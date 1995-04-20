El Pips Stalker es un indicador de flecha largo y corto, que ayuda a traders de todos los niveles a tomar mejores decisiones al operar en el mercado, nunca se repinta y utiliza el RSI como lógica principal de señal; una vez que se da una flecha, nunca se repinta ni retropinta y las flechas no se retrasan.





CARACTERÍSTICAS DE LA FLECHA PIPS STALKER :





PANEL DE ESTADÍSTICAS

Un panel de información único que muestra el porcentaje general de tasas de victorias y estadísticas útiles como el máximo de victorias y pérdidas consecutivas, así como otra información útil.

TP Y SL, GESTIÓN DE DINERO INCORPORADA

el indicador da objetos TP y SL con cada flecha, así que el trader tiene gestión de dinero y riesgo integrada, SL se basa en ATR, y TP se basa en la relación riesgo-recompensa basada en el valor actual de ATR SL.

NO HAY REPINTADO, ALTA CAPACIDAD DE AJUSTE

el indicador ofrece muchas opciones para mejorar la calidad de la señal, lo que hace que funcione en cualquier par con solo un pequeño ajuste de periodo, el panel mostrará al trader si los ajustes y periodos actuales son rentables o no.

marco de tiempo recomendado: M1.





Recomendado capital inicial: 100$.





Tipo de cuenta recomendada: RAW SPREAD.



