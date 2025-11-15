GM Arrows Pro

Nombre del producto: GM Arrows Pro - Señales y Alertas

Descripción breve:
GM Arrows Pro es un indicador MT4 limpio y fiable que muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico con alertas únicas en el momento en que aparece la señal.

Descripción completa:
GM Arrows Pro es un indicador MT4 profesional diseñado para traders que quieren señales claras y accionables:

  • Flechas de COMPRA y VENTA visibles en todo el historial del gráfico

  • Alertas únicas cuando aparece una nueva señal (sin alertas repetidas)

  • Opción para desactivar señales repetitivas ( disable_repeating_signals )

  • Gráfico limpio con velas grises (cuerpos + mechas)

  • Sin desorden TP/SL - céntrate sólo en las señales

  • Parámetros ajustables: RSI, ATR, estabilidad de velas, lookback

  • Compatible con cualquier par y timeframe en MT4

Ventajas:

  • Señales visuales inmediatas

  • Alertas sin ruido

  • Fácil instalación y configuración

Cómo utilizarlo:

  1. Copie el .ex4 en la carpeta Indicadores

  2. Ajuste los parámetros como desee

  3. Active o desactive las alertas según su estilo de negociación


    Licencia y seguridad:

    • Protegido por MetaQuotes ID

    • Uso ilimitado en cuentas asociadas a su ID


    Productos recomendados
    Exclusive Bollinger
    Evgeny Belyaev
    4.2 (5)
    Indicadores
    Exclusive Bollinger es un indicador profesional basado en el popular indicador de las Bandas de Bollinger y dotado de un algoritmo avanzado. A diferencia del Bollinger estándar, mi Exclusive Bollinger proporciona mejores señales y está equipado con una configuración flexible que permite a los operadores ajustar este indicador a su estilo de negociación. En el indicador, puede configurar alertas (alerta, correo electrónico, push), para que no se pierda ni una sola señal de trading. Bollinger excl
    Signal From Level
    Yaroslav Varankin
    Indicadores
    Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
    Trump Day
    Dmitriy Kashevich
    3 (2)
    Indicadores
    Indicador Trump Day para operar con opciones binarias de forma rentable y eficaz ausencia total de redibujado La flecha indica la dirección de la siguiente vela y la posible dirección de la tendencia. Porcentaje de predicciones correctas del indicador del 80%. sus ventajas: precisión de la señal. ausencia total de redibujado. Usted puede elegir absolutamente cualquier herramienta. indicador proporcionará señales precisas. Se recomienda abrir operaciones de 2 - 3 velas. Pros indicador: 1. s
    Binary Option Signal
    Yaroslav Varankin
    Indicadores
    Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
    SystemBinaryM1
    Andrey Spiridonov
    Indicadores
    SystemBinaryM1 - un indicador profesional para el comercio de opciones binarias a corto plazo, es una estrategia completa y autónoma del autor para trabajar en el mercado de opciones binarias. El algoritmo único para analizar el mercado de divisas se basa en el cálculo de puntos de referencia en tres períodos de tiempo diferentes M15, M5. M1. Así, el indicador analiza simultáneamente el comportamiento de los precios a largo, medio y corto plazo antes de emitir una señal. El indicador se configu
    Trend Levels
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    El indicador simplifica el proceso de toma de decisiones al reconocer los retrocesos mediante el algoritmo incorporado y, a continuación, confirma las señales en los niveles de soporte / resistencia. De este modo, el indicador sigue la tendencia del mercado con una fiabilidad insuperable, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido en torno al precio medio. El indicador puede utilizarse tanto para periodos pequeños como para operaciones a largo plazo. El indicador no se redibuja n
    YFX Advanced Bands
    Richard Yancy
    Indicadores
    El indicador Advanced Bands es un indicador personalizado basado en las clásicas Bandas de Bollinger creadas por John Bollinger. Generalmente, las Bandas de Bollinger se crean sumando/restando un número de desviaciones estándar del precio. Advanced Bands también crea las bandas de la misma manera y añade más características para ser más útil para los traders. CARACTERÍSTICAS Se pueden trazar tres niveles de bandas (interior, exterior, extremo) y una media móvil. El área entre las bandas puede re
    Dashboard Bollinger Band
    Wang Yu
    Indicadores
    Este indicador ayuda a visualizar el estado de la Banda de Bollinger de 28 pares. Con la característica de panel de color, alerta, y las características de notificación, el usuario puede captar las oportunidades potenciales de Bollinger Bounce de 28 pares principales en un Dashboard rápidamente. Dashboard Bollinger Band es una herramienta gráfica intuitiva y práctica para ayudarle a supervisar los 28 pares y proporcionar señales de trading basadas en las reglas de rebote de Bollinger (sobrecompr
    Mini Dashboard
    Andrei Gerasimenko
    4.5 (2)
    Indicadores
    El indicador muestra información sobre: el nombre del par de divisas y el marco temporal. precio actual de oferta. tiempo antes del cierre de la vela. la diferencia actual entre el precio de compra y de venta (spread). También se pueden mostrar las estadísticas del volumen de operaciones. Datos mostrados Nombre, número de cuenta y divisa de la cuenta. Depósito en la divisa de la cuenta. Saldo en el momento actual y su porcentaje. Beneficio actual y su porcentaje. Transacción actual y el porcen
    FREE
    Pound sterling M5 scalping
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
    Market Vortex
    Adolfina Denysenko
    Indicadores
    Market Vortex.mq4 es un potente indicador de flecha diseñado para identificar con precisión puntos de inversión y continuaciones de tendencia. Construido sobre un oscilador suavizado y medias móviles adaptativas, ayuda a los operadores a encontrar rápidamente puntos de entrada y salida del mercado sin cálculos complejos. Características principales: Señales de flecha claras: El indicador muestra flechas de Compra/Venta directamente en el gráfico. Funcionamiento en tiempo real: Las señale
    King Binary Magnet Indicator
    Md Meraz Mahmud
    Indicadores
    Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
    Advanced Stochastic Scalper
    Evgeny Belyaev
    4.56 (16)
    Indicadores
    Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
    Chart Patterns Analyser
    Sami Chebbi
    5 (4)
    Indicadores
    Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
    Fibonacci Retracement And Trend Lines
    Vasyl Kulyk
    2 (1)
    Indicadores
    Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
    Bollinger Trend Lines MT4
    Mario Jemic
    Indicadores
    Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5 Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger. Se basa en un principio fundamental: sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop. Cómo funciona El indicador construye líneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger: En u
    BOA Cool Signals Indicator MT4
    Eugene Kendrick
    Indicadores
    Asistente de Opciones Binarias (BOA) COOL Indicador de Señales proporciona señales basadas en la combinación de: Oscilador Fisher & Indicador JRSX ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico buscando configuraciones de operaciones y obtenga todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Panel de Múltiples Divisas del Asistente de Opciones Binarias (BOA ). Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofre
    Urgently
    Tatiana Savkevych
    Indicadores
    El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
    Mechanism Trend
    Vitalii Zakharuk
    Indicadores
    El indicador Mecanismo de Tendencia es un indicador híbrido que muestra con flechas los momentos de entrada en el mercado. Este indicador fue creado sobre la base de los indicadores originales para la búsqueda de puntos extremos, el indicador es muy adecuado para determinar una inversión o una gran sacudida brusca hacia un lado. Cuando la tendencia cambia, el indicador Mecanismo de Tendencia utiliza la señalización de color: verde - cuando se cambia de una tendencia bajista a una tendencia alc
    King of Forex Trend Cloud
    Elias Mtwenge
    Indicadores
    El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
    Falcon pointer 20
    Moaz Qasem
    Indicadores
    El indicador de halcón funciona sobre la base de la estrategia innovadora de halcón antes que yo, ya que he utilizado números especiales para el indicador de liberación en movimiento y la banda de Bollinger, además de muchos indicadores para filtrar la señal, algunos números de la Plaza Nueve y los números de Fibonacci, donde los resultados fueron impresionantes. También tenemos una versión gratuita durante un mes en la descripción del vídeo en Youtube enlace de descarga Gracias
    Auto Optimized Bollinger Bands
    Davit Beridze
    5 (3)
    Indicadores
    Auto Optimized Bollinger Bands – Herramienta adaptativa de volatilidad para mercados reales Auto Optimized Bollinger Bands es un indicador avanzado para MT4 que mejora las bandas de Bollinger clásicas al seleccionar automáticamente los valores óptimos de período y desviación mediante simulación histórica de operaciones. En lugar de depender de configuraciones fijas, el indicador realiza una optimización en tiempo real basada en el comportamiento del precio, permitiendo que las bandas se ajusten
    The Hurricane Forex Cave indicator
    Paul Nicholas Clevett
    Indicadores
    El indicador Hurricane Cave muestra diferentes áreas de negociación basadas en la acción del precio. Busca en el pasado y elabora patrones que pueden reforzar el soporte y la resistencia como objetivos. Cuando el precio rompe una zona comercial, puede apuntar justo dentro de la siguiente zona comercial. Si usted no puede ver el objetivo sólo tiene que ir a un marco de tiempo más lento, significa que el precio no ha estado allí por mucho tiempo. El Hurricane Cave Indicator está diseñado para ser
    FREE
    Good Signal
    Yaroslav Varankin
    Indicadores
    El indicador está diseñado para las opciones binarias y las operaciones a corto plazo en Forex Para entrar en un comercio cuando aparece una señal azul flecha hacia arriba comprar rojo flecha hacia abajo señal de venta Para Forex entrar en una señal de salida en la señal opuesta o tomar ganancias Para las opciones binarias Entrar en 1 vela, si el acuerdo va negativo, establecer una captura en la siguiente vela Funciona en todos los marcos de tiempo Si se aplica un filtro como Rsi, obtendrá una b
    PABT Pattern Indicator
    Gleb Balashevich
    Indicadores
    Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
    FVG Indicator MT4
    Alexander Denisovich Jegorov
    Indicadores
    Indicador de brecha de valor razonable (FVG) con líneas de tendencia claras ¡Identifique los Fair Value Gaps (FVGs) como un profesional! Este potente indicador MQL4 marca FVGs alcistas y bajistas con líneas de tendencia claras y precisas , dándole una ventaja visual en la detección de oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Dos líneas de tendencia por FVG : Marca claramente la parte superior e inferior de cada zona FVG para una fácil identificación. Sin rayos
    DMAX pro
    Danny Teoh Kok Keong
    Indicadores
    DMAX SEÑAL ES UNA HERRAMIENTA MUY PODEROSA PARA AYUDARLE A ENTRADA, SU PUEDE DETECTAR SOBREVENTA Y SOBRECOMPRA EN EL MERCADO DE DIVISAS. SU PUEDE NEGOCIAR 24 PAR DE DIVISAS EN EL MERCADO, EL 80% RESULTADO EXACTO. MUCHOS COMERCIANTES FALLAN DEBIDO AL PUNTO DE ENTRADA Y PUNTO DE SALIDA, LA SEÑAL DE DMAX LE DARÁ MUY BUENA SEÑAL PARA HACERLE SABER DÓNDE ENTRAR Y SALIR. LA GESTIÓN DEL RIESGO ES MUY IMPORTANTE EN EL COMERCIO DE DIVISAS, POR FAVOR, NO SE ARRIESGUE MÁS DEL 5% POR OPERACIÓN ES EL MERCADO
    LSM TrendReversal Pro Indicator
    Peter Lee
    Indicadores
    LSM TrendReversal Pro Indicador es una herramienta ideal para identificar el detalle y la tendencia general y la oferta / demanda Zones(Reversal) para scalping / day trading o swing trading. Tiene en sí mismo "MTF (Multi Time frame)" Tendencia sistema de filtrado en el indicador. 1. Fácil de seguir la tendencia 2. Captura el área de reversión de tendencia (Combinado con " SupplyDemand Zones Indicator ") 3. Punto de entrada/salida de apoyo (dirección comercial) Indicador de Fuerza de la Cesta d
    Forex Gump
    Andrey Kozak
    2.4 (5)
    Indicadores
    Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
    Oracle flow
    Adolfina Denysenko
    Indicadores
    Finalidad del indicador: Oracle Flow está diseñado para identificar puntos de entrada al mercado de COMPRA/VENTA utilizando una combinación de indicadores técnicos y filtros. El indicador muestra flechas en el gráfico para señalar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Principales elementos utilizados: Medias móviles exponenciales (EMA). - se utilizan dos periodos: Más Rápido y Más Lento. Se utilizan para identificar cruces que confirmen la fuerza del movimiento. RSI (Índice de
    Los compradores de este producto también adquieren
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    Buy Sell Arrow Swing MT4
    Sahib Ul Ahsan
    Indicadores
    ¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    Indicadores
    [Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
    Nihilist and ForexAlien Indicator
    TRADERWE FOREX SL
    Indicadores
    El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
    RelicusRoad Pro
    Relicus LLC
    4.63 (106)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    NAM Order Blocks
    NAM TECH GROUP, CORP.
    3.67 (3)
    Indicadores
    Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
    OrderFlow Absorption
    Chi Sum Poon
    Indicadores
    OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
    Smart Price Action Concepts
    Issam Kassas
    4.75 (12)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
    Rtc ML Ai Predictor MT4
    Muhammad Faisal Sagala
    Indicadores
    Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
    BB Reversal Arrows
    Vitalyi Belyh
    Indicadores
    El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
    Indicadores
    ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
    GoldRush Trend Arrow Signal
    Kirk Lee Holloway
    5 (2)
    Indicadores
    Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
    Delta Volume Indicator
    Azeez Abdul Jimoh
    Indicadores
    Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
    Elliott Wave Trend MT4
    Young Ho Seo
    4 (7)
    Indicadores
    Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
    ATC AlgoZone Indicator
    Ameur Boudenne
    5 (2)
    Indicadores
    Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
    DragonsTail Indicator MT4
    Maria Strudov
    Indicadores
    "Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
    Gold Channel XAUUSD
    Paulo Rocha
    5 (4)
    Indicadores
    Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
    Key level wedge pro
    Presley Annais Tatenda Meck
    5 (1)
    Indicadores
    Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
    BinaryUniversal
    Andrey Spiridonov
    Indicadores
    BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
    Scalping Master M5
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
    Forecast System
    Peter Maggen
    Indicadores
    Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
    EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
    Borislav Shterev
    Indicadores
    Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
    Trend AI Indicator
    Aleksandr Goryachev
    Indicadores
    Trend AI Indicator Descripción: Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones. Características principales: Identificación de tendencias:   El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia
    PTS Precision Index Oscillator V2
    PrecisionTradingSystems
    5 (1)
    Indicadores
    El Oscilador de Índice de Precisión (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La versión 2 ha sido cuidadosamente recodificada para cargar rápidamente en su gráfico y se han incorporado algunas otras mejoras técnicas para mejorar la experiencia. El Pi-Osc fue creado para proporcionar señales precisas de temporización de operaciones diseñadas para encontrar puntos de agotamiento extremos, los puntos a los que los mercados se ven obligados a llegar solo para eliminar las órdenes de
    X3 Chart Pattern Scanner MT4
    Young Ho Seo
    3.67 (3)
    Indicadores
    Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
    The Positive Zone
    Ellan Dirgantara Tholkhah
    Indicadores
    Indicador especializado en opciones binarias. El nombre de zona positiva se inspira en cómo este indicador en última instancia, me hizo sentir, que es "Positivo". No sólo desde un punto de vista emocional, pero desde un punto de vista financiero. Una vez que comience a ganar de este indicador que le dará que los corredores de alta, o ese zumbido agradable después de terminar una taza de café caliente de la mañana y la explosión de Cumbawamba en Tubthumping hit maravilla. La clave para ganar opci
    Buy Sell Arrow MT
    Sahib Ul Ahsan
    Indicadores
    Presentamos un potente indicador diseñado con precisión que combina a la perfección puntos pivote, medias móviles y análisis multitemporal para ofrecer señales de compra y venta de alta probabilidad en tiempo real. Esta herramienta es su ventaja estratégica, diseñada para identificar los cambios de tendencia, el impulso del mercado y las entradas comerciales óptimas, independientemente de su estilo de negociación preferido. Nuestro algoritmo va más allá de los indicadores estándar: al analizar
    Quantum Regime Indicator
    Gideon Asiamah Yeboah
    Indicadores
    Deje de operar con señales aleatorias. Empiece a operar con Confluencia Real ¿Está cansado de indicadores que se repintan, dan señales contradictorias y le dejan más confuso que seguro? El Indicador de Régimen Cuántico es una herramienta de negociación profesional e independiente diseñada para operadores serios que exigen una ventaja sistemática. Resuelve el mayor problema del análisis técnico -las señales fals as- utilizando un potente marco multimotor. Cada señal es confirmada por una confluen
    TrueTrendStarM TTSm25
    Ramthailu Alice
    Indicadores
    Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario