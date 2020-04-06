Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí.

Si operas XAUUSD, índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti.

BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría.

Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping.

No utiliza martingala.

No utiliza grid.

No envía órdenes excesivas.

En su lugar, abre posiciones solo cuando:

Aparece una señal limpia de tendencia en MACD

El precio confirma la dirección

Tu equity permite un escalado seguro

Esto te da el poder de acumular posiciones en tendencia sin el peligro de sobreexposición.

Por qué los traders aman BoBot Scalper:

Entradas fuertes y ultra rápidas

Ajustes sencillos y lógica clara

Funciona en M1 — perfecto para scalpers

Extremadamente seguro gracias a sus reglas estrictas de equity

Ligero, fluido y estable

Si quieres un EA de scalping inteligente y disciplinado, no un sistema de apuestas, BoBot Scalper está hecho para ti.