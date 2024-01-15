Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia.

Descargar la versión para Metatrader 5

Lea el Manual de Usuario aquí.

Tablero de Múltiples Marcos Temporales - Analice las tendencias a través de los marcos temporales M1 a MN en una sola vista.

Analice las tendencias a través de los marcos temporales M1 a MN en una sola vista. 2 tamaños disponibles: por defecto (estándar) y grande.

disponibles: por defecto (estándar) y grande. Diseño fácil de usar - Reposicione el cuadro de mandos en cualquiera de las 4 esquinas del gráfico para una experiencia gráfica optimizada.

- Reposicione el cuadro de mandos en cualquiera de las 4 esquinas del gráfico para una experiencia gráfica optimizada. Activación en 5 PCs - Utilícelo hasta en 5 PCs diferentes a través de múltiples brokers para una operativa flexible.

Utilícelo hasta en 5 PCs diferentes a través de múltiples brokers para una operativa flexible. Temas claros y osc uros - Disfrute de un aspecto visual mejorado con las nuevas opciones de temas claros y oscuros.

uros - Disfrute de un aspecto visual mejorado con las nuevas opciones de temas claros y oscuros. Colores personalizables - Personalice su experiencia ajustando los colores de los componentes del tema para adaptarlos a su estilo.





NOTA: Este indicador es compatible con IQ FX GANN Levels e IQ Gold Gann Levels. Este indicador se puede utilizar junto con ellos en el mismo gráfico para una configuración óptima de las operaciones.

1. ¿Por qué es extremadamente útil el indicador Hydra Trend Rider?

Señales de Compra/Venta de Precisión - La Flecha Hydra proporciona señales claras de entrada en la operación, reduciendo las conjeturas.

- La Flecha Hydra proporciona señales claras de entrada en la operación, reduciendo las conjeturas. Análisis de Tendencia Inteligente - La Línea Hydra cambia de color para indicar fases alcistas, bajistas o de corrección, ayudándole a seguir tendencias con confianza.

- La Línea Hydra cambia de color para indicar fases alcistas, bajistas o de corrección, ayudándole a seguir tendencias con confianza. Alertas móviles para mayor comodidad - Manténgase informado con notificaciones push cuando aparezca una configuración de operación sólida, incluso cuando esté lejos de la pantalla.



Hydra Trend Rider está diseñado para traders de todos los niveles: scalpers, traders intradía y swing traders - que necesitan una herramienta fácil de usar y muy precisa para identificar tendencias, evitar señales falsas y operar con confianza.

Nota: Este indicador se puede utilizar para el comercio de opciones binarias también.



3. Lista de Símbolos Soportados

Funciona con todos los activos de trading, incluyendo forex (pares mayores y menores), metales, índices, criptodivisas, petróleo y más.



4. ¿Cómo funciona Hydra Trend Rider?

Rastrea Múltiples Plazos - Confirma la fuerza de la tendencia analizando múltiples plazos en tiempo real.

- Confirma la fuerza de la tendencia analizando múltiples plazos en tiempo real. Genera señales de entrada claras: las flechas de compra/venta indican las oportunidades óptimas para operar.

las flechas de compra/venta indican las oportunidades óptimas para operar. Confirmación de Tendencia Hydra Line - Una línea de tendencia que cambia de color ayuda a determinar la dirección de la tendencia.

Una línea de tendencia que cambia de color ayuda a determinar la dirección de la tendencia. Identifica correc ciones de tendencia - Detecta correcciones de precios, ayudando a los operadores a calcular el momento de sus reentradas.

ciones de Detecta correcciones de precios, ayudando a los operadores a calcular el momento de sus reentradas. Actualizaciones del panel en tiempo real - Proporciona información instantánea del mercado de un vistazo.

Proporciona información instantánea del mercado de un vistazo. Alertas personalizables - Configure notificaciones móviles para recibir alertas sobre posibles operaciones.



5. Estrategias de negociación con Hydra Trend Rider

Estrategia de múltiples marcostemporales

Mejore su análisis observando el comportamiento del mercado en múltiples marcos temporales. Esta estrategia le permite confirmar tendencias y tomar decisiones de negociación más precisas.

Seguimiento de tendencias

Utilice nuestra función de seguimiento de tendencias, tal y como se explica en la guía del usuario, para identificar y seguir las tendencias del mercado. Este enfoque le ayuda a permanecer en operaciones rentables durante más tiempo y maximizar sus ganancias.

Posición de seguimiento

Optimice su plan de salida con nuestra estrategia de posición de seguimiento. Le enseñaremos a ajustar sus niveles de stop-loss a medida que el mercado se mueve a su favor, protegiendo sus beneficios y minimizando los riesgos.

Detectar una buena señal de entrada

Nuestro indicador destaca en la detección de señales de entrada óptimas. Esta estrategia le permite entrar en las operaciones en los puntos más ventajosos, aumentando su potencial de éxito.

Entrar en una operación después de una corrección

Las tendencias potentes a menudo se corrigen antes de ir aún más lejos. El indicador Hydra puede ayudarle a identificar fácilmente las zonas de corrección.

Fusióncon otros indicadores

Para una mejor confirmación de la tendencia, observe la acción de los precios del mercado y considere la posibilidad de combinar nuestro indicador con otros de su conjunto de herramientas.



6. Personalizar la configuración del indicador

Personalización del Tablero - Reposicione el tablero en cualquiera de las 4 esquinas del gráfico para una configuración personalizada. Elija un tema oscuro o claro y personalice los colores de los componentes del tema.

Reposicione el tablero en cualquiera de las 4 esquinas del gráfico para una configuración personalizada. Elija un tema oscuro o claro y personalice los colores de los componentes del tema. Colores de las líneas y flechas de Hydra - Personalice los colores para una mejor visibilidad.

Personalice los colores para una mejor visibilidad. Notificaciones Push Móviles - Reciba alertas en tiempo real cuando las condiciones del mercado se alineen con su estrategia.

7. Nota para la alerta móvil

Para recibir alertas móviles para este indicador, habilite las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl + O (o accediendo a Opciones) y navegando a la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma. Una vez conectado, prueba la configuración para asegurarte de que las alertas funcionan. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.





8. FAQ



P: ¿Se repinta?

R: ¡Nunca!

P: ¿Hay alguna opción de prueba disponible?

R: ¡Sí! Puede descargar la demo y hacer un backtest.





9. 9. Solución de problemas del indicador

Consulte el manual del usuario para más detalles.

10. Soporte y actualizaciones:

Para obtener asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.

Siga nuestro nuevo canal para actualizaciones y perspectivas del mercado.

Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.





Divulgación de riesgos:

Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas, que podrían superar su inversión inicial. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial que se tome utilizando este indicador queda a discreción y bajo la responsabilidad del usuario.





