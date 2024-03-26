



¡¡¡System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!!

El indicador no repaint !!!

El indicador tiene el modo MTF, que añade confianza al comercio en la tendencia (no repaint ) .





¿Como operar?

Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha.



(Ver pantallas 1 y 2.)

Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta la señal opuesta.

Por cierto, es en Scalping donde la mayoría de los traders ganan dinero.





¿Cómo saltar plana y el comercio de la tendencia?

Todo es muy simple, instalamos el indicador System Trend Pro en el gráfico M5 en modo MTF 15 minutos

Dibuje MA 60 y MA 200 (su intersección será el comienzo de la tendencia).

Instalamos cualquier indicador de tendencia global (yo tengo Trend Arrow Super)





Reglas de entrada :

SeñalSystem Trend Pro ( flecha grande) Tendencia global Intersección de MA 60 y MA 200 Entrada en la señal de nuestro indicador (flecha pequeña).

Ver capturas de pantalla

Siguiendo estas reglas, casi siempre operará sólo en la tendencia.





Indicador de tendencia - https://www.mql5.com/en/market/product/85492



















