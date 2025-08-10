Gann Method Scanner MT4
- Indicadores
- Elif Kaya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 21 septiembre 2025
- Activaciones: 5
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) -Está habilitado para 4 compras.
¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra ( indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta!
- No repintado, No lag
- Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo.
- Actualización de por vida libre
Introducción
Las teorías de W.D. Gann en el análisis técnico han fascinado a los traders durante décadas. Ofrece un enfoque único más allá de los patrones gráficos tradicionales. Este método integra la geometría, los ciclos de tiempo, e incluso la astrología para predecir los movimientos del mercado con precisión.
Gann demostró que el precio y el tiempo se mueven en armonía. Forma ángulos y patrones predecibles. Analizando estos elementos, los operadores pueden identificar soportes, resistencias e inversiones de tendencia.
Gann Method Scanner utiliza las técnicas de Gann con señales fáciles para los operadores.
IndicadorGann Method Scanner
El escaneo, los cálculos de Fibonacci y el reconocimiento de patrones son completamente realizados por el indicador Gann Method Scanner; Todo lo que tienes que hacer es "presionar el botón de escaneo". Envía alertas y notificaciones push en tu móvil.
Ventajas
- Actualización gratuita de por vida
- No repinta
- No lag
From the days of testing, I noticed how cleanly it filtered out false signals during choppy markets. Instead of repainting or over-fitting, it reacts to price with an almost perfect sensitivity, quick enough to catch strong momentum but stable enough to keep you from being shaken out by minor fluctuations. Really reccomended indicator, good winrate and risk reward ratio.