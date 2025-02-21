El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen.

Consiste en tres líneas:

Línea de agotamiento del volumen alcista

Línea de agotamiento del volumen bajista

Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista.

Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto desde el cual comenzar tu próximo análisis.

Puedes analizar cualquier cosa: tendencias y correcciones. Un buen enfoque es mover el indicador cada vez que llegue a la línea de tendencia o cuando se toque un pico o un valle. Cuanto mayor sea la distancia entre la línea de tendencia y una de las líneas de agotamiento de volumen, mayor será el volumen en esa dirección. La línea de tendencia puede usarse como un lugar para abrir órdenes, mientras que las líneas de agotamiento se usan para recoger las ganancias. El sistema es realmente único, pero extremadamente intuitivo. No hay productos similares en el mercado.

No hay restricciones para su uso. Aplícalo en todos los mercados y en todos los marcos de tiempo.

Importante: cuando lo compruebes en el probador de MetaTrader4, haz doble clic en la línea morada y luego muévela hacia la izquierda o hacia la derecha para analizar el mercado.

No dudes en enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta.