Dynamic Scalper System

5

El indicador "Dynamic Scalper System" está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia.
Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading.
Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio.

Fundamento del indicador:
Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia.
Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de flechas pequeñas opera dentro de las ondas de tendencia.
Las flechas rojas representan la dirección alcista, las flechas azules, la dirección bajista.

Las líneas sensibles del movimiento del precio se dibujan en la dirección de la tendencia y actúan en conjunto con las señales de las flechas pequeñas.
Las señales funcionan de la siguiente manera: cuando las líneas aparecen en el momento oportuno, se forman señales de entrada, las posiciones abiertas se mantienen mientras existan líneas y, una vez completadas, se cierra la operación.
Los marcos temporales recomendados para operar son M1 - H4.
Las flechas se forman en la vela actual; si se abre la siguiente vela, la flecha de la anterior no se vuelve a dibujar.

Parámetros de entrada

Trend Wave Period : El período de la dirección de la tendencia (flechas grandes) modifica el intervalo de tiempo de las ondas de tendencia. El valor 1 representa la duración máxima de la dirección; al aumentar el parámetro, la duración disminuye.

Scalper Arrows Period: El período de cálculo de las flechas de señal (flechas pequeñas) modifica la frecuencia de generación de señales de entrada. El valor 3 representa la generación más frecuente; al aumentar el parámetro, la frecuencia de las flechas disminuye y la precisión aumenta.

Los parámetros se pueden modificar para diferentes marcos temporales e instrumentos de trading. Hay alertas para todas las señales.

Comentarios 1
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

