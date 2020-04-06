StrikeZone X Pro

StrikeZone X Pro - Sistema de Trading Automatizado de Alto Riesgo / Alta Rentabilidad

StrikeZone X Pro es un algoritmo de alto riesgo y alta rentabilidad diseñado para operadores agresivos que buscan un rendimiento sólido y una participación dinámica en el mercado.
Utiliza un motor de ruptura adaptado a la volatilidad combinado con filtros multicapa para identificar movimientos de precios explosivos y capitalizarlos con precisión.

Características principales

  • Estrategia de alto riesgo/alta rentabilidad optimizada para movimientos rápidos del mercado

  • Sistema de entrada basado en la volatilidad (ATR adaptativo)

  • Lógica de ruptura relámpago para condiciones de fuerte impulso

  • Stop Loss y Trailing Stop dinámicos para proteger los beneficios

  • Optimizado para NASDAQ / US100 / Índices

  • Totalmente automatizado - funcionamiento plug-and-play

Recomendado para

  • Operadores que prefieren alta volatilidad, fuerte impulso y rendimientos explosivos

  • Usuarios profesionales de algo que entienden la exposición al riesgo

  • Cuentas que buscan un crecimiento rápido en mercados en tendencia

Notas importantes

Este EA utiliza una metodología agresiva con grandes oscilaciones y drawdowns más profundos.
Está destinado únicamente a usuarios que entiendan perfectamente el trading de alto riesgo.

Utilice tamaños de lote apropiados y pruébelo cuidadosamente antes de ponerlo en marcha.


Productos recomendados
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
FractalScalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se caracteriza por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss . El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Asesores Expertos
Equity Compounder es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este EA está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, con dependencia oculta en los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un comerciante profesional, y ex comerciantes. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas
DailyBox2
Lee Han Su
Asesores Expertos
DailyBox2 es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado en base a estrategias de seguimiento de tendencias y cobertura. Este EA ejecuta hasta dos operaciones al día y utiliza una función de recuperación inteligente para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Su función de gestión del riesgo garantiza la seguridad de las operaciones al ajustarse a los niveles de riesgo especificados por el usuario. Cuando se utiliza junto con IAMFX-Agent , puede lograr tanto la gestión de r
FREE
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Asesores Expertos
Grid-Trading Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección. Parámetro ajustable: Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla. Distancia de la parrilla: Establezca el espacio entre cada orden de compra y de venta, lo que le permite cont
MP RiskOracle MT5
Alexandru Chirila
Utilidades
Descripción de Risk Oracle - Expert Advisor Risk Oracle es un Asesor Experto (EA) sofisticado pero fácil de usar, diseñado para la gestión del riesgo y la ejecución de operaciones. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los operadores a ejecutar órdenes a precios óptimos y gestionar el riesgo de forma eficaz, sin necesidad de calcular manualmente los volúmenes y otros parámetros. Al automatizar estos aspectos críticos, Risk Oracle simplifica el proceso de negociación y permite a los operad
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Asesores Expertos
Guardian Trader es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias diseñado para detectar las primeras oportunidades de retroceso en los mercados con tendencia. Construido alrededor de un sistema profesional de gestión de dinero, ofrece crecimiento sostenible, resultados consistentes y una protección sólida de su capital de trading. Entradas de tendencia precisas Guardian Trader identifica las tendencias del mercado y ejecuta operaciones solo en los puntos de retroceso más óptimos, maxim
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Asesores Expertos
El arte del Forex es un nuevo y complejo Asesor Experto que opera continuamente en ambas direcciones. Se abrirá una serie de órdenes para obtener el mejor precio medio hasta que se alcance el take profit. Es óptimo para obtener beneficios en un mercado imprevisible.   Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can use it on any   forex pair   and  
FREE
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El problema clave del scalping es la dificultad para separar las señales falsas de las que dan la oportunidad de trabajar. Lo interesante es que para el filtrado, muchos recurren al uso de muchos algoritmos intrincados y completamente innecesarios, que sólo conducen a la complejidad del sistema. De hecho, la respuesta está en la superficie y es buscar y encontrar sólo los impulsos de los precios, y no prestar atención a los movimientos vacíos del mercado. El Asesor Experto Megatrons implementa
EA Ela MT5
Richard Kofi Anim Darko
Asesores Expertos
EA ELA MT5 es un Asesor Experto único totalmente automatizado que está construido sobre la base de un simple sistema de trading de seguimiento de tendencia. Es un potente EA de acción de precios que utiliza indicadores bien conocidos y extremadamente eficientes como MA, AD y ATR para encontrar las operaciones más rentables, por lo que es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. El EA fue diseñado para operar Índices e Índices Sintéticos. Con la configuración correcta,
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Asesores Expertos
MSync EA Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para sincronizar múltiples señales de trading, tendencias de mercado y marcos temporales, ofreciendo una ejecución de operaciones precisa, inteligente y consistente. Diseñado para operadores que valoran la flexibilidad, la estabilidad y la automatización inteligente, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado de divisas, metales, índices y cripto pares. Concepto central El nombre "MSync" signific
FREE
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Asesores Expertos
https://youtu.be/jVPFeB-Ym8k?si=E5np_jMIT4crUQ8V Black Bull Gold - Su ventaja en los mercados XAUUSDm o XAUUSD Presentamos Black Bull Gold, un Asesor Experto (EA) avanzado basado en el análisis técnico y diseñado específicamente para la negociación de alta frecuencia (HFT) en XAUUSD y DE30. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y datos de mercado en tiempo real para mejorar los resultados de las operaciones, por lo que es una herramienta ideal para navegar por la alta volatilidad de estos me
FREE
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Code Scalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot puede clasificar los ticks en clases de 0 a 64, después de lo cual, tras analizar las micro-señales de ticks, determina en qué dirección abrir una posición. ¡Usted puede trabajar con un experto sólo en ticks reales cómo optimizar y probar! Al trabajar, un experto utiliza la contabilidad de posiciones en cualquier modo, tanto con compensación (sólo puede haber una posición para un símbolo) como con contabilidad de posiciones independientes o cobertura (puede haber muchas posiciones par
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Asesores Expertos
QuantCore GT El EA QuantCore GT es un avanzado sistema de trading diseñado para dominar las complejidades del mercado Forex mediante una combinación inigualable de inteligencia impulsada por IA y estrategias basadas en datos. Mediante la integración de ChatGPT-o1, el más reciente GPT-4.5, sofisticados modelos de aprendizaje automático y un enfoque de big data de vanguardia, QuantCore GT alcanza un nuevo nivel de precisión, adaptabilidad y eficiencia en el trading. Este Asesor Experto (EA) se ca
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¡Transforma tu trading manual con la mejor boleta gratuita para MT5! ¿Cansado del ticket estándar de MetaTrader—lento y sin información clave? Trader Panel Grid Alpha es un panel de órdenes de nivel profesional diseñado para brindarte velocidad, control y claridad. Esta herramienta gratuita no es solo otro ticket; es una estación de mando que coloca tus acciones y datos más importantes directamente en el gráfico, permitiéndote centrarte en lo realmente esencial: tu análisis. FUNCIONES DE LA VERS
FREE
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
BlackWasp
Esther Musemwa
Asesores Expertos
BlackWasp EA Domine el mercado. Opere con precisión. Libere el poder del trading automatizado con BlackWasp, el Asesor Experto diseñado para dominar el par USD/JPY. Este sofisticado algoritmo opera con la velocidad y precisión de su homónimo, apuntando a oportunidades de alta probabilidad a través de un enfoque estratégico probado. La estrategia principal: Inteligencia en acción BlackWasp se basa en una potente metodología de tres niveles: - Análisis de la acción del precio: Lee la narrativ
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
GOLDExter
Youcef Seghir
Asesores Expertos
track record of myfxbook : Haz el backtest en una cuenta con spread bruto y verás resultados impresionantes. Resumen del Asesor Experto (EA): Este EA está optimizado principalmente para operar en XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) , con mejor rendimiento en el marco temporal de 1 hora (H1) y con H4 como una sólida opción secundaria . Su rendimiento ha sido ajustado específicamente para la volatilidad y estructura únicas del mercado del oro. No te vendemos un sueño de hacerte rico
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 199 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfi
Mc Digger
Leonidas Bokias
Asesores Expertos
MC DIGGER - Asesor Experto de Cuadrícula EURUSD MC DIGGER es un EA de cuadrícula disciplinado para EURUSD que reacciona a los extremos frescos confirmados por el RSI , y luego gestiona las entradas con un espaciado basado en ATR , pasos de ampliación y una cesta take-profit . Incluye estrictos límites de posición, guardias de equidad y protección de pérdida diaria diseñados para mantener el riesgo visible y controlado. Cómo opera (resumen) Señal : Inicia una cesta sólo cuando el precio rompe un
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
StrikeZone ATR
Park Geonwoo
Indicadores
StrikeZone ATR es un indicador de volatilidad basado en ATR de calidad profesional diseñado para la negociación intradía de precisión. Visualiza la fuerza de la volatilidad mediante un histograma dinámico y una línea de desviación suavizada, ayudando a los operadores a identificar al instante las zonas de expansión, contracción, fuerza de la tendencia e inversión. Características principales Histograma ATR al estilo TradingView (barras arriba/abajo con niveles multicolor) Línea de desviación sua
FREE
StrikeZone Macd Atr
Park Geonwoo
Indicadores
StrikeZone Macd Atr es un oscilador avanzado adaptable a la volatilidad que escala el MACD tradicional utilizando ATR. Este enfoque resuelve el problema común del MACD convencional: no reacciona adecuadamente a los cambios de volatilidad. Con el escalado ATR, el impulso se vuelve más claro, más suave y más significativo en todas las condiciones del mercado. Características principales 1. Oscilador MACD con escala ATR El indicador ajusta (MACD - Señal) por el ratio ATR, permitiendo: Reducir el ru
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario