Goldix EA

Descripción del asesor

Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiempo especial.

1. Características principales y lógica de funcionamiento

1. Combinación de indicadores Keltner Channel y EMA
- Se utilizan dos EMA (rápida y lenta), así como el rango medio (similar a la lógica de Keltner Channel).
- Las señales de compra se generan cuando el precio supera el límite superior del canal y se encuentra por encima de la EMA lenta; las señales de venta se generan cuando se rompe el límite inferior y el precio se encuentra por debajo de la EMA lenta.

2. Gestión de la posición
- Trailing Stop (stop flotante) integrado. Una vez que el precio alcanza el nivel de beneficio establecido, el stop loss comienza a ajustarse, lo que ayuda a proteger las ganancias en caso de reversiones del mercado.
- Posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit en puntos.

3. Filtro de tiempo (Time Filter)
- Opcionalmente, puede activar la restricción de comercio por tiempo: se establecen las horas y minutos de inicio y finalización del comercio.
- Esto ayuda a excluir períodos de baja liquidez o alta volatilidad.

4. Sistema flexible de Money Management
- FixedLot: volumen (lote) fijo.
- RiskPercent: lote dinámico, calculado en porcentaje del margen libre.
- Verificación automática de la suficiencia de fondos para abrir una operación y cumplimiento de los volúmenes permitidos (min/max lot, paso del lote).

5. Funciones adicionales
- MaxSpread: limitación del spread. Si el spread actual es superior al valor establecido, el asesor no abrirá una operación.
- PrintDebug: salida de información ampliada en el diario para facilitar el análisis del funcionamiento.
- ShowHistoryDeals: al activar esta opción, las operaciones (historial de entrada/salida) se muestran directamente en el gráfico.

2. Parámetros de entrada

Timeframe Settings
- Timeframe — selección del marco de tiempo (por defecto PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings
- KeltnerPeriod — período de cálculo del rango promedio.
- EMAFastPeriod — período de la EMA rápida.
- EMASlowPeriod — período de la EMA lenta.

2. Trade Settings
- TradeDirection:
  • TRADE_BOTH (comercio en ambas direcciones),
  • TRADE_ONLY_BUY (solo compras),
  • TRADE_ONLY_SELL (solo ventas).
- FixedLot — lote fijo (se utiliza si UseRiskPercent = false ).
- StopLossPips — tamaño del stop loss en puntos (0 = sin stop loss).
- TakeProfitPips — tamaño del take profit en puntos (0 = sin take profit).
- MaxSlippage — deslizamiento máximo permitido en puntos.
- MaxSpread — spread máximo permitido (0 = sin límite).
- MagicNumber — número único para identificar las posiciones del asesor.
- TradeComment — comentario arbitrario para las operaciones.

3. TrailingStopSettings
- TrailingTrigger — nivel (en puntos) de logro de ganancias, después del cual se activa el stop flotante.
- TrailingStop — distancia (en puntos) desde el precio actual hasta el stop loss.
- TrailingStep — paso (en puntos) con el que el stop loss se ajustará al aumentar las ganancias.

4. Time Filter Settings
- UseTimeFilter — uso del filtro de tiempo (activado/desactivado).
- StartHour, StartMinute — hora de inicio del comercio.
- EndHour, EndMinute — hora de finalización del comercio.

5. Money Management
- UseRiskPercent — activación del modo de cálculo del lote en porcentaje del margen libre.
- RiskPercent — magnitud del riesgo en porcentaje, si se activa el parámetro anterior.

6. Additional Settings
- PrintDebug — ¿imprimir mensajes detallados en el diario?
- ShowHistoryDeals — ¿mostrar las operaciones del historial en el gráfico?
- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — colores para mostrar las compras y las ventas.
- FontSizeForDeals — tamaño de la fuente al mostrar las ganancias/pérdidas en el gráfico.

3. Recomendaciones de uso

1. Instrumentos comerciales
- Adecuado para cualquier par de divisas, pero muestra las mayores ventajas al operar con oro (XAUUSD).

2. Depósito y riesgo
- El tamaño del depósito inicial depende directamente de la configuración de Money Management utilizada y de las condiciones del bróker.
- Al trabajar con riesgo porcentual, se recomienda una configuración cautelosa de RiskPercent (por ejemplo, del 1% al 2%).

3. Gestión de la posición
- Asegúrese de que StopLoss y TakeProfit sean realistas para el instrumento elegido y las condiciones del mercado.
- El stop flotante (Trailing Stop) ayuda a conservar parte de las ganancias si la tendencia cambia.

4. Ventajas del asesor

- Automatización completa: abre y acompaña las operaciones sin la intervención del trader.
- Configuraciones flexibles: ajuste fino de los parámetros para diferentes condiciones del mercado.
- Control de riesgos: elección entre un lote fijo o un cálculo automático en porcentaje del margen libre.
- Análisis cómodo: el historial de operaciones se puede mostrar visualmente en el gráfico, lo que simplifica el análisis de las entradas y salidas.

5. Notas importantes

- Los resultados de las pruebas en el pasado no garantizan resultados similares en el futuro.
- Antes de utilizar en una cuenta real, se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo y asegurarse de que la estrategia cumple con sus expectativas y tolerancia al riesgo.
- El comercio en los mercados financieros

