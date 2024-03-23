Atomic Analyst

En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado.
El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el potencial de trading. Utilizando múltiples capas de indicadores complejos, el Analista Atómico escanea el gráfico y convierte cálculos matemáticos complejos en señales simples y colores que cualquier trader principiante puede entender y usar para tomar decisiones de trading consistentes.
El "Analista Atómico" es una solución de trading integral diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina indicadores premium y características de primera calidad en una estrategia de trading, lo que lo convierte en una opción versátil para todo tipo de traders.
Estrategia de Trading Intradía y de Scalping: Diseñada para operaciones rápidas y precisas a corto plazo.
Estrategia de Trading Diario y de Swing: Puede ser utilizada como una herramienta confiable para traders diarios y de swing que buscan grandes movimientos en el precio.
Múltiples Monedas y Mercados: Funciona en diferentes instrumentos y mercados con su precisión confiable.
Múltiples Marcos de Tiempo: Puede ser utilizado en múltiples marcos de tiempo con un buen rendimiento.
Estabilidad: Todos los indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan, asegurando señales confiables.
Claridad de Señales: Ofrece señales de flecha para puntos de entrada y salida claros.
Alertas en Tiempo Real: Mantiene informados a los traders con alertas de entrada en operaciones, stop loss y take profit.
Múltiples Niveles de Toma de Beneficios: Proporciona hasta 8 niveles de toma de beneficios utilizando Fibonacci.
Análisis Profundo: Proporciona análisis de tendencias en marcos de tiempo superiores y monitoreo de operaciones en vivo.
Codificación de Colores Adaptativa: Utiliza la codificación de colores de las velas para reflejar la fuerza y el impulso del precio.
Interfaz y Panel Modernos y Amigables para el Usuario: Ofrece todos los métricos básicos y avanzados que los traders profesionales utilizan a diario.
Características:
- Indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan
- Máximas Activaciones
- Explorador de Tendencias MTF
- Interfaz Gráfica de Usuario Moderna y Amigable
- Múltiples Indicadores en Uno
- Estrategia de Trading Intradía, Diaria y de Swing
- Preparado para Firmas Propietarias
- Puntos de Entrada y Salida y Flechas
- Alertas por Teléfono y Correo Electrónico
- Análisis MTF
- Cálculo del % de Tendencia en Todos los Marcos de Tiempo
- Stop Loss
- Múltiples Take Profits
- Stop Loss Dinámico
- Operaciones de Venta y Compra
- Visualización del % de Ganancia Potencial con el Número Total de Operaciones
- Sesión de Trading en Vivo
- Cálculo de Ganancias Diarias, Semanales y Totales en Vivo
- Cálculo de Comisiones Diarias en Vivo
- Visualización de Precios de Compra y Venta
- Visualización del Spread en Vivo
- Temporizador de Velas, Hora Local y Hora del Servidor
- Estado del Terminal Conectado/Desconectado
- Visualización de la Moneda de la Cuenta
- Utilice el Panel para Cambiar los Marcos de Tiempo
Recomendaciones:
- Monedas y Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Marco de Tiempo: H1.
- Tipo de Cuentas: Cualquier cuenta ECN, Cuenta de bajo spread.
It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.