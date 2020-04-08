RFI levels PRO

Indicador de avance   determina los niveles y zonas de reversión del mercado , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final.
Él demuestra   niveles de reversión   donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento.
El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el   LÍNEAS DE TENDENCIA PRO   indicador.

  • Escáner de estructura reversible para todos los instrumentos

    • Realiza un seguimiento automático de todos los instrumentos comerciales e identifica instantáneamente todos los patrones de reversión R, mostrando dónde ya existe una señal LOGIC AI, así como otra información útil.

  • Logic AI: un asistente que muestra los puntos de entrada

    • Una señal inteligente que determina el momento óptimo para entrar al mercado. Opera mediante el algoritmo TPSproSYSTEM, analizando la acción del precio, las tendencias y la actividad de los principales participantes.
    Cuando aparece LOGIC AI, significa que las condiciones del mercado están totalmente preparadas para tomar una decisión comercial con una alta probabilidad de éxito.

  • Modo (R1-PRO), que utiliza los cambios de tendencia del indicador Trend Pro

    • Utiliza datos de tendencias del indicador TPSpro TREND PRO y crea construcciones R basadas en ellos.
    El sistema analiza automáticamente la dirección de la tendencia, identifica puntos de reversión y estructuras clave del mercado, ayudando a los operadores a localizar puntos de entrada con LOGIC AI.

  • (R1-BOS) un modo en el que se utilizan los cambios de tendencia del indicador Líneas de tendencia

    • Utiliza datos del indicador TPSpro TREND LINES y analiza todos los puntos BOS de la última tendencia para encontrar patrones de reversión.

Ventajas:

  • El análisis multitemporal le permite evaluar el mercado en varios niveles a la vez
  • Diseños de inversión según la línea BOS y según los cambios de tendencia regulares de TREND PRO
  • Puntos de reversión precisos solo en niveles R1 con riesgos de entrada mínimos
  • Visualización intuitiva con visualización de stop y take profit
  • Escáner de estructura R1 para encontrar rápidamente señales comerciales
  • Asistente comercial LOGIC AI que indica las zonas de entrada más rentables
  • Optimización para cualquier instrumento y estilo comercial
  • Funciona sin redibujar: las señales permanecen estables
  • Máxima precisión al combinarse con TREND LINES


Teclas de acceso rápido:
Z — ocultar/mostrar panel
R - mostrar todas las caídas en el historial

Otros productos de este autor
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indicadores
TPSproTrend PRO       - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones       ¡sin redibujar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUCCIONES   ENG   -   VERSIÓN MT5 Funciones principales: Señales de entrada precisas       ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían propo
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicadores
INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT4 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilidades
Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT4       /           Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una for
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicadores
INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT5 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Risk Manager Panel Info
Roman Podpora
Indicadores
El Panel de Gestión de Riesgos de TPSpro   es una herramienta práctica para quienes desean mantenerse informados sobre el estado actual de su cuenta. Este panel forma parte de nuestro sistema de Gestión de Riesgos y está integrado en nuestro potente   producto   TPSpro Risk Manager   . El panel tiene tres columnas, cada una con información útil. La primera columna muestra la información de la cuenta al inicio del mes en curso, mostrando el resultado general en porcentaje y la moneda del depósit
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indicadores
Niveles de Color es una herramienta práctica para los operadores que utilizan una Línea de Tendencia y un Rectángulo en su análisis técnico. Permite establecer dos rectángulos vacíos, tres llenos y dos líneas de tendencia. Los parámetros del indicador son muy simples y se dividen en bloques numerados: Los que empiezan por 1 y 2 - parámetros de rectángulo vacío (marco); 3, 4 y 5 - parámetros de rectángulos rellenos; 6 y 7 - parámetros de línea de tendencia. Simplemente haga clic en el objeto dese
FREE
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilidades
Gerente de Riesgos TPSpro       es un sistema único de control de riesgos profesional para comerciantes de cualquier formación y capital. Le permite evitar pérdidas en el comercio y errores graves en las transacciones. TPSpro Risk Manager es necesario para la gestión de riesgos, principalmente para revendedores y traders intradía, pero lo utilizan con éxito traders de cualquier estilo comercial. El panel tiene 3 columnas, cada una de las cuales contiene información útil. La primera columna mue
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilidades
Una potente herramienta de trading para calcular al instante el volumen de las posiciones y el riesgo de stop loss. Permite controlar con precisión el riesgo en cada operación y eliminar errores de cálculo. TRADE PRO ayuda tanto a principiantes como a traders profesionales a tomar decisiones comerciales rápidas y seguras en mercados altamente volátiles y presionados por el tiempo. MATERIALES DE INSTALACIÓN ADICIONALES     /   MT5 VERSION Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una f
