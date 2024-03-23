Atomic Analyst

En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado.

Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia.

El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el potencial de trading. Utilizando múltiples capas de indicadores complejos, el Analista Atómico escanea el gráfico y convierte cálculos matemáticos complejos en señales simples y colores que cualquier trader principiante puede entender y usar para tomar decisiones de trading consistentes.

El "Analista Atómico" es una solución de trading integral diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina indicadores premium y características de primera calidad en una estrategia de trading, lo que lo convierte en una opción versátil para todo tipo de traders.

Estrategia de Trading Intradía y de Scalping: Diseñada para operaciones rápidas y precisas a corto plazo.
Estrategia de Trading Diario y de Swing: Puede ser utilizada como una herramienta confiable para traders diarios y de swing que buscan grandes movimientos en el precio.
Múltiples Monedas y Mercados: Funciona en diferentes instrumentos y mercados con su precisión confiable.
Múltiples Marcos de Tiempo: Puede ser utilizado en múltiples marcos de tiempo con un buen rendimiento.
Estabilidad: Todos los indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan, asegurando señales confiables.
Claridad de Señales: Ofrece señales de flecha para puntos de entrada y salida claros.
Alertas en Tiempo Real: Mantiene informados a los traders con alertas de entrada en operaciones, stop loss y take profit.
Múltiples Niveles de Toma de Beneficios: Proporciona hasta 8 niveles de toma de beneficios utilizando Fibonacci.
Análisis Profundo: Proporciona análisis de tendencias en marcos de tiempo superiores y monitoreo de operaciones en vivo.
Codificación de Colores Adaptativa: Utiliza la codificación de colores de las velas para reflejar la fuerza y el impulso del precio.
Interfaz y Panel Modernos y Amigables para el Usuario: Ofrece todos los métricos básicos y avanzados que los traders profesionales utilizan a diario.

Características:

  • Indicadores no repintan, no redibujan y no se retrasan
  • Máximas Activaciones
  • Explorador de Tendencias MTF
  • Interfaz Gráfica de Usuario Moderna y Amigable
  • Múltiples Indicadores en Uno
  • Estrategia de Trading Intradía, Diaria y de Swing
  • Preparado para Firmas Propietarias
  • Puntos de Entrada y Salida y Flechas
  • Alertas por Teléfono y Correo Electrónico
  • Análisis MTF
  • Cálculo del % de Tendencia en Todos los Marcos de Tiempo
  • Stop Loss
  • Múltiples Take Profits
  • Stop Loss Dinámico
  • Operaciones de Venta y Compra
  • Visualización del % de Ganancia Potencial con el Número Total de Operaciones
  • Sesión de Trading en Vivo
  • Cálculo de Ganancias Diarias, Semanales y Totales en Vivo
  • Cálculo de Comisiones Diarias en Vivo
  • Visualización de Precios de Compra y Venta
  • Visualización del Spread en Vivo
  • Temporizador de Velas, Hora Local y Hora del Servidor
  • Estado del Terminal Conectado/Desconectado
  • Visualización de la Moneda de la Cuenta
  • Utilice el Panel para Cambiar los Marcos de Tiempo

Recomendaciones:

  • Monedas y Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Marco de Tiempo: H1.
  • Tipo de Cuentas: Cualquier cuenta ECN, Cuenta de bajo spread.


Comentarios 5
nfsyah
44
nfsyah 2025.10.23 15:05 
 

It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.

Fausto Miguel Mendes Dos Santos
178
Fausto Miguel Mendes Dos Santos 2024.05.03 13:47 
 

Atomic Analyst is very good, I recommend it, it has controlled risk management 5 stars

jjjb
1894
jjjb 2024.03.26 09:10 
 

This is an excellent indicator. It is so clear, with a direct format, which makes the trend very clear. Excellent for confirmation of a trading plan, or you can use it on it's own. It does not repaint at all. Author is very supportive and provides help . Well worth the money, as it will take your trading to a higher level.

