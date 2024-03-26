System Trend Pro
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 2.2
- Actualizado: 1 abril 2024
- Activaciones: 20
¡¡¡System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!!
El indicador tiene el modo MTF, que añade confianza al comercio en la tendencia (no repaint ) .
¿Como operar?
Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha.
(Ver pantallas 1 y 2.)
Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta la señal opuesta.
Por cierto, es en Scalping donde la mayoría de los traders ganan dinero.
¿Cómo saltar plana y el comercio de la tendencia?
Todo es muy simple, instalamos el indicador System Trend Pro en el gráfico M5 en modo MTF 15 minutos
Dibuje MA 60 y MA 200 (su intersección será el comienzo de la tendencia).
Instalamos cualquier indicador de tendencia global (yo tengo Trend Arrow Super)
Reglas de entrada :
- SeñalSystem Trend Pro ( flecha grande)
- Tendencia global
- Intersección de MA 60 y MA 200
- Entrada en la señal de nuestro indicador (flecha pequeña).
Ver capturas de pantalla
Siguiendo estas reglas, casi siempre operará sólo en la tendencia.
Indicador de tendencia - https://www.mql5.com/en/market/product/85492
great indicator, highly recommend