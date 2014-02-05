Pagos y métodos de pago

En el sitio MQL5.community, los usuarios pueden no solo comprar, sino también ganar dinero. En este artículo, usted podrá ver cómo se realiza el pago por los servicios MQL5 y la retirada del dinero ganado, y también cómo garantizar la seguridad de las operaciones.

Para pagar los servicios MQL5, puede utilizar tarjetas bancarias y los sistemas de pago más populares. Como unidad monetaria para las cuentas, se usan los dólares estadounidenses.



Atención: Los servicios MQL5 no ofrecen acceso a las transacciones en los mercados financieros; no es posible recargar una cuenta comercial real aquí



Desde el lanzamiento de MQL5.community, existe un sistema de pago para abonar los honorarios a los autores de los artículos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y en el sitio web MQL5.com hay ahora muchos servicios para los tráders:

Mercado: compra y venta de aplicaciones comerciales escritas en los lenguajes MQL4 y MQL5;

Señales: copiado de transacciones de tráders exitosos con seguimiento de resultados y amplia estadística comercial;

Hosting virtual: la mejor solución VPS para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los terminales comerciales MetaTrader;

Freelance: la mayor bolsa freelance para el encargo de robots comerciales e indicadores técnicos en MQL4 y MQL5;

MQL5 Cloud Network: optimización acelerada de estrategias comerciales en decenas de miles de agentes de simulación.

1. Seguridad de las operaciones

El sitio web MQL5.com no guarda datos de pago ni números de tarjeta. Todos los datos introducidos por el usuario al realizar el pago son enviados a través de canales seguros para su comprobación en el sistema de pago que usted ha seleccionado para efectuar el mismo.

¿Cómo se realizan los pagos recurrentes, si usted los ha aceptado? El sistema de pago comprueba en su lado los datos introducidos por usted, y si la verificación tiene éxito, genera un token de pago especial que se envía solo al sitio web MQL5.com. Este identificador cifrado puede ser aceptado para el pago por parte del sistema de pago solo en el lado del sitio web MQL5.com, solo por canales protegidos y solo desde una dirección IP determinada. Por eso, en el caso de los pagos recurrentes, nosotros transmitimos al sistema de pago solo el token que el sistema utiliza para identificar los datos bancarios del receptor.



De esta forma, el sitio MQL5.com realiza los pagos automáticos de forma segura, sin disponer de acceso a los datos bancarios de usted. En este caso, además, si algún delincuente consigue obtener este token, no podrán utilizarlo para fines ilícitos.



Para realizar una operación de pago única o seleccionar un nuevo método de pago utilizando los pagos recurrentes, el sitio web MQL5.com pide al usuario que confirme la acción con ayuda de un código enviado por SMS o Telegram al número de teléfono móvil indicado en el apartado "Seguridad" de su perfil. Para guardar un número de teléfono en el perfil, deberá confirmar este con un código de verificación. Para cambiar un número de teléfono, se enviarán sendos códigos de verificación a ambos teléfonos, el antiguo y el nuevo. Todas estas medidas han sido pensadas para ofrecer la máxima protección a su cuenta MQL5 y prevenir la ejecución de cualquier transacción financiera ilícita en ella.



Importante: Para utilizar los servicios de pago de MQL5 es imprescindible tener un número de teléfono móvil activo al que se puedan enviar los códigos de verificación por SMS o

Asimismo, para mayor seguridad, existen limitaciones en la retirada de fondos. Por defecto, está permitido retirar fondos no más de 1 vez en veinticuatro horas, y no más de 1000 USD. La administración del sitio web MQL5.com puede aumentar en caso necesario el límite de la suma a retirar para los vendedores y proveedores de señales exitosos.







2. Pago de servicios MQL5

En el sitio web MQL5.community, los usuarios tienen a su disposición varios métodos de pago por los servicios MQL. En este caso, además, no en todos ellos resulta posible retirar los fondos ingresados.

Es posible retirar fondos de la cuenta a tarjetas bancarias a través de algunos sistemas de pago solo dentro de los límites de la suma que usted ha ganado. Los métodos disponibles de retirada de fondos para su cuenta se definen automáticamente dependiendo de su localización geográfica; podrá verlos en su perfil, en el apartado "Pagos". Tenga en cuenta que algunos sistemas de pago tienen limitaciones de ingreso/retirada de fondos en función del país.

Si ingresa fondos de forma errónea, deberá ponerse en contacto con la Mesa de Ayuda para resolver la situación.

Para pagar los servicios MQL5 en el sitio web MQL5.com, deberá seguir ciertos pasos:



1. Inicie sesión en MQL5.community, abra su perfil y entre en el apartado "Pagos".

2. En el menú de este apartado, seleccione el punto "Pagar servicios MQL5".

3. A continuación, deberá seleccionar uno de los sistemas de pago propuestos, pulsando para ello el botón correspondiente.





Existe también un método rápido de pago de los servicios desde cualquier página del sitio web MQL5.community. Para ello, desplace el cursor del ratón a su perfil en la esquina superior derecha y seleccione "Pagar servicios MQL5".







El sitio web MQL5.com no guarda sus datos de pago y números de tarjeta. La comprobación de los datos al pagar por servicios, realizar compras en el Mercado o suscribirse a una Señal la realiza en su lado el sistema de pago que usted ha elegido para realizar la operación.

A continuación, le mostraremos ejemplos de pago con tarjetas de crédito.

2.1. Pago con tarjeta de crédito



Podrá pagar los servicios MQL5 con la ayuda de las tarjetas de crédito y débito emitidas por los sistemas de pago Visa, Mastercard, JCB, UnionPay y otros.



1. Abra la página de recarga y elija el método necesario pulsando el botón correspondiente.





2. Indique la suma deseada en dólares americanos y confirme el pago. Si su cuenta no está en dólares, la conversión tendrá lugar de forma automática según el curso bancario correspondiente.





3. Se abrirá la página de confirmación de pago, desde la que usted será redirigido al sitio web del sistema de pago







Deberá introducir sus datos personales y los datos de su tarjeta. Confirme la retirada de fondos de su cuenta bancaria. Si la operación se realiza con éxito, los fondos se transferirán al instante.





Importante: el sitio web MQL5.com no guarda sus datos de pago y números de tarjeta. La comprobación de los datos en caso de ingreso de fondos, compras en el Mercado o suscripciones a una Señal la realiza en su lado el sistema de pago correspondiente.

4. En el apartado "Pagos" tendrá siempre acceso al historial de los pagos efectuados (fecha, número y tipo de operación, remitente, destinatario y cantidad). En el campo "remitente" se indica parte del número de la tarjeta y el nombre de su propietario, en el campo "Destinatario", su nombre y login en MQL5.community. Esta información también se indica en la descripción de la operación. La suma de la operación se representa en color azul al final de la línea.





5. Ahora, usted puede gastar los fondos disponibles según su propio criterio. Podrá leer más información sobre el tema en el apartado "Cómo gastar dinero en MQL5.community".

2.2. Pagar a través de otros sistemas de pago



Aparte de los dos métodos de pago enumerados, el sitio web MQL5 ofrece soporte a otros muchos sistemas de pago populares en América, África y Asia. El uso de estos sistemas puede resultar más cómodo y familiar para los habitantes de estos países: bastará con seleccionar la opción deseada y seguir las instrucciones. El pago a través de estos es igualmente seguro, y se ejecuta de forma automática







Importante: sl sitio web MQL5.com no guarda sus datos de pago y números de tarjeta, incluso si usted ha seleccionado el método de pago rápido. La comprobación de los datos en caso de ingreso de fondos, compras en el Mercado o suscripciones a una Señal la realiza en su lado el sistema de pago seleccionado por usted.







3. Retirada de fondos

Advertencia: existen varias condiciones que pueden dificultar la retirada de fondos.

Problema Solución En la cuenta no hay dinero ganado Comience a ganar dinero con la ayuda de los servicios de MQL5.community La retirada de fondos no está permitida más de 1 vez en 24 horas Espere veinticuatro horas e inténtelo de nuevo No posee el estatus de usuario verificado Solo tiene que superar un sencillo proceso de registro como vendedor Las operaciones financieras están bloqueadas Contacte con la Mesa de Ayuda para resolver la situación

Es posible retirar fondos de la cuenta solo dentro de los límites de la suma que usted ha ganado. Los fondos ingresados a través de los sistemas de pago solo se pueden gastar, no se contempla la retirada de los mismos. Si ingresa fondos de forma errónea, deberá ponerse en contacto con la Mesa de Ayuda para resolver la situación.

Independientemente del sistema de pago concreto, para comenzar el proceso de retirada de fondos de su cuenta MQL5.community, deberá realizar las siguientes acciones:

1. Inicie sesión en MQL5.community, abra su perfil y entre en el apartado "Pagos".

2. En el menú de este apartado, seleccione el punto "Retirar de la cuenta".

3. A continuación, deberá seleccionar el sistema de pago para la retirada.





¡Recuerde que al retirar fondos, el sistema de pago le cobrará una comisión!

Existe también un método rápido de retirada de fondos desde cualquier página del sitio web MQL5.community. Para ello, desplace el cursor del ratón a su perfil en la esquina superior derecha y seleccione "Retirar de la cuenta".





A continuación, veremos con detalle unas instrucciones paso a paso para retirar fondos a una tarjeta bancaria a través de WebMoney.





3.1. Retirada de fondos a una tarjeta bancaria



Importante: existen existen limitaciones a la hora de retirar fondos del sistema de pago MQL5.community.

Veamos un ejemplo de retirada de fondos de una cuenta en MQL5 a una tarjeta bancaria.

1. Abra la página de retirada de fondos, asegúrese de que dispone de fondos ganados y seleccione la retirada de fondos a una tarjeta bancaria.





2. Indique el sistema para retirar fondos y los datos de la tarjeta a la que desea transferir los fondos, después pulse "Retirar".





3. Confirme la retirada de fondos con el código que le llegará por SMS al número de teléfono móvil que usted indicó en su perfil. En el tipo de operación de la historia de pagos se indicará la transferencia a su tarjeta, como remitente se indicarán su nombre y apellidos (o su login, si no están disponibles); como destinatario, figurará parte del número de su tarjeta, y la suma se representará en color rojo.





¡Atención! La confirmación por SMS será necesaria solo para cada nueva tarjeta. Todas las tarjetas con las que ya se han retirado fondos, se incluirán en la lista de verificadas. En esta lista también se incluirá la tarjeta con la que se realizó el primer ingreso de fondos en el sistema, con la condición de que el usuario no haya realizado una sola operación financiera antes.

Para retirar fondos a una tarjeta de la lista verificada, basta con indicar la suma a retirar y seleccionar la tarjeta deseada de la lista desplegable. La confirmación por SMS no será necesaria en este caso.

Si usted indica como nueva una tarjeta con la que ya ha retirado fondos, necesitará realizar de nuevo la confirmación mediante SMS, a pesar de que esta tarjeta se encuentre ya en la lista verificada.





3.2. Retirada de fondos a través de WebMoney

Importante: existen

Veamos un ejemplo de retirada de fondos de una cuenta en MQL5 a través del sistema WebMoney.

1. Abra la página de retirada de fondos, asegúrese de que dispone de fondos ganados y seleccione el sistema WebMoney.





2. Indique la suma para la retirada de fondos (teniendo en cuenta la comisión del 2%) y el monedero Z al que desea transferir los fondos, después pulse "Retirar".





3. Confirme la retirada de fondos con el código que le llegará por SMS al número de teléfono móvil que usted indicó en su perfil. En el tipo de operación de la historia de pagos se indicará la transferencia a su monedero Z, como remitente, se indicarán su nombre y apellidos (o su login, si no están disponibles); como destinatario, figurará el robot-usuario de servicio MQL5 WebMoney Accountant, y la suma se representará en color rojo.





4. Cómo ganar dinero en MQL5.community

MQL5.community ofrece a los tráders y desarrolladores de robots comerciales exitosos grandes posibilidades de ganar dinero. Para ello, tiene a su disposición los siguientes servicios:

Freelance . Si escribe aplicaciones comerciales, podrá encontrar encargos para usted de otros tráders. El rasgo distintivo del servicio freelance es su seguridad. Tanto el cliente como el ejecutor está protegidos contra eventuales acciones ilícitas de la otra parte durante todo el trabajo conjunto.

Artículos . Usted puede convertirse en autor de artículos sobre programación en el lenguaje MQL5 y creación de sistemas comerciales automáticos. La remuneración por los artículos parte de los 200 USD; podrá conocer todos los detalles en el tema " ¡Conviértete en autor de artículos en MQL5.com! " de nuestro foro.

Mercado . Venda aplicaciones escritas en los lenguajes MQL4 y MQL5. Complete el registro como vendedor y publique sus aplicaciones en la tienda.

Señales . Usted podrá comerciar en su cuenta manualmente o con la ayuda de un robot, y vender sus señales comerciales. Así, podrá ganar dinero no solo en el mercado, sino también gracias a las suscripciones a su Señal.

MQL5 Cloud Network. Instale agentes de simulación y permítales participar en el funcionamiento de MQL5 Cloud Network. Podrá retirar el dinero ganado o gastarlo en el Mercado, suscribirse a las Señales y realizar encargos en Freelance.





5. Qué puede comprar en MQL5.community

MQL5.community es una plataforma única donde los tráders pueden encontrar todo los servicios que necesitan. Aquí, podrá encargar el desarrollo de robots comerciales, alquilar un hosting virtual, optimizar rápidamente su estrategia comercial y descargar en el Mercado aplicaciones comerciales listas para usar.

