HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT).

Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas.


Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/117386

Superación del reto HFT Monitor de Rendimiento (a partir de $ 200):
 Broker: IC Markets
Número de cuenta : 44904009
Servidor: ICmarketsSC-Demo04
Contraseña: Greenman

Resultado 1: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif
Resultado 2: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif
Alcanzando 700 opiniones genuinas de 5 estrellas: https: //www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea



Gratis 4 Prop Firm Trading Power Tools Para Sus cuentas financiadas: Prop Firm Toolbox (Herramientas de Consistencia de Tamaño de Lote, Spread Meter, Herramientas de Consistencia de Ganancias) y Prop Firm Equity Protector


Características principales

  • Especialmente diseñado para desafíos HFT: Diseñado para superar los retos de las empresas de props de forma eficiente con un drawdown bajo con stop loss.
  • Funciona en cualquier momento, con detección automática del tamaño de la cuenta y detección de ganancias.
  • Compatibilidad y uso: Capaz de pasar un número ilimitado de cuentas para más de 14 firmas de prop HFT soportadas con una tarifa de compra única. Como yo para la lista de empresas apoyadas prop antes de su compra.
  • Más de 100 setfiles: Más de 100 setfiles de varios tamaños de cuentas para firmas de props soportadas y demos de brokers.
  • Gestión innovadora del dinero: Cuenta con Pro Ratio Money Management (PRMM) para ajustes automáticos de tamaño de lote y un protector de equidad incorporado para detener el comercio una vez que se alcanza el objetivo..: Funcionamiento eficiente: Funciona de forma autónoma tras la configuración, detectando los movimientos del mercado y ejecutando operaciones óptimas sin necesidad de supervisión constante.
  • Soporte: Además de proporcionar setfiles, un manual completo con video tutorial sobre configuración VPS, configuración MT4, descarga EA, Bot Setup y Bot en ejecución. Códigos de descuento y enlaces se proporcionan a petición.
  • Team Viewer, AnyDesk o acceso remoto al escritorio también está disponible para principiantes / novatos.
Backtest: configuración por defecto con Symbol: US30 (Dow Jones), Fecha: No marcar Usar Fecha, Timeframe: M1, Spread: 100 a 160. Contáctame por mensaje privado si tienes problemas con el backtesting, te enseñaré a importar datos de tick.

    Probado para pasar:
    8figuretrader (También aceptan los comerciantes EE.UU., por favor, consulte con ellos antes de la compra)
    Algo Forex Fondos
    Vortex Forex Fund
    Delta Funding Fx (primera etapa / fase) (evitar esta empresa prop)
    Prop Firm Capital (1 Paso, no Lightning, no 2 Paso)

    Esta EA trabaja con futuros desafíos HFT prop firms.

    Probado para pasar y ya no se admite, esta empresa prop ahora ya no utilizan el servidor MT4 como de 11/Aug/2024:
    Infinity Forex Funds (HFT Limited /Algo/HFT, 10% a 20% de descuento código: P5NET10)
    Nova Funding (Evitar: Tienen muchos problemas)
    Sure Leverage (Código de descuento de $50 a $150 de descuento, pregúnteme)
    Genesis Forex Funds (20% de descuento, pregúnteme)
    Lion Heart (Roar, 45% de descuento, periodo limitado)
    Next Step Funding (HFT Limited Edition, 15% a 35% de descuento)
    Pro Trade Funded (Código de promoción del 16% al 30%: Pregúntame) (ya no se admite) NO Funded Pro Trader
    Quantec Trading Capital (One/Two Step Challenge, 10% promo code: P5NET10)
    Social Trading Club (1 Step/HFT, 10% de descuento: Ask Me)
    Only Funds (HFT, código de descuento del 15%: Ask Me)
    M Solutions
    Fast Forex Funding
    Waka Funding
    MDPProp Firm Capital (1-Paso)
    Fund Way Plus
     Tradicave (1-Paso/HFT. Evitar: mala práctica)

    Nota: Tiger Funded NO es un reto HFT, no es soportado por este EA.

    Para pasar la evaluación HFT MT5, utilice HFT Propfirm EA MT5


    Visite los sitios de prop firm para leer y entender sus reglas, compruebe los comentarios de prop firms en Trustpilot.com y realice su propia diligencia antes de firmar con prop firm y antes de comprar este EA. Yo no recomiendo ninguna empresa prop, usted firma con ellos bajo su propio riesgo.

    Ventajas Estratégicas

    • Alta Eficiencia HFT Algorithim, no se necesita VPS. Este EA está probado para pasar los desafíos con 500ms ping / latencia.
    • Estrategia No-Martingale: Opera una posición a la vez con un stop-loss para cada una, garantizando seguridad y control.

    Consideraciones importantes

    • Exclusividad: Diseñado exclusivamente para superar retos de empresas de apuntalamiento HFT. No probado y no soportado para cuentas reales, otros tipos de retos u otras empresas no soportadas.
    • Los brokers/prop firms añaden deslizamiento y spread alto en su cuenta real o financiada, haciendo que este EA no pueda obtener beneficios.
    • Diligencia debida: Alienta a los usuarios a investigar y comprender las empresas de apoyo HFT, los desafíos HFT, sus pagos, reglas, etc, y sus regulaciones locales antes de firmar con las empresas de apoyo y la compra de este EA.

    Contacto y Soporte: Si necesita archivos de configuración (aunque este EA es totalmente automático para la mayoría de los desafíos), información VPS, y cualquier consulta, póngase en contacto a través de mensaje privado. Un manual completo, preguntas frecuentes y tutoriales en vídeo se proporcionan a la compra para garantizar una configuración y operación sin problemas.

    Descargo de responsabilidad: Este producto está diseñado para pasar los desafíos de las empresas HFT prop solamente, no está destinado a ser utilizado en vivo, real o cuenta financiada por el deslizamiento introducido y alta propagación por su corredor. No compre este EA si usted no sabe lo que es HFT Prop Firm Challenge o no entiende lo que escribí aquí. También compruebe la disponibilidad de la empresa prop de su interés para los residentes del país que se encuentra antes de comprar este EA. Con el paso del tiempo, la lista de prop firm soportados puede cambiar, algunos pueden dejar de ser soportados, o más y diferentes propfirms pueden ser añadidos, si usted encuentra esto inaceptable, no compre este EA. Por favor, comprenda y acepte MQL5.com Reglas de Uso del Servicio de Mercado y el Mercado de Condiciones de Uso del Acuerdo antes de su compra. No tengo la autoridad para emitir el reembolso ni puedo cancelar su compra. Usted puede cancelar cualquier compra antes de la activación por sí mismo.


    scw
    39
    scw 2025.09.11 23:36 
     

    Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

    Simon Wang
    109
    Simon Wang 2025.09.11 13:27 
     

    i have used and it easy to pass,thx

    Samuel0508
    33
    Samuel0508 2025.07.22 01:15 
     

    I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

    HFT PropFirm EA MT5
    Dilwyn Tng
    4.92 (75)
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitoreo de rendimiento del desafío HFT MT5 (no para cuentas reales): Corredor: Fusion Market Inicio de sesión: 89600 Contraseña: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Más de 700 reseñas auténticas de 5 estrellas para la versión MT4 lanzada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/p
    All In One Breakout
    Dilwyn Tng
    5 (4)
    Asesores Expertos
    Las estrategias de ruptura se encuentran entre los enfoques de trading más probados, eternos y confiables. Su objetivo es capturar el impulso en niveles clave de precios —generalmente después de períodos de consolidación del mercado— donde tienden a seguirse movimientos fuertes. Esto hace que los sistemas de ruptura sean ideales para los traders que buscan aprovechar tendencias intradía o basadas en sesiones. All-In-One Breakout EA [Asesor Experto de Ruptura Todo en Uno] aprovecha al máximo este
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
    Range Auto TP SL
    Dilwyn Tng
    4.47 (38)
    Asesores Expertos
    ¡¡¡¡ Range Auto TP SL es para ti, 100% gratis por ahora, descárgalo y dame una buena crítica y eres libre de usarlo de por vida !!!! Range Auto TP SL es un EA para establecer Stop Loss y Take Profit basado en el rango usando Average True Range (ATR). Funciona tanto en posiciones abiertas manualmente vía PC MT5 Teriminals o MT5 Mobiles como en posiciones abiertas por EA/robots. Puede especificar un número mágico para que funcione o puede funcionar en todas las posiciones. Muchos EA no tienen un
    FREE
    PropFirm Equity Protector
    Dilwyn Tng
    Utilidades
    El Protector de Equidad de Prop Firm protege su cuenta de prop firm, ganada con tanto esfuerzo, del balance o de la reducción de la equidad. También puede ser utilizado para cuentas reales/personales. Cerrará todas las posiciones si la reducción alcanza el nivel o porcentaje preestablecido. Puede ser configurado para cerrar otros EAs en la misma terminal MT4 tambien. Esta utilidad no necesita ser usada en conjunto con HFT Prop Firm EA (Green Man), HFT Prop Firm EA tiene un protector de equidad i
    Prop Firm Toolbox
    Dilwyn Tng
    Utilidades
    Prop Firm Toolbox contiene las herramientas importantes para maximizar sus cuentas de prop firm con fondos. Contiene las siguientes funciones: - Lot Size Consistency Advisor (Esta es la razón número uno por la que prop firm no paga si usted suaviza esta regla) - Biggest Profit Size Warning (Esta es la razón número dos por la que prop firm no paga si usted suaviza esta regla) - Spread Meter
    scw
    39
    scw 2025.09.11 23:36 
     

    Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

    Simon Wang
    109
    Simon Wang 2025.09.11 13:27 
     

    i have used and it easy to pass,thx

    Chiulin0
    76
    Chiulin0 2025.08.21 06:36 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Samuel0508
    33
    Samuel0508 2025.07.22 01:15 
     

    I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

    fareeznaik12
    26
    fareeznaik12 2025.07.13 09:18 
     

    I LOVE GREENMAN HFT PROPFIRM EA

    akira1212
    184
    akira1212 2025.06.28 15:05 
     

    I have purchased it.

    Where can I find out information about the EA's time frame and other trading currencies? How many accounts can this EA be used on? I would like to know all the information, so please let me know your contact details. Please contact me at imageseek1212@gmail.com. Thank you.

    Dilwyn Tng
    52504
    Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.07.03 17:46
    Please check PM of mql5.com.
    Whoopty_FX
    164
    Whoopty_FX 2025.04.01 13:48 
     

    The EA performs as described, and Dilwyn is helpful answering questions.

    Nicholas Yvan O Van Doorselaere
    432
    Nicholas Yvan O Van Doorselaere 2025.02.19 17:35 
     

    very good

    Token Chan
    70
    Token Chan 2025.01.20 16:34 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Sujit Kumar Patel
    360
    Sujit Kumar Patel 2024.12.23 10:13 
     

    I must say, this "HFT Prop Firm EA" HFT expert advisors designed for MT4 and MT5 account are excellent HFT expert advisors in the market with 100% pass rate in MT4 and MT5 HFT challenge accounts. I have purchased both version of expert advisors and passed all the HFT challenges using these expert advisors always and received the funded accounts. Thanks a lot for creating these expert advisors. Very very helpful.

    翊慆 邱
    56
    翊慆 邱 2024.12.19 06:33 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Dilwyn Tng
    52504
    Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.01.20 19:19
    Sorry to hear that you are disappointed. If you have withdrawal issue, please check with your prop firm and make sure you stick with their rules, read and understand all rules before even purchase the challenges. I am not promoting or recommending any prop firms in particular. Some of my HFT prop firm EA users did get payouts from those prop firms you claimed you did not get, so where is the problem? I am not siding any parties, I am just stating facts.
    twmuttwill
    20
    twmuttwill 2024.12.04 18:05 
     

    Let me tell you one thing! Dilwyn Tng and his EA are the best. Top notch service and support. I missed a small setting and EA was running, but not taking any trades. Dilwyn Tng offered to connect and check himself. He made the small change and less than an hour later the challenge was passed. Thank you so much

    kévin demonchy
    62
    kévin demonchy 2024.12.01 12:18 
     

    Thank for this perfect EA 🔥

    mohammed6969
    50
    mohammed6969 2024.11.19 15:50 
     

    Hello,

    I hope you are doing well.

    I am facing an issue with the Expert Advisor you developed. It worked perfectly for two days but then completely stopped functioning. I also attempted to download the available update for the EA, but I was unable to do so as the process was either rejected or an error occurred.

    Kindly review the issue and provide a solution to make the EA work again and ensure its stability. If there are any additional steps I need to take, please let me know.

    Thank you for your assistance.

    Dilwyn Tng
    52504
    Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2024.11.19 16:22
    The right place to ask for help is to DM me. Please approach me there, so I can help you fast
    MagnumAlgo
    37
    MagnumAlgo 2024.11.15 15:50 
     

    Dilwyn Tng offers one of the best software solutions I’ve come across. The product performs exceptionally well, delivering exactly what it promises. What sets Dilwyn apart is his dedication to providing outstanding customer service—he's always prompt and thorough in addressing my questions and concerns. Highly recommended for anyone looking for top-tier tools with reliable support!

    Prince Muogbo
    58
    Prince Muogbo 2024.10.28 12:59 
     

    Best HFT Trading Ea. I really like this ea, it does exactly what it promises to do. fantastic for passing your HFT prop Firm Challenges. I greatly appreciate quick responses and great support from Dilwyn Tng, he is wonderful! Thank you so much for all your support to traders worldwide. Keep up the excellent work.

    mongiwa
    329
    mongiwa 2024.10.03 15:50 
     

    Great EA I passed my challenge after 3days.The technical support was great developer is very patient . He is the best on Mql5.The EA did exactly what it was described to do on the advert.When do i get the equity protector?

    Crypto_Magnate
    34
    Crypto_Magnate 2024.10.02 19:15 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Ruslan075
    37
    Ruslan075 2024.09.26 14:13 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    chiukimwa
    34
    chiukimwa 2024.09.25 11:52 
     

    I used this EA to pass different HFT propfirm, is really 100% passing rate and Dilwyn Tng is a very good people, because he kept to update the list of HFT company, even some HFT company is not support MT5. Dilwyn Tng also find some HFT company to let us know more. so I recomanded you to use this EA.

