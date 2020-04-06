# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor.





## 🚀 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Mercado MQL5)





**Quantum Edge NM V3.0** es un revolucionario Asesor Experto que combina el análisis técnico avanzado con la validación de la inteligencia artificial. A diferencia de los EA tradicionales, Quantum Edge NM utiliza Claude AI para validar cada señal de trading antes de su ejecución, mejorando drásticamente la calidad de las operaciones y la tasa de ganancias.





#### 🎯 FILOSOFÍA CENTRAL: Calidad sobre Cantidad





Este EA no realiza operaciones spam. Espera pacientemente las configuraciones de alta probabilidad, las valida a través de múltiples capas de análisis, y sólo se ejecuta cuando todas las condiciones se alinean. ¿Cuál es el resultado? Menos operaciones, pero tasas de ganancias significativamente más altas.





#### 🤖 CLAUDE AI INTEGRACIÓN





**Primer EA en el mercado MQL5 con integración de Claude AI.





Antes de la ejecución de cualquier operación, Quantum Edge NM consulta a Claude AI para:

- Analizar el contexto y el sentimiento del mercado

- Evaluar la relación riesgo/recompensa

- Comprobar el rendimiento histórico de configuraciones similares

- Confirmar la alineación de la tendencia en todos los plazos

- Proporcionar un razonamiento detallado para la aprobación o el rechazo





Cada decisión de la IA se registra, lo que le permite entender exactamente por qué se tomaron o rechazaron las operaciones.





#### 📊 SISTEMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO





El EA aprende continuamente de su historial de operaciones:

- Realiza un seguimiento de las tasas de ganancia por símbolo y condición de mercado

- Ajusta los umbrales de confianza en función del rendimiento reciente

- Construye un contexto histórico para la validación de la IA

- Mejora la calidad de las decisiones a lo largo del tiempo





#### 🕐 ICT KILL ZONES





Opere durante las horas de mercado más rentables:

- **Sesión asiática**: 01:00-05:00 UTC

- Sesión en Londres**: 07:00-10:00 UTC

- Sesión de Nueva York**: 13:00-16:00 UTC

- Sesión de tarde**: 19:00-21:00 UTC (opcional)





#### 📰 ANÁLISIS DE NOTICIAS ECONÓMICAS





Detección y filtrado automático de noticias:

- Scrapea ForexFactory en busca de eventos de ALTO impacto.

- Bloquea la negociación antes de anuncios importantes (configurable)

- Reanuda la negociación después de que expire la ventana de noticias

- Estado visual en tiempo real en el panel





#### 🏆 CUMPLE CON LAS NORMAS DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO





Construido específicamente para los retos de la negociación financiada:

- Protección del límite diario de pérdidas (5% por defecto)

- Control del tamaño máximo de la posición

- Interruptor de corte en el beneficio objetivo (4% por defecto)

- Cálculos basados en el saldo inicial

- Compatible con múltiples cuentas





#### 🛡️ GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO





Sistema de protección multicapa

- Stop Loss dinámico basado en ATR

- Activación del punto de equilibrio en R:R configurable

- Activación del trailing stop

- Posiciones simultáneas máximas

- Límites de exposición específicos por símbolo





#### 🎨 PANEL VISUAL EN TIEMPO REAL (en inglés)





Completo panel de control que muestra:

- Estadísticas (operaciones, ganancias, pérdidas, tasa de ganancias)

- Estado de Prop Firm (pérdida diaria, límite)

- Estado del Kill Switch

- Decisiones de Claude AI (aprobadas/rechazadas/tasa)

- Enfriamientos activos con cuenta atrás

- Estado e impacto de las noticias

- Estado de las Kill Zones

- Análisis de macrotendencias

- Pares activos multiactivos





---





### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





✅ **Validación impulsada por IA** - Claude AI valida cada señal.

✅ **Multi-Asset Trading** - Divisas principales, Oro, Bitcoin

✅ **ICT Kill Zones** - Comercio sólo en sesiones óptimas

✅ **Filtro de noticias** - Bloqueo automático de ALTO impacto

✅ **Modo Firme de Propuestas** - Límites diarios de pérdidas/ganancias

✅ **Aprendizaje adaptativo** - Mejora continua

✅ **Análisis Macro** - Evaluación diaria de tendencias.

✅ **Persistencia de estadísticas** - Copia de seguridad/recuperación de CSV

✅ **Registro avanzado** - Seguimiento completo de las decisiones

✅ **Panel en tiempo real** - Interfaz completa en inglés





---





### INSTRUMENTOS SOPORTADOS





**DIVISAS PRINCIPALES:**

- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

- AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD





**MATERIAS PRIMAS:**

- XAU/USD (Oro)





**CRIPTOMONEDAS:**

- BTC/USD (Bitcoin)





---





### AJUSTES RECOMENDADOS





| Tamaño de la cuenta | % de riesgo | Posiciones máximas | Interruptor de corte

|-------------|--------|---------------|-------------|

| $5,000 | 0.5% | 2 | 3% |

| $10,000 | 1.0% | 3 | 4% |

| $25,000 | 1.0% | 4 | 4% |

| $50,000+ | 1.0% | 5 | 4% |





---





### REQUIREMENTS





- Plataforma MetaTrader 5

- **Tiempo**: M15 (recomendado)

- Saldo mínimo**: $5,000

- VPS**: Recomendado para funcionamiento 24/7

- Clave API Claude**: Necesaria para la validación de AI (obtener en console.anthropic.com)

- WebRequest**: Permitir api.anthropic.com en la configuración MT5





---





### INSTALACIÓN





1. Copiar EA a la carpeta MQL5/Expertos

2. Añada `https://api.anthropic.com` a las URLs permitidas por WebRequest (Herramientas > Opciones > Asesores Expertos)

3. Reinicie MetaTrader 5

4. Adjuntar EA al gráfico M15

5. Introduzca su Claude API key

6. Configure los parámetros de riesgo

7. Activar AutoTrading





---





### SOPORTE Y ACTUALIZACIONES





- Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

- Acceso a la comunidad de Discord

- Asistencia por correo electrónico

- Documentación detallada incluida

- Tutoriales en vídeo disponibles





---





### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD





El comercio de divisas y criptomonedas implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudar a las decisiones comerciales, pero no garantiza beneficios. Utilícelo bajo su propio riesgo. Opere siempre con un capital que pueda permitirse perder.