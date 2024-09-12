Dynamic Forex28 Navigator
- Indicadores
- Bernhard Schweigert
- Versión: 1.9
- Actualizado: 26 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación.
- Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) +
- Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) +
- Señales combinadas CS28 (bonificación).
¿Qué ofrece el indicador de fortaleza de última generación?
- Todo lo que amaba de los originales, ahora mejorado con nuevas funciones y mayor precisión.
Características principales:
Fórmula patentada de fortaleza de la moneda.
- Líneas de fuerza suaves y precisas en todos los marcos temporales.
- Ideal para identificar tendencias y entradas precisas.
- Función única y exclusiva de este indicador.
- Fibonacci aplicado a la fortaleza de la divisa, no a los gráficos de precios.
- Se adapta a la actividad del mercado en tiempo real para zonas de reversión precisas.
- La novena línea muestra si el mercado está activo o pasivo.
- Esencial para cronometrar operaciones.
- El mayor momentum de COMPRA y VENTA para cada divisa.
- Momentum dual de compra y venta para 28 pares.
- Advertencias de sobrecompra/sobreventa, rango externo y STOP.
- Alertas de reversión y retroceso.
- Notificaciones de patrones especiales de niveles cruzados.
- Reducción de las llamadas de datos para feeds de corredores más rápidos.
- Gráficos de soporte automatizados para una mayor confiabilidad.
- Botones para cambiar rápidamente de gráfico.
- Diseño intuitivo con señales e información claras.
Para quién es:
- Apto para todos los operadores, desde principiantes hasta expertos.
- Ideal para aquellos que buscan aprovechar la fortaleza de la divisa en su estrategia comercial.
Comience:
Mejore sus operaciones con Dynamic Forex28 Navigator. Obtenga los conocimientos y las herramientas que necesita para mantenerse a la vanguardia en el mercado Forex.
- Activador de cambio de impulso 23.
Descripción: indica que la entrada del valor de impulso actual está establecida en 23, lo que activa la flecha de impulso de COMPRA y VENTA cuando se cumplen las condiciones especificadas.
- Impulso de COMPRA.
Descripción: Muestra la divisa con el mayor impulso alcista (p. ej., impulso de COMPRA NZD 27), mostrando el valor en verde.
- Impulso de VENTA.
Descripción: Muestra la divisa con el mayor impulso a la baja (p. ej., impulso de VENTA USD -29), mostrando el valor en rojo.
- Actividad del mercado.
Descripción: Proporciona condiciones del mercado en tiempo real y completas con cinco estados posibles, incluidas advertencias como "¡Mercado volátil!" para períodos de alta volatilidad.
- Impulso absoluto de la divisa.
Descripción: Resalta la divisa con el mayor impulso de COMPRA y VENTA, ya sea el más fuerte o el más débil, lo que brinda a los operadores una descripción general rápida de los movimientos significativos del mercado.
- Señales de impulso dual en COMPRA/VENTA de barra cerrada (con alerta).
Descripción: Enumera múltiples señales que cumplen con las condiciones especificadas, lo que indica impulso dual. Cada señal incluye el par de divisas, la acción (compra/venta) y la confirmación de las condiciones cumplidas ("Niveles cruzados" y "Rango externo"), donde las divisas han cruzado o alcanzado los rangos externos. Al hacer clic en una señal se abre el gráfico correspondiente.
Parámetros de entrada clave para el navegador dinámico Forex28.
- Activador de impulso de COMPRA y VENTA en pendiente de Fibonacci (18-26). Establece el nivel de Fibonacci del mercado de impulso de COMPRA y VENTA (pendiente 23) para indicar el impulso.
- Dibujar flecha de impulso de COMPRA y VENTA (ventana secundaria). Muestra flechas en la ventana secundaria del gráfico para indicar un impulso de COMPRA y VENTA fuerte de la divisa.
- Dibujar flecha para impulso dual (ventana principal). Muestra flechas para todas las señales de impulso dual detectadas (impulso fuerte para divisas base y cotizadas).
- Dibujar línea V en Dual Momentum. Dibuja líneas verticales en señales confirmadas de Dual Momentum con filtros.
- Alerta de Dual Momentum.
- Mostrar información de rango externo. Muestra información de rango externo en el gráfico para un mejor análisis.
- Nivel máximo de rango externo (100-161). Establece el nivel máximo de rango externo para zonas de sobrecompra/sobreventa.
- Mostrar información de niveles cruzados de CS. Muestra niveles cruzados junto con información de rango externo.
- Alerta de activación de rango externo HIT. Alerta cuando la fortaleza de la moneda alcanza los niveles de Fibonacci del mercado de rango externo.
- Alerta de activación de rango externo HOOK. Envía alertas de retroceso/reversión cuando la fortaleza de la moneda retrocede desde el rango externo.
- Alerta de nivel externo HIT. Alerta cuando se alcanza el Fibonacci de rango externo.
- Alerta de nivel externo HOOK (reversión). Alerta de reversión HOOK para posibles reversiones. Nivel de activación de Fibonacci externo de HOOK (161-262). Nivel de Fibonacci para lo anterior.
- Momentum dual mínimo de HOOK (20-48).
- Dibujar flecha de HOOK de reversión (pulgar).
- Dibujar stop de Fibonacci externo. Indica los niveles de stop de Fibonacci del mercado externo en el gráfico.
- Valor de stop de Fibonacci externo (100-261). Fibonacci mínimo para lo anterior.
- Habilitar alertas emergentes. Activa alertas emergentes para eventos clave del mercado.
- Enviar alertas por correo electrónico. Envía alertas por correo electrónico para señales de fortaleza de divisas.
- Enviar notificaciones push. Envía notificaciones push a su teléfono para alertas.
- Abrir gráfico rápido en ventana nueva. Permite cambiar rápidamente de gráfico haciendo clic en dos nombres de divisas o en los botones de alerta, abriendo el nuevo par en una ventana separada.
- Abrir gráficos de soporte. Abre gráficos de soporte para mantener los feeds del corredor actualizados y confiables.
- Excluir pares de alertas. Especifique pares para excluir de las alertas usando una lista separada por comas.
- Usar PIN para expertos (EA). Envía a los asesores expertos un PIN para un mejor rendimiento.
- Utilice mi plantilla. Envíeme un mensaje para solicitar el paquete de inicio.
- Utilice “abrir gráfico en una nueva ventana” si no desea interrumpir el indicador.
- Manténgase dentro de la tendencia (Momentum) del marco temporal superior.
- Busque la divisa Dual Momentum como configuración de operación.
- ESPECIAL: Para actualizar el historial de gráficos de MT4, se abrirán 7 gráficos de soporte (consulte el manual). Esta función se puede desactivar.
- Consulte mis noticias y blogs en el perfil para ver el sistema de operaciones y ejemplos de operaciones.
The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.