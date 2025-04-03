IQ Gold Gann Levels
- Indicadores
- INTRAQUOTES
- Versión: 1.4
- Actualizado: 24 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD
IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y cálculos antiguos que demostraron ser extremadamente precisos.
Manual de indicadores: Leer aquí
- Descargue la versiónpara Metatrader 5
- ¡APRESÚRESE! ¡El precio aumentará pronto!
Descargo de responsabilidad:
- Debido a restricciones normativas, nuestro servicio no está disponible en determinados países como India, Pakistán y Bangladesh.
- Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
- Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
- No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
- No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.
Una breve nota del desarrollador a todos los traders-
Durante más de 15 años de mi viaje con la teoría de WD Gann, lleno de investigación e incontables horas estudiando cientos de recursos, descubrí una fórmula dentro de las obras de W.D. Gann que se convirtió en la base de este indicador. En reconocimiento al premio de plata MQL5 y décadas de experiencia en codificación, he creado un indicador altamente optimizado para todos los traders. Espero que lo disfrute.
Resumen rápido
A diferencia de muchos indicadores de Gann, este se distingue por trazar los niveles de soporte y resistencia de Gann por adelantado y nunca volver a pintar. Lo que ves es lo que obtienes; perspectivas del mercado fiables y en tiempo real en las que puedes confiar. La precisión de estos niveles le permite crear un plan de trading diario bien estructurado, sabiendo exactamente dónde es probable que se produzcan los movimientos clave del mercado.
Nota: El indicador está preparado para Prop y es perfecto para el day trading con XAUUSD. Es compatible con el Hydra Trend Rider y se pueden utilizar juntos en el mismo gráfico para una configuración óptima de trading intradía.
1. ¿Cómo puede resultarle extremadamente útil el indicador de niveles GANN de IQ GOLD?
- Adecuado tanto para Scalping como para operaciones intradía: Traza con precisión los niveles de soporte y resistencia de Gann utilizando la raíz cuadrada de Gann de nueve cálculos en tiempo real mientras el mercado se mueve.
- Detecte oportunidades al instante: Proporciona señales precisas en vivo para la toma de decisiones en tiempo real y entradas y salidas de punto dulce para operaciones rentables.
- Gráfico más limpio con diseño minimalista: Las precisas líneas de soporte y resistencia se trazan automáticamente directamente en su gráfico. No se requieren ajustes complejos para empezar.
- Objetivos de beneficios simplificados: Los niveles de soporte/resistencia mayores y menores de Gann facilitan el establecimiento de puntos de toma de beneficios. Los niveles se actualizan a medida que el mercado se mueve, creando espacio para rastrear el stop-loss o desplazar el take-profit cuando las tendencias continúan.
2. ¿Para quién es este indicador?
Diseñado para operadores de ORO intradía intermedios y operadores de empresas de puntales con conocimientos básicos de acción de precios y análisis técnico. Ayuda a identificar puntos dulces de entrada con un stop loss bajo y un take profit alto para una mejor relación riesgo/recompensa.
3. Plazos recomendados
- Gráficos de 1 y 5 minutos.
4. ¿Cómo empezar?
- Después de comprar, abra MetaTrader, inicie sesión en su cuenta, y abra Toolbox --> Mercado --> Comprado.
- Instale el indicador.
- Abra Navegador --> Mercado --> Arrastrar y soltar el indicador en el gráfico.
- Siga los niveles de Gann para operar con confianza.
5. ¿Cómo funcionan los niveles de Gann de IQ GOLD?
- Niveles Gann Mayores y Menores: Traza dos tipos de niveles de Gann pronosticados -mayor y menor- donde el mercado reacciona con precisión. Los niveles mayores ayudan en la operativa intradía, mientras que los niveles menores ayudan en el scalping.
- Mostrar niveles anteriores: Muestra los niveles de Gann pasados del día actual, permitiendo a los operadores revisar cómo reaccionó el mercado a estos niveles precisos.
- Actualizaciones continuas: Los niveles de Gann se actualizan continuamente basándose en complejos cálculos de Gann para un trazado preciso.
- Operaciones seguras: Ayuda a anticipar posibles máximos y mínimos del día sin necesidad de cálculos adicionales.
6. Estilos de negociación compatibles con este indicador
- Seguimiento de tendencias
- Ruptura
- Continuación
- Inversión de tendencia
7. Opciones de entrada del indicador
Todos los parámetros pueden ajustarse directamente en la pestaña Entradas de las propiedades del indicador:
- Configuración del indicador
Mostrar niveles menores (show_minor): true/false
Mostrar nivel de apertura del día (show_dayopen): true/false
- Configuración de alertas
Activar Alertas: true/false
Activar Notificación Push Móvil: true/false
- Configuración del panel de control
Esquina del panel Elija la posición de la pantalla (por defecto: arriba a la izquierda).
Dashboard_X: Desplazamiento horizontal (0-500).
Dashboard_Y: Desplazamiento vertical (0-500).
- Configuración del color del indicador
Color del nivel de soporte
Color del nivel de resistencia
Color del nivel de apertura del día
- Opción de escala: Tres modos de escala-Bajo, Base y Alto-para adaptar los niveles de Gann a las diferentes condiciones del mercado.
Base es ideal para mercados normales.
Low para sesiones más tranquilas.
High para periodos volátiles y de movimientos rápidos.
- Información sobre herramientas: Pase el ratón por encima de los elementos del panel para ver los detalles de la escala y facilitar la comprensión.
- Botón Minimizar Cuadro de Mando: Oculta o muestra el cuadro de mandos para maximizar el espacio del gráfico cuando sea necesario.
Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.
8. Configuración de alertas móviles
Para recibir alertas móviles, active las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl+O (o accediendo a Opciones) y navegando hasta la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma, a continuación, pruebe la configuración para asegurarse de que las alertas están funcionando.
9. FAQ
P: ¿Se repinta?
R: ¡Nunca!
P: ¿Existe una opción de prueba?
R: Sí, puede descargar la demo y hacer un backtest del indicador.
10. Solución de problemas
La guía del usuario que se proporciona después de la compra cubre todos los temas en detalle. Póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5 para cualquier problema técnico.
Más información
Descubra cómo nuestros potentes indicadores le ayudan a analizar gráficos, establecer objetivos y ejecutar operaciones rentables con actualizaciones diarias del mercado. Únase a nuestro nuevo canal.
Soporte
Para asistencia o problemas técnicos, envíenos un mensaje directo en MQL5.
Mastering a strategy with this indicator means no second-guessing, just clear intraday levels that set you up for long-term success. Stay disciplined, trade smart, and let the market come to you.
Divulgación de riesgos:
Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Cualquier decisión comercial tomada utilizando este indicador queda bajo la discreción y responsabilidad del usuario.
Temas relacionados: WD Gann, tendencia, niveles de trading, soporte, resistencia, trading intradía, scalping, oro, XAUUSD, indicador trading oro, indicador oro MT4, niveles de trading Gann.
Hi Somsri Sarkar, I started to use the Gold Gann Levels and I MADE SOME GOOD PROFITS today. The GANN levels for Gold is insanely accurate. I'm happy with the right decision that I have made. I'm a moderate forex trader with ups and downs along in trading but I am an experience and skillful in using the indicators more than 10 years. I have tried many indicators along and I can says your indicators are truly unique. I understood the market sizing of Gold depends on its volatility because the forex traders in my country are all innovative with all kind of Fibonacci under animal name like Panda, Musang, Godzilla & etc. I ever used the similar indicators that manually change the scaling everyday till I gave up. Your GANN level with Scale 1, 2 & 3 is very neat & easy to adapt into the real market volatility before starting a trading. You surely surprise why I purchase 1 bundle of 3 indicators at a time because they worked together and I surely need them to trade Gold or currency pairs. Actually I have downloaded your demo indicators and tried then quite long before I purchase them. The Hydra Trend Rider is an indicator that the buyer must use it together. The GANN levels will give you info. when the price will be rejected or have the road block for entry and TP as well but you will never know the trend direction, up or down or sideway unless you have the Hydra Trend Rider. I saw some misleading review in the internet mentioned the Hydra Trend Rider is just normal supertrend indicator but I can tell you now that they are all wrong. In forex, you must be the 1% with your own judgement and no following the 99% loser. Try the demo indicator in MT5 because the speed can be controlled at more finer speed, unlike MT4, it is either to slow or too fast. The normal supertrend indicator only give trend based on a single TF and without a MTF dashboard. I love this MTF dashboard because it is very compact, neat and easy to read the trend and as friendly as you can even teach a novice forex trader can instantly spot the right trend. It is accurate and give signal on trend confirmation. To see how far it can go, you need to check the MTF dashboard .. You can hold and swing with more pips if all timeframes agreed in one direction for either bullish or bearish and you can scalp in low TF for retrace but enough pips with TF M5 I'm thankful to Somsri Sarkar & his team for such dedication and efforts in making such superb indicators I'm a scalper and like clean chart ! GANN levels and Hydra Trend Rider are perfect & essential companion enables you in making fast decision to reap GOOD PROFIT just like an experienced trader. The Volatility Master and IQ FX Correlation Matrix are another gems that can complement your trading and go extra miles with more profits.