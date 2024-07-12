IQ FX Gann Levels

5

IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa.

Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo .

Descargo de responsabilidad:

  • Debido a restricciones regulatorias, nuestro servicio no está disponible en ciertos países como India, Pakistán y Bangladesh.
  • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
  • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
  • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
  • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.

Una Nota del Desarrollador a todos los Traders
 Durante más de 15 años de mi viaje con la Teoría de WD Gann (William Delbert Gann), lleno de investigación e incontables horas estudiando cientos de recursos, he hecho un descubrimiento fundamental: una fórmula dentro de las obras de W.D. Gann que se convirtió en la base de este indicador IQ FX GANN LEVELS. En reconocimiento al premio de plata MQL5 y décadas de experiencia en codificación, he puesto mi mejor esfuerzo para crear un indicador altamente optimizado para todos los traders. Espero que lo disfrute.

Resumen rápido
 Como trader, la previsión lo es todo. A diferencia de muchos indicadores de Gann que hay por ahí, éste se distingue: traza los niveles de soporte y resistencia de Gann por adelantado y nunca los vuelve a pintar. Lo que ve es lo que obtiene: información fiable sobre el mercado en tiempo real en la que puede confiar. La precisión de estos niveles es excepcional, lo que le permite crear un plan de trading diario bien estructurado, sabiendo exactamente dónde es probable que se produzcan los movimientos clave del mercado. Le ayuda a tomar decisiones de negociación bien informadas con total confianza.

Nota: El indicador es Prop firm-ready. Este indicador es compatible con Hydra Trend Rider y pueden utilizarse juntos en el mismo gráfico para una configuración óptima de las operaciones.

1. ¿Por qué el indicador IQ FX GANN Levels es extremadamente útil?

  • Adecuado tanto para Scalping como para Intraday Trading:
     El indicador traza con precisión los niveles de soporte y resistencia de Gann utilizando la raíz cuadrada de Gann de nueve cálculos constantemente a medida que el mercado se mueve.

  • Descubra oportunidades al instante:
     Experimente señales en vivo más precisas para la toma de decisiones en tiempo real y un punto dulce de entrada y salida para operaciones rentables.

  • Gráfico más limpio con diseño minimalista:
     Las precisas líneas de soporte y resistencia se trazan automáticamente directamente en su gráfico cuando añade el indicador al gráfico. No se requieren configuraciones complejas para empezar.

  • Objetivos de beneficios simplificados:
     Los niveles de soporte/resistencia mayores y menores de Gann hacen que establecer puntos de toma de beneficios sea más fácil que nunca, manteniéndolo flexible para usted. Los niveles de Gann se actualizan a medida que el mercado se mueve creando más espacio para desplazar su toma de beneficios y arrastrar su stop-loss cuando la tendencia continúa con el mercado en movimiento.

  • Modelos duales y escalado flexible
    Elija entre el Modelo Alfa (Fijo ) para niveles de referencia estables o el Modelo Beta (Dinámico) para niveles de Gann menores adaptables durante la volatilidad. Combine esto con 3 opciones de escala (Base, Low, High) para ajustar con precisión los niveles para cualquier par, sesión o condición de mercado.


2. ¿Para quién es este indicador?

Este indicador es para traders intradía intermedios, y traders de prop firm, que tienen conocimientos básicos de acción de precios y análisis técnico. ¡Los indicadores funcionan como un encanto para las operaciones diarias a través de diferentes pares mayores y menores! Los niveles de IQ FX Gann pueden ayudarle a realizar entradas dulces con un stop loss bajo y un take profit alto (mejor ratio R/R).

Estilos de negociación compatibles

  • Seguimiento de tendencia
  • Ruptura
  • Continuación
  • Inversión de tendencia

3.

Lista de Símbolos SoportadosEl

indicador ha sido diseñado para trabajar con alta precisión en los siguientes 28 pares mayores y menores:

  • AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD.

  • CADCHF, CADJPY, CHFJPY.

  • EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURUSD.

  • GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD.

  • NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD.

  • USDCAD, USDCHF, USDJPY.


4. 4. Plazos recomendados:

  • Gráfico de 5 minutos.


5. Configuración del indicador

 PersonaliceIQ FX GANN LEVELS según sus preferencias

Opciones de Cambio de Color:

  • Cambiar el color de los niveles de soporte de Gann.

  • Cambiar el color de los niveles de resistencia de Gann.
    (La opción de color personalizado se diseñó teniendo en cuenta las preferencias individuales de los operadores en cuanto al fondo del tema oscuro/claro)

Opciones de Visualización:

  • Mostrar u ocultar los Niveles Menores de Gann (Verdadero/Falso).
    (Diseñado teniendo en cuenta las preferencias de los traders intradía)

Opción de Alerta:

  • Activar/Desactivar Alerta de Terminal de Escritorio Metatrader (Verdadero/Falso)

  • Habilitar/Deshabilitar Alerta Móvil (Verdadero/Falso).
    (Cada vez que el mercado toque el Nivel Mayor de Gann, usted será notificado si ha habilitado la Opción de Alerta Móvil, vea el video para más detalles).

Mostrar Apertura Diaria:

  • Opción para mostrar la línea de precio de apertura del día en el gráfico para calibrar la dinámica básica del mercado intradía.

6. 6. Ajustes del panel:

Niveles de Gann más inteligentes para cualquier condición de mercado. Tome el control de su operativa con nuestro Cuadro de Mando de Indicadores, construido con dos potentes modelos y escalado adaptativo:

Selección de Modelo:

Dos modelos: elija el que mejor se adapte a su estilo de negociación

  • Modelo Alfa (Fijo): Una configuración fiable y sin fluctuaciones con niveles de Gann predefinidos. Perfecto para los operadores que prefieren la consistencia y quieren puntos de referencia fijos, independientemente del ruido del mercado.
  • Modelo Beta (Dinámico): Un modelo avanzado y adaptable que recalcula los niveles de Gann menores a medida que se mueven los mercados. Esto cambia las reglas del juego durante sesiones volátiles, noticias importantes o cambios repentinos en el mercado, ayudándole a mantenerse alineado con las condiciones en tiempo real.

Selección de escala:

Cada mercado se comporta de forma diferente, y sus niveles también deberían hacerlo. El ajuste de escala integrado le permite optimizar los niveles al instante:

  • Base: Escala estándar para las condiciones diarias del mercado.
  • Bajo: Diseñado para sesiones más tranquilas y de baja volatilidad, en las que importan los movimientos más pequeños.
  • Alto: Adaptado a condiciones de alta volatilidad, como la publicación de noticias o la apertura de mercados importantes, para captar oscilaciones mayores.

¿Por qué le ayuda?

En lugar de estar atascado con niveles de talla única, este indicador le da flexibilidad. Tanto si los mercados están en calma como si son caóticos, siempre dispondrá de niveles de Gann precisos y adaptados al contexto. Eso significa una toma de decisiones más clara, mejor sincronización y más confianza en sus operaciones.

7. ¿Cómo empezar con IQ FX GANN LEVELS?

  1. Después de la compra, abra MetaTrader Software, inicie sesión en su cuenta, y abra Toolbox - Market - Purchased.

  2. Instale el indicador.

  3. Abra Navegador - Mercado - Arrastre y suelte el indicador en el gráfico.

  4. Siga los niveles de Gann para operar con confianza.


8. ¿Cómo funcionan los niveles de Gann de IQ FX? (Explicación rápida)

El indicador traza dos tipos de niveles de Gann pronosticados
- Niveles mayores de soporte/resistencia y niveles menores de soporte/resistencia en los que el mercado reacciona con precisión. Los niveles mayores ayudan en el trading intradía, mientras que los niveles menores ayudan en el scalping.

Mostrar Niveles de Gann Pasados
- A medida que el mercado se mueve con el paso del tiempo, el indicador muestra los niveles de Gann pasados del día actual. Estos niveles pasados le ayudan a ver exactamente dónde reaccionó el mercado probando la precisión de los niveles de Gann a lo largo del día y le ayudan a planificar su estrategia en consecuencia.

Actualización de los niveles de Gann
- El indicador actualiza continuamente todos los niveles de Gann basándose en complejos cálculos de Gann para un trazado preciso de los niveles.

Operar con confianza
- Este potente indicador de Gann le da una clara ventaja al ayudarle a anticipar los posibles máximos y mínimos del día con precisión con los niveles de soporte/resistencia de Gann sin ningún cálculo adicional por su parte.


9. Nota para la alerta móvil
 Para recibir alertas móviles para este indicador, habilite las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl + O (o accediendo a Opciones) y navegando a la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma. Una vez conectado, prueba la configuración para asegurarte de que las alertas funcionan. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.

10. FAQ

P: ¿Se repinta?
R: ¡Nunca!

P: ¿Hay alguna opción de prueba disponible?
R: ¡Sí! Usted puede descargar la demo y backtest.

P: ¿Tiene buffer para integración con EA?

R: Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.


11. Solución de problemas del indicador

Próximamente.


12. Aprenda más en el Canal MQL5 de intraquotes

Si quieres aprender más sobre cómo funciona este indicador y cómo puedes tomar operaciones rentables, sigue nuestro canal oficial intraquotes MQL5. Publicamos análisis diarios del mercado utilizando este indicador para formar a nuestros operadores sobre cómo estudiar el gráfico con este indicador, dónde establecer los objetivos y cómo realizar operaciones rentables. Te ayudamos a construir confianza con el análisis diario del mercado utilizando este indicador para que puedas operar con confianza.

Suscríbete alnuevo canal de intraquotes MQL5 para actualizaciones diarias del mercado, análisis y mucho más.


13. Soporte y actualizaciones:

  • Para obtener asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.

  • Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.


Dominar una estrategia con este indicador significa no dudar, sóloniveles intradía claros que le preparan para el éxito a largo plazo. Manténgase disciplinado, opere inteligentemente y deje que el mercado venga a usted. Buena suerte.

Divulgación de riesgos:

Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas, que podrían superar su inversión inicial. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial que se tome utilizando este indicador queda a discreción y bajo la responsabilidad del usuario.

Tema relacionado: WD Gann, tendencia, niveles de negociación, soporte, resistencia, movimiento del mercado, niveles intradía, negociación intradía, scalping, cobertura, etc.

Comentarios 3
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.07 12:51 
 

I've been using this indicator for a week, the levels shown on the chart are very accurate. With this indicator, it will help you maximize your profit and minimize your lost. Amazing indicator.

jjjb
1894
jjjb 2025.02.04 05:52 
 

I've been using this level indicator in these volatile markets, and I can confidently say that the levels are very accurate. I use a small stop-loss since I prefer trading reversals.well done excelent indicator

Productos recomendados
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado a través de múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/de
Market Swing Scanner Board
Elias Mtwenge
Indicadores
NOTA: EL PRECIO SUBIRÁ MUY PRONTO. ¡NO SE SALTE ESTA OFERTA! Estimados traders Me complace presentarles el indicador "Market Swing Scanner Board ". Este indicador fue creado principalmente para ser utilizado en combinación con el indicador Market Swing Index. El indicador "Market Swing Scanner Board " se utiliza para buscar oportunidades de negociación en el indicador Market Swing Index . Esta herramienta está diseñada para operadores serios que han decidido marcar la diferencia a través del tra
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifica la formación pin bar que es un tipo de patrón de acción de precios que representa una señal de reversión o rechazo de la tendencia. Cuando se combina con soporte y resistencia, BRN y otros niveles significativos, el patrón Pin Bar demostró ser una señal muy fuerte de reversión. Básicamente, una pin bar se caracteriza por un cuerpo pequeño en relación con la longitud de la barra que se cierra en la parte superior o inferior del 50% de su longitud. Tienen mechas muy grandes
Atomic Power Entries
Elias Mtwenge
Indicadores
OFERTA Después de 3 semanas el precio ilimitado será de 500$ y en el futuro usted se arrepentirá de por qué no hizo una compra a este precio más bajo. Estimados comerciantes, el poder atómico Entradas indicador es uno de los indicadores que si se utiliza sabiamente y correctamente puede ayudarle a encontrar una ventaja sobre el mercado. El indicador funcionará para todos los pares de divisas, todos los mercados y todos los plazos. Sin embargo, es su deber encontrar el marco de tiempo más eficaz
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
Estimados Traders esta es mi otra herramienta llamada "Swing Master Indicator ". Como el nombre anterior el indicador está diseñado para ayudarle en el comercio de swing mediante la captura de la baja y alta del precio. Usted puede utilizar esta herramienta con cualquier estrategia de negociación y el estilo de scalping a la posición de negociación. Está hecho para el nivel de los comerciantes, incluidos los novatos y los comerciantes avanzados, incluso prop-firmas, fondos de cobertura y los ban
Super support and resistance breakout
Indra Lukmana
2 (1)
Indicadores
Opere con el super sistema de Breakout de Soporte y Resistencia. ¿buscas las herramientas más sofisticadas para tu operativa diaria? estas herramientas son perfectas para usted, tiene un punto de identificación de ruptura más completa en todos los mercados (Forex, CFD, indice, etc) Oferta limitada : 10 copias por 30$. Parámetros del indicador: Profundidad: para determinar la profundidad de cálculo de la zona de soporte y resistencia Desviación Paso atrás el resultado de la demostración se pu
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador True Magic Oscillator está diseñado para operar con señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar señales a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador nunca se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Características y Recomendaciones Funciona con tod
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
AMAN Signals
Niravkumar Maganbhai Patel
Indicadores
Presentamos AMAN Signals. ¡Un Indicador MT4 que predice la tendencia hacia donde se dirigen los precios! Parámetros del indicador Periodo 1 : el número de barras utilizadas para los cálculos del indicador. Valores adecuados - Por encima de 21. Multiplicador 1 : Valores adecuados - a partir de: 5. Período 2 : el número de barras utilizadas para los cálculos del indicador. Valores adecuados - Por encima de 21. Multiplicador 1 : Valores adecuados - desde: 5. Uso del indicador AMAN Signals FAST: V
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicadores
Perfecto para el comercio de un minuto de alta y scalping. Este indicador es muy eficaz para el comercio en un minuto, en la hora. Una combinación de medias móviles y cálculo de STOCHASTICS para producir una señal muy convincente cada hora. El color azul señala una oportunidad de compra. Siga las señales X para posibles puntos de compra. La línea media azul sirve como posible dirección de tendencia y soporte. El color rojo indica una oportunidad de venta. Siga las señales X para encontrar posibl
Volume weighted RSI Pointer MFI
Dominik Mandok
Indicadores
MFI Pointer es un indicador basado en el indicador Money Flow Index que utiliza tanto el precio como el volumen para medir la presión de compra y venta. Money Flow Index también se conoce como RSI ponderado por volumen . MFI Pointer simplemente dibuja flechas en la ventana del gráfico cuando el valor del Money Flow Index (del parámetro MFI_Period) está por debajo de MFI_Level (flecha verde que apunta hacia arriba) o por encima de 100-MFI_Level (flecha roja que apunta hacia abajo). El indicador f
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
PTW Non Repaint Trend Channel with arrow
Elvis Kanyama
Indicadores
PODER PARA HACERSE RICO SISTEMAS DE COMERCIO. FLECHA Y CANAL DE REVERSIÓN NO REPINTA Intra-Day trading and Scalping Strategy : Diseñado para operaciones rápidas y precisas de day trading y operaciones a corto plazo. Day and Swing Trading Strategy: Puede ser usado como una herramienta confiable para day y swing traders que apuntan a los grandes movimientos del precio. Multi Divisas y Mercados: Trabaja en diferentes instrumentos y mercados con su precisión fiable. Multi Plazos : Se puede utiliza
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
El indicador BSA es un indicador basado en ZigZag. Este indicador se utiliza para encontrar el nivel de reversión del precio. Puede utilizar el ratio de riesgo y el marco de tiempo de cálculo existentes en las entradas optimizándolos según su preferencia de uso. En marcos de tiempo más bajos, el indicador puede repintar. Para obtener resultados más sanos, puede detectar el menor repintado observando durante un tiempo según el gráfico que vaya a aplicar.
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Indicadores
Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Le brinda la tendencia y el Take Profit potencial al comienzo del día. Un gráfico específico le muestra el beneficio potencial según los datos del historial. Como funciona La solución Breakout Pro Scalper utiliza una estrategia de ruptura combinada con la a
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El indicador KT Asian Breakout analiza una parte clave de la sesión asiática para generar señales de compra y venta en ambas direcciones, basadas en la ruptura del precio. Se genera una señal de compra cuando el precio rompe por encima del máximo de la sesión y una señal de venta cuando el precio rompe por debajo del mínimo de la sesión. Cosas a tener en cuenta Si la caja de la sesión es demasiado ancha verticalmente, se recomienda evitar nuevas operaciones, ya que la mayor parte de la acción d
Stop Grabber Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador busca señales de stop grabber (patrón especial de Joe Dinapoli que da señales de compra / venta de muy alta probabilidad y no repinta) en múltiples marcos de tiempo para todos los mercados filtrados y muestra los resultados en el Dashboard. Características principales Dashboard se puede utilizar para todos los mercados Puede escanear patrones de stop grabber en MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parámetros UseMarketWatch: Establezca true para copiar todos los símbolo
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicadores
El término "tiburón " en el mundo de los negocios denota un inversor de gran volumen que acaba de hacer una buena inversión en un negocio de gran potencial.Así pues, los tiburones son los que hacen que el mercado se mueva. En nuestro caso, si un tiburón estadounidense compra una empresa japonesa, tiene que convertir dólares estadounidenses en yenes japoneses para realizar la operación. Por lo tanto, la demanda del yen japonés aumentará bruscamente. Por lo tanto, el USD/JPY se pondrá corto rápida
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Magic Reversion Indicator
Giordano Bruno Rodrigues Machado
Indicadores
Este indicador es una señal reactiva o retardada, ya que la estrategia utiliza una formación de un número impar de barras siendo la barra central la más alta o la más baja de la formación, y el indicador se dibuja cuando se cierran todas las barras del fractal. Sin embargo, los operadores con un sesgo direccional preexistente encontrarán este indicador extremadamente útil, recogiendo puntos de entrada temprana.Este indicador no es un indicador de señales resumidas ni un sistema de trading comple
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Trend AI Indicator Descripción: Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones. Características principales: Identificación de tendencias:   El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicadores
El Oscilador de Índice de Precisión (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La versión 2 ha sido cuidadosamente recodificada para cargar rápidamente en su gráfico y se han incorporado algunas otras mejoras técnicas para mejorar la experiencia. El Pi-Osc fue creado para proporcionar señales precisas de temporización de operaciones diseñadas para encontrar puntos de agotamiento extremos, los puntos a los que los mercados se ven obligados a llegar solo para eliminar las órdenes de
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Indicador especializado en opciones binarias. El nombre de zona positiva se inspira en cómo este indicador en última instancia, me hizo sentir, que es "Positivo". No sólo desde un punto de vista emocional, pero desde un punto de vista financiero. Una vez que comience a ganar de este indicador que le dará que los corredores de alta, o ese zumbido agradable después de terminar una taza de café caliente de la mañana y la explosión de Cumbawamba en Tubthumping hit maravilla. La clave para ganar opci
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Presentamos un potente indicador diseñado con precisión que combina a la perfección puntos pivote, medias móviles y análisis multitemporal para ofrecer señales de compra y venta de alta probabilidad en tiempo real. Esta herramienta es su ventaja estratégica, diseñada para identificar los cambios de tendencia, el impulso del mercado y las entradas comerciales óptimas, independientemente de su estilo de negociación preferido. Nuestro algoritmo va más allá de los indicadores estándar: al analizar
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicadores
Deje de operar con señales aleatorias. Empiece a operar con Confluencia Real ¿Está cansado de indicadores que se repintan, dan señales contradictorias y le dejan más confuso que seguro? El Indicador de Régimen Cuántico es una herramienta de negociación profesional e independiente diseñada para operadores serios que exigen una ventaja sistemática. Resuelve el mayor problema del análisis técnico -las señales fals as- utilizando un potente marco multimotor. Cada señal es confirmada por una confluen
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la Estación de Comercio de Pares en su gráfico, la Estación de Comercio de Pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
Otros productos de este autor
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 5 Lea el Manual de Usuario aquí. ¡ PRONTO! ¡Precio en au
IQ FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
Indicadores
FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 4 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
5 (1)
Indicadores
FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 5 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
IQ Chart Cleaner
INTRAQUOTES
Utilidades
IQ Chart Cleaner - Obtenga un gráfico fresco en segundos. Un gráfico desordenado puede hacer que el trading sea estresante y confuso. Entre docenas de indicadores antiguos, líneas sobrantes, flechas, formas y notas, es fácil perder la concentración en lo que realmente importa: sus operaciones. Ahí es donde entra IQ Chart Cleaner. Con un solo clic, IQ Chart Cleaner le ofrece un gráfico fresco y libre de distracciones para que pueda analizar los mercados con claridad y confianza. Consiga la versió
IQ Trade Status
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control. IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un panel profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas. El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas: ¿Cuánto he ganado hoy? ¿Cuánto
Hydra Multi Trend Dashboard
INTRAQUOTES
Indicadores
El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
IQ Chart Cleaner MT5
INTRAQUOTES
Utilidades
Obtenga un gráfico limpio en un instante. Este script es extremadamente útil para eliminar no sólo todos los objetos gráficos del gráfico , sino también todos los indicadores del gráfico. Obtenga la versión MT4 aquí . Características: Diálogo de Confirmación : Pide confirmación antes de limpiar el gráfico. Limpieza completa : Elimina todos los objetos gráficos (líneas, flechas, formas, etc.) Elimina todos los indicadores de todas las ventanas del gráfico (principal y subventanas) Registro : I
IQ Trade Status MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control. IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un tablero profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas. El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas: ¿Cuánto he ganado hoy? ¿Cuánt
Hydra Multi Trend Dashboard MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
Filtro:
SamitR
1476
SamitR 2025.09.09 18:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.09.10 12:48
Thank you for this amazing review, Samit! We’re glad you love the indicator. Your support motivates us to keep improving and delivering better tools. Wishing you good luck!
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.07 12:51 
 

I've been using this indicator for a week, the levels shown on the chart are very accurate. With this indicator, it will help you maximize your profit and minimize your lost. Amazing indicator.

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.04.15 04:21
Thank you so much for your kind words! It means a lot to us. Very happy that you found this indicator helpful. Wishing you great success!
jjjb
1894
jjjb 2025.02.04 05:52 
 

I've been using this level indicator in these volatile markets, and I can confidently say that the levels are very accurate. I use a small stop-loss since I prefer trading reversals.well done excelent indicator

INTRAQUOTES
10823
Respuesta del desarrollador Somsri Sarkar 2025.02.04 08:41
Thank you so much! Glad to hear the indicator is helping you! Wishing you even more success ahead!
Respuesta al comentario