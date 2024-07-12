IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa.

Durante más de 15 años de mi viaje con la Teoría de WD Gann (William Delbert Gann), lleno de investigación e incontables horas estudiando cientos de recursos, he hecho un descubrimiento fundamental: una fórmula dentro de las obras de W.D. Gann que se convirtió en la base de este indicador IQ FX GANN LEVELS. En reconocimiento al premio de plata MQL5 y décadas de experiencia en codificación, he puesto mi mejor esfuerzo para crear un indicador altamente optimizado para todos los traders. Espero que lo disfrute.

Como trader, la previsión lo es todo. A diferencia de muchos indicadores de Gann que hay por ahí, éste se distingue: traza los niveles de soporte y resistencia de Gann por adelantado y nunca los vuelve a pintar. Lo que ve es lo que obtiene: información fiable sobre el mercado en tiempo real en la que puede confiar. La precisión de estos niveles es excepcional, lo que le permite crear un plan de trading diario bien estructurado, sabiendo exactamente dónde es probable que se produzcan los movimientos clave del mercado. Le ayuda a tomar decisiones de negociación bien informadas con total confianza.

Nota: El indicador es Prop firm-ready. Este indicador es compatible con Hydra Trend Rider y pueden utilizarse juntos en el mismo gráfico para una configuración óptima de las operaciones.





1. ¿Por qué el indicador IQ FX GANN Levels es extremadamente útil? Adecuado tanto para Scalping como para Intraday Trading:

El indicador traza con precisión los niveles de soporte y resistencia de Gann utilizando la raíz cuadrada de Gann de nueve cálculos constantemente a medida que el mercado se mueve.





Descubra oportunidades al instante:

Experimente señales en vivo más precisas para la toma de decisiones en tiempo real y un punto dulce de entrada y salida para operaciones rentables.





Gráfico más limpio con diseño minimalista:

Las precisas líneas de soporte y resistencia se trazan automáticamente directamente en su gráfico cuando añade el indicador al gráfico. No se requieren configuraciones complejas para empezar.





Objetivos de beneficios simplificados:

Los niveles de soporte/resistencia mayores y menores de Gann hacen que establecer puntos de toma de beneficios sea más fácil que nunca, manteniéndolo flexible para usted. Los niveles de Gann se actualizan a medida que el mercado se mueve creando más espacio para desplazar su toma de beneficios y arrastrar su stop-loss cuando la tendencia continúa con el mercado en movimiento. Modelos duales y escalado flexible

Elija entre el Modelo Alfa (Fijo ) para niveles de referencia estables o el Modelo Beta (Dinámico) para niveles de Gann menores adaptables durante la volatilidad. Combine esto con 3 opciones de escala (Base, Low, High) para ajustar con precisión los niveles para cualquier par, sesión o condición de mercado.



2. ¿Para quién es este indicador? Este indicador es para traders intradía intermedios, y traders de prop firm, que tienen conocimientos básicos de acción de precios y análisis técnico. ¡Los indicadores funcionan como un encanto para las operaciones diarias a través de diferentes pares mayores y menores! Los niveles de IQ FX Gann pueden ayudarle a realizar entradas dulces con un stop loss bajo y un take profit alto (mejor ratio R/R). Estilos de negociación compatibles Seguimiento de tendencia

Ruptura

Continuación

Inversión de tendencia

3. Lista de Símbolos SoportadosEl indicador ha sido diseñado para trabajar con alta precisión en los siguientes 28 pares mayores y menores: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD.

CADCHF, CADJPY, CHFJPY.

EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURUSD.

GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD.

NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD.

USDCAD, USDCHF, USDJPY.





4. 4. Plazos recomendados:

Gráfico de 5 minutos.





5. Configuración del indicador



PersonaliceIQ FX GANN LEVELS según sus preferencias Opciones de Cambio de Color: Cambiar el color de los niveles de soporte de Gann.

Cambiar el color de los niveles de resistencia de Gann.

(La opción de color personalizado se diseñó teniendo en cuenta las preferencias individuales de los operadores en cuanto al fondo del tema oscuro/claro) Opciones de Visualización: Mostrar u ocultar los Niveles Menores de Gann (Verdadero/Falso).

(Diseñado teniendo en cuenta las preferencias de los traders intradía) Opción de Alerta: Activar/Desactivar Alerta de Terminal de Escritorio Metatrader (Verdadero/Falso)

Habilitar/Deshabilitar Alerta Móvil (Verdadero/Falso).

(Cada vez que el mercado toque el Nivel Mayor de Gann, usted será notificado si ha habilitado la Opción de Alerta Móvil, vea el video para más detalles). Mostrar Apertura Diaria: Opción para mostrar la línea de precio de apertura del día en el gráfico para calibrar la dinámica básica del mercado intradía.

6. 6. Ajustes del panel: Niveles de Gann más inteligentes para cualquier condición de mercado. Tome el control de su operativa con nuestro Cuadro de Mando de Indicadores, construido con dos potentes modelos y escalado adaptativo: Selección de Modelo: Dos modelos: elija el que mejor se adapte a su estilo de negociación Modelo Alfa (Fijo): Una configuración fiable y sin fluctuaciones con niveles de Gann predefinidos. Perfecto para los operadores que prefieren la consistencia y quieren puntos de referencia fijos, independientemente del ruido del mercado.

Una configuración fiable y sin fluctuaciones con niveles de Gann predefinidos. Perfecto para los operadores que prefieren la consistencia y quieren puntos de referencia fijos, independientemente del ruido del mercado. Modelo Beta (Dinámico): Un modelo avanzado y adaptable que recalcula los niveles de Gann menores a medida que se mueven los mercados. Esto cambia las reglas del juego durante sesiones volátiles, noticias importantes o cambios repentinos en el mercado, ayudándole a mantenerse alineado con las condiciones en tiempo real. Selección de escala: Cada mercado se comporta de forma diferente, y sus niveles también deberían hacerlo. El ajuste de escala integrado le permite optimizar los niveles al instante: Base : Escala estándar para las condiciones diarias del mercado.

: Escala estándar para las condiciones diarias del mercado. Bajo : Diseñado para sesiones más tranquilas y de baja volatilidad, en las que importan los movimientos más pequeños.

: Diseñado para sesiones más tranquilas y de baja volatilidad, en las que importan los movimientos más pequeños. Alto: Adaptado a condiciones de alta volatilidad, como la publicación de noticias o la apertura de mercados importantes, para captar oscilaciones mayores. ¿Por qué le ayuda? En lugar de estar atascado con niveles de talla única, este indicador le da flexibilidad. Tanto si los mercados están en calma como si son caóticos, siempre dispondrá de niveles de Gann precisos y adaptados al contexto. Eso significa una toma de decisiones más clara, mejor sincronización y más confianza en sus operaciones.

7. ¿Cómo empezar con IQ FX GANN LEVELS? Después de la compra, abra MetaTrader Software, inicie sesión en su cuenta, y abra Toolbox - Market - Purchased. Instale el indicador. Abra Navegador - Mercado - Arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Siga los niveles de Gann para operar con confianza.



8. ¿Cómo funcionan los niveles de Gann de IQ FX? (Explicación rápida)



El indicador traza dos tipos de niveles de Gann pronosticados

- Niveles mayores de soporte/resistencia y niveles menores de soporte/resistencia en los que el mercado reacciona con precisión. Los niveles mayores ayudan en el trading intradía, mientras que los niveles menores ayudan en el scalping. Mostrar Niveles de Gann Pasados

- A medida que el mercado se mueve con el paso del tiempo, el indicador muestra los niveles de Gann pasados del día actual. Estos niveles pasados le ayudan a ver exactamente dónde reaccionó el mercado probando la precisión de los niveles de Gann a lo largo del día y le ayudan a planificar su estrategia en consecuencia. Actualización de los niveles de Gann

- El indicador actualiza continuamente todos los niveles de Gann basándose en complejos cálculos de Gann para un trazado preciso de los niveles. Operar con confianza

- Este potente indicador de Gann le da una clara ventaja al ayudarle a anticipar los posibles máximos y mínimos del día con precisión con los niveles de soporte/resistencia de Gann sin ningún cálculo adicional por su parte.



9. Nota para la alerta móvil

Para recibir alertas móviles para este indicador, habilite las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl + O (o accediendo a Opciones) y navegando a la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma. Una vez conectado, prueba la configuración para asegurarte de que las alertas funcionan. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.





10. FAQ



P: ¿Se repinta?

R: ¡Nunca! P: ¿Hay alguna opción de prueba disponible?

R: ¡Sí! Usted puede descargar la demo y backtest. P: ¿Tiene buffer para integración con EA? R: Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.

11. Solución de problemas del indicador Próximamente.

12. Aprenda más en el Canal MQL5 de intraquotes



Si quieres aprender más sobre cómo funciona este indicador y cómo puedes tomar operaciones rentables, sigue nuestro canal oficial intraquotes MQL5. Publicamos análisis diarios del mercado utilizando este indicador para formar a nuestros operadores sobre cómo estudiar el gráfico con este indicador, dónde establecer los objetivos y cómo realizar operaciones rentables. Te ayudamos a construir confianza con el análisis diario del mercado utilizando este indicador para que puedas operar con confianza.



Suscríbete alnuevo canal de intraquotes MQL5 para actualizaciones diarias del mercado, análisis y mucho más.

13. Soporte y actualizaciones: Para obtener asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.

Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.



Dominar una estrategia con este indicador significa no dudar, sóloniveles intradía claros que le preparan para el éxito a largo plazo. Manténgase disciplinado, opere inteligentemente y deje que el mercado venga a usted. Buena suerte.



Divulgación de riesgos: Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas, que podrían superar su inversión inicial. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial que se tome utilizando este indicador queda a discreción y bajo la responsabilidad del usuario.

