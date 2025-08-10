Gann Method Scanner MT4

5

- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) -Está habilitado para 4 compras.

¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra ( indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta!

- No repintado, No lag

- Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo.

- Actualización de por vida libre

Gann Oro EA MT5

Introducción

Las teorías de W.D. Gann en el análisis técnico han fascinado a los traders durante décadas. Ofrece un enfoque único más allá de los patrones gráficos tradicionales. Este método integra la geometría, los ciclos de tiempo, e incluso la astrología para predecir los movimientos del mercado con precisión.

Gann demostró que el precio y el tiempo se mueven en armonía. Forma ángulos y patrones predecibles. Analizando estos elementos, los operadores pueden identificar soportes, resistencias e inversiones de tendencia.

Gann Method Scanner utiliza las técnicas de Gann con señales fáciles para los operadores.


IndicadorGann Method Scanner

Es fácil para un trader reconocer patrones en un gráfico de escáner escaneando muchos gráficos y marcos de tiempo al mismo tiempo sin que el trader se equivoque en los cálculos. Este indicador puede escanear automáticamente todos los símbolos y marcos de tiempo para encontrar posibles patrones en un gráfico.

El escaneo, los cálculos de Fibonacci y el reconocimiento de patrones son completamente realizados por el indicador Gann Method Scanner; Todo lo que tienes que hacer es "presionar el botón de escaneo". Envía alertas y notificaciones push en tu móvil.


Ventajas

- Actualización gratuita de por vida

- No repinta

- No lag


Cómo funciona

La configuración por defecto es la mejor práctica y sólo tiene que añadirlo en el gráfico y utilizarel indicador Gann Method Scanner, entonces usted tiene señales con punto de entrada, stop-loss, y take-profit por señal clara para decidir un comercio fuerte.
Comentarios 2
Christian Rametta
33
Christian Rametta 2025.11.11 09:41 
 

From the days of testing, I noticed how cleanly it filtered out false signals during choppy markets. Instead of repainting or over-fitting, it reacts to price with an almost perfect sensitivity, quick enough to catch strong momentum but stable enough to keep you from being shaken out by minor fluctuations. Really reccomended indicator, good winrate and risk reward ratio.

사쿠라
139
사쿠라 2025.08.11 13:05 
 

This is truly amazing. I think it's the best indicator out there. I always use it to guide my trading decisions. Thank you for creating such a great indicator.

