar/mostrar panel
S — ocultar/mostrar puntos de cambio de dirección de tendencia
L — ocultar/mostrar niveles de derribo de SUPER BOS/MEGA BOS



Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

Great indicator which greatly helps. This is a must have

Thank you very much! Also check out the new RFI LEVELS PRO indicator (https://www.mql5.com/ru/market/product/156637)
