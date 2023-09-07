HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT).



Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas.

Superación del reto HFT Monitor de Rendimiento (a partir de $ 200):

Broker: IC Markets

Número de cuenta : 44904009

Servidor: ICmarketsSC-Demo04

Contraseña: Greenman

Gratis 4 Prop Firm Trading Power Tools Para Sus cuentas financiadas: Prop Firm Toolbox (Herramientas de Consistencia de Tamaño de Lote, Spread Meter, Herramientas de Consistencia de Ganancias) y Prop Firm Equity Protector









Características principales

Especialmente diseñado para desafíos HFT: Diseñado para superar los retos de las empresas de props de forma eficiente con un drawdown bajo con stop loss.

Funciona en cualquier momento, con detección automática del tamaño de la cuenta y detección de ganancias.

Compatibilidad y uso: Capaz de pasar un número ilimitado de cuentas para más de 14 firmas de prop HFT soportadas con una tarifa de compra única. Como yo para la lista de empresas apoyadas prop antes de su compra.

Más de 100 setfiles: Más de 100 setfiles de varios tamaños de cuentas para firmas de props soportadas y demos de brokers.

Gestión innovadora del dinero: Cuenta con Pro Ratio Money Management (PRMM) para ajustes automáticos de tamaño de lote y un protector de equidad incorporado para detener el comercio una vez que se alcanza el objetivo..: Funcionamiento eficiente: Funciona de forma autónoma tras la configuración, detectando los movimientos del mercado y ejecutando operaciones óptimas sin necesidad de supervisión constante.

Soporte: Además de proporcionar setfiles, un manual completo con video tutorial sobre configuración VPS, configuración MT4, descarga EA, Bot Setup y Bot en ejecución. Códigos de descuento y enlaces se proporcionan a petición.

Team Viewer, AnyDesk o acceso remoto al escritorio también está disponible para principiantes / novatos.

Backtest: configuración por defecto con Symbol: US30 (Dow Jones), Fecha: No marcar Usar Fecha, Timeframe: M1, Spread: 100 a 160. Contáctame por mensaje privado si tienes problemas con el backtesting, te enseñaré a importar datos de tick.

Probado para pasar:

8figuretrader (También aceptan los comerciantes EE.UU., por favor, consulte con ellos antes de la compra)

Algo Forex Fondos

Vortex Forex Fund

Delta Funding Fx (primera etapa / fase) (evitar esta empresa prop)

Prop Firm Capital (1 Paso, no Lightning, no 2 Paso)



Esta EA trabaja con futuros desafíos HFT prop firms.

Probado para pasar y ya no se admite, esta empresa prop ahora ya no utilizan el servidor MT4 como de 11/Aug/2024:

Infinity Forex Funds (HFT Limited /Algo/HFT, 10% a 20% de descuento código: P5NET10)

Nova Funding (Evitar: Tienen muchos problemas)

Sure Leverage (Código de descuento de $50 a $150 de descuento, pregúnteme)

Genesis Forex Funds (20% de descuento, pregúnteme)

Lion Heart (Roar, 45% de descuento, periodo limitado)

Next Step Funding (HFT Limited Edition, 15% a 35% de descuento)

Pro Trade Funded (Código de promoción del 16% al 30%: Pregúntame) (ya no se admite) NO Funded Pro Trader

Quantec Trading Capital (One/Two Step Challenge, 10% promo code: P5NET10)

Social Trading Club (1 Step/HFT, 10% de descuento: Ask Me)

Only Funds (HFT, código de descuento del 15%: Ask Me)

M Solutions

Fast Forex Funding

Waka Funding

MDPProp Firm Capital (1-Paso)

Fund Way Plus

Tradicave (1-Paso/HFT. Evitar: mala práctica)

Nota: Tiger Funded NO es un reto HFT, no es soportado por este EA.





Para pasar la evaluación HFT MT5, utilice HFT Propfirm EA MT5



Visite los sitios de prop firm para leer y entender sus reglas, compruebe los comentarios de prop firms en Trustpilot.com y realice su propia diligencia antes de firmar con prop firm y antes de comprar este EA. Yo no recomiendo ninguna empresa prop, usted firma con ellos bajo su propio riesgo.

Ventajas Estratégicas

Alta Eficiencia HFT Algorithim, no se necesita VPS. Este EA está probado para pasar los desafíos con 500ms ping / latencia.

Estrategia No-Martingale: Opera una posición a la vez con un stop-loss para cada una, garantizando seguridad y control.

Consideraciones importantes

Exclusividad: Diseñado exclusivamente para superar retos de empresas de apuntalamiento HFT. No probado y no soportado para cuentas reales, otros tipos de retos u otras empresas no soportadas.

Los brokers/prop firms añaden deslizamiento y spread alto en su cuenta real o financiada, haciendo que este EA no pueda obtener beneficios.

Diligencia debida: Alienta a los usuarios a investigar y comprender las empresas de apoyo HFT, los desafíos HFT, sus pagos, reglas, etc, y sus regulaciones locales antes de firmar con las empresas de apoyo y la compra de este EA.

Contacto y Soporte: Si necesita archivos de configuración (aunque este EA es totalmente automático para la mayoría de los desafíos), información VPS, y cualquier consulta, póngase en contacto a través de mensaje privado. Un manual completo, preguntas frecuentes y tutoriales en vídeo se proporcionan a la compra para garantizar una configuración y operación sin problemas.

Descargo de responsabilidad: Este producto está diseñado para pasar los desafíos de las empresas HFT prop solamente, no está destinado a ser utilizado en vivo, real o cuenta financiada por el deslizamiento introducido y alta propagación por su corredor. No compre este EA si usted no sabe lo que es HFT Prop Firm Challenge o no entiende lo que escribí aquí. También compruebe la disponibilidad de la empresa prop de su interés para los residentes del país que se encuentra antes de comprar este EA. Con el paso del tiempo, la lista de prop firm soportados puede cambiar, algunos pueden dejar de ser soportados, o más y diferentes propfirms pueden ser añadidos, si usted encuentra esto inaceptable, no compre este EA. Por favor, comprenda y acepte MQL5.com Reglas de Uso del Servicio de Mercado y el Mercado de Condiciones de Uso del Acuerdo antes de su compra. No tengo la autoridad para emitir el reembolso ni puedo cancelar su compra. Usted puede cancelar cualquier compra antes de la activación por sí mismo.



