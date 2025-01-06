BTC Master Pro
- Asesores Expertos
- Farzad Saadatinia
- Versión: 2.30
- Actualizado: 23 agosto 2025
- Activaciones: 12
BTC Master Pro es la solución definitiva para navegar con confianza en el impredecible mercado de criptomonedas. Este avanzado sistema de trading automatizado se basa en estrategias seguras y confiables, garantizando que cada operación se ejecute con precisión.
- Protección integral: Cada posición está protegida con Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para maximizar la seguridad y la rentabilidad.
- Operaciones rápidas: Este sistema abre operaciones que generalmente duran solo unos minutos o, como máximo, unas pocas horas, garantizando resultados rápidos sin posiciones prolongadas.
- Desarrollado por expertos: Diseñado y probado por programadores y matemáticos experimentados, este sistema emplea estrategias comprobadas y confiables para un rendimiento constante.
- Optimizado para BTCUSD: Exclusivamente diseñado para el par BTCUSD, sin grid, sin Martingala y sin cobertura. Solo abre una posición a la vez para minimizar el riesgo.
- Fácil de usar: Instalación rápida y sencilla con configuraciones predeterminadas preconfiguradas para su conveniencia.
- Horario de trading flexible: Opere los 7 días de la semana o personalice los días y horas según sus preferencias.
- Rendimiento transparente y realista: Puede realizar backtesting y verificar el sistema en cualquier momento. Todas las ganancias y pérdidas son transparentes y sin manipulaciones, presentando la realidad del sistema.
- Instrumento: BTCUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: 300$ (se recomienda 1000$ o más).
- Nota: El sistema no es sensible al spread ni al deslizamiento, pero se recomienda usar un buen bróker ECN.
El mercado de criptomonedas, especialmente Bitcoin, es altamente volátil. Dejarse llevar por las emociones suele resultar en la pérdida de enfoque y la toma de malas decisiones. Contar con una herramienta confiable y una estrategia bien definida le ayuda a mantenerse tranquilo, enfocado y en control.
Ya sea que sea principiante o profesional, BTC Master Pro está diseñado para satisfacer sus necesidades. ¡Comience hoy su camino hacia un trading de Bitcoin más inteligente y seguro con BTC Master Pro!
Si desea recibir archivos de configuración personalizados según sus necesidades y saldo de cuenta, envíeme un mensaje privado y le proporcionaré los ajustes adecuados. (Disponibles configuraciones de rendimiento agresivo y de muy bajo riesgo).
Soporte: Respondemos rápidamente a todas las preguntas y sugerencias de los clientes. Además de proporcionar archivos de configuración exclusivos, ofrecemos asistencia para configurar VPS, configurar MT5, descargar e instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento. También brindamos soporte remoto a través de Team Viewer, AnyDesk o Escritorio Remoto para principiantes. Si necesita ayuda, envíenos un mensaje privado.
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.