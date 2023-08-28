Big Forex Players MT4

Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los mayores Bancos (las posiciones se envían desde nuestra base de datos al EA), otra estrategia genera posiciones mediante tres indicadores, y la última estrategia genera posiciones con un complejo sistema forex. Puede seleccionar la estrategia más adecuada para usted o utilizarlas simultáneamente. Tanto si es un trader experimentado como un principiante, nuestro EA le asegura una configuración, personalización y monitorización de sus operaciones sin esfuerzo. Disfrute de un soporte al cliente prioritario por parte de nuestro equipo de expertos, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino. Este robot también está protegido durante las noticias importantes. Cuando se producen noticias de gran impacto, el robot no abre posiciones durante 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia. También hemos añadido la función maxspread, que trabaja para proteger contra la alta volatilidad y no abre nuevas posiciones. BFP EA es un robot exclusivo con posiciones bancarias y otras estrategias para elegir, no encontrará otro robot igual.Nuestro soporte dedicado le ayudará con todos los ajustes, recibirá asistencia en cada paso y nos aseguraremos de que ejecute el EA correctamente. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Usted puede utilizarlo con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. BFP EA está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

Después de comprar o alquilar Big Forex Players EA, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita (Bitcoin Robot, Crude Oil Robot, Stock Indexes EA, XG Gold Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot o Gold Indicator).

El precio con descuento de $2599 es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de $3999.

¿Por qué elegir Big Forex Players EA?

Estrategias Diversas:

Personalice su enfoque de trading con una gama de estrategias programadas que atienden a varios apetitos de riesgo y condiciones de mercado. Si usted es un trader conservador o agresivo, nuestro robot tiene 3 estrategias para usted:

Trading con Bancos:

Investigación y Análisis de Bancos - Posiciones de los Grandes Bancos. El robot sólo abre una posición por par al mismo tiempo con Take Profit y Stop Loss. Las posiciones son enviadas desde nuestra base de datos al EA para su ejecución en el mercado. Posiciones a medio y largo plazo.

Trading con Indicadores:

Indicadores más populares - Posiciones basadas en los populares indicadores RSI, MACD y Stoch, gráfico H4-D1. El robot sólo abre una posición por par al mismo tiempo con Take Profit y Stop Loss. Las posiciones se generan con estos indicadores, y se envía una señal al EA, que abre posiciones en el mercado. Posiciones a medio y largo plazo.

Trading con Robot:

Multicurrency Robot - Es una estrategia basada en Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI y otros dos indicadores personalizados (incorporados dentro de la estrategia). El sistema se puede utilizar en tres modos diferentes: Riesgo bajo, medio o alto. Dependiendo del modo que elija, el Robot abre una o más posiciones en el par al mismo tiempo, todas con Take Profit y Stop Loss. Posiciones a corto y medio plazo.

Puede utilizar este EA con cualquier broker. Se le darán instrucciones sobre cómo utilizar los parámetros con su broker y nuestro equipo de soporte dedicado le ayudará con todo. Garantizamos que se añadirán nuevas características a este EA de forma regular en base a las sugerencias de los clientes.

Gestión de Riesgo:

El Robot viene equipado con herramientas integradas de gestión de riesgo que ajustan automáticamente sus parámetros de trading para proteger su capital y optimizar los retornos.

Compatibilidad Global:

Independientemente de su ubicación o broker preferido, el EA Big Forex Players se integra perfectamente con las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, haciéndolo accesible a traders de todo el mundo.

Actualizaciones continuas:

Los mercados financieros están en constante evolución, y nuestro robot también. Recibirá todas las actualizaciones de forma gratuita, y también añadiremos nuevas funciones a BFP basándonos en las sugerencias de nuestros clientes.

Contacte con nosotros:

Nuestro equipo de soporte está preparado para ayudarle en todo momento. Después de comprar el robot, le enviaremos una descripción detallada del mismo y le ayudaremos con todos los ajustes y también tendrá acceso a un Grupo privado.

¿Cómo probar correctamente el Big Forex Players en el probador de MetaTrader 4?

Por favor, seleccione un depósito de 1000, fecha personalizada, seleccione Cada tick, pares EURUSD o XAUUSD, spread de 2.0, Porcentaje de Riesgo 5-10 u otro valor, seleccione el modo de riesgo: medio o alto y haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 4.

Cómo empiezo:

1. Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, le enviaremos el manual y el acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios le ayudarán con todos los ajustes y usted podrá hablar sobre este EA.

2. Por favor, lea el manual que recibió. Por favor, lee el manual que has recibido. Está disponible en inglés, árabe, chino, holandés, francés, alemán, italiano, japonés y español. Sólo tiene que cambiar algunos parámetros para que el EA funcione con su broker. Si necesita ayuda, por favor publique sus preguntas en el grupo y nuestro soporte le ayudará con los ajustes.

3. Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico H1 en los pares recomendados, realice los ajustes de acuerdo con el manual, y eso es todo. Sugerimos usar el EA con un broker que tenga un spread bajo, un depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000, y un filtro de noticias activo. Recomendamos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Parámetros:



Trading con Bancos - posiciones de los mayores bancos y fondos de inversión con TP-SL (investigación y análisis de bancos)

Trading con Indicadores - posiciones basadas en los populares indicadores RSI, MACD, Stoch con TP-SL

Trading con Robots - EA para los pares EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, Oro con TP-SL.

Trading con Señales - con la nueva actualización, conectaremos las Mejores Señales Forex...

Cada una de estas cuatro características se puede activar o desactivar con un solo clic (parámetro verdadero-falso)

Comentarios personalizados - la capacidad de especificar sus propios comentarios de comercio

Trading 24h - la capacidad de ejecutar el robot 24 horas con la opción verdadero-falso

Porcentaje de riesgo - selección del tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo

Seleccionar modo de riesgo - tres modos para seleccionar el riesgo, bajo, medio y alto

Trailing Stop y Paso - opciones de Trailing para los modos Bajo, Medio y Alto

Paso de órdenes - distancia en puntos entre operaciones

Horas de operación - elija los días y horas en que funcionará el EA (Hora local-PC)

Max Spread - filtro de spread es una salvaguardia adicional para el comercio

Take Profit - take profit en pips para operaciones individuales con modo bajo

Stop Loss - stop loss en pips para operaciones individuales con modo bajo

Orders Profit - beneficio en la divisa de la cuenta para una posición a cerrar

Stop Loss - pérdida de operaciones como porcentaje del saldo de la cuenta

Cierre de todas las órdenes - activación del cierre de operaciones al final del día

Hora de cierre (texto en formato HH:MM) - hora de cierre de las operaciones abiertas

Lotes - tamaño de lote de las operaciones abiertas en la señal

Paso de lotes - tamaño de lote adicional añadido a las siguientes operaciones

Filtro de noticias - USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY, NZD

Magic No - número de identificación de las operaciones abiertas por la instancia de la estrategia

Sólo una opción de compra o sólo una opción de venta en EA - Puede configurar EA para abrir sólo posiciones de compra o venta en un momento dado

Permitir operaciones en días festivos - cuando el filtro de noticias está activo, esta función permite abrir nuevas operaciones de nuevos ciclos durante los días festivos.

NewsFilter - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones

Desactivar EA después de pérdida - después de alcanzar la pérdida MaxDD, el robot dejará de abrir nuevas posiciones hasta el día siguiente

doNotTradeBefore/AfterInMinutes - minutos antes y después de la noticia durante los cuales el EA no puede colocar nuevas operaciones

ReportFor USD/EUR/GBP/AUD/CAD/JPY/CHF/CNY/NZD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro.

AllowTradingOnHolidays - cuando el filtro de noticias está activo, esta función permite abrir nuevas operaciones desde nuevos ciclos durante las vacaciones

FindKeyword - activación de la función para detectar sólo noticias con las palabras clave elegidas incluidas en el nombre

FindKeywordList - lista de palabras clave que deben incluirse en las noticias de alto impacto para que el filtro de noticias emita una señal.

Ejemplo: si FindKeyword es falso, el filtro funcionará para todas las noticias importantes (noticias de alto impacto). Si FindKeyword es verdadero, y FindKeywordsList se establece como "ECB, FOMC, BOE, BOJ, Fed" filtro buscará sólo noticias importantes, con cualquiera de las palabras clave elegidas en su nombre ECB, FOMC, Fed y aquí se puede añadir una lista de noticias importantes que desea ser bloqueado, añadir cada evento después de una coma.

Stop Loss automático adicional durante noticias importantes (% del Balance) - Este es un parámetro separado y manejará las posiciones que fueron abiertas antes de los datos importantes.

TPSLHidden - puede ocultar sus niveles de take profit y stop loss a su broker. Verá líneas en el gráfico con los niveles, sólo con el modo Bajo. Puede desactivar esta función si no desea utilizarla.

Todos los parámetros se pueden editar, activar o desactivar con un solo clic. También recibirá una descripción detallada de cada función

Mostrar panel - hemos utilizado el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente .

Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamos el mismo panel para mostrar noticias y otra información .

Información:

Timeframe: H1

Lotes mínimos: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4

Depósito mínimo: 1000

Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000

Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Pares: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, AudUsd, EurChf, EurGbp, GbpChf

Actualizaciones:

La versión actual de este robot es la 5.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:

El robot cuesta $2599, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. Este robot se seguirá desarrollando en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.