Set TP and SL by Price MT5

✅ Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5

🎯 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación
⚙️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico

Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Magic Number.

🔧 Características principales:
🧮 Modifica instantáneamente TP y SL por precio exacto
📍 Aplica a todas las órdenes, al símbolo actual o a Magic Numbers específicos
♻️ Usa cero para eliminar TP o SL de las operaciones
⚡ Totalmente automático al adjuntarse a cualquier gráfico
🧩 Compatible con todos los instrumentos de trading

Ideal para:
📌 Traders manuales que desean un control rápido de TP/SL
🤖 Usuarios de EAs que necesitan modificar la lógica de salida
🔁 Gestores con múltiples órdenes y posiciones complejas

💬 ¿Preguntas o ideas de funciones?
Deja un comentario si tienes preguntas o sugerencias.
Tus comentarios ayudan a mejorar las futuras versiones.

Keywords: establecer TP SL por precio, gestor TP SL MT5, auto SL TP MT5, modificar SL TP MT5, gestor de operaciones EA, asesor experto SL TP, establecer precio de take profit, establecer precio de stop loss, aplicar TP SL MT5, utilidad MT5 EA, SL TP override, modificador de órdenes MT5, gestionar operaciones abiertas EA


Otros productos de este autor
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilidades
OpenCharts for OpenOrders – Gestión inteligente de gráficos Arrastra este script sobre cualquier gráfico , y abrirá automáticamente una nueva ventana de gráfico para cada símbolo único con órdenes abiertas en tu terminal. ️ Características principales : Abre un gráfico por cada símbolo con operaciones abiertas Evita duplicados: si tienes 10 órdenes del mismo símbolo, abre solo un gráfico Elige tu marco de tiempo preferido antes de ejecutar Ligero y eficiente – perfecto para traders con múlti
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Asesores Expertos
Money Trailing – Bloqueo inteligente de beneficios basado en dinero real ¿Cansado de hacer trailing con pips o puntos que no reflejan tus verdaderas ganancias? Con Money Trailing , gestionas tus ganancias según el valor monetario real , en la divisa de tu cuenta. ¿Cómo funciona? Define un valor de activación y un valor de bloqueo , ambos en dinero. Ejemplo: Activación = $20 Bloqueo = $10 Cuando una operación alcance $20 de beneficio flotante , el EA moverá el SL para asegurar $10 de
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4 Este EA sencillo pero eficaz establece automáticamente los niveles de Take Profit y Stop Loss de tus operaciones abiertas utilizando una de tres unidades a tu elección: pips , puntos o valor monetario . ️ Características principales: • Aplica TP y SL automáticamente tras abrir la orden • Puedes elegir entre Pips, Points o dinero para mayor control • Lógica inteligente – si el TP o SL ya ha sido alcanzad
Show secured
Antonio Franco
Indicadores
Secured Profits – Vea al instante sus ganancias realmente aseguradas ¿Sabe cuánta ganancia está protegiendo realmente en cada operación? Secured Profits es un indicador inteligente y potente para MT4 que muestra en tiempo real el valor monetario exacto de la ganancia realmente asegurada por sus stop-losses , basado en sus operaciones abiertas. A diferencia de otras herramientas, Secured Profits no solo suma la ganancia flotante "visible" o la ganancia protegida por stops. Va más allá, calcul
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
Draw Lines
Antonio Franco
Indicadores
Dibuja fácilmente los niveles de Entrada, Take Profit y Stop Loss en el gráfico para analizar y seguir señales de trading. Funciones principales Introduce fácilmente los valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 y SL Línea vertical opcional para marcar el momento exacto de la señal Etiquetas y colores personalizables para cada línea Evalúa visualmente la precisión y la relación riesgo/beneficio de cualquier señal Compatible con todos los símbolos y marcos temporales Sin repintado ni retrasos, línea
Clock Trades
Antonio Franco
Asesores Expertos
Clock Trades – ¡Operaciones automáticas con precisión! Clock Trades es un EA inteligente y fiable que te permite automatizar tus operaciones según la hora . Configura la hora y minuto exactos , define tus parámetros y deja que el EA ejecute con precisión. Usa hora del servidor o local Funciona en cualquier símbolo o lista personalizada Control total sobre excepciones de compra y venta TP/SL en pips, puntos o dinero Reintentos automáticos ante errores comunes (por ejemplo, al ope
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Money Trailing – Bloqueo inteligente de beneficios basado en dinero real ¿Cansado de hacer trailing con pips o puntos que no reflejan tus verdaderas ganancias? Con Money Trailing , gestionas tus ganancias según el valor monetario real , en la divisa de tu cuenta. ¿Cómo funciona? Define un valor de activación y un valor de bloqueo , ambos en dinero. Ejemplo: Activación = $20 Bloqueo = $10 Cuando una operación alcance $20 de beneficio flotante , el EA moverá el SL para asegurar $10 de
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indicadores
Dibuja fácilmente los niveles de Entrada, Take Profit y Stop Loss en el gráfico para analizar y seguir señales de trading. Funciones principales Introduce fácilmente los valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 y SL Línea vertical opcional para marcar el momento exacto de la señal Etiquetas y colores personalizables para cada línea Evalúa visualmente la precisión y la relación riesgo/beneficio de cualquier señal Compatible con todos los símbolos y marcos temporales Sin repintado ni retrasos, línea
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Clock Trades – ¡Operaciones automáticas con precisión! Clock Trades es un EA inteligente y fiable que te permite automatizar tus operaciones según la hora . Configura la hora y minuto exactos , define tus parámetros y deja que el EA ejecute con precisión. Usa hora del servidor o local Funciona en cualquier símbolo o lista personalizada Control total sobre excepciones de compra y venta TP/SL en pips, puntos o dinero Reintentos automáticos ante errores comunes (por ejemplo, al ope
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Configura TP y SL en Pips, Puntos o Dinero – Gestor totalmente automático de TP/SL para MT5 Este EA, simple pero potente, establece automáticamente los niveles de Take Profit y Stop Loss para tus operaciones abiertas, utilizando una de tres unidades a tu elección: Pips, Puntos o valor exacto en Dinero. ️ Características principales: • Ajusta automáticamente TP y SL en cuanto se abren las operaciones • Elige entre Pips, Puntos o Dinero para mayor flexibilidad • Lógica inteligente:
