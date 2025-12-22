Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En este caso, la fuerza de la zona de Soporte/Resistencia aumenta y, por lo tanto, la probabilidad de una operación exitosa desde ella también aumenta. Esta es la idea principal del indicador.

Las zonas SR también facilitan la gestión de Stop Loss y Take Profit. Es posible usar el espacio por encima o por debajo de la zona SR como Stop Loss, según la dirección de la señal. Además, las zonas SR opuestas pueden utilizarse como posible zona de Take Profit.

También ofrezco mi indicador "Sistema de Acción del Precio Apollo" GRATIS a todos los usuarios del indicador Apollo SR Master. La combinación de estos indicadores les ayudará a encontrar aún mejores entradas.