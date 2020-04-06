Garuda MT5


Garuda EA: Potencia de ruptura con gestión dinámica de riesgos
Garuda EA es un potente asesor experto diseñado para capturar oportunidades de ruptura desde zonas de precio específicas (cajas) con un tiempo determinado. Con una estrategia con filtro temporal y una gestión inteligente de riesgos, Garuda EA busca generar ganancias consistentes manteniendo el riesgo bajo control.

Características clave:
Entrada inteligente de ruptura: Las operaciones se activan cuando el precio rompe una caja personalizada con un tiempo determinado.

TP y SL dinámicos: El Take Profit y el Stop Loss se calculan automáticamente según el rango de la caja, adaptándose a la volatilidad del mercado.

Detección automática de cajas: El EA dibuja y mide automáticamente la zona de ruptura según el tiempo definido.

Control avanzado de riesgos: Elija entre lote fijo o automático según el tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo.

Filtro de tiempo integrado: Opera solo durante horas seleccionadas para evitar noticias volátiles.

Estrategia de bajo drawdown: Ideal para cuentas reales o empresas de inversión.

⚙️ Datos clave:
Hora de inicio / Hora de fin: Intervalo de tiempo para la creación de la caja.

Riesgo por operación: Establezca su porcentaje de riesgo por operación.

Lote automático / Lote fijo: Sistema flexible de gestión de capital.

💡 Configuración recomendada:
Periodo temporal: M15 o M30

Pares: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (o cualquier par de alta volatilidad)

Broker: ECN con spread bajo y ejecución rápida

VPS: Muy recomendable para un rendimiento estable

Perfecto para traders que:
Aman el trading de ruptura basado en la acción del precio

Desean automatización completa sin estrategias arriesgadas

Buscan un crecimiento constante con un control de riesgo disciplinado

Garuda EA no es solo un robot de trading, es una herramienta de ruptura con precisión militar y lógica de riesgo inteligente.

Vuela como un águila, no como un pato. Un solo impulso te puede llevar lejos. – Filosofía Garuda EA
Video Garuda MT5
