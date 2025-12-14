Smc Blast Signal

5

OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD

SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout

El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC), incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS), para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia predominante del mercado.

SEÑAL DE TENDENCIA - DETECCIÓN DE FVG - DETECCIÓN DE BOS - OPERACIÓN CONFIRMADA - Entradas de señal precisas en m15

Mejor TF-M15 Y SUPERIOR

Mejores pares-Oro, Bitcoin y los principales pares de divisas

Fiable también para empresas de apoyo

Su no retraso y no repinta toda la entrada pefect y precisa en SMC

Características principales:

  • Detección de FVG y BOS para señales de entrada precisas.

  • Filtrado de Tendencia usando TF de 4hr y media móvil de 200 periodos.

  • Como Funciona:

    1. Filtro deTendencia: El indicador comienza comprobando la tendencia del mercado utilizando una media móvil simple (SMA) de 50 periodos en un marco temporal superior (por ejemplo, H4). Sólo operará en la dirección de la tendencia predominante.

    2. Detección de FVG y BOS: El indicador escanea continuamente el gráfico de precios en busca de señales de Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS). Estas señales proporcionan al indicador posibles puntos de entrada, ya sea en alineación con la tendencia predominante o como oportunidades contra tendencia cuando se cumplen determinadas condiciones.

    3. Ejecución de la operación: Si las condiciones tanto del Filtro de Tendencia como del FVG/BOS se alinean, el Indicador coloca una señal Tras una confirmación de 3 capas

    4. Entradas precisas y limpias y utilizado también por Instituciones.

    El indicador está diseñado para lostraders de acción de preciosque buscan un sistema inteligente basado en reglas paraestrategiasSMCperfectasmientras gestionan el riesgo de forma efectiva.


Full fledge directa ea también está disponible me puede conectar en telegram @anabullbear






Comentarios 2
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.22 05:51 
 

This is the best indicator strategy which is used by institutions and many traders. 3 layer confirmation really good to make decisions. Author gave me an ea which is made by himself and use indicator to trade, so far 100% winning rate, it is really profitable and author is so kind and helping me alot and answer really quick. Recommend it 100%.

Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.12.17 07:32 
 

i,m using this indicator on GOLD 5m and almost every signal is a winner if you like scalping. i,m using now a FTMO account with high lotsize. If you take every signal with SL below the orderblock you can pass your FTMO withing 5 days or less. Also the author is very helpful. Contact him after purchase for the candle color indicator.

Productos recomendados
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indicadores
Indicador de señales de Forex MT4 basado en IA Este avanzado indicador MT4 aprovecha la inteligencia artificial para identificar puntos de inversión del mercado de alta probabilidad con una precisión de hasta el 90%. Diseñado para operadores que exigen precisión, analiza la acción del precio en tiempo real y destaca las oportunidades óptimas de entrada tanto para operaciones de compra como de venta. Adecuada para los principales pares de divisas y marcos temporales, esta herramienta es ideal par
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Indicadores
Indicador Multi Pivot - Herramienta de trading profesional MULTI PIVOT INDICADOR PRO Indicador profesional de pivote múltiple para MT4 Indicador de pivote 5 en 1 Herramienta profesional de trading para MetaTrader 4 ESPAÑOL TURCO Indicador Multi Pivote PRO Clásico Fibonacci Camarilla Woodie DM ¿Qué es el indicador de pivote múltiple? Multi Pivot Indicator es una herramienta de trading profesional que muestra 5 métodos de cálculo de pivote diferentes en tus gráficos de MetaTr
Fibonacci Magic Pivot Levels
Savia Forex Software Solutions
Indicadores
Niveles de pivote mágico de Fibonacci El Fibonacci Magic Pivot Levels es un indicador potente pero fácil de usar . Monitoriza continuamente la acción del precio intradía y utiliza algoritmos complejos para calcular y detectar niveles clave de soporte, resistencia y pivote, utilizando el marco temporal D1 como filtro. El Fibonacci Magic Pivot Levels está optimizado para los marcos temporales H4, H1, M30, M15, M5 y M1 y se puede utilizar en TODOS los pares de Divisas, Índices, Materias Primas y C
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que calcula sus lecturas sobre los volúmenes de negociación. En forma de histograma, muestra la acumulación de la fuerza del movimiento del instrumento comercial. Dispone de sistemas de cálculo independientes para direcciones alcistas y bajistas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo. Puede complementar cualquier sistema comercial. El indicador no vuelve a dibujar sus valores, las señales aparecen en la vela actual. Es fácil de usar y no carga el gráf
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
El indicador Zonas de Oferta y Demanda es una de las mejores herramientas que hemos creado. Esta gran herramienta dibuja automáticamente zonas de oferta y demanda, los mejores lugares para abrir y cerrar posiciones. Tiene muchas características avanzadas, como el soporte de zonas multi timeframe, la visualización de la anchura de las zonas, notificaciones de alerta para zonas retocadas, y mucho más. Debido a la fractalidad del mercado, este indicador puede ser utilizado para cualquier tipo de tr
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Donchian Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Indicadores
El       Escáner Donchian Breakout Pro       es un completo       herramienta de monitoreo de múltiples símbolos       que rastrea automáticamente       Rupturas del canal de Donchian       en varios instrumentos de trading y marcos temporales. Este escáner avanzado analiza continuamente la acción del precio utilizando el clásico       Metodología del canal de Donchian   , que identifica patrones de ruptura significativos a medida que se desarrollan en su cartera de símbolos seleccionada. El sis
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Ultimate Supply Demand
Ramon Sobrevals Arce
5 (3)
Indicadores
Después de trabajar durante muchos meses, con la ayuda de Redes Neuronales, hemos perfeccionado la herramienta definitiva que va a necesitar para identificar niveles de precios clave (Soportes y Resistencias) y zonas de Oferta y Demanda. Perfectamente adecuado para activar sus operaciones, establecer sus acciones futuras, decidir sus niveles de Take Profit y Stop Loss, y confirmar la dirección del mercado. El precio siempre se moverá entre esos niveles, rebotando o rompiendo; de una zona a otra,
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Year2Year
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador muestra los cambios de precios para los mismos días en los últimos años. Se requiere el marco de tiempo D1. Este es un indicador predictor que encuentra barras D1 para los mismos días en los últimos 8 años y muestra sus cambios relativos de precio en el gráfico actual. Parámetros: LookForward - número de días (barras) para mostrar cambios de precios "futuros"; por defecto es 5; Offset - número de días (barras) para desplazarse hacia atrás en la historia; por defecto es 0; ShowAver
FREE
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS de regalo. One-Click Trader Utility para MT4 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta MT4 premium diseñada para traders
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
M W Pattern Pro
Noiros Tech
4.14 (7)
Indicadores
M & W Pattern Pro es un escáner avanzado de patrones M y W , utiliza filtros adicionales para asegurar que los patrones escaneados son rentables. El indicador se puede utilizar con todos los símbolos y marcos de tiempo. El indicador es un indicador sin repintado con cálculos estadísticos precisos. Para utilizarlo , simplemente escanee el par más rentable utilizando la precisión del tablero de estadísticas , a continuación, introduzca las operaciones en la flecha de señal y salga en los niveles T
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indicadores
Commodity Channel Index Message es un indicador para la plataforma comercial MetaTrader 4. A diferencia del indicador original, esta versión tres en uno cuenta con un sistema de alertas que informan sobre los cambios en la situación del mercado. Consta de las siguientes señales cuando la Línea Principal cruza los niveles de las zonas extremas y el nivel del 50%; cuando la línea Principal cruza la línea de Tendencia en la ventana del indicador; Divergencia en la última barra. Los valores de los n
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicadores
El término "tiburón " en el mundo de los negocios denota un inversor de gran volumen que acaba de hacer una buena inversión en un negocio de gran potencial.Así pues, los tiburones son los que hacen que el mercado se mueva. En nuestro caso, si un tiburón estadounidense compra una empresa japonesa, tiene que convertir dólares estadounidenses en yenes japoneses para realizar la operación. Por lo tanto, la demanda del yen japonés aumentará bruscamente. Por lo tanto, el USD/JPY se pondrá corto rápida
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
Indicador que identifica la tendencia, así como puntos de entrada. Usar para entradas a favor de tendencia. Aunque este indicador es muy preciso identificando entradas, siempre se recomienda usar otro indicador de soporte para confirmar. Recuerda buscar los Activos y Timeframes que mejor se adapten a tu operativa... Válido tanto para Scalping como para entradas de Largo Plazo Por favor, utiliza un Gráfico de Barras para poder visualizar el indicador correctamente Inputs: EMA Value for Long Term
Price Spread Candletime
Sven Hans-rainer Uebel-scholz
Utilidades
Indicador con visualización de precio, spread y hora de la vela + tamaño de fuente cambiable + cualquier color a elegir + se puede colocar en las cuatro esquinas + Visualización de precios y spreads en todos los marcos temporales + Tiempo de velas en M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 + Precio arriba / abajo con cambio de color + Visualización del spread + Visualización del tiempo de la vela (tiempo hasta la siguiente vela) + Todos los anuncios se pueden ocultar + Visualización de la apertura/cierr
Quantum Apex Meter MT4
Thusee Nuwan Thenu Kulasekarage
Indicadores
# Quantum Apex Meter - Analizador Profesional de la Fuerza de la Divisa MT4 ## Versión Demo No funciona correctamente , Quantum Apex Meter 100% Trabajo Sólo datos reales de mercado. ### Nunca Vuelva a Operar Contra la Tendencia ¿Está cansado de: ¿Entrar en operaciones justo antes de que una divisa se invierta? ¿Perder patrones claros de fortaleza/debilidad? ¿Perder horas analizando múltiples gráficos? El Quantum Apex Meter le ofrece claridad visual INSTANTÁNEA sobre qué divisas son fuertes y déb
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva. Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones. Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders. 2. Panel de Control Profesiona
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicadores
¡Será la mejor herramienta para obtener beneficios! A través de algoritmos únicos Vas a ver una increíble cantidad de señales de trading correctas ¡Obtenga enormes beneficios cada día y descubra más posibilidades! Al igual que el coche no hay dinero para comprarlo, el amor de las niñas no se atreven a perseguir? O la factura de la tarjeta de crédito no se paga, el alquiler no tiene el dinero extra para resolver? O estás harto de ser mandado por su jefe y la esperanza de obtener el respeto de más
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
Otros productos de este autor
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
Liquidity Trap Reversals
Mohit Dhariwal
Indicadores
El indicador de reversión de Trampa de Liquidez caza los barridos de Liquidez y cuando hay una reversión rápida después de la caza de stop la atrapa bien y rápidamente. Una trampa de liquidez en el trading se refiere típicamente a una zona de precios donde se concentra un gran número de órdenes (especialmente stop-loss y órdenes pendientes) . Trampa de liquidez → Caza de stops → Reversión rápida. El precio se consolida cerca de un nivel clave (por ejemplo, un soporte). La liquidez se acumula po
Breakout Scalp Indicator
Mohit Dhariwal
4.33 (6)
Indicadores
Octubre OFERTA: Ea libre con él Esto es válido hasta el 30 de octubre. Después de la compra del indicador de conectarme en telegram @anabullbear o bandeja de entrada en mql5 para obtener Ea libre Es un Breakout Scalper En soporte y resistencia y bloques de orden. Beneficios del indicador: no redibuja flechas. funciona en todos los pares de divisas. alta precisión de la señal bueno para scalping El nivel de precisión es superior al 95%. Mejor TF m15 para el oro y los principales pares de divisas
Swing Hit Perfect Master
Mohit Dhariwal
Indicadores
El Swing Hit Perfect Master Indicador para MT4 muestra señales precisas de compra y venta en el gráfico y no se repinta y se puede utilizar en cualquier par, el oro y los índices. Es todo en uno el mejor indicador Swing y detección de tendencias y es capaz de hacer entradas precisas. El indicador para MT4 puntos en la flecha de la carta después de que el swing de alta y baja se mantiene y toma entradas perfectas con la tendencia. La plantilla muestra los mínimos y máximos del mercado. Marcan bue
Perfect Trend Hit
Mohit Dhariwal
Indicadores
¡30% DESCUENTO ! DESCUENTO DESCUENTO SOLO PARA 5 USUARIOS a 125$ valido solo por 1 dia. El PERFECT TREND HIT crea señales de flecha de tendencia perfectas de COMPRA y VENTA basadas en ADX EMA Y RSI Y todos los filtros incorporados con entradas de tendencia precisas. Además, el indicador y la plantilla muestran la dirección de la tendencia, la fuerza y la recomendación comercial para gráficos de precios independientes. ROCK CON LA TENDENCIA Además, muestra la recomendación comercial final de COMP
Smart Set up Levels
Mohit Dhariwal
Indicadores
Smart Set up level es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas configuradas con fvg y breakouts adecuados para hacer un nivel muy bueno para entrar como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y amigable para entrar en señales de compra y venta. Funciona mejor en M15 marco de tiempo en Oro, Bitcoin y pares de divisas. Diariamente 4-5 operaciones en cada par Funciona muy bien en el oro como un profesional en M15 No se repinta ni se retrasa Es un in
Filtro:
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.22 05:51 
 

This is the best indicator strategy which is used by institutions and many traders. 3 layer confirmation really good to make decisions. Author gave me an ea which is made by himself and use indicator to trade, so far 100% winning rate, it is really profitable and author is so kind and helping me alot and answer really quick. Recommend it 100%.

Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.12.17 07:32 
 

i,m using this indicator on GOLD 5m and almost every signal is a winner if you like scalping. i,m using now a FTMO account with high lotsize. If you take every signal with SL below the orderblock you can pass your FTMO withing 5 days or less. Also the author is very helpful. Contact him after purchase for the candle color indicator.

Respuesta al comentario