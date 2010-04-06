Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales

El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos.

Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea la tendencia mayor del mes y luego aplica el análisis gráfico en gráficos menores para encontrar los mejores puntos de entrada. Además, optimiza las entradas a través de los niveles de soporte y resistencia, ajustándose a las posibles correcciones de precio con una cuadrícula altamente ajustada, recuperando órdenes perdidas y maximizando ganancias.

El Trader Propfirm Pro cuenta con un sistema de protección interno que evita operaciones en momentos de alta volatilidad, así como filtros de spread y filtros de horario para optimizar el rendimiento. También ofrece una opción para establecer metas diarias y tiene un sistema de gestión de riesgo estricto para minimizar el riesgo de drawdowns elevados, manteniendo las pérdidas bajo control.

Control total sobre el riesgo y el drawdown diario: el EA incluye un filtro adicional de stop, basado en el drawdown diario, asegurando que no se superen los límites de riesgo y proporcionando la oportunidad al trader de recuperar su cuenta.

Con indicadores externos ajustables automáticamente por el sistema neural, el Trader Propfirm Pro evita patrones repetitivos de pérdida, ofreciendo una experiencia sencilla y práctica para el trader. Solo hay que activar la red neuronal y el Asesor Experto hará toda la optimización automáticamente.

El Trader Propfirm Pro ofrece dos modos de operación:

Modo 1: Optimiza una estrategia específica. Modo 2: Utiliza la optimización de dos estrategias simultáneas. Además, hay tres tipos de take profit:

Take Profit por dinero. Take Profit total, sumando todas las órdenes. Take Profit con cortes de ganancia, evitando un exceso de órdenes en la cuadrícula. La cuadrícula utiliza un sistema inteligente que calcula puntos precisos de soporte y resistencia, evitando la acumulación excesiva de órdenes flotantes y garantizando cierres rápidos y seguros.

Con el Trader Propfirm Pro, obtienes un Asesor Experto inteligente, práctico y completamente optimizado para maximizar tus resultados en mesas propietarias.



