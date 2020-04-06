Gold Morning
- Asesores Expertos
- Roberto Mubonane Muiambo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este EA está diseñado para una ejecución limpia y de baja frecuencia en el gráfico de 1 hora, apuntando a entradas de alta calidad con un ruido mínimo.
Ideal para traders que valoran la claridad, el control y la consistencia.
Ventajas
1. 1. Control del tiempo de la señal.
2. Control de operaciones duplicadas: Evita la sobreexposición bloqueando las entradas repetidas.
3. Sólida gestión monetaria de ratio fijo.
4. Crecimiento controlado: El tamaño de los lotes aumenta sólo después de alcanzar los umbrales de beneficios definidos (mmBalanceProportion).
5. No es una Martingala.