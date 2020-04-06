EA Legendary Scalper MT4

Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrada: no sólo "¿ha superado el precio el nivel?", sino "¿cómo de parecida es esta ruptura a las que han tenido éxito en el pasado?". Es como la experiencia de un trader, pero sin fatiga ni emociones.

La estrategia de ruptura es a menudo criticada debido a los falsos positivos - pero no en este caso. Nuestro Asesor Experto utiliza un filtrado de varias etapas: tiene en cuenta la fuerza de la vela, el comportamiento del precio después de la ruptura y la volatilidad del mercado, y otros criterios. Sólo si se cumplen todas las condiciones, se abre una operación. Esto reduce el número de entradas no rentables y aumenta la estabilidad.

Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura basada en un análisis dinámico de los niveles de precios. Construye niveles de soporte y resistencia basados en el rango de precios reciente, aplica filtros basados en el volumen de fuerza de movimiento y abre posiciones sólo con rupturas confirmadas. Incorpora ajustes flexibles de gestión del riesgo: Los filtros AI están incorporados stop loss, trailing stop, stop loss, take profit, breakeven y trailing stop para el tamaño correcto de los puntos para una economía que cambia rápidamente. Es adecuado para operar en pares con alta volatilidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en un mensaje privado.

¡SÓLO QUEDA 1DE10EJEMPLARES A UN PRECIO DE 150USD!

DESPUÉS, ELPRECIOSE INCREMENTARÁA299 USD.

Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / M30, BTCUSD / M30 , ETHUSD / M30

El EA no utiliza Martingala, Grid, u otras estrategias con un aumento en el lote.

Версия для МetaТrader 5: https: //www.mql5.com/en/market/product/158478

Requisitos y recomendaciones

  • El saldo mínimo recomendado para el asesor es de 100 $.

  • Se recomienda tener un apalancamiento de 1:100 o más.

  • Se recomienda utilizar un VPS con un ping bajo a su broker.

  • El procesador del PC no debe estar sobrecargado con otros programas o asesores ( de lo contrario, el asesor no será capaz de procesar todos los ticks y esto es malo para el asesor ).

  • si utiliza varios asesores en la misma cuenta, asegúrese de que todos los asesores tienen números Magic diferentes.

  • Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una cuenta, lo que garantizará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.

  • Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/158843/comments#comment_58772562

Pares:

  • XAUUSD M30, BTCUSD M30, ETHUSD M30

Parámetros:

  • Show_Info_Panel - mostrar el panel de información.

  • Magic - usar divisa.

  • EA Comment - usar divisa.

  • Slippage - deslizamiento.


  • Max S pread - spread máximo promedio por 10 ticks para borrar órdenes pendientes.

  • Max S pread - spread máximo por un tick para eliminar órdenes pendientes.


  • Order Type - tipo de operación compra/venta.


  • disable trade if spread high - desactiva la negociación durante N minutos si el spread ha superado el spread máximo.


  • Fixed_Lot - lote fijo.

  • Custom_balance - margen para el cálculo de risk MM.

  • Use RiskMM - usar riesgo MM.

  • Percentage Risk - porcentaje de riesgo.


  • Use_Control_Free_Margin - control del margen libre para soportar órdenes pendientes abiertas.


  • Barras paraBuscar Max/Min - barras atrás para buscar picos max/min.

  • Start Bar for Finding Max/Min - barra de inicio para buscar picos max/min.


  • Profit_Day_in_Currency - desactiva la negociación hasta el día siguiente si el beneficio por día es superior a N.

  • All_Orders_Day - desactiva la negociación hasta el día siguiente si las órdenes del día son más de N.


  • Use_Adaptive_Stops - stop loss, take profit, breakeven y trailing stop adaptativos.

  • Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para stops adaptativos.

  • Bars_Back - barras atrás para stops adaptativos.

  • Count_Every_Bar - cada barra para los stops adaptativos.


  • Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - utiliza el bloqueo de operaciones si el volumen de ticks es superior al Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • VOLUME - elige el tipo de volumen.

  • Bars_Forward_VOLUME_Level__1

  • Bars_Forward_VOLUME_Level__2

  • Barras_adelantadas_VOLUMEN_Nivel__3

  • Bars_Back_For_VOLUME_Levels - barras hacia atrás para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • Multi_For_Level_1 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.

  • Multi_For_Level_2_and_3 - multiplicador para crear Nivel 1 y Nivel 2 y Nivel 3.


  • Adaptación del spread al stop loss - añade el spread medio al stop loss, take profit, breakeven y trailing stop.


  • Take_Profit - toma de beneficios.

  • Stop Loss - stop loss.

  • Breakeven Target PipsInp - breakeven stop.

  • Breakeven Jump PipsInp - breakeven paso.

  • Trailing Stop - trailing stop.

  • Trailing Step - paso final.


  • Width_Text - tamaño de la fuente.

  • Select Font Text - fuente.

Trading dentro de una semana:

  • Lunes - operar el lunes;

  • Martes - negociar el martes;

  • Miércoles - negociación el miércoles;

  • Jueves - negociación el jueves;

  • Viernes: negociación el viernes;

  • Sábado - comercio el sábado;

  • Domingo: negociación el domingo;

Operar intradía:

  • Usar hora - cuando es verdadero, el comercio va por hora;

  • Modo GMT - ajuste manual;

  • Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);

Apagado el viernes:

  • Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por tiempo;

  • Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>Наша группа в mql5: https://www.mql5.com/en/messages/016a118dc374d801 <<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Productos recomendados
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Asesores Expertos
Long and Short PRO EA es un asesor mejorado Long and Short FREE EA (por desgracia, los usuarios hacia abajo realizar evaluaciones a propósito, así que tuvimos que lanzar una versión de pago). Todas las funciones que se solicitaron se implementan. Se ha reescrito el código y se han corregido muchos errores, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Estos consejos se mejorarán en el futuro. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD). También puede ope
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Asesores Expertos
Divisa - Eur/Usd Tiempo de vela - 5m para mejores resultados Broker recomendado - IG Apalancamiento - 1:200 Depósito mínimo - $100 EA totalmente automatizado para Longs y Shorts Usted puede ajustar a cualquier período de RSI y el valor que desee. -LOS PERIODOS Y VALORES DEL RSI CUANDO SE CRUZAN SON AJUSTABLES EN LAS ENTRADAS Y EN EL TAKE PROFIT Y STOPLOSS DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA LARGAS Y CORTAS. Los ajustes por defecto son... *Cuando una operación LONGS se pone en marcha, se pone en cor
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Asesores Expertos
BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista de HERMES es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. INSTALA HERMES GOLD PRO GRATIS Y FUNCIONA EN TU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. RECOMENDACIÓN DE USO PLAZO: H1 HERMES fue desarrollado para trabajar con el metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES es un experto a largo plazo en SCALPING asertivo, por lo que puede permanecer 1,2,3 días sin operar, dependiendo del valor de su "riesgo (configuración", pero no te
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Asesores Expertos
Presentamos el RSI_EA, un avanzado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 4. Este EA combina el poder del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles (MA) con sofisticadas estrategias de gestión de dinero para maximizar su potencial de trading. Backtesting riguroso de 2020 a 2024 para asegurar que su capital está a salvo sin stop outs utilizando Modelo Every tick (el método más preciso basado en todos los plazos mínimos disponibles) Para utili
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Asesores Expertos
Mini Martinel es un EA de Martingala. Su mayor característica es que puede funcionar bien por $ 100 , incluso $ 50, y no se limita a un par de divisas. Se pueden utilizar múltiples pares de divisas . Personalmente creo que Martin EA es un comportamiento de juego de alto riesgo, así que espero participar con la menor cantidad de dinero, pero todo el mundo sabe que la base teórica de Martin es tener dinero ilimitado, por lo que este EA puede perder dinero. Por supuesto, he limitado la cantidad de
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Dark Kakashi PRO EA es un asesor de Dark Kakashi FREE EA mejorado (por desgracia, derribaron deliberadamente las calificaciones, por lo que tuvieron que lanzar una versión de pago). Se han implementado todas las funciones que se solicitaron. El código ha sido reescrito y muchos errores han sido corregidos, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Este asesor se seguirá mejorando. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD) . También puede operar co
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Asesores Expertos
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - El Salvador de Cuentas Prop Firm Definitivo ¿Está cansado de fallar en sus desafíos de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) debido a un solo error emocional o un lapso momentáneo en la gestión de riesgos? RiskGuardian Pro es su Sistema de Disciplina Obligatoria diseñado para ayudarle a aprobar evaluaciones y proteger su cuenta fondeada. Puntos de Dolor Centrales Resueltos: * Bloqueo Rígido Anti-Emocional (Anti-Tilt Hard Lock): Cierra instantáneamente todas las oper
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Asesores Expertos
Dark Gold es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Oro , Bitcoin , Eurusd y Gbpusd. Este Asesor Experto necesita atención, de hecho se presenta altamente personalizable. Dark Gold se basa en el indicador Dark Support Resistance ( poseerlo no es necesario) , estas operaciones se pueden gestionar con algunas estrategias. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener Dark Support Resistance indicador de forma gratuita , par
Otros productos de este autor
Trend modified for mql5
Ruslan Pishun
5 (2)
Indicadores
El dibuja líneas de tendencia con ancho de tendencia ajustable, con ajustes de ruptura de tendencia y notificaciones de ruptura de tendencia (Alerta, Sonido, Email) y de una nueva flecha aparecida. Las flechas apuntan a la dirección de la orden a abrir (COMPRA, VENTA). Parámetros MaxHistoryBars - el número de barras en la historia. Profundidad (0 = configuración automática) - Área de búsqueda. width trend ( 0 = ajustes automáticos) - Ancho de la tendencia. ( true = barras cerradas en dirección
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia basada en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia más importantes. Se utiliza un algoritmo adaptativo de seguimiento de operaciones. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA integra un sistema de cierre parcial de posiciones durante los deslizamientos (configurable). Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Golden Dragon
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Se trata de una estrategia de negociación clásica, que pertenece a la categoría de los sistemas de ruptura. Forman niveles de soporte y resistencia, que limitan temporalmente el movimiento del precio. Cuando el precio rompe el nivel de soporte o rompe el nivel de resistencia, surge un fuerte impulso en la dirección de la ruptura, lo que permite obtener beneficios en fuertes movimientos de precios con un riesgo moderado. Para crear la estrategia, utilizamos datos históricos con la calidad de la h
Wolfe waves modified for mql5
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador único construye automáticamente Ondas de Wolfe y cuenta con una estrategia de negociación altamente eficiente. Utilice Si aparece el número 5, espere hasta que la primera vela se cierre detrás de Moving Average, luego mire las tres líneas centrales que muestran qué volumen de lote se debe utilizar si el quinto punto cruzó la línea 25%. La vela se cierra detrás de Moving Average, y luego abrimos una operación con el lote: = (Vamos a aplicar el lote de, digamos, (0,40), dividirlo en
EA Skynet MT5
Ruslan Pishun
2.25 (4)
Asesores Expertos
Se trata de un algoritmo adaptativo inteligente totalmente automatizado. El sistema SKYNET calcula los datos históricos y realiza el análisis basándose en el porcentaje de probabilidad de dónde se producirá la próxima ruptura del nivel de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes. El Asesor Experto se adapta a cualquier condición de mercado. Se ha sometido a pruebas retrospectivas y se ha optimizado utilizando ticks reales con una calidad del 99,9%. Ha superado con éxito las pruebas de
Wolfe waves ultra for MT5
Ruslan Pishun
5 (4)
Indicadores
El indicador dibuja automáticamente las ondas de Wolfe. El indicador utiliza las ondas de Wolfe que se encuentran en tres marcos temporales. Este indicador es especialmente preciso porque espera una ruptura en la dirección de la onda antes de señalar la operación. Plazo recomendado: М1. Características del indicador Increíblemente fácil de operar. El indicador es capaz de reconocer todos los patrones de ondas de Wolfe en el intervalo de período especificado. Es una comprobación de los puntos po
Colored Candles Bulls and Bears
Ruslan Pishun
Indicadores
El indicador colorea las velas alcistas, bajistas y doji. Además, se calcula la cantidad de velas (alcistas, bajistas y doji) de los últimos N días. Puede seleccionar colores tanto para los cuerpos como para las sombras de las velas. También puede habilitar colorear sólo los cuerpos de las velas. МetaТrader 5 versión: https: // www.mql5.com/en/market/product/11649 Parámetros color bulls = color de los cuerpos de las velas alcistas color shadow bulls = color de las sombras de las velas alcistas c
Info body and shadow candles
Ruslan Pishun
Indicadores
El indicador 'Info cuerpo y sombra velas' colorea los cuerpos y sombras de las velas según los parámetros. Por ejemplo, si el parámetro 'Tamaño cuerpo velas' es 10, el indicador busca las velas que tienen un tamaño de cuerpo de 10 o más. Las sombras de las velas se calculan de la misma manera. Las velas detectadas pueden ser coloreadas (color del cuerpo, color de la sombra). El indicador se puede ajustar tanto para cotizaciones de cuatro como de cinco dígitos. МetaТrader 5 versión: https://www.m
Wolfe waves modified
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador único construye automáticamente Ondas de Wolfe. Características Encuentra los puntos y construye las líneas automáticamente. Estrategia de negociación eficiente. Sin redibujos ni retrasos. El botón de relanzamiento del indicador se encuentra directamente en el gráfico. El indicador tiene múltiples parámetros configurables. Utilice Si aparece el número 5, espere hasta que la primera vela se cierre detrás de Moving Average, luego mire las tres líneas centrales que muestran qué vol
Trend modified
Ruslan Pishun
5 (1)
Indicadores
El indicador Tendencia modificada dibuja líneas de tendencia con anchura de tendencia ajustable, con ajustes de ruptura de tendencia y notificaciones de ruptura de tendencia (Alerta, Sonido, Email) y de una nueva flecha aparecida. Las flechas apuntan a la dirección de la orden a abrir (COMPRA, VENTA). Parámetros Barras de usuario - el número de barras para los cálculos. Profundidad (0 = ajuste automático) - Área de búsqueda (0 = ajuste automático). Ancho tendencia ( 0 = ajuste automático) - Anc
Expert trend one point
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto totalmente único "Expert trend one point": el EA opera dentro de una tendencia, contiene una estrategia compleja (denominada "one point profit"), no utiliza stop loss, no utiliza un take profit ajustable, ajusta el take profit por un punto de beneficio. El EA funciona con precios de cuatro o cinco dígitos. Puede utilizar el Expert Advisor en cualquier par de divisas, sin embargo, se recomienda elegir símbolos con bajo spread y bajos niveles de stop. El EA puede
Wolfe waves ultra
Ruslan Pishun
5 (1)
Indicadores
Wolfe waves ultra dibuja las Ondas de Wolfe automáticamente. El indicador busca las ondas de Wolfe en tres marcos temporales. Este indicador es especialmente preciso porque espera a que se produzca una ruptura en la dirección de la onda antes de señalar la operación, lo que se traduce en un ratio de ganancias muy elevado. Características Increíblemente fácil de operar. El indicador es capaz de reconocer todos los patrones de Onda Wolfe en un intervalo especificado. Por lo tanto, se comprueba ca
EA on waves Woolf
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA abre órdenes utilizando el indicador de ondas Wolfe, también utiliza la Martingala y Trailing Stop inteligente, Stop Loss y Take Profit. Las operaciones siempre están protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es fácil de usar. El EA tiene resultados probados en EURUSD M5, sin embargo, puede cambiar la configuración para obtener mejores resultados en otras monedas. Ajustes Configuración EA - Configuración del Asesor. Invertir Más - en el valor 'true' el tamaño del lote a
Time close bar
Ruslan Pishun
Indicadores
Este indicador muestra el tiempo que falta para que se abra la nueva barra o vela. Ejemplos de cuánto falta para que se abra una nueva barra: Un ejemplo para el marco de tiempo M1: 05 = 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal H1: 56:05 = 56 minutos y 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal D1: 12:56:05 = 12 horas, 56 minutos y 05 segundos. Un ejemplo para el marco temporal W1: W1(06): 12:56:05 = 6 días, 12 horas, 56 minutos y 05 segundos. МetaТrader 5 versión: https: // www.mql5.co
Ultra Breakout
Ruslan Pishun
2 (1)
Asesores Expertos
El sistema de trading utiliza una estrategia de ruptura real con un motor de cálculo inteligente para eliminar las malas señales. El EA sólo ha sido desarrollado y optimizado para EURUSD H15. Recomendamos elegir un broker con un spread fijo de 5 a 20 puntos, con un STOPLEVEL cero y cotizaciones de cinco dígitos. Puede cambiar la configuración y probar otros pares para obtener mejores resultados. Las operaciones están siempre protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es muy fác
Open Modify Delete All Types Orders
Ruslan Pishun
Utilidades
El SCRIPT abre , modifica y borra todos los tipos de órdenes: COMPRA, VENTA, BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP y SELLSTOP. Características Las órdenes se pueden abrir tanto por comentarios como por magia. Rejilla de órdenes. Modificación de take profit y stop loss. Las órdenes se pueden eliminar por tipo, magia y comentarios. Las órdenes de mercado se eliminan si magic = 0. Ventana de notificación que aparece después de abrir, modificar o eliminar órdenes. Script multitarea. La modificación se reali
EA Alex
Ruslan Pishun
1.8 (5)
Asesores Expertos
El Asesor Experto contiene múltiples estrategias de negociación, incluyendo la negociación de noticias, el uso de indicadores, la velocidad de los precios y varios filtros incorporados. El EA coloca órdenes pendientes. Ha superado con éxito las pruebas de estrés. No Martingala No Arbitraje Ninguna otra estrategia de riesgo No scalping Par de divisas de trabajo / marco de tiempo: EURUSD H1. Optimizado. ¡Puede ajustar el Asesor Experto a cualquier par de divisas! Características principales: Pued
EA Fox
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Se trata de un innovador sistema inteligente compuesto por 4 estrategias, que detecta entradas de alta probabilidad para las rupturas de la acción del precio en el marco temporal H1. El Asesor Experto incluye 3 estrategias técnicas complejas y una estrategia de scalping. El Asesor Experto está totalmente optimizado y listo para usar. Es posible desactivar cada estrategia o utilizarlas todas juntas. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la
EA Innovative PRO
Ruslan Pishun
1 (1)
Asesores Expertos
EA Innovative PRO es un EA totalmente automatizado para operar en Forex. Se basa en tres algoritmos adaptativos combinados. Sigue el movimiento del precio de mercado. Fue backtested y optimizado utilizando ticks reales con 99,9% de calidad. El Asesor Experto ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximados a las condiciones reales del mercado. El EA elimina el ruido extra y elige la estrategia más conveniente para operar. Coloca trailing stop dinámicamente y mue
EA named Chappie
Ruslan Pishun
2 (4)
Asesores Expertos
Chappie es un robot inteligente adaptable, Chappie opera basado en múltiples sistemas de trading utilizando órdenes pendientes, el robot manipula las órdenes pendientes, siguiendo el movimiento del precio del mercado y calcula el movimiento del precio para la entrada más precisa en el mercado. La configuración básica del EA está calculada para EURUSD. Se han realizado más de 1000 pruebas con datos reales e históricos con una calidad del 99,9%. Chappie es el resultado de un desarrollo a largo pla
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera mediante dos líneas de Media Móvil . También hay dos tipos de cierre de órdenes: 1) si hay señal contraria, 2) cierre de orden por take profit, stop loss y trailing stop. Se pueden configurar indicadores de Media Móvil . Principales ventajas Posibilidad de trabajar con lote fijo y MM. Seis modificaciones de trailing stop. Facilidad de uso. Dos tipos de cierre de órdenes. El EA funciona con todos los brokers. Parámetros General Order Type - dirección de la operación. Use
Two Dragon
Ruslan Pishun
Indicadores
Two Dragon es un indicador avanzado para identificar tendencias, que utiliza complejos algoritmos matemáticos. Funciona en cualquier marco temporal y símbolo. Indicador está diseñado con la posibilidad de personalizar todos los parámetros de acuerdo a sus necesidades. Cualquier característica puede ser activada o desactivada. Cuando una tendencia de Compra / Venta cambia el indicador notificará utilizando la notificación: Alerta, Señal sonora, Email, Push. МetaТrader 5 versión: https: //www.mql5
EA Red Dragon
Ruslan Pishun
2.13 (8)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia basada en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia más importantes. Se utiliza un algoritmo adaptativo de seguimiento de operaciones. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA integra un sistema de cierre parcial de posiciones durante los deslizamientos (configurable). Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Skynet
Ruslan Pishun
2.93 (14)
Asesores Expertos
Se trata de un algoritmo adaptativo inteligente totalmente automatizado. El sistema SKYNET calcula los datos históricos y realiza el análisis basándose en el porcentaje de probabilidad de dónde se producirá la próxima ruptura del nivel de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes. El Asesor Experto se adapta a cualquier condición de mercado. Se ha sometido a pruebas retrospectivas y se ha optimizado utilizando ticks reales con una calidad del 99,9%. Ha superado con éxito las pruebas de
Neon System N1 PRO
Ruslan Pishun
1.75 (4)
Asesores Expertos
Neon System N1 PRO es un sistema a largo plazo que contiene 10 estrategias diferentes. Cada estrategia incluye múltiples indicadores, el sistema está diseñado para el comercio real. El sistema utiliza 50 indicadores estándar, el robot contiene 10 estrategias. Este sistema no es para aquellos "que quieren todo a la vez". Este sistema supone un comercio profesional a largo plazo en el mercado Forex. El robot ha sido probado en un probador especial en ticks reales. Utiliza un algoritmo de trailing
EA Black Scorpion
Ruslan Pishun
3 (8)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia basada en breakout. Breakout trading es una de las estrategias más populares y más utilizadas entre los operadores de Forex. Esta estrategia ha sido desarrollada hace mucho tiempo y ha sido repetidamente probada en datos históricos, mostrando resultados superiores. El EA utiliza 3 tipos de rupturas de tendencia, (ruptura de soporte y resistencia, ruptura de tendencia bajista, ruptura de tendencia alcista). El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siem
Ultimatum Breakout
Ruslan Pishun
2 (10)
Asesores Expertos
Ultimatum Breakout - este sistema de comercio utiliza la estrategia de rupturas válidas, utilizando múltiples indicadores personalizados para eliminar las malas señales. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA está totalmente adaptado: calcula el spread - para órdenes pendientes, stop loss, trailing stop, breakeven. Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
EA Gideon
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Gideon es un Asesor Experto que opera SOBRE NOTICIAS y SOBRE EVENTOS que tienen una fuerte influencia en el mercado, ¡pero que no ocurren regularmente! Es decir, el EA abre órdenes pendientes Sell Stop y Buy Stop en caso de un cambio repentino del precio en cualquier dirección y las cierra automáticamente con el beneficio que usted desee. Y todos sabemos con qué frecuencia cambia el precio cuando aparece una noticia "exitosa", hasta dónde puede subir o bajar. Además, este robot protege su
EA Manager
Ruslan Pishun
3 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia basada en la ruptura y dos estrategias adicionales basadas en cambios bruscos de precios. Puede ajustar la pendiente de la ruptura, la distancia entre los niveles de ruptura y el número de niveles de ruptura. El propio Asesor Experto marca los niveles que deben romperse. El EA incluye dos estrategias basadas en cambios bruscos de precio: es decir, el EA abre órdenes pendientes Sell Stop y Buy Stop en caso de un cambio brusco de precio en cualquier direcci
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario