Quantum Emperor MT4
- Asesores Expertos
- Bogdan Ion Puscasu
- Versión: 7.5
- Actualizado: 7 octubre 2025
- Activaciones: 10
Presentando Quantum Emperor EA , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años.
Emperador Cuántico EA Utiliza una estrategia única que divide continuamente una operación en cinco operaciones más pequeñas. Esto significa que cada vez que el EA ejecuta una operación, la divide automáticamente en cinco posiciones más pequeñas.
Emperador Cuántico EA Se distingue de otros asesores expertos por su excepcional enfoque para gestionar las operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales, que se basan únicamente en órdenes de stop loss para limitar las pérdidas, Quantum Emperor EA emplea una técnica sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones perdedoras. Al enfrentarse a un lote de cinco operaciones perdedoras, en lugar de cerrarlas inmediatamente, Quantum Emperor EA divide la siguiente posición en cinco más pequeñas. A continuación, utiliza estratégicamente las ganancias de las operaciones ganadoras para cerrar gradualmente las posiciones perdedoras, una por una, hasta descartarlas todas.
Esta estrategia única permite a Quantum Emperor EA optimizar la gestión de riesgos, minimizar las pérdidas y, potencialmente, convertir operaciones perdedoras en rentables. Al aprovechar el potencial de múltiples posiciones pequeñas y la redistribución de beneficios, demuestra una mayor adaptabilidad y resiliencia en condiciones de mercado desafiantes.
Recomendaciones:
- Par de divisas: GBPUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
- Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos
- IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!
- Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500
- al menos 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo
- Tipo de cuenta: Hedge
- Operar con GBPUSD
- Cada operación está protegida con 250 pips SL
- La estrategia de salida incorpora un trailing stop utilizando un gráfico H1
- Las órdenes se dividen en 6 órdenes más pequeñas y las perdedoras se pueden cerrar utilizando las ganancias aprovechadas por las órdenes ganadoras.
- Función Autolot incorporada
- Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, la configuración predeterminada es perfecta para la mayoría de los corredores que usan GMT+2 con hora de servidor DST. Si su corredor tiene un horario de servidor diferente, es necesario realizar pequeños ajustes en la configuración del tiempo.
- Utilice un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (altamente recomendado)
- ¡Puedes encontrar los resultados del backtest en la sección de comentarios!
I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.