Big Forex Players MT4

Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los mayores Bancos (las posiciones se envían desde nuestra base de datos al EA), otra estrategia genera posiciones mediante tres indicadores, y la última estrategia genera posiciones con un complejo sistema forex. Puede seleccionar la estrategia más adecuada para usted o utilizarlas simultáneamente. Tanto si es un trader experimentado como un principiante, nuestro EA le asegura una configuración, personalización y monitorización de sus operaciones sin esfuerzo. Disfrute de un soporte al cliente prioritario por parte de nuestro equipo de expertos, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino. Este robot también está protegido durante las noticias importantes. Cuando se producen noticias de gran impacto, el robot no abre posiciones durante 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia. También hemos añadido la función maxspread, que trabaja para proteger contra la alta volatilidad y no abre nuevas posiciones. BFP EA es un robot exclusivo con posiciones bancarias y otras estrategias para elegir, no encontrará otro robot igual.Nuestro soporte dedicado le ayudará con todos los ajustes, recibirá asistencia en cada paso y nos aseguraremos de que ejecute el EA correctamente. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Usted puede utilizarlo con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. BFP EA está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

El precio con descuento de $2599 es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de $3999.

Después de comprar o alquilar Big Forex Players EA, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita (Bitcoin Robot, Crude Oil Robot, Stock Indexes EA, XG Gold Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot o Gold Indicator).

¿Por qué elegir Big Forex Players EA?

Estrategias Diversas:
Personalice su enfoque de trading con una gama de estrategias programadas que atienden a varios apetitos de riesgo y condiciones de mercado. Si usted es un trader conservador o agresivo, nuestro robot tiene 3 estrategias para usted:

Trading con Bancos:
Investigación y Análisis de Bancos - Posiciones de los Grandes Bancos. El robot sólo abre una posición por par al mismo tiempo con Take Profit y Stop Loss. Las posiciones son enviadas desde nuestra base de datos al EA para su ejecución en el mercado. Posiciones a medio y largo plazo.

Trading con Indicadores:
Indicadores más populares - Posiciones basadas en los populares indicadores RSI, MACD y Stoch, gráfico H4-D1. El robot sólo abre una posición por par al mismo tiempo con Take Profit y Stop Loss. Las posiciones se generan con estos indicadores, y se envía una señal al EA, que abre posiciones en el mercado. Posiciones a medio y largo plazo.

Trading con Robot:
Multicurrency Robot - Es una estrategia basada en Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI y otros dos indicadores personalizados (incorporados dentro de la estrategia). El sistema se puede utilizar en tres modos diferentes: Riesgo bajo, medio o alto. Dependiendo del modo que elija, el Robot abre una o más posiciones en el par al mismo tiempo, todas con Take Profit y Stop Loss. Posiciones a corto y medio plazo.

Puede utilizar este EA con cualquier broker. Se le darán instrucciones sobre cómo utilizar los parámetros con su broker y nuestro equipo de soporte dedicado le ayudará con todo. Garantizamos que se añadirán nuevas características a este EA de forma regular en base a las sugerencias de los clientes.

Gestión de Riesgo:
El Robot viene equipado con herramientas integradas de gestión de riesgo que ajustan automáticamente sus parámetros de trading para proteger su capital y optimizar los retornos.

Compatibilidad Global:
Independientemente de su ubicación o broker preferido, el EA Big Forex Players se integra perfectamente con las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, haciéndolo accesible a traders de todo el mundo.

Actualizaciones continuas:
Los mercados financieros están en constante evolución, y nuestro robot también. Recibirá todas las actualizaciones de forma gratuita, y también añadiremos nuevas funciones a BFP basándonos en las sugerencias de nuestros clientes.

Contacte con nosotros:
Nuestro equipo de soporte está preparado para ayudarle en todo momento. Después de comprar el robot, le enviaremos una descripción detallada del mismo y le ayudaremos con todos los ajustes y también tendrá acceso a un Grupo privado.

¿Cómo probar correctamente el Big Forex Players en el probador de MetaTrader 4?
Por favor, seleccione un depósito de 1000, fecha personalizada, seleccione Cada tick, pares EURUSD o XAUUSD, spread de 2.0, Porcentaje de Riesgo 5-10 u otro valor, seleccione el modo de riesgo: medio o alto y haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 4.

    Cómo empiezo:
     1. Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, le enviaremos el manual y el acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios le ayudarán con todos los ajustes y usted podrá hablar sobre este EA.
    2. Por favor, lea el manual que recibió. Por favor, lee el manual que has recibido. Está disponible en inglés, árabe, chino, holandés, francés, alemán, italiano, japonés y español. Sólo tiene que cambiar algunos parámetros para que el EA funcione con su broker. Si necesita ayuda, por favor publique sus preguntas en el grupo y nuestro soporte le ayudará con los ajustes.
    3. Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico H1 en los pares recomendados, realice los ajustes de acuerdo con el manual, y eso es todo. Sugerimos usar el EA con un broker que tenga un spread bajo, un depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000, y un filtro de noticias activo. Recomendamos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

      Parámetros:

      • Trading con Bancos - posiciones de los mayores bancos y fondos de inversión con TP-SL (investigación y análisis de bancos)
      • Trading con Indicadores - posiciones basadas en los populares indicadores RSI, MACD, Stoch con TP-SL
      • Trading con Robots - EA para los pares EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, Oro con TP-SL.
      • Trading con Señales - con la nueva actualización, conectaremos las Mejores Señales Forex...
      • Cada una de estas cuatro características se puede activar o desactivar con un solo clic (parámetro verdadero-falso)
      • Comentarios personalizados - la capacidad de especificar sus propios comentarios de comercio
      • Trading 24h - la capacidad de ejecutar el robot 24 horas con la opción verdadero-falso
      • Porcentaje de riesgo - selección del tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo
      • Seleccionar modo de riesgo - tres modos para seleccionar el riesgo, bajo, medio y alto
      • Trailing Stop y Paso - opciones de Trailing para los modos Bajo, Medio y Alto
      • Paso de órdenes - distancia en puntos entre operaciones
      • Horas de operación - elija los días y horas en que funcionará el EA (Hora local-PC)
      • Max Spread - filtro de spread es una salvaguardia adicional para el comercio
      • Take Profit - take profit en pips para operaciones individuales con modo bajo
      • Stop Loss - stop loss en pips para operaciones individuales con modo bajo
      • Orders Profit - beneficio en la divisa de la cuenta para una posición a cerrar
      • Stop Loss - pérdida de operaciones como porcentaje del saldo de la cuenta
      • Cierre de todas las órdenes - activación del cierre de operaciones al final del día
      • Hora de cierre (texto en formato HH:MM) - hora de cierre de las operaciones abiertas
      • Lotes - tamaño de lote de las operaciones abiertas en la señal
      • Paso de lotes - tamaño de lote adicional añadido a las siguientes operaciones
      • Filtro de noticias - USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY, NZD
      • Magic No - número de identificación de las operaciones abiertas por la instancia de la estrategia
      • Sólo una opción de compra o sólo una opción de venta en EA - Puede configurar EA para abrir sólo posiciones de compra o venta en un momento dado
      • Permitir operaciones en días festivos - cuando el filtro de noticias está activo, esta función permite abrir nuevas operaciones de nuevos ciclos durante los días festivos.
      • NewsFilter - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
      • Desactivar EA después de pérdida - después de alcanzar la pérdida MaxDD, el robot dejará de abrir nuevas posiciones hasta el día siguiente
      • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - minutos antes y después de la noticia durante los cuales el EA no puede colocar nuevas operaciones
      • ReportFor USD/EUR/GBP/AUD/CAD/JPY/CHF/CNY/NZD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro.
      • AllowTradingOnHolidays - cuando el filtro de noticias está activo, esta función permite abrir nuevas operaciones desde nuevos ciclos durante las vacaciones
      • FindKeyword - activación de la función para detectar sólo noticias con las palabras clave elegidas incluidas en el nombre
      • FindKeywordList - lista de palabras clave que deben incluirse en las noticias de alto impacto para que el filtro de noticias emita una señal.
      • Ejemplo: si FindKeyword es falso, el filtro funcionará para todas las noticias importantes (noticias de alto impacto). Si FindKeyword es verdadero, y FindKeywordsList se establece como "ECB, FOMC, BOE, BOJ, Fed" filtro buscará sólo noticias importantes, con cualquiera de las palabras clave elegidas en su nombre ECB, FOMC, Fed y aquí se puede añadir una lista de noticias importantes que desea ser bloqueado, añadir cada evento después de una coma.
      • Stop Loss automático adicional durante noticias importantes (% del Balance) - Este es un parámetro separado y manejará las posiciones que fueron abiertas antes de los datos importantes.
      • TPSLHidden - puede ocultar sus niveles de take profit y stop loss a su broker. Verá líneas en el gráfico con los niveles, sólo con el modo Bajo. Puede desactivar esta función si no desea utilizarla.
      • Todos los parámetros se pueden editar, activar o desactivar con un solo clic. También recibirá una descripción detallada de cada función
      • Mostrar panel - hemos utilizado el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
      • Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.

      Información:
       Timeframe: H1
      Lotes mínimos: 0.01
      Plataforma: MetaTrader 4
      Depósito mínimo: 1000
      Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000
      Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
      Pares: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, AudUsd, EurChf, EurGbp, GbpChf

      Actualizaciones:
      La versión actual de este robot es la 5.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

        Precio:
        El robot cuesta $2599, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. Este robot se seguirá desarrollando en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

        Comentarios 42
        k880522
        117
        k880522 2025.09.25 09:25 
         

        I've received a lot of help from the developers and I'm looking forward to the future.

        Chidi Maduakolam
        39
        Chidi Maduakolam 2025.08.13 19:40 
         

        The Big forex Player is fulfilling my dream of hands-off auto system, it brought me 22% profit using of one of the 3 strategies available. In the coming days, I'll be testing and trading with banks and trading indicators systems. But I can already say that BFP EA is a very good system. Thanks

        adrian100379
        96
        adrian100379 2025.07.07 11:53 
         

        I just started testing the BFP on a test account, it was easy to set up and for now it is working. Running it on Robot mode on the EURUSD pair for now, i will test Banks and Indicators later. I will come back with results after 4 -5 months of testing. The customer support is responsive and fast. So far this is very promising.

        k880522
        117
        k880522 2025.09.25 09:25 
         

        I've received a lot of help from the developers and I'm looking forward to the future.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:48
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Chidi Maduakolam
        39
        Chidi Maduakolam 2025.08.13 19:40 
         

        The Big forex Player is fulfilling my dream of hands-off auto system, it brought me 22% profit using of one of the 3 strategies available. In the coming days, I'll be testing and trading with banks and trading indicators systems. But I can already say that BFP EA is a very good system. Thanks

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:48
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        adrian100379
        96
        adrian100379 2025.07.07 11:53 
         

        I just started testing the BFP on a test account, it was easy to set up and for now it is working. Running it on Robot mode on the EURUSD pair for now, i will test Banks and Indicators later. I will come back with results after 4 -5 months of testing. The customer support is responsive and fast. So far this is very promising.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        ericaschneider
        115
        ericaschneider 2025.07.01 18:38 
         

        Been using for about a month and all entries have been winners so far on the Banks and Indicators systems.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        bassam2992
        124
        bassam2992 2025.06.02 03:54 
         

        big forex player ea was working but now it idle

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        rolybc88
        32
        rolybc88 2025.05.07 15:06 
         

        I've been testing Big Forex Players EA on my demo account and I'm honestly impressed. The robot delivers precise entries and manages trades with a solid logic based on market structure and volatility. The Trading with Robot system offers great flexibility, allowing you to control TP, SL, risk levels, and trade steps. It doesn't rely on luck or martingale — just clean, technical execution. What truly sets this EA apart is the exceptional support from the developer on Telegram. They're fast, professional, and always ready to help with any setup questions or improvements. You’re never left alone. Highly recommended if you're looking for a smart, well-structured, and actively supported EA for serious trading. Definitely worth it.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        XIA PENG
        247
        XIA PENG 2025.05.05 11:29 
         

        the BFP is very good!

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Ko Wai Hon
        169
        Ko Wai Hon 2025.04.27 05:16 
         

        Powerful EA, Great support community, started in real account

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Victor Ivan Vrbancic
        349
        Victor Ivan Vrbancic 2025.04.25 16:10 
         

        Quality all around

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Eweld7777
        35
        Eweld7777 2025.04.12 23:21 
         

        The BFP EA is a perfect system for Traders.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        jblanco360
        82
        jblanco360 2025.02.05 16:46 
         

        Just started using BFP and the support team does a great job of communicating with you. They make sure you are aware of the risks and wants you to be successful. Great Team Structure!

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        richardw331
        177
        richardw331 2025.01.11 18:31 
         

        All good, great support.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        rajinda
        255
        rajinda 2024.12.08 17:37 
         

        I have been using BFP in a prop firm based on the recommended setfiles provided by the support team while testing out it's various features in a demo. It has multiple trading systems embedded and support team is doing a great job in clarifying my queries and providing recommendations/setfiles. Looking forward to new EAs by the team.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        260037340
        441
        260037340 2024.08.07 23:06 
         

        Mark and Ominus were so helpful in answering all the questions on my mind and setting my account up. I am now ready to test it on a demo account. I will give another review after a few weeks of testing.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Chun Kin Kan
        650
        Chun Kin Kan 2024.07.26 19:30 
         

        Very good!

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:49
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Kam Yeung Yam
        386
        Kam Yeung Yam 2024.07.19 05:52 
         

        Safe and Reliable,my first choice!!

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:50
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        HH
        49
        HH 2024.07.11 11:33 
         

        The support team is helpful. Thank you

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:50
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Sndmflwrs
        81
        Sndmflwrs 2024.07.03 19:49 
         

        I have purchased and am using it. It is very good, although the period is still short. I believe the author is also a reliable person.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:50
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        52282077
        104
        52282077 2024.05.22 21:39 
         

        出色的支持，准备在实际账户上启动它

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:50
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Yukihiro Yasuda
        245
        Yukihiro Yasuda 2024.04.16 20:25 
         

        Very good EA. I am still testing it, but it is working perfectly at the moment. The support is extremely helpful.

        MQL TOOLS SL
        70453
        Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:50
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
