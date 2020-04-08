RFI levels PRO

Indicador de avance determina los niveles y zonas de reversión del mercado , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final.

Él demuestra niveles de reversión donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento.

El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el LÍNEAS DE TENDENCIA PRO indicador.

Escáner de estructura reversible para todos los instrumentos

Realiza un seguimiento automático de todos los instrumentos comerciales e identifica instantáneamente todos los patrones de reversión R, mostrando dónde ya existe una señal LOGIC AI, así como otra información útil. Logic AI: un asistente que muestra los puntos de entrada Una señal inteligente que determina el momento óptimo para entrar al mercado. Opera mediante el algoritmo TPSproSYSTEM, analizando la acción del precio, las tendencias y la actividad de los principales participantes.

Cuando aparece LOGIC AI, significa que las condiciones del mercado están totalmente preparadas para tomar una decisión comercial con una alta probabilidad de éxito.

Modo (R1-PRO), que utiliza los cambios de tendencia del indicador Trend Pro

Utiliza datos de tendencias del indicador TPSpro TREND PRO y crea construcciones R basadas en ellos.

El sistema analiza automáticamente la dirección de la tendencia, identifica puntos de reversión y estructuras clave del mercado, ayudando a los operadores a localizar puntos de entrada con LOGIC AI. (R1-BOS) un modo en el que se utilizan los cambios de tendencia del indicador Líneas de tendencia Utiliza datos del indicador TPSpro TREND LINES y analiza todos los puntos BOS de la última tendencia para encontrar patrones de reversión.

Ventajas:

El análisis multitemporal le permite evaluar el mercado en varios niveles a la vez

Diseños de inversión según la línea BOS y según los cambios de tendencia regulares de TREND PRO

Puntos de reversión precisos solo en niveles R1 con riesgos de entrada mínimos

Visualización intuitiva con visualización de stop y take profit

Escáner de estructura R1 para encontrar rápidamente señales comerciales

Asistente comercial LOGIC AI que indica las zonas de entrada más rentables

Optimización para cualquier instrumento y estilo comercial

Funciona sin redibujar: las señales permanecen estables

Máxima precisión al combinarse con TREND LINES



Teclas de acceso rápido:

Z — ocultar/mostrar panel

R - mostrar todas las caídas en el historial