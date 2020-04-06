EA Legendary Scalper MT4

Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrada: no sólo "¿ha superado el precio el nivel?", sino "¿cómo de parecida es esta ruptura a las que han tenido éxito en el pasado?". Es como la experiencia de un trader, pero sin fatiga ni emociones.

La estrategia de ruptura es a menudo criticada debido a los falsos positivos - pero no en este caso. Nuestro Asesor Experto utiliza un filtrado de varias etapas: tiene en cuenta la fuerza de la vela, el comportamiento del precio después de la ruptura y la volatilidad del mercado, y otros criterios. Sólo si se cumplen todas las condiciones, se abre una operación. Esto reduce el número de entradas no rentables y aumenta la estabilidad.

Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura basada en un análisis dinámico de los niveles de precios. Construye niveles de soporte y resistencia basados en el rango de precios reciente, aplica filtros basados en el volumen de fuerza de movimiento y abre posiciones sólo con rupturas confirmadas. Incorpora ajustes flexibles de gestión del riesgo: Los filtros AI están incorporados stop loss, trailing stop, stop loss, take profit, breakeven y trailing stop para el tamaño correcto de los puntos para una economía que cambia rápidamente. Es adecuado para operar en pares con alta volatilidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en un mensaje privado.

¡ SÓLO QUEDA 1 DE 10 EJEMPLARES A UN PRECIO DE 150 USD !



DESPUÉS , EL PRECIO SE INCREMENTARÁ A 299 USD .

Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / M30, BTCUSD / M30 , ETHUSD / M30

El EA no utiliza Martingala, Grid, u otras estrategias con un aumento en el lote.

Версия для МetaТrader 5: https: //www.mql5.com/en/market/product/158478

Requisitos y recomendaciones



El saldo mínimo recomendado para el asesor es de 100 $.

Se recomienda tener un apalancamiento de 1:100 o más.

Se recomienda utilizar un VPS con un ping bajo a su broker.

El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ).

si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes.

Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una cuenta, lo que garantizará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.

Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/158843/comments#comment_58772562

Pares:

XAUUSD M30, BTCUSD M30, ETHUSD M30

Parámetros:

Show_Info_Panel - mostrar el panel de información.

Magic - usar divisa.

EA Comment - usar divisa.

Slippage - deslizamiento.





Max S pread - spread máximo promedio por 10 ticks para borrar órdenes pendientes.

Max S pread - spread máximo por un tick para eliminar órdenes pendientes.





Order Type - tipo de operación compra/venta.





disable trade if spread high - desactiva la negociación durante N minutos si el spread ha superado el spread máximo.





Fixed_Lot - lote fijo.

Custom_balance - margen para el cálculo de risk MM.

Use RiskMM - usar riesgo MM.

Percentage Risk - porcentaje de riesgo.





Use_Control_Free_Margin - control del margen libre para soportar órdenes pendientes abiertas.





Barras para Buscar Max /Min - barras atrás para buscar picos max/min.

Start Bar for Finding Max/Min - barra de inicio para buscar picos max/min.





Profit_Day_in_Currency - desactiva la negociación hasta el día siguiente si el beneficio por día es superior a N.

All_Orders_Day - desactiva la negociación hasta el día siguiente si las órdenes del día son más de N.





Use_Adaptive_Stops - stop loss, take profit, breakeven y trailing stop adaptativos.

Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para stops adaptativos.

Bars_Back - barras atrás para stops adaptativos.

Count_Every_Bar - cada barra para los stops adaptativos.





Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - utiliza el bloqueo de operaciones si el volumen de ticks es superior al Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

VOLUME - elige el tipo de volumen.

Bars_Forward_VOLUME_Level__1

Bars_Forward_VOLUME_Level__2

Barras_adelantadas_VOLUMEN_Nivel__3

Bars_Back_For_VOLUME_Levels - barras hacia atrás para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

Multi_For_Level_1 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

Multi_For_Level_2_and_3 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.





Adaptación del spread al stop loss - añade el spread medio al stop loss, take profit, breakeven y trailing stop.





Take_Profit - toma de beneficios.

Stop Loss - stop loss.

Breakeven Target PipsInp - breakeven stop.

Breakeven Jump PipsInp - breakeven paso.

Trailing Stop - trailing stop.

Trailing Step - paso final.





Width_Text - tamaño de la fuente.

Select Font Text - fuente.

Trading dentro de una semana:

Lunes - operar el lunes;

Martes - negociar el martes;

Miércoles - negociación el miércoles;

Jueves - negociación el jueves;

Viernes : negociación el viernes;

Sábado - comercio el sábado;

Domingo: negociación el domingo;

Operar intradía:

Usar hora - cuando es verdadero, el comercio va por hora;

Modo GMT - ajuste manual;

Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);

Apagado el viernes:

Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por tiempo;

Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>Наша группа в mql5: https://www.mql5.com/en/messages/016a118dc374d801 <<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------







