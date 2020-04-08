Smart Trend Trading System

Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA GRATIS.

Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado.

Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos.

El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 indicadores premium y presenta más de 7 estrategias de trading robustas, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas condiciones del mercado.

Estrategia de Seguimiento de Tendencia: Proporciona una entrada precisa y gestión de stop-loss para montar las tendencias de manera efectiva.

Estrategia de Reversión: Identifica posibles reversas de tendencia, permitiendo a los traders aprovechar los mercados en rango.

Estrategia de Scalping: Diseñada para operaciones rápidas y precisas en el día y operaciones a corto plazo.

Estabilidad: Todos los indicadores no repintan, no redibujan y no tienen retraso, asegurando señales confiables.

Personalización: Admite estrategias personalizadas para adaptarse a las preferencias individuales de trading. Más de 7 estrategias y combinaciones para ayudarlo a encontrar su mejor estrategia.

Claridad de Señal: Ofrece señales de flecha para puntos de entrada y salida claros.

Alertas en Tiempo Real: Mantienen informados a los traders con alertas de entrada y salida de operaciones.

Análisis Profundo: Proporciona análisis de tendencia de marcos de tiempo más altos y monitoreo de operaciones en vivo.

Codificación de Colores Adaptativa: Utiliza codificación de colores de velas para volumen, tendencia y señales de velas de reversión. Analice la dirección del mercado por los colores de las velas.

El "Sistema de Trading Inteligente MT5" capacita a los traders con las herramientas necesarias para tomar decisiones de trading informadas y estratégicas en una variedad de condiciones del mercado. Navegue por las complejidades del mercado forex con confianza, independientemente de su estado actual. Este sistema sobresale al ofrecer estrategias versátiles tanto para condiciones de mercado en tendencia como en rango, asegurando que los traders puedan tomar decisiones informadas en cualquier escenario de mercado. Con el sistema de trading inteligente, puede operar en cualquier estado del mercado:

En un mercado en tendencia: El sistema lo ayudará a identificar la tendencia y resaltar retrocesos y brindarle entradas precisas, con opción de colocación de stop-loss y trailing stop también.

En un mercado en rango: El sistema lo ayudará a identificar un rango y le ofrecerá señales sólidas cuando el precio sea rechazado desde los niveles del rango.

El Sistema de Trading Inteligente es un enfoque completo y sofisticado para el trading de forex que utiliza una combinación de indicadores cuidadosamente seleccionados para identificar y capitalizar tendencias del mercado y posibles reversas de tendencia. Este sistema utiliza un conjunto de indicadores, incluido el Capturador de Rompimientos de Tendencia, Stop Trailing Inteligente, Nube Inteligente, Zonas de Reversión Inteligente y Buscador de Tendencias de Múltiples Marcos de Tiempo, todos diseñados para trabajar en armonía y proporcionar a los traders un conjunto de herramientas robusto y versátil.

El principio básico del Sistema de Trading Inteligente es analizar los movimientos de precios y las condiciones del mercado desde múltiples ángulos, asegurando una visión holística de la dinámica del mercado. El Capturador de Rompimientos de Tendencia identifica puntos de ruptura que señalan el surgimiento de nuevas tendencias, lo que permite a los traders ingresar a posiciones temprano en el desarrollo de la tendencia. El Stop Trailing Inteligente ayuda a los traders a gestionar sus operaciones ajustando dinámicamente los niveles de stop-loss basados en la fuerza de la tendencia, minimizando el riesgo y maximizando el potencial.

El indicador Nube Inteligente proporciona una representación visual de las tendencias al formar una nube encima o debajo del gráfico de precios. Cuando el precio está por encima de la nube, señala una tendencia alcista, y cuando está por debajo, una tendencia bajista. Esto simplifica la identificación de tendencias y confirma las decisiones de trading. Las Zonas de Reversión Inteligente señalan posibles puntos de giro en el mercado, dando a los traders una alerta temprana sobre posibles reversas de tendencia durante retrocesos.

El Buscador de Tendencias de Múltiples Marcos de Tiempo agrega una capa adicional de sofisticación al analizar tendencias en múltiples marcos de tiempo, ofreciendo una comprensión más completa de la dirección del mercado. Este enfoque colectivo permite a los traders operar con un alto grado de confianza, minimizando señales falsas y mejorando las probabilidades de trading.

En resumen, el Sistema de Trading Inteligente es una metodología meticulosamente diseñada que aprovecha el poder de los indicadores avanzados para capacitar a los traders con una identificación precisa de tendencias, puntos de entrada y salida precisos, y técnicas efectivas de gestión de riesgos. Al aprovechar este sistema integral, los traders pueden potencialmente lograr consistencia en el dinámico mercado forex.

Características:

  • Indicadores no repintados, no redibujados y no retardados
  • Activaciones máximas
  • Más de 7 estrategias
  • 10 Indicadores en uno solo
  • Estrategias de trading diario y swing
  • Estrategias de seguimiento de tendencia, reversión y scalping
  • Estrategias personalizadas
  • Estrategias de empresas de propietarios
  • Puntos de entrada y salida y flechas
  • Alertas por teléfono y correo electrónico
  • Análisis de múltiples marcos de tiempo
  • Soporte y resistencia
  • Zonas de reversión
  • Stop Trailing
  • Codificación de colores de velas para volumen, tendencia y reversión
  • Temporizador de velas e indicadores de límite de spread

Recomendaciones:

  • Monedas y Pares: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD...
  • Marco de Tiempo: M5, M30, H1.
  • Tipo de Cuentas: Cualquier cuenta ECN, cuenta de spread bajo.

