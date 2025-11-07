PairMaster Buy Sell Arrow

PairMaster Indicador Flecha Compra Venta para MT4

Opere Reversiones Como un Profesional - Capture Cada Punto de Cambio con Precisión

El indicador PairMaster Buy Sell Arrow es una poderosa herramienta de MetaTrader 4 creada para identificar oportunidades de swing trading de alta probabilidad. Diseñado para los comerciantes que valoran la precisión, claridad y simplicidad, PairMaster detecta los puntos de inflexión clave del mercado y traza flechas intuitivas de compra y venta directamente en su gráfico.

Características principales

  • Detección precisa de puntos de giro - Identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado en los que es más probable que se produzcan retrocesos.

  • Flechas de compra y venta claras - Señales instantáneas en el gráfico que muestran dónde entrar en operaciones con confianza.

  • Tecnología No Repaint - Las señales permanecen fijas después del cierre de la vela, asegurando fiabilidad y confianza.

  • Soporte Multi-Timeframe - Funciona sin problemas en gráficos M1 a D1 tanto para scalpers como para swing traders.

  • Sistema de Alertas - Reciba notificaciones a través de pop-up, correo electrónico o alertas push para que nunca se pierda una configuración.

  • Interfaz fácil de usar - Diseño limpio y sencillo adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Cómo funciona

PairMaster utiliza un algoritmo inteligente que combina la acción del precio, el impulso del mercado, y los filtros de volatilidad para detectar cuando se produce el agotamiento de los precios. Estas áreas a menudo preceden a los cambios de tendencia o retrocesos correctivos, dando a los operadores una clara señal visual para entrar temprano en la nueva dirección de oscilación.

Cuando aparece una flecha de compra, indica una posible subida desde un mínimo local.
Cuando aparece una flecha de venta, indica una posible bajada desde un máximo reciente.

Puede operar con las señales de forma independiente o integrarlas en su estrategia existente para su confirmación.

⚙️ Uso recomendado

  • Se utiliza mejor con los principales pares de divisas e instrumentos de gran liquidez.

  • Ideal para swing trading, inversiones de tendencia o entradas de scalping.

  • Combine con un filtro de tendencia simple (como Moving Average) para una confirmación aún más fuerte.


Productos recomendados
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indicadores
Este indicador utiliza el zigzag para calcular el límite superior e inferior y la tendencia alcista y bajista. Rojo para la tendencia bajista, verde para la tendencia alcista y amarillo para la tendencia horizontal, esta tendencia horizontal también marca el límite superior y el límite inferior de las oscilaciones del precio, o simplemente el nivel de soporte y resistencia. Sin embargo, puede utilizar el Heikin Ashi para confirmar la tendencia de la señal de compra venta anterior. No puedo garan
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Connect Indicator
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicadores
Connect Indicator es una herramienta utilizada para conectar indicadores entre el mercado MQL y MT4. Los indicadores conectados son realizados por nuestro grupo y pueden ser utilizados para otras aplicaciones, como el envío de mensajes a la aplicación Line o la aplicación Telegram. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntarnos para recibir apoyo. Función y buffer de indicadores Buffer uno es el precio alto de la vela anterior. Buffer dos es el precio alto de la vela anterior.
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Embárquese en el pináculo de la evolución de las Opciones Binarias. Nuestro indicador no es sólo adaptable, es implacable. Imagine a un ninja cabalgando sobre una serpiente, siguiendo cada uno de sus movimientos; así es como esta herramienta sigue la tendencia del mercado, inquebrantable hasta el final. Construido sobre la destreza fundacional del indicador Ichimoku y perfeccionado con una serie de osciladores afinados, es el epítome de la exactitud y la precisión. Sumérjase sin perderse en las
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
OFERTA DE SEPTIEMBRE 85% DE DESCUENTO próximo precio para la versión ilimitada será de 2500 $. Esta es la única vez que usted puede conseguir este indicador institucional y profesional a este precio para la versión ilimitada. No te atrevas a perderte esto. La herramienta que estoy a punto de presentar a usted no se puede comparar con otras herramientas debido a su estrategia y nivel de precisión en la predicción del próximo movimiento direccional del precio. Esta herramienta está diseñada para t
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
Estimados Traders esta es mi otra herramienta llamada "Swing Master Indicator ". Como el nombre anterior el indicador está diseñado para ayudarle en el comercio de swing mediante la captura de la baja y alta del precio. Usted puede utilizar esta herramienta con cualquier estrategia de negociación y el estilo de scalping a la posición de negociación. Está hecho para el nivel de los comerciantes, incluidos los novatos y los comerciantes avanzados, incluso prop-firmas, fondos de cobertura y los ban
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Non Repainting XY Trend
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Descubriendo el indicador de tendencia XY sin repintado: su guía definitiva para el éxito en Forex y opciones binarias En el dinámico mundo del trading de Forex y opciones binarias, mantenerse a la vanguardia es primordial. Los traders están constantemente buscando herramientas que puedan proporcionarles una ventaja competitiva, y una de esas herramientas poderosas que ha estado causando sensación en la comunidad de trading es el indicador "Non-Repainting XY Trend". Introducción: El indicador de
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Target Striking - ¡Una de las mejores herramientas para operar con opciones binarias! ¡Está configurado tan poderosamente que usted puede operar no sólo en los pares de divisas, sino también en el petróleo crudo de oro! ¡También puede probar en cryptocurrency! Ideal para el comercio de pares de divisas, el porcentaje de transacciones fiables es más de + 75%. ¡La herramienta de comercio ya está configurado para el mejor beneficio! ¡Sólo Target Striking puede desbloquear el potencial del mer
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indicadores
Manuscrito es un indicador probado en el tiempo, muchas pruebas se han realizado en su uso, voy a decir a todos los compradores de mis recomendaciones sobre el uso de divisas, criptomoneda o las opciones binarias Este indicador da una señal exactamente al cierre de la vela del período seleccionado La flecha no desaparece después de la señal, puede configurar las notificaciones por correo electrónico Recomiendo su uso en el período H1,H4,diario Si usted es consciente de su trabajo, usted será
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Forex Uturn Detector Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Convierta cada giro del mercado en una oportunidad de ganar dinero con el indicador detector de giros en U. Imagínese tener una herramienta que revela visualmente el momento exacto en que el precio está a punto de dar la vuelta - antes de que la multitud se dé cuenta. El Detector de Giro en U no es sólo otro indicador... es su ventaja para detectar entradas y salidas limpias y seguras en forex. Si alguna vez se ha sentido frustrado por rupturas falsas, señales tardías o gráficos desordenados, es
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indicadores
Enlace de descarga del manual de usuario: https://ontrd.com/our-books/ Para todos los que preguntan sobre el indicador ON Comercio Numerología Estación Se obtienen alrededor de 16 estrategias de numerología que hacen juntos unidad completa de control de su comercio . Estrategias básicas para trabajar con él son 3 estrategias estadísticas sobre ellos son los siguientes : 1. RBA niveles tasa de éxito más de 95%. 2. FF más del 96 3.RBA SOL 98% No vamos a decir 100%, ya que son ... Ratio tasas como
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Desata el poder de la rentabilidad en las opciones binarias con el "Indicador Eagle Eye" para MT4 Prepárate para emprender un viaje revolucionario en el mundo de las opciones binarias con el impresionante "Indicador Eagle Eye" para MetaTrader 4 (MT4). Esta herramienta revolucionaria está lista para cambiar tu experiencia de trading, infundiéndola con una precisión láser y una rentabilidad sin igual. Adéntrate en un mundo donde se rompen los límites del potencial y se maximizan los beneficios, gr
Pro Trend Lucem
Lucas Kamau
Indicadores
Indicador de tendencia Este indicador detecta el impulso esencial en el mercado y le permite saber cuando el mercado tiene una tendencia potencial. Verde significa que estamos subiendo y Rojo significa que estamos bajando, Puede personalizar la línea a cualquier color. Las alertas llegan inmediatamente cuando hay una señal potencial. Longitud por defecto: 55 Esta es la profundidad del cálculo del promedio. Cuanto mayor sea, más ruido se filtrará. 55 es el mejor ajuste para este indicador.
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Belladonna es un indicador técnico avanzado personalizado para MetaTrader 4 basado en la Media Móvil de Casco (HMA). Visualiza la dirección de la tendencia mediante líneas de color y flechas en el gráfico. El indicador está optimizado para minimizar el retraso y eliminar el ruido del mercado, por lo que es especialmente útil para el comercio a corto y medio plazo. Funciones y características: Tipo de media móvil: Media Móvil de Casco (basada en dos líneas EMA/SMA). Métodos de cálculo: Soporte
PipStartex
Andrey Kozak
Indicadores
PipStartex es un indicador para scalping. Dibuja zonas de sobrecompra/sobreventa en el gráfico, formando un canal. También dibuja puntos amarillos cuando el precio supera el canal. Cuando el precio supera este canal, siempre intenta volver. Conociendo este patrón, cualquier trader puede usarlo para operar. Cuando el precio en la zona de sobreventa supera el canal por debajo de la zona roja, abrimos una operación de compra. Cuando el precio en la zona de sobrecompra supera el canal por encima de
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indicadores
La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro. Probabilidad de Rebolt indica la probabilidad de que el dinero haya fluido de un gráfico a otro durante un período de tiempo específico durante una serie de intervalos especificados por el usuario. Cuando Rebolt lee Cyan o Blue, estos son signos de compra válidos durante el tiempo especificado por el usuario o hasta que surja una señal conflictiva. Cuando Rebolt lee Vio
Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Indicadores
Herramienta fiable para el mercado financiero Esta herramienta ofrece resultados de alto rendimiento en la negociación en los mercados financieros. Ventajas: Señales rápidas y precisas: Las señales de flecha de esta herramienta se analizan con facilidad y precisión, proporcionando señales de calidad en las que puede confiar. Sin Repintados: Esta herramienta no tiene repintados, asegurando señales de trading fiables. Garantía de Calidad: Si se detecta algún repintado de señales, que no podamos c
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
El indicador BSA es un indicador basado en ZigZag. Este indicador se utiliza para encontrar el nivel de reversión del precio. Puede utilizar el ratio de riesgo y el marco de tiempo de cálculo existentes en las entradas optimizándolos según su preferencia de uso. En marcos de tiempo más bajos, el indicador puede repintar. Para obtener resultados más sanos, puede detectar el menor repintado observando durante un tiempo según el gráfico que vaya a aplicar.
Bomb Bank Signal
Igor Pereira Calil
5 (1)
Indicadores
Señal de Bomb Bank: su indicador de confianza en MetaTrader 4 Bomb Bank Signal es un poderoso indicador para MetaTrader 4, diseñado para identificar las tendencias más relevantes en el mercado financiero. Si buscas una herramienta que anticipe los movimientos con precisión, el Bomb Bank es el aliado que necesitas. Cómo funciona: Este indicador combina tres métodos distintos (análisis de volumen, cierre de velas y tendencia simétrica) para detectar y señalar oportunidades de compra y venta. B
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indicadores
una herramienta para trabajar con opciones binarias identifica bien la tendencia y los posibles retrocesos del mercado puede utilizarse para scalping en forex funciona muy bien en opciones binarias si se utiliza con niveles oblicuos o análisis de ondas, será un buen asistente para determinar el punto de entrada tiempo de expiración recomendado de 1-15 dependiendo del marco de tiempo seleccionado la próxima actualización añadirá la posibilidad de personalizar la herramienta.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Los compradores de este producto también adquieren
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
Pan PrizMA CD Phase es un análogo del indicador МetaТrader 5 , y es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles . El promediado por un polinomio cuádrico-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación mediante la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor del parámetro fase - estado de la onda (cuyo significado se aproxima a la fase trigonométrica o al ángulo de rotación del radio-vector
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indicadores
El Nombre Green_Wall_Arrows : Usando un Tp pequeño y mucho free margin, nos da la oportunidad de generar una muralla verde de profits que van saliendo, a medida que vamos tomando TP. Sin necesidad de usar SL para equilibrar los Tp pequeños de salida. Esta estrategia es una forma de operar los mercados, creada por mi y el indicador tan solo una herramienta mas. Puede ser Usado en Binarios. Este indicador Funciona en Barras Abiertas, Las flechas desaparecen si el mercado en contra de las flechas.
Golden Monowave
Ahmed Mohamed Ali
Indicadores
Golden Mon owave es un indicador de la onda monomÃtrica, la teorÃa de la onda monomÃtrica es uno de los enfoques de la onda de Elliott y uno de los mÃtodos mÃ¡s complicados y precisos. Golden Monowave puede acortar muchos pasos importantes para identificar y describir la mononda. Funciona en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento de negociación, incluyendo divisas, índices, futuros, etc. Parámetros de entrada initial_Bars - establece el número inicial de barras a calcular. wave
Ticks Size
Viktor Kolmakov
Indicadores
Este indicador muestra en una ventana separada la diferencia entre el número de puntos que aumentaron el precio, y el número de puntos que disminuyeron el precio durante el intervalo de tiempo especificado en los ajustes. El intervalo de tiempo para el cálculo se expresa como el número de barras del gráfico al que está vinculado el indicador. Este enfoque le permite evaluar la dirección del movimiento (crecimiento o caída) del precio del instrumento, la fuerza del movimiento y el tamaño del movi
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Primus Trading Engine
Philip Muga
Indicadores
Primus Trading Engine es un sistema de comercio que combina la acción del precio, indicadores basados en la relación y los indicadores personalizados para crear este indicador líder con un enfoque multi-marco de tiempo para darle la configuración de comercio de alta probabilidad de divisas, CFD en efectivo / futuros, metales y opciones binarias para ayudar en la toma de predicciones sobre lo que es más probable que suceda en el mercado. Características principales del gráfico Señal de acción de
Otros productos de este autor
Arrow Indicator to EA Converter
Issam El Amri
Utilidades
Convertidor de Indicador de Flecha a EA para MT4 Arrow Indicator to EA Converter for MT4 es un potente Asesor Experto diseñado para automatizar completamente las operaciones basadas en señales de flecha de compra y venta de su indicador favorito en MetaTrader 4. El EA detecta las señales de flecha, abre operaciones en su dirección cuando no hay operaciones abiertas y cierra posiciones cuando aparece la señal contraria. El EA detecta las señales de flecha, abre operaciones en su dirección cuando
Toukou Buy Sell Indicator
Issam El Amri
Indicadores
Indicador Toukou - Su ventaja ganadora para operar con oro y divisas El Indicador Toukou es una potente herramienta de trading diseñada para maximizar los beneficios en Oro (XAUUSD) y en el mercado Forex . Basado en una lógica algorítmica avanzada, identifica con precisión las zonas ideales de entrada y salida , adaptándose dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado. ️ Características principales: Detección inteligente de tendencias: Identifica instantáneamente las fases alcis
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario