Titan Strength Pro

Análisis Multi-Timeframe | 28 Pares de Divisas | Sistema Smart Grid | Protección Drawdown incorporada

¿Qué hace a este EA diferente?

A diferencia de los EAs de un solo par que se basan en una sola estrategia, el EA Titan Strength Pro analiza todo el mercado Forex simultáneamente a través de 28 pares principales y 4 marcos temporales para identificar las divisas más fuertes y más débiles en tiempo real. A continuación, ejecuta operaciones de precisión basadas en principios probados de correlación de divisas.

La estrategia en 3 pasos:

Análisis de la fuerza de las divisas en múltiples marcos temporales: calcula la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, JPY, NZD) en los marcos temporales M15, H1, H4 y D1. Selección Inteligente de Entradas - Abre operaciones sólo cuando hay una divergencia significativa entre divisas fuertes y débiles (umbrales configurables) Intelligent Grid Recovery - Si el mercado se mueve en contra de la posición, abre órdenes adicionales en intervalos de pips fijos con tamaño de lote progresivo para promediar el precio de entrada

Cuadro de mandos visual en directo

El EA incluye un panel de control profesional en el gráfico que muestra:

Mapa térmico de la fuerza de la divisa en tiempo real en 4 marcos temporales

Indicadores de fuerza codificados por colores (zonas verde/amarilla/roja)

Señales de negociación activas con diferencial de fuerza

Posiciones actuales y seguimiento de pérdidas y ganancias

Estado de la estrategia (Pro-Tendencia / Contra-Tendencia)

Niveles de protección (DD Max, Basket TP, Grid settings)

Puede ver exactamente lo que el EA está pensando en cada momento.

Características principales

Inteligencia Multidivisa

Analiza 28 pares simultáneamente : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, CADCHF, NZDCAD, NZDCHF

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, CADCHF, NZDCAD, NZDCHF Confirmación de 4 marcos temporales : M15, H1, H4, D1 (totalmente personalizable)

: M15, H1, H4, D1 (totalmente personalizable) Cálculo de la fuerza promediada: Elimina las señales falsas combinando múltiples marcos temporales

Estrategias de negociación duales

Elija entre dos enfoques complementarios:

Modo Pro-Tendencia (por defecto): Compra divisas fuertes frente a divisas débiles - monta momentum

(por defecto): Compra divisas fuertes frente a divisas débiles - monta momentum Modo Contra-Tendencia: Comprar divisas débiles frente a divisas fuertes - enfoque de reversión a la media

Sistema de recuperación de la red inteligente

Espaciado de rejilla controlado : Abre posiciones adicionales a intervalos fijos de pips (por defecto: 20 pips)

: Abre posiciones adicionales a intervalos fijos de pips (por defecto: 20 pips) Tamaño de lote progresivo : Cada nivel de cuadrícula aumenta el tamaño de la posición en un multiplicador (por defecto: 1,5x)

: Cada nivel de cuadrícula aumenta el tamaño de la posición en un multiplicador (por defecto: 1,5x) Niveles de rejilla máximos : Evita la exposición ilimitada (por defecto: 5 niveles + entrada inicial)

: Evita la exposición ilimitada (por defecto: 5 niveles + entrada inicial) Eliminación automática de TP : Cuando se activa la rejilla, cambia de TP individual a gestión de cestas

: Cuando se activa la rejilla, cambia de TP individual a gestión de cestas Normalización inteligente: Ajusta automáticamente el tamaño de los lotes a los requisitos del broker

Gestión avanzada del riesgo

Cesta Take Profit - Cierra todas las posiciones cuando el beneficio total alcanza el objetivo (en dólares) Protección contra Drawdown - Cierra automáticamente todas las operaciones y pausa el EA si el DD supera el umbral de % (se reactiva al día siguiente) SL/TP Opcional - La primera posición puede usar stop loss y take profit individuales Número Mágico - Aísla las operaciones del EA de las operaciones manuales o de otros EAs.







Por qué funciona esta estrategia

Principio de correlación de divisas

Cuando una divisa está universalmente fuerte (subiendo frente a todas las demás) y otra está universalmente débil (bajando frente a todas las demás), la divergencia crea oportunidades de trading de alta probabilidad. Este EA identifica estos momentos en todo el mercado.

Ventaja Grid

A diferencia de los simples sistemas de stop-loss que bloquean las pérdidas, el sistema de rejilla controlada:

Calcula el precio de entrada cuando se equivoca inicialmente

Aprovecha la volatilidad del mercado y la reversión a la media

Utiliza un espaciado fijo entre pips (NO Martingala - no persigue las pérdidas salvajemente)

Tiene niveles máximos estrictos para evitar una exposición ilimitada

Confirmación Multi-Tiempo

Al requerir la confirmación de la fuerza a través de 4 marcos temporales (M15, H1, H4, D1), el EA filtra el ruido y las fluctuaciones temporales, centrándose sólo en las tendencias genuinas de la fuerza de la divisa.

Características de seguridad

Compatibilidad con brokers: Normaliza automáticamente el tamaño de los lotes según los requisitos de su broker. Protección DD integrada: Cierra todas las posiciones y detiene la negociación si la reducción supera el umbral. Sin cuadrículas ilimitadas: Límite máximo de niveles de cuadrícula (por defecto: 5 niveles) Gestión de cestas: Cuando se está en modo rejilla, todas las posiciones salen juntas cuando se alcanza el objetivo de beneficios. Retraso de operaciones: Evita el exceso de operaciones con un retardo configurable entre las nuevas entradas. Aislamiento de números mágicos: Sus operaciones manuales permanecen intactas

Requisitos técnicos

Plataforma : MetaTrader 5 (MT5)

: MetaTrader 5 (MT5) Tipo de cuenta : Cuenta de cobertura (necesaria para el sistema de rejilla)

: Cuenta de cobertura (necesaria para el sistema de rejilla) Depósito mínimo : se recomiendan 500 $.

: se recomiendan 500 $. Broker : ECN/STP con spreads bajos preferido

: ECN/STP con spreads bajos preferido VPS : Recomendado para operación 24/7

: Recomendado para operación 24/7 Conexión: Se requiere Internet estable

Descargo de riesgo

Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda parte o la totalidad de su inversión inicial. Este EA es una herramienta: su éxito depende de una gestión adecuada del riesgo y de las condiciones del mercado.