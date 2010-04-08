Deep Scalper Japan

Este Asesor Experto (EA) es un sistema de scalping especializado en operaciones de alta frecuencia (HFT) diseñado específicamente para el índice alemán DAX (DE40). Operando bajo una filosofía de "Modo Francotirador", el algoritmo prioriza la calidad sobre la cantidad, utilizando un estricto mecanismo de filtrado para participar en el mercado sólo durante los estallidos de volatilidad de alta probabilidad.

Estrategia central y lógica: El EA opera principalmente durante la hora de negociación de las 10:00 (hora del servidor), con el objetivo de capturar un fuerte impulso direccional. En lugar de entrar a precio de mercado, emplea una estrategia de ruptura colocando órdenes pendientes de COMPRA STOP y VENTA STOP a una distancia fija (Half Gap) del precio medio actual. Si el precio no rompe inmediatamente, el AE incluye una función de "Orden Pendiente de Seguimiento" que ajusta los niveles de entrada dinámicamente para seguir el flujo del mercado.

Filtrado multietapa estricto: Para evitar falsas rupturas y pérdidas "whipsaw", el EA comprueba simultáneamente cinco indicadores técnicos distintos. Sólo se autoriza una operación si se cumplen TODAS las condiciones siguientes:

ADX (>30): Garantiza la presencia de una tendencia fuerte. Diferencia EMA (>5,0): Verifica una fuerte pendiente del precio entre las EMA Rápida (9) y Lenta (21). CCI (>100): Confirma un impulso de estallido inmediato. ATR (>10,0): Asegura que hay suficiente volatilidad en el mercado para cubrir el diferencial. Bandas de Bollinger (>20,0): Comprueba la expansión de las bandas para evitar estrangulamientos del mercado.

Gestión del riesgo: El sistema está diseñado para una rápida ejecución de las operaciones y salidas rápidas. Utiliza un Stop Loss fijo de 62 puntos, pero se basa en gran medida en un agresivo mecanismo de Trailing Stop. Una vez que el precio se mueve a favor por sólo 1 punto (Trailing Start), el Stop Loss comienza a rastrear inmediatamente (Trailing Step 1), asegurando ganancias al instante. Además, el EA incluye una función de fuerza de tiempo que elimina todas las órdenes pendientes y detiene las operaciones estrictamente a las 11:00 para evitar la exposición a las condiciones inciertas del mercado más tarde en el día.

ICMARKETS DE40 H1