Set TP and SL by Price MT5

Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Magic Number.

🔧 Características principales:

🧮 Modifica instantáneamente TP y SL por precio exacto

📍 Aplica a todas las órdenes, al símbolo actual o a Magic Numbers específicos

♻️ Usa cero para eliminar TP o SL de las operaciones

⚡ Totalmente automático al adjuntarse a cualquier gráfico

🧩 Compatible con todos los instrumentos de trading

✅ Ideal para:

📌 Traders manuales que desean un control rápido de TP/SL

🤖 Usuarios de EAs que necesitan modificar la lógica de salida

🔁 Gestores con múltiples órdenes y posiciones complejas

