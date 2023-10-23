Supply and Demand Order Blocks

4.93
Los Bloques de Orden de Oferta y Demanda:

El indicador "Bloques de Orden de Oferta y Demanda" es una herramienta sofisticada basada en Conceptos de Dinero Inteligente, fundamentales para el análisis técnico de Forex. Se enfoca en identificar zonas de oferta y demanda, áreas cruciales donde los traders institucionales dejan huellas significativas. La zona de oferta, que indica órdenes de venta, y la zona de demanda, que indica órdenes de compra, ayudan a los traders a anticipar posibles reversas o desaceleraciones en los movimientos de precios. Este indicador emplea un algoritmo ingenioso que combina los componentes de Ruptura de Estructura (BoS, por sus siglas en inglés) y Brecha de Valor Justo (FVG, por sus siglas en inglés). BoS detecta las interrupciones del mercado, señalando posibles bloques de órdenes, mientras que FVG considera las brechas de valor justo para mejorar la precisión. La herramienta proporciona una representación visual de estas condiciones, ayudando a los traders en la toma de decisiones al resaltar posibles bloques de órdenes y ofreciendo información sobre la dinámica del mercado y puntos de inflexión. Su diseño fácil de usar lo hace accesible para traders con diferentes niveles de experiencia técnica, ofreciendo una solución integral para un análisis avanzado.

Características:

- Conceptos de Dinero Inteligente: Basado en estrategias de trading institucionales.
- Zonas de Oferta y Demanda: Identifica bloques de órdenes de venta y compra.
- Tipos de dibujo de bloques de orden personalizados.
- Sofisticación del algoritmo: BoS detecta interrupciones del mercado y FVG considera brechas de valor justo.
- Representación visual: Resalta posibles bloques de órdenes en gráficos.
- Fácil de usar: Accesible para diferentes niveles de experiencia.
- Análisis integral: Integra BoS y FVG para obtener información.
- Toma de decisiones informada: Ayuda a anticipar reversas y desaceleraciones.
Comentarios 64
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

1234
