GM Arrows Pro
- Indicadores
- Guillaume Pierre Philippe Mesplont
- Versión: 2.80
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Nombre del producto: GM Arrows Pro - Señales y Alertas
Descripción breve:
GM Arrows Pro es un indicador MT4 limpio y fiable que muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico con alertas únicas en el momento en que aparece la señal.
Descripción completa:
GM Arrows Pro es un indicador MT4 profesional diseñado para traders que quieren señales claras y accionables:
-
Flechas de COMPRA y VENTA visibles en todo el historial del gráfico
-
Alertas únicas cuando aparece una nueva señal (sin alertas repetidas)
-
Opción para desactivar señales repetitivas ( disable_repeating_signals )
-
Gráfico limpio con velas grises (cuerpos + mechas)
-
Sin desorden TP/SL - céntrate sólo en las señales
-
Parámetros ajustables: RSI, ATR, estabilidad de velas, lookback
-
Compatible con cualquier par y timeframe en MT4
Ventajas:
-
Señales visuales inmediatas
-
Alertas sin ruido
-
Fácil instalación y configuración
Cómo utilizarlo:
-
Copie el .ex4 en la carpeta Indicadores
-
Ajuste los parámetros como desee
-
Active o desactive las alertas según su estilo de negociación
Licencia y seguridad:
-
Protegido por MetaQuotes ID
-
Uso ilimitado en cuentas asociadas a su ID