Super Signal Skyblade Edition MT4

Super Signal – Skyblade Edition
Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5

Características principales:

Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias.
Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real.

Este sistema no intenta predecir los máximos ni los mínimos. Solo genera señales cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

  • Dirección de tendencia clara

  • Impulso en aumento

  • Estructura de volatilidad saludable

Combinado con un análisis de liquidez basado en las sesiones del mercado, el sistema mejora aún más la precisión y el momento de cada señal.

Características de las señales:

  • Todas las señales con flechas son 100 % sin repintado y sin retraso

  • Una vez que aparece la señal, permanece fija — sin parpadeos ni desplazamientos

  • Incluye flechas visuales en el gráfico, panel de información, alertas emergentes, sonido y notificaciones push

  • Compatible con Asesores Expertos (salida por búfer), apto para trading automatizado o sistemas de copia de señales

  • Plantillas preconfiguradas incluidas para facilitar el uso incluso a principiantes

Todos los datos se han evaluado bajo un estándar de backtesting estricto.
Cada señal debe alcanzar un beneficio mínimo dentro de las 60 velas posteriores a su aparición:
+50 puntos para EURUSD y USDJPY, y +100 puntos para XAUUSD (Oro).
Periodo de prueba: 13 de octubre de 2024 al 13 de octubre de 2025 (365 días). Consulta las capturas para más detalles.

EURUSD:

Marco temporal Nº de señales Tasa de aciertos Beneficio medio
M15 68 94.1% 317.4 puntos
M30 33 93.9% 395.4 puntos
H1 14 100.0% 661.7 puntos
       

USDJPY:

Marco temporal Nº de señales Tasa de aciertos Beneficio medio
M5 210 91.9% 314.9 puntos
M15 83 91.6% 497.7 puntos
       

XAUUSD (Oro):

Marco temporal Nº de señales Tasa de aciertos Beneficio medio
M15 56 94.6% 1409.8 puntos
M30 32 100.0% 3693.2 puntos
       

Configuración de parámetros:

  • Skyblade : controla la sensibilidad de las señales (valor predeterminado = 1). Valores más altos generan menos señales pero más precisas

  • El panel de información, tamaño de las flechas y notificaciones pueden activarse o desactivarse según se desee

Recomendaciones de uso:

  • Marcos de tiempo recomendados: M5 / M15 / M30 / H1

  • Mercados compatibles: Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Petróleo

  • Las plantillas predeterminadas están optimizadas para activos con tendencias claras

  • Para activos con alta volatilidad (por ejemplo, Oro o BTCUSD), se recomienda aumentar el valor de Skyblade o el umbral de beneficio mínimo

Resumen:

Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales de tendencia altamente estable, preciso y basado en una lógica clara.
Apto para todos los estilos de trading — desde scalping hasta swing trading.
Funciona con estrategias manuales o automatizadas.
Si buscas una herramienta profesional y confiable para capturar tendencias reales, prueba Skyblade hoy mismo.

Para parámetros recomendados, asistencia técnica o integración con EA, deja un comentario o contacta directamente al autor.


Comentarios 2
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Filtro:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

