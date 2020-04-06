Gold Morning

Probado en XAUUSD 1H desde 2023.05.01 hasta 2025.12.17, mostrando un 830% en Ganancias con un crecimiento estable de la renta variable y mínimos drawdowns.





Este EA está diseñado para una ejecución limpia y de baja frecuencia en el gráfico de 1 hora, apuntando a entradas de alta calidad con un ruido mínimo.