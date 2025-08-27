One Minute Gold
- Indicadores
- Abdulkarim Karazon
- Versión: 1.40
- Actualizado: 4 septiembre 2025
El Oro de Un Minuto es una señal de flechas de entrada filtrada por volumen-precio-tendencia que ayuda a los traders a posicionarse en el lado correcto del mercado y generar oportunidades.
¿Por qué elegir El Oro de Un Minuto?
TP-SL. Con objetos de TP y SL integrados que aparecen en el gráfico para cada señal, el trader puede colocarlos fácilmente. La lógica de TP y SL tiene dos métodos: ATR TP-SL y puntos fijos TP-SL.
Panel de estadísticas. Un panel informativo que muestra la tasa de aciertos y pérdidas sobre el número de barras de historial. También muestra el porcentaje de ganancia actual, las rachas de victorias y pérdidas y el beneficio neto.
Altamente ajustable. Aunque los ajustes por defecto están optimizados, existen combinaciones casi infinitas de períodos y parámetros. El indicador se basa en 5 reglas de trading que deben coincidir antes de validar una señal.
Sin repintado. Mientras otros indicadores prometen resultados, este garantiza una experiencia clara: ¡las flechas y funciones NUNCA se repintan!
Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)