Nombre del producto: GM Arrows Pro - Señales y Alertas

Descripción breve:

GM Arrows Pro es un indicador MT4 limpio y fiable que muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico con alertas únicas en el momento en que aparece la señal.

Descripción completa:

GM Arrows Pro es un indicador MT4 profesional diseñado para traders que quieren señales claras y accionables:

Flechas de COMPRA y VENTA visibles en todo el historial del gráfico

Alertas únicas cuando aparece una nueva señal (sin alertas repetidas)

Opción para desactivar señales repetitivas ( disable_repeating_signals )

Gráfico limpio con velas grises (cuerpos + mechas)

Sin desorden TP/SL - céntrate sólo en las señales

Parámetros ajustables: RSI, ATR, estabilidad de velas, lookback

Compatible con cualquier par y timeframe en MT4

Ventajas:

Señales visuales inmediatas

Alertas sin ruido

Fácil instalación y configuración

Cómo utilizarlo:

Copie el .ex4 en la carpeta Indicadores Ajuste los parámetros como desee Active o desactive las alertas según su estilo de negociación





Licencia y seguridad: