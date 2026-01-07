Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149



Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en los rechazos claros de mecha, mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y, a menudo continúa en la misma dirección.

Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15, donde el tiempo es más importante. Dicho esto, también se puede utilizar en cualquier par de divisas, cualquier símbolo, y cualquier marco de tiempo. Cada señal incluye el precio de entrada junto con alertas automáticas de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), ayudando a los operadores a gestionar el riesgo y los objetivos con confianza.

Lo que hace diferente a Gold Signal Pro es cómo destaca los niveles de precios importantes al tiempo que elimina el ruido innecesario del mercado. Esto permite a los operadores centrarse sólo en configuraciones limpias y de alta calidad. Las señales son fáciles de leer y rápidas para actuar, haciendo el trading más sencillo y menos estresante. Si usted es un scalper en busca de entradas rápidas o un trader que busca una confirmación clara de la acción del precio, Gold Signal Pro le ayuda a convertir el movimiento del mercado en decisiones de trading seguras.