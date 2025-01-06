BTC Master Pro

BTC Master Pro Su socio confiable en el comercio de Bitcoin.
BTC Master Pro es la solución definitiva para navegar con confianza en el impredecible mercado de criptomonedas. Este avanzado sistema de trading automatizado se basa en estrategias seguras y confiables, garantizando que cada operación se ejecute con precisión.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda antes o después de la compra, no dude en enviarme un mensaje privado. Mi equipo y yo estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino.

Precio actual: 499$ -> Próximo precio: 699$ -> Precio final: 999$
   

La estrategia de BTC Master Pro está diseñada para operar con Bitcoin, centrándose en los cambios del mercado y ejecutando operaciones en puntos clave para lograr resultados consistentes y confiables.


Características: 

  • Protección integral: Cada posición está protegida con Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para maximizar la seguridad y la rentabilidad.
  • Operaciones rápidas: Este sistema abre operaciones que generalmente duran solo unos minutos o, como máximo, unas pocas horas, garantizando resultados rápidos sin posiciones prolongadas.
  • Desarrollado por expertos: Diseñado y probado por programadores y matemáticos experimentados, este sistema emplea estrategias comprobadas y confiables para un rendimiento constante.
  • Optimizado para BTCUSD: Exclusivamente diseñado para el par BTCUSD, sin grid, sin Martingala y sin cobertura. Solo abre una posición a la vez para minimizar el riesgo.
  • Fácil de usar: Instalación rápida y sencilla con configuraciones predeterminadas preconfiguradas para su conveniencia.
  • Horario de trading flexible: Opere los 7 días de la semana o personalice los días y horas según sus preferencias.
  • Rendimiento transparente y realista: Puede realizar backtesting y verificar el sistema en cualquier momento. Todas las ganancias y pérdidas son transparentes y sin manipulaciones, presentando la realidad del sistema.

Configuración recomendada:
  • Instrumento: BTCUSD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: 300$ (se recomienda 1000$ o más).
  • Nota: El sistema no es sensible al spread ni al deslizamiento, pero se recomienda usar un buen bróker ECN.

El mercado de criptomonedas, especialmente Bitcoin, es altamente volátil. Dejarse llevar por las emociones suele resultar en la pérdida de enfoque y la toma de malas decisiones. Contar con una herramienta confiable y una estrategia bien definida le ayuda a mantenerse tranquilo, enfocado y en control.
Ya sea que sea principiante o profesional,  BTC Master Pro está diseñado para satisfacer sus necesidades. ¡Comience hoy su camino hacia un trading de Bitcoin más inteligente y seguro con BTC Master Pro!

Si desea recibir archivos de configuración personalizados según sus necesidades y saldo de cuenta, envíeme un mensaje privado y le proporcionaré los ajustes adecuados. (Disponibles configuraciones de rendimiento agresivo y de muy bajo riesgo).

Soporte: Respondemos rápidamente a todas las preguntas y sugerencias de los clientes. Además de proporcionar archivos de configuración exclusivos, ofrecemos asistencia para configurar VPS, configurar MT5, descargar e instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento. También brindamos soporte remoto a través de Team Viewer, AnyDesk o Escritorio Remoto para principiantes. Si necesita ayuda, envíenos un mensaje privado.

Venta exclusiva en el sitio web de MQL5.


Comentarios 10
Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

Joe Majestic
181
Joe Majestic 2025.04.14 00:57 
 

I've been trading for 1 month, but with 4 stop-losses, my profit was less than 1%.

It's a situation where there are no losses, but also no real profits.

I'm wondering whether to continue trading with this system.

"I decided to continue for one more month at request from author. I will evaluate again after another month of performance."

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

Chengling Gao
247
Chengling Gao 2025.02.14 16:09 
 

I have been testing the demo account after purchasing it. After I had no problems, I used it on the real account and performed very well. I can post my screenshots and photos on the back. It was a great experience

Gustavo Segovia
47
Gustavo Segovia 2025.02.14 13:18 
 

First, the seller is extremely professional, responsive and friendly (that is not common in this sector). As for the EA, it is good and will surely continue to improve, it has a promising future.

Kwong Ho Lam
155
Kwong Ho Lam 2025.01.31 13:06 
 

lost all money

ーー
131
ーー 2025.01.10 08:51 
 

As others have said, the author's communication skills are outstanding, and he is willing to accept and answer our questions and requests. I am currently trading on a real account, and my live signals are consistent with the author's live signals, and I am consistently making a positive profit. I highly recommend purchasing this product.

Guilherme Jose Mattes
3483
Guilherme Jose Mattes 2025.01.09 13:01 
 

Great EA and great developer. I got 8 trades all in profit so far! Owsome product.

EDIT: Using the EA for almost a month

Here are my results so far:

18% profit

5% drawdown

The EA has a stop loss, as shown in the backtest, but it's important to focus on the long-term performance rather than short-term fluctuations.

nick.aj
119
nick.aj 2025.01.08 09:45 
 

Been trying this bot on demo and it worked well and currently running it on my small live account and so far am on profit. The creator is such a helpful person who is there to help you and provide support whenever you needed, even created me a set file for my account . so far the bot work great and getting amazing support. i will provide another review after a week of running this bot

