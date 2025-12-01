Trend Lines PRO
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar.
Verás Líneas BOS Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra.
Lo que muestra el indicador:
- Cambios reales tendencia (líneas BOS)
- Entradas repetidas y recargas de los principales actores
Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esta es una diferencia importante con los indicadores con repintado, que pueden proporcionar una señal y luego modificarla, lo que podría provocar una pérdida de fondos. Ahora puede entrar al mercado con mayor probabilidad y precisión. También hay una función que colorea las velas después de que aparece una flecha hasta que se alcanza el objetivo (take profit) o aparece una señal de reversión.
Para mejorar la claridad visual al buscar puntos de entrada, se creó un módulo que muestra inicialmente la zona de COMPRA/VENTA, donde se busca el punto de entrada óptimo al mercado. La lógica inteligente adicional para gestionar el nivel de stop loss ayuda a reducir su tamaño con el tiempo, reduciendo así los riesgos iniciales al abrir una operación (movimiento SL).
- Niveles de intensidad de la señal (BOS)
-
SL - cambio de tendencia estándar
-
ChoCH SL - señal amplificada con ruptura de la estructura y alta probabilidad de movimiento continuo
-
MEGA BOS SL - niveles clave de los mayores participantes del mercado capaces de revertir el precio
El indicador utiliza tres niveles de significancia para los cambios de tendencia:
La tendencia actual está determinada precisamente por estos puntos clave.
- Muestra la exacta estructura del mercado - botón MM-BOS
-
muestra el último cambio en la estructura
-
numera los puntos de mínimos y máximos
-
muestra la dirección de la estructura actual en el centro del gráfico
Utilice señales para operar en la dirección de su estructura.
Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.
- Compatibilidad El indicador revela su máximo potencial cuando se utiliza junto con RFI LEVELS PRO, mejorando la precisión del análisis y las entradas.
- Simple y eficaz escáner de tendencias
Un escáner de tendencias muy compacto que alerta automáticamente y envía notificaciones a su teléfono cuando todos los intervalos de tiempo convergen en la misma tendencia.
- Señales sin redibujar
-
no se vuelve a dibujar
-
no recalcula señales
-
Corrige los cálculos al cierre de la barra.
-
Todos los niveles y señales permanecen en el gráfico, lo que garantiza total transparencia y confianza en los datos.
Indicador:
X — ocultar/mostrar panel
S — ocultar/mostrar puntos de cambio de dirección de tendencia
L — ocultar/mostrar niveles de derribo de SUPER BOS/MEGA BOS
Great indicator which greatly helps. This is a must have