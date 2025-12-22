Apollo SR Master

5

Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En este caso, la fuerza de la zona de Soporte/Resistencia aumenta y, por lo tanto, la probabilidad de una operación exitosa desde ella también aumenta. Esta es la idea principal del indicador.

Las zonas SR también facilitan la gestión de Stop Loss y Take Profit. Es posible usar el espacio por encima o por debajo de la zona SR como Stop Loss, según la dirección de la señal. Además, las zonas SR opuestas pueden utilizarse como posible zona de Take Profit.

También ofrezco mi indicador "Sistema de Acción del Precio Apollo" GRATIS a todos los usuarios del indicador Apollo SR Master. La combinación de estos indicadores les ayudará a encontrar aún mejores entradas.

POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER MIS CONSEJOS COMERCIALES ADEMÁS DE MI INDICADOR "SISTEMA DE ACCIÓN DE PRECIOS APOLLO" ¡GRATIS COMO BONIFICACIÓN!

Comentarios 2
squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Filtro:
squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Oleg Rodin
27918
Respuesta del desarrollador Oleg Rodin 2025.12.23 10:22
Thank You very much for your kind words and feedback, my dear friend! Also Thank You very much for being among my valued return customers and supporting my work here! I appreciate this a lot! It has always been and will always be a great pleasure for me to provide you with high-quality services! I wish you wonderful trading experience and many-many green pips! May the PROFIT always be with you!:)
mpcedar
101
mpcedar 2025.12.22 16:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Oleg Rodin
27918
Respuesta del desarrollador Oleg Rodin 2025.12.23 10:20
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicators have been helpful to you. I hope my tools will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued return customers!:)
Respuesta al comentario