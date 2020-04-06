StrikeZone X Pro
- Asesores Expertos
- Park Geonwoo
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
StrikeZone X Pro es un algoritmo de alto riesgo y alta rentabilidad diseñado para operadores agresivos que buscan un rendimiento sólido y una participación dinámica en el mercado.
Utiliza un motor de ruptura adaptado a la volatilidad combinado con filtros multicapa para identificar movimientos de precios explosivos y capitalizarlos con precisión.
Características principales
-
Estrategia de alto riesgo/alta rentabilidad optimizada para movimientos rápidos del mercado
-
Sistema de entrada basado en la volatilidad (ATR adaptativo)
-
Lógica de ruptura relámpago para condiciones de fuerte impulso
-
Stop Loss y Trailing Stop dinámicos para proteger los beneficios
-
Optimizado para NASDAQ / US100 / Índices
-
Totalmente automatizado - funcionamiento plug-and-play
Recomendado para
-
Operadores que prefieren alta volatilidad, fuerte impulso y rendimientos explosivos
-
Usuarios profesionales de algo que entienden la exposición al riesgo
-
Cuentas que buscan un crecimiento rápido en mercados en tendencia
Notas importantes
Este EA utiliza una metodología agresiva con grandes oscilaciones y drawdowns más profundos.
Está destinado únicamente a usuarios que entiendan perfectamente el trading de alto riesgo.
Utilice tamaños de lote apropiados y pruébelo cuidadosamente antes de ponerlo en marcha.