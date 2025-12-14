Smc Blast Signal
- Indicadores
- Mohit Dhariwal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout
El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC), incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS), para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia predominante del mercado.
SEÑAL DE TENDENCIA - DETECCIÓN DE FVG - DETECCIÓN DE BOS - OPERACIÓN CONFIRMADA - Entradas de señal precisas en m15
Mejor TF-M15 Y SUPERIOR
Mejores pares-Oro, Bitcoin y los principales pares de divisas
Fiable también para empresas de apoyo
Su no retraso y no repinta toda la entrada pefect y precisa en SMC
Características principales:
Detección de FVG y BOS para señales de entrada precisas.
Filtrado de Tendencia usando TF de 4hr y media móvil de 200 periodos.
Como Funciona:
Filtro deTendencia: El indicador comienza comprobando la tendencia del mercado utilizando una media móvil simple (SMA) de 50 periodos en un marco temporal superior (por ejemplo, H4). Sólo operará en la dirección de la tendencia predominante.
Detección de FVG y BOS: El indicador escanea continuamente el gráfico de precios en busca de señales de Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS). Estas señales proporcionan al indicador posibles puntos de entrada, ya sea en alineación con la tendencia predominante o como oportunidades contra tendencia cuando se cumplen determinadas condiciones.
Ejecución de la operación: Si las condiciones tanto del Filtro de Tendencia como del FVG/BOS se alinean, el Indicador coloca una señal Tras una confirmación de 3 capas
Entradas precisas y limpias y utilizado también por Instituciones.
El indicador está diseñado para lostraders de acción de preciosque buscan un sistema inteligente basado en reglas paraestrategiasSMCperfectasmientras gestionan el riesgo de forma efectiva.
This is the best indicator strategy which is used by institutions and many traders. 3 layer confirmation really good to make decisions. Author gave me an ea which is made by himself and use indicator to trade, so far 100% winning rate, it is really profitable and author is so kind and helping me alot and answer really quick. Recommend it 100%.