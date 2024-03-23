Atomic Analyst

En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia.

El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el potencial de trading. Utilizando múltiples capas de indicadores complejos, el Analista Atómico escanea el gráfico y convierte cálculos matemáticos complejos en señales simples y colores que cualquier trader principiante puede entender y usar para tomar decisiones de trading consistentes.





El "Analista Atómico" es una solución de trading integral diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina indicadores premium y características de primera calidad en una estrategia de trading, lo que lo convierte en una opción versátil para todo tipo de traders.





Estrategia de Trading Intradía y de Scalping: Diseñada para operaciones rápidas y precisas a corto plazo.

Estrategia de Trading Diario y de Swing: Puede ser utilizada como una herramienta confiable para traders diarios y de swing que buscan grandes movimientos en el precio.

Múltiples Monedas y Mercados: Funciona en diferentes instrumentos y mercados con su precisión confiable.

Múltiples Marcos de Tiempo: Puede ser utilizado en múltiples marcos de tiempo con un buen rendimiento.

Estabilidad: Todos los indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan, asegurando señales confiables.

Claridad de Señales: Ofrece señales de flecha para puntos de entrada y salida claros.

Alertas en Tiempo Real: Mantiene informados a los traders con alertas de entrada en operaciones, stop loss y take profit.

Múltiples Niveles de Toma de Beneficios: Proporciona hasta 8 niveles de toma de beneficios utilizando Fibonacci.

Análisis Profundo: Proporciona análisis de tendencias en marcos de tiempo superiores y monitoreo de operaciones en vivo.

Codificación de Colores Adaptativa: Utiliza la codificación de colores de las velas para reflejar la fuerza y el impulso del precio.

Interfaz y Panel Modernos y Amigables para el Usuario: Ofrece todos los métricos básicos y avanzados que los traders profesionales utilizan a diario.





Características:





Indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan

Máximas Activaciones

Explorador de Tendencias MTF

Interfaz Gráfica de Usuario Moderna y Amigable

Múltiples Indicadores en Uno

Estrategia de Trading Intradía, Diaria y de Swing

Preparado para Firmas Propietarias

Puntos de Entrada y Salida y Flechas

Alertas por Teléfono y Correo Electrónico

Análisis MTF

Cálculo del % de Tendencia en Todos los Marcos de Tiempo

Stop Loss

Múltiples Take Profits

Stop Loss Dinámico

Operaciones de Venta y Compra

Visualización del % de Ganancia Potencial con el Número Total de Operaciones

Sesión de Trading en Vivo

Cálculo de Ganancias Diarias, Semanales y Totales en Vivo

Cálculo de Comisiones Diarias en Vivo

Visualización de Precios de Compra y Venta

Visualización del Spread en Vivo

Temporizador de Velas, Hora Local y Hora del Servidor

Estado del Terminal Conectado/Desconectado

Visualización de la Moneda de la Cuenta

Utilice el Panel para Cambiar los Marcos de Tiempo





Recomendaciones:





Monedas y Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Marco de Tiempo: H1.

Tipo de Cuentas: Cualquier cuenta ECN, Cuenta de bajo spread.



