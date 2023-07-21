FX Power MT4 NG

4.95

FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes

Descripción General
FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos de Delta, esta herramienta se adapta perfectamente a tu estilo de trading. No solo operes—opera con inteligencia usando FX Power.


1. Por Qué FX Power es Tan Beneficioso para los Traders

Análisis en Tiempo Real de la Fuerza de las Divisas y el Oro
FX Power calcula y muestra la fuerza relativa de las principales divisas y el oro, brindándote información clara sobre la dinámica del mercado.
• Monitorea qué activos están liderando o rezagados para tomar decisiones más informadas sobre qué pares operar.

Vista Completa de Múltiples Marcos Temporales
• Rastrea la fuerza de las divisas y el oro a través de marcos temporales cortos, medios y largos para alinear tu estrategia de trading con las tendencias del mercado.
• Ya sea que realices scalping para ganancias rápidas o swing trading a más largo plazo, FX Power te brinda los datos que necesitas.

Dinámica de Delta para Reversiones y Tendencias
• Los valores extremos de Delta suelen indicar oportunidades de reversión, mientras que los cambios graduales confirman tendencias.
• Usa el análisis de Delta para identificar divisas fuertes frente a débiles para operaciones de seguimiento de tendencias.


2. Aprende Más en Stein Investments

En Stein Investments, ofrecemos:

• Herramientas avanzadas e indicadores adaptados a diversas condiciones de mercado.

• Tutoriales, videos y guías para acelerar tu curva de aprendizaje.

• Soporte comunitario con acceso exclusivo a chats para compartir estrategias e ideas.

Visita nuestra página de Stein Investments para conocer las últimas actualizaciones, consejos y recursos para maximizar el uso de FX Power y mejorar tu experiencia de trading.


3. Cómo Empezar a Usar FX Power

Agrega FX Power a tu Gráfico
• Abre MetaTrader y arrastra FX Power a cualquier gráfico (pares de divisas u oro).
FX Power comienza a analizar datos de fuerza en tiempo real de inmediato, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Personaliza los Marcos Temporales
• Elige los marcos temporales que se ajusten a tu estrategia: corto plazo para operaciones rápidas, o largo plazo para movimientos más extensos.
• Ajusta la visualización para enfocarte en los datos que necesitas, ya sea para scalping o trading a largo plazo.


4. Cómo Funciona FX Power (Explicación Sencilla)

Especializado en Divisas y Oro
FX Power está diseñado específicamente para analizar la fuerza de las principales divisas y el oro. Para índices, commodities o criptomonedas, consulta IX Power.

Análisis de Delta para Mayor Precisión
• Rastrea la diferencia entre la fuerza de dos divisas utilizando valores de Delta. Los cambios abruptos en Delta a menudo destacan posibles reversiones, mientras que las tendencias consistentes indican continuidad.
• Esta función te permite identificar oportunidades de trading con precisión y confianza.

Se Adapta a tu Estrategia
• Ya sea que prefieras seguir tendencias o operar en reversiones, FX Power ofrece los datos necesarios para ejecutar tus operaciones de manera eficiente.
• Las combinaciones de divisas fuertes contra débiles suelen ofrecer las operaciones con mayor probabilidad de éxito.


5. Formas Prácticas de Usar FX Power

Sigue las Tendencias
• Compra divisas fuertes y vende débiles para alinearte con las tendencias del mercado.
• La selección de pares se vuelve más fácil y lógica con datos claros de fuerza a tu disposición.

Anticipa Reversiones
• Monitorea valores extremos de Delta para identificar cuándo las tendencias están perdiendo impulso.
• Posiciónate para aprovechar reversiones y capitaliza los cambios en el sentimiento del mercado.

Optimiza la Gestión de Riesgos
• Usa análisis de fuerza en múltiples marcos temporales para evitar operaciones con tendencias contradictorias.
• Enfócate en pares con una clara dirección para aumentar tu confianza en las entradas.

Adáptate a la Volatilidad del Mercado
• Los cambios en Delta pueden revelar volatilidad en pares específicos. Ajusta el tamaño de tus operaciones y niveles de stop-loss en consecuencia para gestionar riesgos de manera efectiva.


6. Configuración del Indicador FX Power

Personaliza FX Power según tus preferencias de trading:

Marcos Temporales Personalizados
• Elige hasta tres marcos temporales para analizar simultáneamente y obtener información sobre tendencias a corto, medio y largo plazo.

Alertas de Umbral de Delta
• Configura alertas para cambios significativos en Delta y reacciona rápidamente a movimientos del mercado.

Personalización Gráfica
• Ajusta colores, estilos de líneas y opciones de visualización para personalizar la herramienta y alinearla con el diseño de tus gráficos.


7. Más Información y Ayuda

Preguntas Frecuentes de FX Power: Para más información y consejos, visita nuestra página de preguntas frecuentes sobre FX Power.

Chat Comunitario: Únete a nuestro exclusivo grupo para compartir estrategias, hacer preguntas y aprender de otros usuarios de FX Power.

Soporte: ¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte.


¿Listo para Elevar tu Trading de Divisas?
Aprovecha Información Confiable: Identifica divisas fuertes y débiles con precisión.
Opera con Confianza: Usa análisis de Delta para confirmar tendencias y detectar reversiones.
Únete a la Comunidad Stein Investments: Accede a herramientas, guías y una red de traders para mejorar tu experiencia de trading.


¡No esperes más! Instala FX Power hoy y desbloquea el verdadero potencial del análisis de fuerza de divisas.


¡Feliz Trading!
Daniel & Alain

Comentarios 21
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.10.24 12:51
Thank you very much, Michail! I really appreciate your support and your great feedback. I’m glad to hear FX Power impressed you as well. 🙏🙂
sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

stormcombat
352
stormcombat 2025.02.20 01:53 
 

I recently bought the FX Power indicator . A near perfect product. It would be excellent if you can add an option to sort the currency pair strength in order from strongest to weakest or vise versa. Would make selection way more faster and convenient. Regards

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.02.20 08:28
Thank you for your review! Sorting currency strengths from strongest to weakest is already on our to-do list and will be released soon. Stay tuned for the upcoming updates! 🚀
Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.02.04 17:11
Thank you, Adrian! I really appreciate your long-term trust in FX Power. Adding Custom Alerts was all about making things even easier and more efficient, so I’m glad to hear it’s the perfect addition for you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.01.27 08:01
Thank you so much for your thoughtful review! I’m thrilled to hear that FX Power NG has become the core of your trading system. Your approach with the 12-hour and 1-hour Delta for trend analysis and precise entries/exits sounds fantastic, especially when combined with your additional tools. It’s great to know that FX Power NG is simplifying and enhancing your trading—thank you for sharing your experience and for your support! 🙏🙂
richj4best
39
richj4best 2025.01.23 08:38 
 

I purchased FX power some few days ago and since then my trade skill has exponentially increased. The fx power gives you the most accurate information and confidence to remain in the trade and make a reasonable profit. Thank you Daniel stein for this wonderful 5 star indicator

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.01.23 09:20
Thank you so much for your amazing review! I’m thrilled to hear how FX Power has boosted your trading skills and confidence, helping you achieve better results. Your kind words and support mean a lot to me—thank you for trusting in our work!🙏🙂
Larrydeelf
601
Larrydeelf 2024.11.12 18:54 
 

thank you for a great indicator Daniel it helps me fine more precise entries and stay in the trade a lot longer this is one of the best indicators that i have every purchase .

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.11.12 19:44
Dear Larry, thank you very much for your positive feedback. It’s highly appreciated 🙏🙂
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2024.09.27 12:58 
 

Sleek User Interface and "reflective" overall presentation. It is another well-done product.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.09.27 13:03
Thank you very much, Yusuf. 🙏 Your feedback is highly appreciated 🙂
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2024.08.24 15:21 
 

I’ve utilized a lot of currency strength meters before, but they proved to be worthless repainting indicators. Then I was later introduced to Stein’s indicators, more specifically the older version of his power indicator. I utilized it for some time, and it complemented my strategy extremely well. I’ve now upgraded to the FXPower NG, which is phenomenal, to say the least. It’s evidently clear that a lot of work has gone into improving the design and other aspects of the indicator, which I find extremely helpful. I simply can’t wait to see what other indicators Stein Investments is cooking up, as the company produces quality products at affordable prices.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.08.24 16:42
Thank you very much for this wonderful feedback 🙏 It’s highly appreciated 🙂
mgl5fjn
640
mgl5fjn 2024.07.18 15:50 
 

Hallo Danie, das ist ein super vielseitiger und präziser Volumen Indikator. Bitte füge mich zu deinem Chat hinzu. Wie kann ich eine private Nachricht schicken?

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.07.18 16:10
Hallo mql5fjn, ich habe dir eine private Nachricht via mql5 geschickt. Klick einfach auf der linken Seite deines mql5 Profils auf "Nachrichten" und dann siehst du sie.
Levi Christian
68
Levi Christian 2024.06.21 01:59 
 

The FX POWER indicator tool significantly reduces my analysis time, narrowing the landscape to focus on pairs with highest potential for profit. After 3mos. Of trading with FX POWER my accuracy has improved to 80%. Thanks Stein team & keep up the great work!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.06.21 08:20
Dear Levi, thank you very much for your outstanding feedback. 🙏
Janya1958
1007
Janya1958 2024.05.17 15:25 
 

Selbst nach längerem Gebrauch dieses Indikators gibt es noch positive Überraschungen. Die Zeiteinstellung, die Kombination div. Timeframes, usw.....Alles in Allem ist das wirklich mal ein sehr sinnvolles und zuverlässiges Werkzeug und in jeder Hinsicht zu empfehlen!!! Daniel ist ein zuverlässiger Partner, der Fragen zu jeder Zeit beantwortet und hilft. Danke!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.05.17 15:36
Wow, das nenne ich mal ein außergewöhnlich positives Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich viel. 🙏🙂
Kabelo
121
Kabelo 2024.05.01 21:01 
 

Super accurate so far. During FOMC and news today showed clear entry opportunities no repaints like other indicators. Impressive tool

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.05.01 21:04
Dear Kabelo, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
David T
303
David T 2024.04.16 04:05 
 

I rented this for 3 months...after about a week or so I simply love it...read the tips and blogs...and I can see that it is a VERY good indicator. Can't monitor it for too long as I work full-time but the history shows some very good entries...patience is always the key...have to wait for a setup. Multi-time frame length is the best option in my opinion. Still study the finer points but after this short time of seeing it I am very impressed.

Update..just closing off my 2nd week with this indicator...simply love it...I think it is THE BEST currency strength indicator there is period. But you have to observe how price reacts and how the lines of the indicator are telling you. The secret of this indicator in my opinion is using multiple TFs. So many options available in the settings simply well done.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.04.16 15:57
Dear David, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
MatyasK2
564
MatyasK2 2024.03.02 18:06 
 

Since using this tool I finally see more profits in blue :) Very well calculated currency strength, especially the possibility to choose from many calculation timeframes. After some practising it's really possible to pick up good opportunities to trade. As a bonus you receive superb & fast support from Daniel. Thanks !

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.03.02 19:40
Dear Matyas, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
jozec
117
jozec 2024.02.29 13:30 
 

Fx Power was a game changer for me and will recommend it to anyone that is serious about trading. It is very reliable if you know what you are doing and would advise that people apply the strategies suggested by Daniel for Fx Power, sometimes we want to re-invent the wheel which can be counterproductive.

On support, Daniel has been very supportive to me even on issues beyond Fx Power and would like to say a big thank you to him here.

Thanks Daniel and keep the good work going.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.02.29 13:40
Dear jozec, thank you so much for this wonderful feedback. It's highly appreciated. 🙏🙂
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2024.02.15 01:55 
 

Good day Traders. Initially I bought IX Power because I have always worked mostly with indices, Nasdaq, US30, SP500, surprised with the effectiveness of that tool, I decided to buy Fx Power for everything related to forex, this is how I started trading major and minor pairs with a success rate very high. Clear, precise tools, with good documentation and excellent developer support.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.02.15 08:28
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
redneedle
492
redneedle 2023.12.23 18:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.02.15 08:36
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:11 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2023.12.21 16:32
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
bjoern2811
419
bjoern2811 2023.11.26 17:23 
 

The indicator:

No matter what time period you trade in, it immediately gives you a precise overview of which currency is currently weak and which is strong. There are various setting options for all time frames as well as a notification when a currency experiences a strength/weakness range has been reached or when the lines of a currency pair cross, everything can be freely adjusted.

The service:

Daniel & Alan offer great support in the Telegram group, if you have any problems or questions, they answer them in no time. The members themselves also provide help and insights into their trading. In addition, there is the daily market analysis that Daniel provides.

The conclusion:

For me, FX Power NG is the best currency strength tool on the market. Add to that the great service that Daniel & Alan provide.

Thank you for everything

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2023.11.26 18:10
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
12
