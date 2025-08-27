One Minute Gold

El Oro de Un Minuto es una señal de flechas de entrada filtrada por volumen-precio-tendencia que ayuda a los traders a posicionarse en el lado correcto del mercado y generar oportunidades.

¿Por qué elegir El Oro de Un Minuto?

  1. TP-SL. Con objetos de TP y SL integrados que aparecen en el gráfico para cada señal, el trader puede colocarlos fácilmente. La lógica de TP y SL tiene dos métodos: ATR TP-SL y puntos fijos TP-SL.

  2. Panel de estadísticas. Un panel informativo que muestra la tasa de aciertos y pérdidas sobre el número de barras de historial. También muestra el porcentaje de ganancia actual, las rachas de victorias y pérdidas y el beneficio neto.

  3. Altamente ajustable. Aunque los ajustes por defecto están optimizados, existen combinaciones casi infinitas de períodos y parámetros. El indicador se basa en 5 reglas de trading que deben coincidir antes de validar una señal.

  4. Sin repintado. Mientras otros indicadores prometen resultados, este garantiza una experiencia clara: ¡las flechas y funciones NUNCA se repintan!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Mounes Ghazel
58
Mounes Ghazel 2025.12.14 15:08 
 

Hi ! Can you help please ? It does not work I saw no signal

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.12.14 23:00
Hello my friend..please play around with settings a d explore diffrent combos...default settings should be good for m1 gold pair..try to change risk to reward ratio as well..as long as the panel give positive winrate than its good to go 👍
fangwen
30
fangwen 2025.12.13 07:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ygxxjydxpy
14
Ygxxjydxpy 2025.11.24 02:46 
 

hello my friend, I don't know how to use indicators. Can you help me?

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.11.24 04:24
Hello my friend.. you have 2 modes eithe tp and sl atr ..or tp as trailing stop ..enter buy on up arrow and sell on down arrow and wait for alert to exit if you are using atr trailing ..if using only tp and sl atr with no trailing than set you tp on the green dot tp object above or below arrow..sl on the red x object above or hellow arrow.. hope this makes it clear
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Bahar1392
35
Bahar1392 2025.11.09 06:55 
 

One of the best. Reliable signals with SL&TP. Thank you!

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.11.09 11:06
thanks for your review my friend,glad you find it useful :)
castnod
14
castnod 2025.11.08 15:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thank you
Russell K
85
Russell K 2025.09.04 17:51 
 

Very good

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thanks
manolo67
14
manolo67 2025.09.04 08:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:55
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
999-14096____
14
999-14096____ 2025.08.30 20:15 
 

I have been testing this indicator on different currencies/gold, on different time frames and it is very good. With very little work you can get your perfect set up. Looking forward to EA, which I believe will be the best one available.

Abdulkarim Karazon
14190
Respuesta del desarrollador Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:54
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
Respuesta al comentario