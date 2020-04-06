Nova OCB Trader

Nova OCB Trader es una automatización optimizada de la estrategia One Candle Breakout, un método limpio de acción del precio que transforma una sola vela en una oportunidad de trading decisiva. En lugar de basarse en indicadores de retraso, se centra puramente en la estructura: los máximos y mínimos de una vela elegida definen la zona de ruptura, y el EA actúa cuando el precio confirma el movimiento.

Este enfoque elimina el ruido - sin desorden, sin sobreajuste. Nova OCB Trader espera a que el mercado muestre su intención y, a continuación, negocia la ruptura con disciplina. Si no se rompe el rango de la vela, se mantiene paciente. Si el nivel cede, ejecuta con precisión.

Es una estrategia atemporal envuelta en la automatización: clara, transparente, y construida para los operadores que quieren estructura sobre la especulación.

Por qué los operadores eligen Nova OCB Trader

  • Una vela de ruptura, totalmente automatizada:
    Defina su vela de referencia, y deje que el EA rastree sus máximos y mínimos para las operaciones de ruptura.

  • Pura lógica de acción del precio:
    Sin indicadores, sin ruido - sólo estructura y confirmación.

  • Control disciplinado del riesgo:
    Cada operación está protegida por un stop loss fijo, con un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Funciona en todos los mercados:
    Opere con divisas, metales, índices o criptomonedas en plazos de H1 a diario.

  • Claro y eficaz:
    Ejecución rápida, lógica transparente, sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova OCB Trader ofrece una estrategia de ruptura atemporal, automatizada para la precisión y consistencia.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia con descuento.


