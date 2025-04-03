IQ Gold Gann Levels

5

Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD

IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y cálculos antiguos que demostraron ser extremadamente precisos.

Manual de indicadores: Leer aquí

  • Descargue la versiónpara Metatrader 5
  • ¡APRESÚRESE! ¡El precio aumentará pronto!
Lea atentamente la descripción del producto antes de comprarlo.

Descargo de responsabilidad:

  • Debido a restricciones normativas, nuestro servicio no está disponible en determinados países como India, Pakistán y Bangladesh.
  • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
  • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
  • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
  • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.

Una breve nota del desarrollador a todos los traders-

Durante más de 15 años de mi viaje con la teoría de WD Gann, lleno de investigación e incontables horas estudiando cientos de recursos, descubrí una fórmula dentro de las obras de W.D. Gann que se convirtió en la base de este indicador. En reconocimiento al premio de plata MQL5 y décadas de experiencia en codificación, he creado un indicador altamente optimizado para todos los traders. Espero que lo disfrute.

Resumen rápido
A diferencia de muchos indicadores de Gann, este se distingue por trazar los niveles de soporte y resistencia de Gann por adelantado y nunca volver a pintar. Lo que ves es lo que obtienes; perspectivas del mercado fiables y en tiempo real en las que puedes confiar. La precisión de estos niveles le permite crear un plan de trading diario bien estructurado, sabiendo exactamente dónde es probable que se produzcan los movimientos clave del mercado.

Nota: El indicador está preparado para Prop y es perfecto para el day trading con XAUUSD. Es compatible con el Hydra Trend Rider y se pueden utilizar juntos en el mismo gráfico para una configuración óptima de trading intradía.

1. ¿Cómo puede resultarle extremadamente útil el indicador de niveles GANN de IQ GOLD?

  • Adecuado tanto para Scalping como para operaciones intradía: Traza con precisión los niveles de soporte y resistencia de Gann utilizando la raíz cuadrada de Gann de nueve cálculos en tiempo real mientras el mercado se mueve.
  • Detecte oportunidades al instante: Proporciona señales precisas en vivo para la toma de decisiones en tiempo real y entradas y salidas de punto dulce para operaciones rentables.
  • Gráfico más limpio con diseño minimalista: Las precisas líneas de soporte y resistencia se trazan automáticamente directamente en su gráfico. No se requieren ajustes complejos para empezar.
  • Objetivos de beneficios simplificados: Los niveles de soporte/resistencia mayores y menores de Gann facilitan el establecimiento de puntos de toma de beneficios. Los niveles se actualizan a medida que el mercado se mueve, creando espacio para rastrear el stop-loss o desplazar el take-profit cuando las tendencias continúan.

2. ¿Para quién es este indicador?
Diseñado para operadores de ORO intradía intermedios y operadores de empresas de puntales con conocimientos básicos de acción de precios y análisis técnico. Ayuda a identificar puntos dulces de entrada con un stop loss bajo y un take profit alto para una mejor relación riesgo/recompensa.

3. Plazos recomendados

  • Gráficos de 1 y 5 minutos.

4. ¿Cómo empezar?

  1. Después de comprar, abra MetaTrader, inicie sesión en su cuenta, y abra Toolbox --> Mercado --> Comprado.
  2. Instale el indicador.
  3. Abra Navegador --> Mercado --> Arrastrar y soltar el indicador en el gráfico.
  4. Siga los niveles de Gann para operar con confianza.

5. ¿Cómo funcionan los niveles de Gann de IQ GOLD?

  • Niveles Gann Mayores y Menores: Traza dos tipos de niveles de Gann pronosticados -mayor y menor- donde el mercado reacciona con precisión. Los niveles mayores ayudan en la operativa intradía, mientras que los niveles menores ayudan en el scalping.
  • Mostrar niveles anteriores: Muestra los niveles de Gann pasados del día actual, permitiendo a los operadores revisar cómo reaccionó el mercado a estos niveles precisos.
  • Actualizaciones continuas: Los niveles de Gann se actualizan continuamente basándose en complejos cálculos de Gann para un trazado preciso.
  • Operaciones seguras: Ayuda a anticipar posibles máximos y mínimos del día sin necesidad de cálculos adicionales.

6. Estilos de negociación compatibles con este indicador

  • Seguimiento de tendencias
  • Ruptura
  • Continuación
  • Inversión de tendencia

7. Opciones de entrada del indicador
Todos los parámetros pueden ajustarse directamente en la pestaña Entradas de las propiedades del indicador:

  • Configuración del indicador
Mostrar niveles menores (show_minor): true/false

Mostrar nivel de apertura del día (show_dayopen): true/false

  • Configuración de alertas

Activar Alertas: true/false
Activar Notificación Push Móvil: true/false

  • Configuración del panel de control

Esquina del panel Elija la posición de la pantalla (por defecto: arriba a la izquierda).
Dashboard_X: Desplazamiento horizontal (0-500).
Dashboard_Y: Desplazamiento vertical (0-500).

  • Configuración del color del indicador

Color del nivel de soporte
Color del nivel de resistencia
Color del nivel de apertura del día

  • Opción de escala: Tres modos de escala-Bajo, Base y Alto-para adaptar los niveles de Gann a las diferentes condiciones del mercado.
Base es ideal para mercados normales.
Low para sesiones más tranquilas.
High para periodos volátiles y de movimientos rápidos.
  • Información sobre herramientas: Pase el ratón por encima de los elementos del panel para ver los detalles de la escala y facilitar la comprensión.
  • Botón Minimizar Cuadro de Mando: Oculta o muestra el cuadro de mandos para maximizar el espacio del gráfico cuando sea necesario.

Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.

8. Configuración de alertas móviles
Para recibir alertas móviles, active las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl+O (o accediendo a Opciones) y navegando hasta la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma, a continuación, pruebe la configuración para asegurarse de que las alertas están funcionando.

9. FAQ
P: ¿Se repinta?
R: ¡Nunca!

P: ¿Existe una opción de prueba?
R: Sí, puede descargar la demo y hacer un backtest del indicador.

10. Solución de problemas
La guía del usuario que se proporciona después de la compra cubre todos los temas en detalle. Póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5 para cualquier problema técnico.

Más información
Descubra cómo nuestros potentes indicadores le ayudan a analizar gráficos, establecer objetivos y ejecutar operaciones rentables con actualizaciones diarias del mercado. Únase a nuestro nuevo canal.

Soporte
Para asistencia o problemas técnicos, envíenos un mensaje directo en MQL5.

Mastering a strategy with this indicator means no second-guessing, just clear intraday levels that set you up for long-term success. Stay disciplined, trade smart, and let the market come to you.

Divulgación de riesgos:
Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Cualquier decisión comercial tomada utilizando este indicador queda bajo la discreción y responsabilidad del usuario.

Temas relacionados: WD Gann, tendencia, niveles de trading, soporte, resistencia, trading intradía, scalping, oro, XAUUSD, indicador trading oro, indicador oro MT4, niveles de trading Gann.

Comentarios 4
robert_chen
70
robert_chen 2025.06.16 08:56 
 

Hi Somsri Sarkar, I started to use the Gold Gann Levels and I MADE SOME GOOD PROFITS today. The GANN levels for Gold is insanely accurate. I'm happy with the right decision that I have made. I'm a moderate forex trader with ups and downs along in trading but I am an experience and skillful in using the indicators more than 10 years. I have tried many indicators along and I can says your indicators are truly unique. I understood the market sizing of Gold depends on its volatility because the forex traders in my country are all innovative with all kind of Fibonacci under animal name like Panda, Musang, Godzilla & etc. I ever used the similar indicators that manually change the scaling everyday till I gave up. Your GANN level with Scale 1, 2 & 3 is very neat & easy to adapt into the real market volatility before starting a trading. You surely surprise why I purchase 1 bundle of 3 indicators at a time because they worked together and I surely need them to trade Gold or currency pairs. Actually I have downloaded your demo indicators and tried then quite long before I purchase them. The Hydra Trend Rider is an indicator that the buyer must use it together. The GANN levels will give you info. when the price will be rejected or have the road block for entry and TP as well but you will never know the trend direction, up or down or sideway unless you have the Hydra Trend Rider. I saw some misleading review in the internet mentioned the Hydra Trend Rider is just normal supertrend indicator but I can tell you now that they are all wrong. In forex, you must be the 1% with your own judgement and no following the 99% loser. Try the demo indicator in MT5 because the speed can be controlled at more finer speed, unlike MT4, it is either to slow or too fast. The normal supertrend indicator only give trend based on a single TF and without a MTF dashboard. I love this MTF dashboard because it is very compact, neat and easy to read the trend and as friendly as you can even teach a novice forex trader can instantly spot the right trend. It is accurate and give signal on trend confirmation. To see how far it can go, you need to check the MTF dashboard .. You can hold and swing with more pips if all timeframes agreed in one direction for either bullish or bearish and you can scalp in low TF for retrace but enough pips with TF M5 I'm thankful to Somsri Sarkar & his team for such dedication and efforts in making such superb indicators I'm a scalper and like clean chart ! GANN levels and Hydra Trend Rider are perfect & essential companion enables you in making fast decision to reap GOOD PROFIT just like an experienced trader. The Volatility Master and IQ FX Correlation Matrix are another gems that can complement your trading and go extra miles with more profits.

Luca Madeddu
159
Luca Madeddu 2025.06.08 15:36 
 

Congratulations on the work done, it seems like an exceptional indicator, can you send me the manual?

sweethomeboy2
554
sweethomeboy2 2025.05.23 05:47 
 

i used many levels strategies' , but with Gann levels I see respect even when the trend breaks it(the candle must be super strong) you can see where its going , this indicator tough me that the trend is not a random thing even if it looks like in the chart.

Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Título : Indicador de Sesgo de Mercado - Herramienta de Trading basada en Osciladores Introducción : Descubra el potencial del "Indicador de sesgo del mercado", una revolucionaria herramienta de negociación basada en osciladores y diseñada para un análisis preciso del mercado. Si busca una alternativa sólida a los indicadores de sesgo tradicionales, su búsqueda termina aquí. El Indicador de Sesgo del Mercado ofrece una precisión sin precedentes en la identificación del sentimiento del mercado y
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicadores
Este es un indicador MTF de niveles de soporte y resistencia basado en los   extremos del indicador Advanced ZigZag Dynamic   y / o   Extended Fractals   con etiquetas de precio (se puede deshabilitar). Se pueden seleccionar TF más altos para el modo MTF. De forma predeterminada, los niveles se generan en función de los puntos indicadores de ZigZag. Los puntos indicadores de fractales también se pueden usar junto con ZigZag o en su lugar. Para simplificar el uso y ahorrar tiempo de CPU, el cálcu
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador analiza el cambio en los precios mínimo y máximo de las barras anteriores fijando la entrada de los grandes jugadores. Si el cambio (delta) aumenta, se muestra una señal en el gráfico en forma de flecha. Al mismo tiempo, se realiza una operación virtual sobre el historial. En caso de repetición de la señal, se incrementan las posiciones (refilling). Así, el lote de posiciones puede variar. Los resultados del comercio virtual en forma de pérdidas / pérdidas, rentabilidad, drawdown y
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicadores
Al comprar este indicador, tiene derecho a recibir una copia gratuita de uno de mis otros indicadores o asesores. (Todas las actualizaciones futuras están incluidas. Sin límites) . ¡ Para obtenerlo , por favor póngase en contacto conmigo por mensaje mql5 ! El indicador de línea de tendencia Trend Scanner muestra la dirección de la tendencia y sus cambios. El indicador funciona en todos los pares de divisas y plazos. El indicador muestra simultáneamente múltiples lecturas en el gráfico de precios
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Minotaur Waves es un indicador avanzado de análisis de mercado diseñado para detectar puntos potenciales de giro y confirmar cambios en la dirección del precio con alta precisión. El sistema combina el poder del Minotaur Oscillator (Oscilador Minotauro) con una estructura dinámica de bandas adaptativas, ofreciendo señales visuales limpias y fiables para decisiones de entrada bien fundamentadas. Es compatible con todos los pares de divisas, con rendimiento óptimo en EURUSD, GBPUSD y USDJPY dentro
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
El indicador LineMagnit para MT4 es una herramienta de gran precisión que construye niveles de soporte y resistencia que atraen magnéticamente a los precios. Esta característica permite a los operadores determinar fácilmente los puntos de entrada y salida más probables en el mercado, así como identificar las fuerzas direccionales del mercado, ya que los niveles se basan en las entradas de capital en el instrumento. Equipado con una interfaz gráfica intuitivamente comprensible, el indicador LineM
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
La herramienta perfecta para Scalng en los mercados de divisas Puede operar tanto de señal a señal y el uso de tomar ganancias ¡ El algoritmo no utiliza Zigzag ! ¡ No redibuja ! Este es un instrumento de canal que utiliza una media móvil como filtro. Media móvil Hay 2 parámetros para los ajustes Periodo Ma = Media Móvil de 5 periodos Canal 1.0 distancia de las líneas del canal desde el gráfico Price Signal Filter - cálculo de la apertura de la señal y el filtro Hay un conjunto completo de Alerta
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
En el sistema de negociación "Masters of Risk ", uno de los conceptos principales está relacionado con los lugares donde los mercados cambian de dirección. De hecho, se trata de un cambio de prioridad y una violación de la estructura de tendencia en los extremos del mercado, donde supuestamente hay o habría stop-losses de participantes "inteligentes" que están fuera de los límites de la acumulación de volumen. Por esta razón, los llamamos "Patrones de Reversión " - lugares con mucho peso para el
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicadores
El indicador de los indicadores. La técnica más poderosa para determinar la fuerza de la tendencia Forex en 2023. Hemos perfeccionado Supreme Commander para que calcule una media de los indicadores seleccionados (hasta 16) y el marco temporal seleccionado (todos) con el resultado de una única tendencia que indica el potencial de compra y venta. Incluye los siguientes indicadores Oscilador Acelerador/Decelerador Índice de movimiento direccional medio Oscilador Impresionante; Toros y Osos Índice d
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Indicadores
Presentamos ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe, un indicador avanzado diseñado para detectar diversas formas de patrones en el mercado mediante métodos tanto manuales como automáticos. A continuación, te explicamos cómo funciona: Patrones Armónicos: Este indicador puede identificar patrones armónicos que aparecen en tu gráfico. Estos patrones son esenciales para los traders que practican la teoría del trading armónico, tal como se popularizó en el libro de Scott Carney "Harmonic Tradi
Otros productos de este autor
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 5 Lea el Manual de Usuario aquí. ¡ PRONTO! ¡Precio en au
IQ FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
Indicadores
FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 4 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
5 (1)
Indicadores
FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 5 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 5 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
IQ Chart Cleaner
INTRAQUOTES
Utilidades
IQ Chart Cleaner - Obtenga un gráfico fresco en segundos. Un gráfico desordenado puede hacer que el trading sea estresante y confuso. Entre docenas de indicadores antiguos, líneas sobrantes, flechas, formas y notas, es fácil perder la concentración en lo que realmente importa: sus operaciones. Ahí es donde entra IQ Chart Cleaner. Con un solo clic, IQ Chart Cleaner le ofrece un gráfico fresco y libre de distracciones para que pueda analizar los mercados con claridad y confianza. Consiga la versió
IQ Trade Status
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control. IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un panel profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas. El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas: ¿Cuánto he ganado hoy? ¿Cuánto
Hydra Multi Trend Dashboard
INTRAQUOTES
Indicadores
El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
IQ Chart Cleaner MT5
INTRAQUOTES
Utilidades
Obtenga un gráfico limpio en un instante. Este script es extremadamente útil para eliminar no sólo todos los objetos gráficos del gráfico , sino también todos los indicadores del gráfico. Obtenga la versión MT4 aquí . Características: Diálogo de Confirmación : Pide confirmación antes de limpiar el gráfico. Limpieza completa : Elimina todos los objetos gráficos (líneas, flechas, formas, etc.) Elimina todos los indicadores de todas las ventanas del gráfico (principal y subventanas) Registro : I
IQ Trade Status MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control. IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un tablero profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas. El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas: ¿Cuánto he ganado hoy? ¿Cuánt
Hydra Multi Trend Dashboard MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
Filtro:
robert_chen
70
robert_chen 2025.06.16 08:56 
 

Hi Somsri Sarkar, I started to use the Gold Gann Levels and I MADE SOME GOOD PROFITS today. The GANN levels for Gold is insanely accurate. I'm happy with the right decision that I have made. I'm a moderate forex trader with ups and downs along in trading but I am an experience and skillful in using the indicators more than 10 years. I have tried many indicators along and I can says your indicators are truly unique. I understood the market sizing of Gold depends on its volatility because the forex traders in my country are all innovative with all kind of Fibonacci under animal name like Panda, Musang, Godzilla & etc. I ever used the similar indicators that manually change the scaling everyday till I gave up. Your GANN level with Scale 1, 2 & 3 is very neat & easy to adapt into the real market volatility before starting a trading. You surely surprise why I purchase 1 bundle of 3 indicators at a time because they worked together and I surely need them to trade Gold or currency pairs. Actually I have downloaded your demo indicators and tried then quite long before I purchase them. The Hydra Trend Rider is an indicator that the buyer must use it together. The GANN levels will give you info. when the price will be rejected or have the road block for entry and TP as well but you will never know the trend direction, up or down or sideway unless you have the Hydra Trend Rider. I saw some misleading review in the internet mentioned the Hydra Trend Rider is just normal supertrend indicator but I can tell you now that they are all wrong. In forex, you must be the 1% with your own judgement and no following the 99% loser. Try the demo indicator in MT5 because the speed can be controlled at more finer speed, unlike MT4, it is either to slow or too fast. The normal supertrend indicator only give trend based on a single TF and without a MTF dashboard. I love this MTF dashboard because it is very compact, neat and easy to read the trend and as friendly as you can even teach a novice forex trader can instantly spot the right trend. It is accurate and give signal on trend confirmation. To see how far it can go, you need to check the MTF dashboard .. You can hold and swing with more pips if all timeframes agreed in one direction for either bullish or bearish and you can scalp in low TF for retrace but enough pips with TF M5 I'm thankful to Somsri Sarkar & his team for such dedication and efforts in making such superb indicators I'm a scalper and like clean chart ! GANN levels and Hydra Trend Rider are perfect & essential companion enables you in making fast decision to reap GOOD PROFIT just like an experienced trader. The Volatility Master and IQ FX Correlation Matrix are another gems that can complement your trading and go extra miles with more profits.

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.06.16 10:36
Hello Robert, Thank you so much for your incredibly detailed and thoughtful review! We’re truly honored and excited to hear about your positive experience with IQ Gold Gann Levels, Hydra Trend Rider, and the rest of our tools. It means a lot to us that someone with your trading background and over a decade of experience took the time to understand the deeper value of what we’ve built and shared it so generously. Your honest feedback, real trading insights, and kind words about our work are deeply appreciated. We’re especially grateful that you’ve highlighted how these tools support both novice and experienced traders in making confident, data-backed decisions. Thank you once again for your trust and support, and for being such a valuable part of our trading community. Wishing you continued success and even more profits ahead!
Luca Madeddu
159
Luca Madeddu 2025.06.08 15:36 
 

Congratulations on the work done, it seems like an exceptional indicator, can you send me the manual?

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.06.08 18:46
Thank you for your wonderful feedback and acknowledging our hard work. We hope this indicator will help you achieve all the success you are looking for. Kindly check your inbox.
sweethomeboy2
554
sweethomeboy2 2025.05.23 05:47 
 

i used many levels strategies' , but with Gann levels I see respect even when the trend breaks it(the candle must be super strong) you can see where its going , this indicator tough me that the trend is not a random thing even if it looks like in the chart.

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.05.23 06:09
Thank you for your wonderful review! We are thrilled to know that you are getting to know the real potential of this indicator! You are a fast-learner we can tell, because getting an indicator is easy, but studying and learning how it works and building a strategy around it takes a master mind! Congratulations on your success. We wish nothing but more success in your life.
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.28 22:06 
 

This is my third products purchased from the author. With my past experience, the indicator always give nice level and direction. An indicator must have in your trading toolkits. Very good work with the author.

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.04.29 02:25
Thank you so much for your continued support and trust in our work!
We’re truly happy to hear that you found all our indicators helpful and reliable for your trading. Wishing you continued success in your trading journey!
Respuesta al comentario