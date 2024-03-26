System Trend Pro

5


¡¡¡System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!!

El indicador no repaint !!!

El indicador tiene el modo MTF, que añade confianza al comercio en la tendencia (no repaint ) .


¿Como operar?

Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha.

(Ver pantallas 1 y 2.)

Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta la señal opuesta.

Por cierto, es en Scalping donde la mayoría de los traders ganan dinero.


¿Cómo saltar plana y el comercio de la tendencia?

Todo es muy simple, instalamos el indicador System Trend Pro en el gráfico M5 en modo MTF 15 minutos

Dibuje MA 60 y MA 200 (su intersección será el comienzo de la tendencia).

Instalamos cualquier indicador de tendencia global (yo tengo Trend Arrow Super)


Reglas de entrada :

  1. SeñalSystem Trend Pro ( flecha grande)
  2. Tendencia global
  3. Intersección de MA 60 y MA 200
  4. Entrada en la señal de nuestro indicador (flecha pequeña).

Ver capturas de pantalla

Siguiendo estas reglas, casi siempre operará sólo en la tendencia.


Indicador de tendencia - https://www.mql5.com/en/market/product/85492






Comentarios 2
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.07 14:32 
 

great indicator, highly recommend

RAYAN
97
RAYAN 2024.09.20 07:28 
 

WONDERFUL Easily pocketing 10-50 pips with combination of Trend ARROW System!!

