The Gold Reaper MT4

¡Bienvenido al Segador de Oro!

Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de las operaciones desde muy conservadora hasta extremadamente volátil.

El EA utiliza múltiples algoritmos de confirmación para encontrar el mejor precio de entrada y ejecuta múltiples estrategias internamente para distribuir el riesgo de las operaciones.

Todas las operaciones tienen un stoploss y una toma de ganancias, pero también utilizan un stoploss y una takeprofit arrastrados para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación.

El sistema se basa en una estrategia muy popular y probada: negociar rupturas de importantes niveles de soporte y resistencia.

El oro es muy adecuado para esta estrategia, ya que es un par muy volátil.

¡El sistema adapta automáticamente la frecuencia comercial y el tamaño del lote según el tamaño de su cuenta y su configuración de reducción máxima permitida!





Los backtests muestran una curva de crecimiento muy estable, con caídas muy controladas y recuperaciones rápidas.

Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante el período más largo disponible para el oro, utilizando múltiples precios para varios corredores, y nada parece poder hacerlo fallar.

No hay charlas de ventas sobre "red neuronal/aprendizaje automático AI/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta", sino un sistema comercial real y honesto, basado en una metodología comprobada para el desarrollo y la ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo +15 años de experiencia en la creación de sistemas de comercio automatizados. Sé qué tiene potencial para funcionar y qué no. Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de operar como los backtests sin hacer trampa.

NOTA PARA LOS USUARIOS DE GOLD TRADE PRO: Aunque ambos EA ejecutan estrategias similares con el oro, la correlación entre los dos es en realidad muy baja. Ejecutar ambos EA juntos incluso muestra un crecimiento mucho más fuerte y esto mientras que la reducción máxima se mantiene aproximadamente igual o incluso disminuye en algunas configuraciones. (ver captura de pantalla) Para obtener orientación sobre la configuración para ejecutar ambos juntos, comuníquese conmigo en un mensaje privado.





Características clave:

Muy fácil de usar: instálelo en el gráfico y establezca la reducción máxima permitida que prefiera. El EA determinará la frecuencia de las operaciones y el tamaño de los lotes de forma totalmente automática.

El EA determinará la frecuencia de las operaciones y el tamaño de los lotes de forma totalmente automática. Sin cuadrícula/Sin martingala/Sin gestión de riesgos arriesgada

buenos resultados sobre los datos históricos completos para XAUUSD

Fácil de usar para empresas de utilería

Saldo mínimo de cuenta: 300$



Pruebas retrospectivas: Simplemente ejecute XAUUSD usando la configuración predeterminada o cambie la reducción máxima permitida según sus preferencias. También puede cambiar la frecuencia comercial manualmente para ver los diferentes resultados.

Configuración: Ejecute XAUUSD y establezca su frecuencia comercial (automática de forma predeterminada) y su reducción máxima permitida preferida. O configure la frecuencia comercial manualmente según sus preferencias

Parámetros: ShowInfoPanel -> mostrar el panel de información en el gráfico

-> mostrar el panel de información en el gráfico Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

-> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2" actualice el panel de información durante la prueba -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas

-> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas Frecuencia comercial : le permite utilizar diferentes configuraciones del EA, desde una frecuencia comercial muy conservadora hasta una frecuencia comercial extrema. De forma predeterminada, está configurado en "automático", lo que significa que utilizará el saldo de la cuenta y el retiro máximo permitido para determinar la frecuencia de las operaciones. Al utilizar "StartLots", ¡DEBE configurar la frecuencia comercial también manualmente!

: le permite utilizar diferentes configuraciones del EA, desde una frecuencia comercial muy conservadora hasta una frecuencia comercial extrema. De forma predeterminada, está configurado en "automático", lo que significa que utilizará el saldo de la cuenta y el retiro máximo permitido para determinar la frecuencia de las operaciones. Spread máximo permitido : spread máximo permitido para órdenes pendientes

: spread máximo permitido para órdenes pendientes Hora de parada del viernes -> si no desea que las operaciones se retengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado)

-> si no desea que las operaciones se retengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado) SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con SL y TP

-> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con SL y TP Utilice Vencimiento virtual -> habilítelo solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

-> habilítelo solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento Aleatorización -> esto aleatorizará un poco las entradas, salidas y los valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo corredor tendrán operaciones un poco diferentes. También es bueno para empresas de utilería. Buen valor es "50"

-> esto aleatorizará un poco las entradas, salidas y los valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo corredor tendrán operaciones un poco diferentes. También es bueno para empresas de utilería. Buen valor es "50" BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

-> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias Comentario para operaciones -> el comentario que se utilizará para las operaciones

-> el comentario que se utilizará para las operaciones Método de cálculo del tamaño del lote -> aquí usted determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo (use StartLots), o use la "Reducción total máxima permitida".

-> aquí usted determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo (use StartLots), o use la "Reducción total máxima permitida". Startlots -> establecer el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras 2 opciones para el cálculo del tamaño de lote.

-> establecer el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras 2 opciones para el cálculo del tamaño de lote. Reducción máxima permitida -> La reducción total máxima permitida preferida (en%). Luego, el EA determinará el tamaño del lote en función del DD máximo histórico del EA.

-> La reducción total máxima permitida preferida (en%). Luego, el EA determinará el tamaño del lote en función del DD máximo histórico del EA. Establecer reducción diaria máxima -> Aquí puede establecer una reducción diaria máxima permitida (en%). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas de utilería.

-> Aquí puede establecer una reducción diaria máxima permitida (en%). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas de utilería. Use Equidad en lugar de Saldo -> use Equidad de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote

-> use Equidad de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (una recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)



