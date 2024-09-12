Dynamic Forex28 Navigator

Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación.

Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno:
  1. Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) +
  2. Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) +
  3. Señales combinadas CS28 (bonificación).

Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

¿Qué ofrece el indicador de fortaleza de última generación?

  • Todo lo que amaba de los originales, ahora mejorado con nuevas funciones y mayor precisión.


Características principales:

Fórmula patentada de fortaleza de la moneda.

  • Líneas de fuerza suaves y precisas en todos los marcos temporales.
  • Ideal para identificar tendencias y entradas precisas.
Niveles de Fibonacci de mercado dinámicos (Market Fib).
  • Función única y exclusiva de este indicador.
  • Fibonacci aplicado a la fortaleza de la divisa, no a los gráficos de precios.
  • Se adapta a la actividad del mercado en tiempo real para zonas de reversión precisas.
Momentum del mercado en tiempo real.
  • La novena línea muestra si el mercado está activo o pasivo.
  • Esencial para cronometrar operaciones.
Alertas y visualización integrales.
  • El mayor momentum de COMPRA y VENTA para cada divisa.
  • Momentum dual de compra y venta para 28 pares.
  • Advertencias de sobrecompra/sobreventa, rango externo y STOP.
  • Alertas de reversión y retroceso.
  • Notificaciones de patrones especiales de niveles cruzados.
Rendimiento optimizado.
  • Reducción de las llamadas de datos para feeds de corredores más rápidos.
  • Gráficos de soporte automatizados para una mayor confiabilidad.
Interfaz fácil de usar.
  • Botones para cambiar rápidamente de gráfico.
  • Diseño intuitivo con señales e información claras.

Para quién es:

  • Apto para todos los operadores, desde principiantes hasta expertos.
  • Ideal para aquellos que buscan aprovechar la fortaleza de la divisa en su estrategia comercial.


Comience:

Mejore sus operaciones con Dynamic Forex28 Navigator. Obtenga los conocimientos y las herramientas que necesita para mantenerse a la vanguardia en el mercado Forex.

Manual del usuario: haga clic aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Nueva descripción general de Dynamic Forex28 Navigator.
  1. Activador de cambio de impulso 23.
    Descripción: indica que la entrada del valor de impulso actual está establecida en 23, lo que activa la flecha de impulso de COMPRA y VENTA cuando se cumplen las condiciones especificadas.
  2. Impulso de COMPRA.
    Descripción: Muestra la divisa con el mayor impulso alcista (p. ej., impulso de COMPRA NZD 27), mostrando el valor en verde.
  3. Impulso de VENTA.
    Descripción: Muestra la divisa con el mayor impulso a la baja (p. ej., impulso de VENTA USD -29), mostrando el valor en rojo.
  4. Actividad del mercado.
    Descripción: Proporciona condiciones del mercado en tiempo real y completas con cinco estados posibles, incluidas advertencias como "¡Mercado volátil!" para períodos de alta volatilidad.
  5. Impulso absoluto de la divisa.
    Descripción: Resalta la divisa con el mayor impulso de COMPRA y VENTA, ya sea el más fuerte o el más débil, lo que brinda a los operadores una descripción general rápida de los movimientos significativos del mercado.
  6. Señales de impulso dual en COMPRA/VENTA de barra cerrada (con alerta).
    Descripción: Enumera múltiples señales que cumplen con las condiciones especificadas, lo que indica impulso dual. Cada señal incluye el par de divisas, la acción (compra/venta) y la confirmación de las condiciones cumplidas ("Niveles cruzados" y "Rango externo"), donde las divisas han cruzado o alcanzado los rangos externos. Al hacer clic en una señal se abre el gráfico correspondiente.

Opere al cierre de la barra, ¡nunca vuelva a pintar!

Parámetros de entrada clave para el navegador dinámico Forex28.

Configuración de impulso de COMPRA y VENTA.
  • Activador de impulso de COMPRA y VENTA en pendiente de Fibonacci (18-26). Establece el nivel de Fibonacci del mercado de impulso de COMPRA y VENTA (pendiente 23) para indicar el impulso.
  • Dibujar flecha de impulso de COMPRA y VENTA (ventana secundaria). Muestra flechas en la ventana secundaria del gráfico para indicar un impulso de COMPRA y VENTA fuerte de la divisa.

Configuración de alerta de impulso dual.
  • Dibujar flecha para impulso dual (ventana principal). Muestra flechas para todas las señales de impulso dual detectadas (impulso fuerte para divisas base y cotizadas).
  • Dibujar línea V en Dual Momentum. Dibuja líneas verticales en señales confirmadas de Dual Momentum con filtros.
  • Alerta de Dual Momentum.

Configuración de filtro de Dual Momentum.
  • Mostrar información de rango externo. Muestra información de rango externo en el gráfico para un mejor análisis.
  • Nivel máximo de rango externo (100-161). Establece el nivel máximo de rango externo para zonas de sobrecompra/sobreventa.
  • Mostrar información de niveles cruzados de CS. Muestra niveles cruzados junto con información de rango externo.

Configuración de alerta de CS.
  • Alerta de activación de rango externo HIT. Alerta cuando la fortaleza de la moneda alcanza los niveles de Fibonacci del mercado de rango externo.
  • Alerta de activación de rango externo HOOK. Envía alertas de retroceso/reversión cuando la fortaleza de la moneda retrocede desde el rango externo.

Configuración de reversión o salida.
  • Alerta de nivel externo HIT. Alerta cuando se alcanza el Fibonacci de rango externo.
  • Alerta de nivel externo HOOK (reversión). Alerta de reversión HOOK para posibles reversiones. Nivel de activación de Fibonacci externo de HOOK (161-262). Nivel de Fibonacci para lo anterior.
  • Momentum dual mínimo de HOOK (20-48).
  • Dibujar flecha de HOOK de reversión (pulgar).
  • Dibujar stop de Fibonacci externo. Indica los niveles de stop de Fibonacci del mercado externo en el gráfico.
  • Valor de stop de Fibonacci externo (100-261). Fibonacci mínimo para lo anterior.

Configuración de alertas de CS CROSS.
AcFunciones de niveles cruzados de divisas activadas. Habilita señales de niveles cruzados de divisas para señales clave del mercado.
Pendiente de cruce de Fibonacci (20-46). Impulso dual mínimo.
Alerta de niveles cruzados de divisas. Alertas para eventos de niveles cruzados de divisas cuando está habilitado.

Configuración general de alertas.
  • Habilitar alertas emergentes. Activa alertas emergentes para eventos clave del mercado.
  • Enviar alertas por correo electrónico. Envía alertas por correo electrónico para señales de fortaleza de divisas.
  • Enviar notificaciones push. Envía notificaciones push a su teléfono para alertas.

Otras configuraciones.
  • Abrir gráfico rápido en ventana nueva. Permite cambiar rápidamente de gráfico haciendo clic en dos nombres de divisas o en los botones de alerta, abriendo el nuevo par en una ventana separada.
  • Abrir gráficos de soporte. Abre gráficos de soporte para mantener los feeds del corredor actualizados y confiables.
  • Excluir pares de alertas. Especifique pares para excluir de las alertas usando una lista separada por comas.
  • Usar PIN para expertos (EA). Envía a los asesores expertos un PIN para un mejor rendimiento.

Consejos
  1. Utilice mi plantilla. Envíeme un mensaje para solicitar el paquete de inicio.
  2. Utilice “abrir gráfico en una nueva ventana” si no desea interrumpir el indicador.
  3. Manténgase dentro de la tendencia (Momentum) del marco temporal superior.
  4. Busque la divisa Dual Momentum como configuración de operación.
  5. ESPECIAL: Para actualizar el historial de gráficos de MT4, se abrirán 7 gráficos de soporte (consulte el manual). Esta función se puede desactivar.
  6. Consulte mis noticias y blogs en el perfil para ver el sistema de operaciones y ejemplos de operaciones.

Siempre lo ayudaré si tiene alguna pregunta.
Le deseo muchos pips verdes en el futuro.
Atentamente, Bernhard

(Nota: Esta página ha sido traducida automáticamente. Para la versión original en inglés, visite: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)
Comentarios 7
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
393
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

