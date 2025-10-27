Game Changer Indicator

4.67

Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un principiante que busca una ventaja competitiva, esta herramienta le permite operar con confianza, disciplina y una clara comprensión de la dinámica subyacente de las tendencias.

¡Contáctame inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal.
Ten en cuenta que no vendo mis EA ni conjuntos especiales en Telegram; solo están disponibles en Mql5 y los archivos de mis conjuntos solo están disponibles en mi blog. ¡Cuidado con los estafadores y no compres conjuntos a nadie más.

 AJUSTES

  • Habilitar alertas sobre cambios de tendencia - Verdadero/Falso: muestra alertas en el gráfico si la tendencia cambia.
  • Enviar notificaciones push - Verdadero/Falso: activa las notificaciones push de alertas al teléfono.
  • Enviar notificaciones por correo electrónico - Verdadero/Falso: envía notificaciones por correo electrónico sobre cambios de tendencia.
Comentarios 11
WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
64
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

Filtro:
Respuesta al comentario