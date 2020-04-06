Quantum Edge NM

# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor.

## 🚀 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Mercado MQL5)

**Quantum Edge NM V3.0** es un revolucionario Asesor Experto que combina el análisis técnico avanzado con la validación de la inteligencia artificial. A diferencia de los EA tradicionales, Quantum Edge NM utiliza Claude AI para validar cada señal de trading antes de su ejecución, mejorando drásticamente la calidad de las operaciones y la tasa de ganancias.

#### 🎯 FILOSOFÍA CENTRAL: Calidad sobre Cantidad

Este EA no realiza operaciones spam. Espera pacientemente las configuraciones de alta probabilidad, las valida a través de múltiples capas de análisis, y sólo se ejecuta cuando todas las condiciones se alinean. ¿Cuál es el resultado? Menos operaciones, pero tasas de ganancias significativamente más altas.

#### 🤖 CLAUDE AI INTEGRACIÓN

**Primer EA en el mercado MQL5 con integración de Claude AI.

Antes de la ejecución de cualquier operación, Quantum Edge NM consulta a Claude AI para:
- Analizar el contexto y el sentimiento del mercado
- Evaluar la relación riesgo/recompensa
- Comprobar el rendimiento histórico de configuraciones similares
- Confirmar la alineación de la tendencia en todos los plazos
- Proporcionar un razonamiento detallado para la aprobación o el rechazo

Cada decisión de la IA se registra, lo que le permite entender exactamente por qué se tomaron o rechazaron las operaciones.

#### 📊 SISTEMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO

El EA aprende continuamente de su historial de operaciones:
- Realiza un seguimiento de las tasas de ganancia por símbolo y condición de mercado
- Ajusta los umbrales de confianza en función del rendimiento reciente
- Construye un contexto histórico para la validación de la IA
- Mejora la calidad de las decisiones a lo largo del tiempo

#### 🕐 ICT KILL ZONES

Opere durante las horas de mercado más rentables:
- **Sesión asiática**: 01:00-05:00 UTC
- Sesión en Londres**: 07:00-10:00 UTC
- Sesión de Nueva York**: 13:00-16:00 UTC
- Sesión de tarde**: 19:00-21:00 UTC (opcional)

#### 📰 ANÁLISIS DE NOTICIAS ECONÓMICAS

Detección y filtrado automático de noticias:
- Scrapea ForexFactory en busca de eventos de ALTO impacto.
- Bloquea la negociación antes de anuncios importantes (configurable)
- Reanuda la negociación después de que expire la ventana de noticias
- Estado visual en tiempo real en el panel

#### 🏆 CUMPLE CON LAS NORMAS DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO

Construido específicamente para los retos de la negociación financiada:
- Protección del límite diario de pérdidas (5% por defecto)
- Control del tamaño máximo de la posición
- Interruptor de corte en el beneficio objetivo (4% por defecto)
- Cálculos basados en el saldo inicial
- Compatible con múltiples cuentas

#### 🛡️ GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO

Sistema de protección multicapa
- Stop Loss dinámico basado en ATR
- Activación del punto de equilibrio en R:R configurable
- Activación del trailing stop
- Posiciones simultáneas máximas
- Límites de exposición específicos por símbolo

#### 🎨 PANEL VISUAL EN TIEMPO REAL (en inglés)

Completo panel de control que muestra:
- Estadísticas (operaciones, ganancias, pérdidas, tasa de ganancias)
- Estado de Prop Firm (pérdida diaria, límite)
- Estado del Kill Switch
- Decisiones de Claude AI (aprobadas/rechazadas/tasa)
- Enfriamientos activos con cuenta atrás
- Estado e impacto de las noticias
- Estado de las Kill Zones
- Análisis de macrotendencias
- Pares activos multiactivos

---

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ **Validación impulsada por IA** - Claude AI valida cada señal.
✅ **Multi-Asset Trading** - Divisas principales, Oro, Bitcoin
✅ **ICT Kill Zones** - Comercio sólo en sesiones óptimas
✅ **Filtro de noticias** - Bloqueo automático de ALTO impacto
✅ **Modo Firme de Propuestas** - Límites diarios de pérdidas/ganancias
✅ **Aprendizaje adaptativo** - Mejora continua
✅ **Análisis Macro** - Evaluación diaria de tendencias.
✅ **Persistencia de estadísticas** - Copia de seguridad/recuperación de CSV
✅ **Registro avanzado** - Seguimiento completo de las decisiones
✅ **Panel en tiempo real** - Interfaz completa en inglés

---

### INSTRUMENTOS SOPORTADOS

**DIVISAS PRINCIPALES:**
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF
- AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD

**MATERIAS PRIMAS:**
- XAU/USD (Oro)

**CRIPTOMONEDAS:**
- BTC/USD (Bitcoin)

---

### AJUSTES RECOMENDADOS

| Tamaño de la cuenta | % de riesgo | Posiciones máximas | Interruptor de corte
|-------------|--------|---------------|-------------|
| $5,000 | 0.5% | 2 | 3% |
| $10,000 | 1.0% | 3 | 4% |
| $25,000 | 1.0% | 4 | 4% |
| $50,000+ | 1.0% | 5 | 4% |

---

### REQUIREMENTS

- Plataforma MetaTrader 5
- **Tiempo**: M15 (recomendado)
- Saldo mínimo**: $5,000
- VPS**: Recomendado para funcionamiento 24/7
- Clave API Claude**: Necesaria para la validación de AI (obtener en console.anthropic.com)
- WebRequest**: Permitir api.anthropic.com en la configuración MT5

---

### INSTALACIÓN

1. Copiar EA a la carpeta MQL5/Expertos
2. Añada `https://api.anthropic.com` a las URLs permitidas por WebRequest (Herramientas > Opciones > Asesores Expertos)
3. Reinicie MetaTrader 5
4. Adjuntar EA al gráfico M15
5. Introduzca su Claude API key
6. Configure los parámetros de riesgo
7. Activar AutoTrading

---

### SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

- Actualizaciones periódicas con nuevas funciones
- Acceso a la comunidad de Discord
- Asistencia por correo electrónico
- Documentación detallada incluida
- Tutoriales en vídeo disponibles

---

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El comercio de divisas y criptomonedas implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudar a las decisiones comerciales, pero no garantiza beneficios. Utilícelo bajo su propio riesgo. Opere siempre con un capital que pueda permitirse perder.
