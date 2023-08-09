Quantum Emperor MT4

4.85

Presentando   Quantum Emperor EA , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles.

Señal verificada: haga clic aquí

Versión MT5: haga clic aquí

Canal de EA cuánticos:   Haga clic aquí

El precio aumentará $50 con cada 10 compras. Precio final $1999



Emperador Cuántico EA   Utiliza una estrategia única que divide continuamente una operación en cinco operaciones más pequeñas. Esto significa que cada vez que el EA ejecuta una operación, la divide automáticamente en cinco posiciones más pequeñas.

Emperador Cuántico EA   Se distingue de otros asesores expertos por su excepcional enfoque para gestionar las operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales, que se basan únicamente en órdenes de stop loss para limitar las pérdidas, Quantum Emperor EA emplea una técnica sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones perdedoras. Al enfrentarse a un lote de cinco operaciones perdedoras, en lugar de cerrarlas inmediatamente, Quantum Emperor EA divide la siguiente posición en cinco más pequeñas. A continuación, utiliza estratégicamente las ganancias de las operaciones ganadoras para cerrar gradualmente las posiciones perdedoras, una por una, hasta descartarlas todas.

Esta estrategia única permite a Quantum Emperor EA optimizar la gestión de riesgos, minimizar las pérdidas y, potencialmente, convertir operaciones perdedoras en rentables. Al aprovechar el potencial de múltiples posiciones pequeñas y la redistribución de beneficios, demuestra una mayor adaptabilidad y resiliencia en condiciones de mercado desafiantes.

Recomendaciones:

  • Par de divisas: GBPUSD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $1000
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
  • Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos
  • IMPORTANTE:   ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!
  • Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500
                            - al menos 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo
  • Tipo de cuenta: Hedge
Especificaciones:

  • Operar con GBPUSD
  • Cada operación está protegida con 250 pips SL
  • La estrategia de salida incorpora un trailing stop utilizando un gráfico H1
  • Las órdenes se dividen en 6 órdenes más pequeñas y las perdedoras se pueden cerrar utilizando las ganancias aprovechadas por las órdenes ganadoras.
  • Función Autolot incorporada
  • Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, la configuración predeterminada es perfecta para la mayoría de los corredores que usan GMT+2 con hora de servidor DST. Si su corredor tiene un horario de servidor diferente, es necesario realizar pequeños ajustes en la configuración del tiempo.
  • Utilice un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (altamente recomendado)
  • ¡Puedes encontrar los resultados del backtest en la sección de comentarios!
Comentarios 202
Георгий Тимонин
49
Георгий Тимонин 2025.10.21 11:39 
 

I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.

176075132
35
176075132 2025.09.25 00:47 
 

I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!

4987536
199
4987536 2025.08.21 15:48 
 

I purchased Quantum Emperor last year and have let it run on demo for a while before going live. I have been trying to figure out how I can use it to manage my own positions to make additional profits. I must say that it is highly accurate and does a great job at managing its positions as well as recovering the rare times that losses do occur. You can use this bot to open your own positions when there is slight drawdown, knowing that the market will return in profits to increase your overall profits. Aside from that, Bogdan has answered every question that I have asked very respectfully. His customer service is top notch. Thanks for the great product!!

Productos recomendados
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
HFT Golden EA: Sistema avanzado de trading de precisión Bienvenido a la nueva generación de excelencia en trading algorítmico HFT Golden EA representa un enfoque sofisticado del trading moderno, ejecutando operaciones de precisión con un potencial de beneficios excepcional, protección fija de stop-loss y un drawdown notablemente bajo . No se basa en ningún indicador - se basa puramente en el precio y la mecánica del mercado. DESCARGAR SETFILES | Setfile 1 El precio especial de $750 está disponi
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Asesores Expertos
¡Libere el poder del trading inteligente con SmartDCA Trader! SmartDCA Trader es su mejor compañero en la navegación por el dinámico mundo del comercio de divisas. Aprovechando la estrategia altamente eficaz Dollar-Cost Averaging (DCA), este asesor experto está diseñado para optimizar sus operaciones, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, todo ello con precisión y sencillez. ¿Por qué elegir SmartDCA Trader? Potente estrategia DCA: Ajusta y promedia automáticamente las posiciones dura
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
Asesores Expertos
Trend rollback ea es un Asesor Experto totalmente automático para el par de divisas GBPUSD Time frame M15 . El Asesor Experto utiliza dos indicadores de autor, 1 indicador determina la dirección de la tendencia, 2 dibuja el canal. El Asesor de Expertos abre las operaciones cuando el precio va más allá de los niveles del canal (comercio de tendencia), después de una pérdida el robot duplicará el lote con el fin de llegar al plus. El Asesor de Expertos no duplica el lote después de cada pérdida co
Quantum Pulse EA
Jingzhi Wang
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con Quantum Pulse EA Este sistema de trading automatizado está diseñado para llevar a cabo operaciones de "pullback", con un enfoque específico en pares sin tendencia como AUDCAD y NZDCAD. Está programado para reconocer importantes niveles de soporte y resistencia en el mercado Forex, con énfasis en los retrocesos de precios después de notables movimientos de precios en diferentes direcciones. Mediante la utilización de medias móviles y Average True Range, el Aseso
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentab
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Asesores Expertos
Phoenix Alpha Pro EA se basa en la acción del precio combinado con alguna estrategia de gran alcance y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Phoenix Alpha Pro EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, la acción del precio, y el algoritmo de negociación secreto más importante mencionado anteriormente. Phoenix Alpha Pro EA puede operar con cualquier tamaño de cuenta que no utiliza ninguna estrategia de riesgo como martingala o cuadrícula. Utiliza un
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Crusher
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia de análisis de disonancia entre la formación de la onda del movimiento del precio del nivel inferior y los fractales de dos niveles superiores consecutivos. Los datos del indicador estocástico son confirmatorios y decisivos a la hora de tomar la decisión de entrar en una operación. Cada posición de negociación tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tiene un sistema de trailing stop no li
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Asesores Expertos
King David Scalper - Domine los mercados con precisión real Convoque el poder de mando del "Rey David Scalper", un arma de negociación finamente afinada forjada para reinar supremo en el reino de alta velocidad de scalping. Inspirándose en la astucia y precisión del Rey David, este experto asesor ataca con precisión letal, capturando fugaces oportunidades de mercado con una delicadeza inigualable. Diseñado para operadores ávidos de ganancias rápidas, King David Scalper sobresale en aguas turbu
Tiger Locker
Yang Wu
Asesores Expertos
ATENCIÓN : ¡¡¡El EA Tiger Locker no puede ser probado en el probador de estrategias MT4!!! Tiger Locker EA robot es una herramienta muy potente y un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. Tiger Locker EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡Tiger Locker EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted no n
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System Pro se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes r
Team Trading Gbp Aud
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentables
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
Expert's signal link ha estado trabajando en 25 instrumentos diferentes desde 09.07.2019. Se detendrá después de un tiempo. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Este asesor experto funciona bien en gráficos diarios. Abre una orden pendiente basada en los movimientos de precios diarios y puede revisar esta orden pendiente basada en los movimientos de precios durante el día. Puede mantener la orden actual siguiendo los movimientos del precio y puede abrir dos tipos diferentes de órdenes adicion
Team Trading Gbp Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Team Trading Eur Aud Nzd
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
SynAIpse MT4
Mark Taylor
Asesores Expertos
SynAIpse EA lleva su trading al siguiente nivel con esta avanzada herramienta de trading de IA financiera diseñada para operar estratégicamente pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias. SynAIpse EA incorpora un motor de decisión de IA totalmente independiente de la API junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento. El EA SynAIpse analiza múltiples patrones de entrada en tiempo rea
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Asesores Expertos
El Smart Prospector E.A. es una suave combinación del ampliamente conocido "Indicador de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)" y el nuevo "Indicador Fibo Reversals_TEMA", lo que lo convierte en el Asesor Experto Multi-Estrategia más realista que jamás haya encontrado. Suficientemente probado en el par de divisas GbpUsd con más de 25 años de datos históricos, este E.A es seguro que le dará su propia cuota de victorias en los mercados de divisas. Para un mejor rendimiento, establezca: 'Max_Or
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA de las Bandas de Bollinger es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la volatilidad de los precios y los posibles puntos de reversión de los precios en los mercados financieros, como las acciones, las divisas o las criptodivisas. Constan de tres líneas: La banda media: Suele ser una media móvil simple (SMA) del precio durante un periodo específico. El periodo más utilizado es el de 20 años. La banda superior: Es la suma de la banda m
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Asesores Expertos
Gemini Trump EA representa un sofisticado avance en los sistemas de trading de rejilla. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en ajustar el sistema a los datos históricos, Gemini Trump EA está diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado, aprovechando la auténtica dinámica del mercado. Gemini cuenta con una impresionante gama de características diseñadas para la comodidad y el rendimiento. Con su configuración de un gráfico, puede operar con todos los símbol
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Asesores Expertos
Para la prueba Activar la alimentación de Falso a Verdadero. Robot de trading automático y semiautomático Sin rejilla Sin Martingala Baja gestión Perspectiva a largo plazo Nuestra prioridad es mantener el capital con un plan de gestión del dinero a largo plazo Control semiautomático y automático de las operaciones diarias de tendencia con swing trading y acción del precio. InfinX proporciona una relación riesgo / recompensa equilibrada y sobrevive fácilmente en todas las circunstancias del merc
Rapture
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El sistema de negociación automatizada se desarrolla sobre la base de la teoría del "Rango de Comodidad". Según esta teoría, el gráfico de cada instrumento de negociación tiene su propio rango de movimiento que cambia dinámicamente. La habilidad para determinar dicho rango permite utilizar esta información como indicador adelantado y predecir el movimiento de los precios en un futuro próximo. El Asesor Experto Rapture determina el "Rango de Comodidad" del instrumento de negociación y trabaja
Minotaur
Dmitry Shutov
Asesores Expertos
Nuestro equipo ha creado un sistema de trading experimental. La tarea principal del Asesor Experto es la creación de una cuenta de señales sobre su base. El EA utiliza estrategias de alto riesgo. Seguimiento de mis cuentas: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael 1. Preparación para el trabajo y recomendaciones El EA es fácil de usar y está listo para operar con los parámetros de entrada recomendados. Se recomienda utilizar el EA en varios pares de divisas simultáneamente. ¡Importante! P
TrendWise EA and USD500 Cloud Account Bonus
Jenom James Nyam
Asesores Expertos
Utilice el Asesor Experto de TrendWise para seguir grandes tendencias de 300-500 pips con un stop-loss de 30-35 pips (vea los gráficos adjuntos). Obtenga un bono gratuito de una nueva cuenta en la nube de $500 válida por 12 meses para crear cualquier tipo de Servidores Privados Virtuales (VPS) para ejecutar sus cuentas de trading. El paquete de trading también incluye el método de trading completo sobre cómo cargar y activar el Asesor Experto, y la mejor manera de configurarlo.
Happy Tiger
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Este EA incorpora 3 estrategias que han sido desarrolladas, probadas y operadas en vivo en los siguientes niveles de riesgo, pares y plazos: Riesgo medio - EURNZD M1 Riesgo medio - CADCHF M1 Riesgo medio - USDCAD M30 Riesgo medio - GBPJPY H1 Múltiples estrategias operadas juntas conducirán a mayores beneficios y alto riesgo. ## TODAS LAS ESTRATEGIAS PROBADAS CON SPREAD ALTO ## Este EA con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica para abrir la orden y tomar ganancias.
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuit
High Quality EA
Abdullah Alrai
Asesores Expertos
Presentamos nuestro potente Asesor Experto (EA), específicamente optimizado para operar en oro en el marco de tiempo M5. Ya sea que seas un trader experimentado o un principiante, este EA está diseñado para simplificar el trading y maximizar tu potencial de ganancias. ### Características Clave: - **Operación en Oro Optimizada**: El EA está ajustado para operar oro en el marco de tiempo M5, asegurando que capture operaciones con alta probabilidad. ¡Nuestro equipo ha dedicado innumerables horas
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Otros productos de este autor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicadores
Presentamos el   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en barras de colore
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilidades
Quantum Price Magnifier: vea el precio con claridad y opere con confianza Quantum Price Magnifier   es una poderosa herramienta de utilidad diseñada para mejorar la visibilidad de su gráfico al mostrar el precio actual del mercado en un formato más grande, más claro y totalmente personalizable, directamente en su gráfico de MetaTrader. Ya sea que sea un scalper que necesita mantenerse concentrado en los precios que se mueven rápidamente o un swing trader que monitorea zonas clave, Quantum Pri
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Filtro:
bemine2024
22
bemine2024 2025.11.25 13:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.11.25 13:54
Thank you for your review! I’m genuinely glad to hear you’re seeing steady growth. I built Quantum Emperor with a focus on consistency, stability and long-term performance, not just chasing crazy numbers for a short period of time. So when someone tells me they’re getting stable growth, that’s exactly the kind of feedback that tells me the approach is working in real conditions on a real account, not just in theory. If you ever have any questions, feel free to reach out to me. I’m always happy to take a look and point you in the right direction so you keep building on what you’ve achieved so far. I highly appreciate you taking the time to write this and for trusting my work.
Георгий Тимонин
49
Георгий Тимонин 2025.10.21 11:39 
 

I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.10.21 13:01
Thank you sincerely for taking the time to share such a thoughtful review, Георгий! It’s incredibly rewarding to hear that Quantum Emperor has met and even exceeded your expectations after your first month of trading. The way you described the EA’s logic and trade management is spot on. I designed it to balance precision and adaptability, so traders can manage exposure dynamically rather than relying solely on static protection methods. It’s great to see that this approach aligns with your trading style and that you’re using the system exactly as intended. I also appreciate your recognition of the transparency and ongoing support. I believe that’s just as important as the EA’s performance itself. Your feedback helps me fine-tune every update and keep improving the tools for traders who value consistency and discipline over short-term reactions. It’s a pleasure to have traders like you in the community who take the time to understand and apply the system thoughtfully. Wishing you continued success, steady growth, and many more profitable months ahead.
176075132
35
176075132 2025.09.25 00:47 
 

I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.10.21 12:58
Thank you very much for your review! It’s great to know that Quantum Emperor has been performing well for you. Consistency is something I focus on heavily when designing my EAs, so hearing that it’s translating into steady results on a real account means a lot. I always encourage traders to treat setup and risk management as part of the strategy itself — not just a formality. Testing different parameters on a demo account and finding a risk level that fits your personal comfort is exactly how to build long-term success in automated trading. It’s clear you’ve approached this the right way. I truly value your trust and support. Seeing traders succeed with my EAs is what keeps me passionate about developing and refining them further. I’m wishing you continued success, steady profits, and even greater results ahead!
78226885
35
78226885 2025.08.27 14:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:27
Thank you so much for taking the time to write such a detailed and honest review! I really appreciate your transparency and the way you’ve shared your journey with Quantum Emperor. I’m glad to hear, that QE delivered consistent profits and helped grow your account steadily. As you rightly mentioned, trading always carries high risk, and losses are simply part of the process. What sets Quantum Emperor apart is its smart unique strategy, designed to protect your account while still maximizing long-term growth. The EA is built to handle any market condition, recover from drawdowns, and help traders achieve steady, sustainable profits over time. Regular withdrawals are also a key part of maintaining consistent growth and safeguarding your hard-earned gains. I’m truly grateful for your recognition of my support. Being responsive, honest, and providing solutions—like the additional EA license—reflects my commitment to helping traders navigate challenges and get the most out of the EA. Thank you again for your trust. It’s incredibly motivating to know that Quantum Emperor is making a real difference for traders like you.
Johnny Global
3579
Johnny Global 2025.08.22 13:06 
 

Absolute garbage. An expensive way to break even over a year.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.08.22 15:05
I am really sorry you feel this way but it's not true at all. Trading is hard and carries risks, it's true. But on the long term, Quantum Emperor is very profitable. My signals show it.
4987536
199
4987536 2025.08.21 15:48 
 

I purchased Quantum Emperor last year and have let it run on demo for a while before going live. I have been trying to figure out how I can use it to manage my own positions to make additional profits. I must say that it is highly accurate and does a great job at managing its positions as well as recovering the rare times that losses do occur. You can use this bot to open your own positions when there is slight drawdown, knowing that the market will return in profits to increase your overall profits. Aside from that, Bogdan has answered every question that I have asked very respectfully. His customer service is top notch. Thanks for the great product!!

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:16
Thank you so much for taking the time to share your experience! I’m glad to hear, that Quantum Emperor has been so accurate and reliable for you, and that it’s helped you manage your own positions to increase overall profits. It’s great to know, that the EA recovers well during drawdowns—the steady, disciplined approach was exactly what I intended when developing QE. I’m also grateful for your kind words about my support. Being able to answer your questions respectfully and promptly is something I take very seriously, and I’m glad it has helped you feel confident using the EA.
Kali
329
Kali 2025.08.04 12:00 
 

I've been using Quantum Emperor since April and it has greatly exceeded my expectations. It has been incredibly reliable and consistent, and as long as you have faith in the system, it will perform very well over time. This was my first Quantum EA by Bogdan and all of his products are simply the best. If you're looking for an EA with a great deal of consistency, I would highly recommend using this one!

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:12
Thank you so much for your review! It's fantastic to hear, that Quantum Emperor has exceeded your expectations and provided consistent, reliable results. It’s great to know that having faith in the system has helped you see steady performance over time. It’s also wonderful to hear that your first Quantum EA experience has been such a positive one.
Olawale Adedipe
27
Olawale Adedipe 2025.07.21 17:05 
 

I decided to wait until I use this EA for few months, I have used it for 4 months now from March till date, it has proofing to be a reliable and consistent great trader. The winning trend is wonderful, it only lost a couple of trades in late March to April during bleeding but recovered and continue with the trend. The starting time was slow and the profit is not with any aggression but quite steady, and Bodgan customer support and his response time is top notch I will recommend this EA to whoever want to make conservative but consistent growth.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:08
Thank you so much for your detailed review! I really appreciate, that you took the time to share your experience after using Quantum Emperor for several months. It’s fantastic to hear that the EA has proven to be reliable, consistent, and profitable over time. I’m glad that the steady, conservative approach resonates with you—the goal of QE has always been to provide consistent growth rather than aggressive, risky gains.
Fares3D
331
Fares3D 2025.07.15 18:57 
 

This is my third EA from Quantum elite line. As always there is a reason why quantum is always on the top.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:06
Thank you so much for taking the time to share your experience! It’s amazing to hear, that this is your third EA from the Quantum EAs. Knowing that my products continue to meet your expectations and keep Quantum EAs at the top truly means a lot. Feedback like yours motivates me to keep refining and improving each EA, ensuring they deliver consistent results and reliability. Thank you again for your trust and support!
Alan Gilberto Pirovino
626
Alan Gilberto Pirovino 2025.06.20 21:05 
 

I’ve had a positive experience with the Emperor bot. It’s a reliable system that works steadily and with discipline. Of course, you shouldn’t expect quick or explosive profits, but that’s not the point of this bot. It’s designed to trade safely and consistently over time, and in my case, it has done exactly that. I appreciate the conservative approach—it may be slower, but it definitely builds more confidence in the long run.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:04
Thank you so much for your review, Alan! I really appreciate how well you’ve captured the approach behind Quantum Emperor. You’re absolutely right. Quantum Emperor is designed for steady, long- term growth of the account, rather than quick, explosive gains. It’s great to hear that the conservative strategy has helped you build confidence and delivered consistent results for you over time. I’m also glad that the system’s reliability and long-term focus resonated with you. Feedback like yours is incredibly motivating, as it reinforces the principles I prioritized while developing QE.
Osama Yousef
179
Osama Yousef 2025.06.08 23:27 
 

I have used the Quantum Emperor for two weeks. It has made me profits consistently. I used the medium risk level, and I switched to extreme risk level. Thank you Mr. Bogdan, you have been helpful.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:01
Thank you so much for your feedback, Osama! It’s fantastic to hear, that Quantum Emperor has been generating consistent profits for you over the past two weeks. I’m glad to see you are testing Quantum Emperor with different risk levels to find what suits your trading style best—it’s all part of making the EA work optimally for you. I also really appreciate your kind words about my support. Being able to assist quickly and effectively is something I take seriously, and it’s wonderful to know it helped you feel confident using the EA.
Francescaevangelisti
40
Francescaevangelisti 2025.06.01 12:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:59
Thank you for your review! I’m glad to hear, that Quantum Emperor has been easy to install and use, and that it’s performing well for you. Your satisfaction and trust mean a lot to me, and feedback like yours motivates me to keep improving Quantum Emperor and providing the best possible experience for all users.
Ilpkyx Derek
26
Ilpkyx Derek 2025.06.01 08:44 
 

I started using Quantum Emperor since late Apr 2025 and it has been great and generating consistent returns till date. Bogdan has been very responsive and helpful. I find the strategy by QE to be very reliable and have confident in QE making good overall profits in the long run. Thanks Bogdan.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:58
Thank you so much for your feedback! It’s wonderful to hear, that Quantum Emperor has been delivering consistent returns since you started using it. Knowing that you find the strategy reliable and feel confident in its long-term profitability is incredibly rewarding—it’s exactly the result I hoped to provide when developing QE.
Anna Ivanska
36
Anna Ivanska 2025.05.31 10:32 
 

I have been using Quantum Emperor for a year on demo account and now on real account. I think it is one of the best EAs I have used so far. Bogdan is always support and answers all my questions. Highly recommend.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:56
Thank you so much for your review, Anna! I’m thrilled to hear, that Quantum Emperor has been working so well for you over the past year. Hearing that you consider it one of the best EAs you’ve used is incredibly rewarding—it really makes all the time and effort put into developing QE worthwhile. I also truly appreciate your kind words about my support. Being able to answer your questions, guide you through setups, and make sure you feel confident using the EA is very important to me. Your recommendation and trust mean a lot.
Simone Gelpi
33
Simone Gelpi 2025.05.16 13:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:53
Thank you so much for taking the time to share your experience, Simone! I’m truly glad to know, that you consider Quantum Emperor one of the best EAs you’ve used and that its performance has impressed you. Knowing that it’s delivering consistent results and earning your recommendation truly means a lot—it’s exactly why I put so much care and effort into developing this EA.
Luca Franchini
23
Luca Franchini 2025.05.16 10:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:51
Thank you so much for your review, Luca! I’m glad to hear, that Quantum Emperor has given you confidence in your trading and that you can see the effort that went into developing it. It means a lot to know, that my support has been helpful and responsive whenever you had questions—that’s exactly what I aim for. It’s wonderful to hear that you consider Quantum Emperor a great product, and your trust and encouragement motivate me to keep improving it and supporting traders like you.
Hendri168
130
Hendri168 2025.04.14 11:48 
 

Great and Smart EA . Bogdan is very helpful and fast in response to guide you. Strongly recommend !

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:49
Thank you so much for your review! I’m happy to hear, that you’re enjoying Quantum Emperor and that it’s been a helpful tool for your trading. I really appreciate you kind words about the support. I always aim to respond quickly and guide users, so they can get the most out of the EA. Your recommendation means a lot, and it motivates me to keep improving and providing the best experience possible.
Claudio Perrone
399
Claudio Perrone 2025.04.12 15:05 
 

QE ist auf der Community-Website MQL5 ersichtlich mit sehr guten Bewertungen und die Live-Signale beweisen es, wie der Quantum Emporer EA konstant und langfristig profitabel arbeitet. Nicht zu vergessen, dass QE-Team, der Kundendienst stehen für die Unterstützung immer zur Verfügung. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, den QE zu kaufen, und bis heute bin ich zufrieden! Wünsche euch allen viel Erfolg mit dem QE. Claudio

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:47
Thank you so much for taking the time to share your experience, Claudio! It’s fantastic to hear, that Quantum Emperor has lived up to your expectations and that the live signals and MQL5 community feedback gave you confidence in your choice. Knowing that QE is performing consistently and profitably for you truly makes all the effort worthwhile. I’m also very grateful that you highlighted the support. Being available to help, guide, and make the setup process smooth is something I’m very passionate about, and it’s great to hear it made a difference for you.
Poln ITX
33
Poln ITX 2025.04.08 03:48 
 

That the best EA I ever used Real Profit and with Money management you can change your life

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:44
Thank you so much for your amazing feedback! I’m glad to hear, that Quantum Emperor has made such a positive impact for you and that you’re seeing real profits. Hearing, that it has the potential to “change your life” is exactly why I put so much care and efforts into developing and refining this EA. I highly appreciate your trust and support!
Jimlim28
21
Jimlim28 2025.04.07 03:21 
 

Over a month running Quantum Emperor, the EA works perfectly and entry the market really accurate, so far very profitable. Fast response from Author, easy to setup, for some of brokers, you only need to download the set files and load it. The only thing you need to set is risk level. Highly recommend this EA. Thanks Bogdan and keep up the good work.

Bogdan Ion Puscasu
48338
Respuesta del desarrollador Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:43
Thank you so much for your review! I’m happy to hear, that Quantum Emperor has been working perfectly for you over the past month and that the entries are accurate and profitable. It’s great to know that the setup process has been smooth. You’re exactly right, adjusting the risk level is the key step! I really appreciate your kind words about my support—it’s always my goal to respond quickly and help users get the most out of the EA. Your recommendation means a lot, and it motivates me to keep improving Quantum Emperor and delivering the best experience possible.
12345678...11
Respuesta al comentario