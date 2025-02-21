Meravith

El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen.

Consiste en tres líneas:

  • Línea de agotamiento del volumen alcista
  • Línea de agotamiento del volumen bajista
  • Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista.

Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto desde el cual comenzar tu próximo análisis.

Puedes analizar cualquier cosa: tendencias y correcciones. Un buen enfoque es mover el indicador cada vez que llegue a la línea de tendencia o cuando se toque un pico o un valle. Cuanto mayor sea la distancia entre la línea de tendencia y una de las líneas de agotamiento de volumen, mayor será el volumen en esa dirección. La línea de tendencia puede usarse como un lugar para abrir órdenes, mientras que las líneas de agotamiento se usan para recoger las ganancias. El sistema es realmente único, pero extremadamente intuitivo. No hay productos similares en el mercado.

No hay restricciones para su uso. Aplícalo en todos los mercados y en todos los marcos de tiempo.

Importante: cuando lo compruebes en el probador de MetaTrader4, haz doble clic en la línea morada y luego muévela hacia la izquierda o hacia la derecha para analizar el mercado.

No dudes en enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta.


Mase
1724
Mase 2025.10.24 05:51 
 

one of the best tools i have ever used, highly recommend it. Ivan spends a lot time improving it consistently and is highly supportive!

El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
