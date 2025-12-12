EA Game Changer

Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla.

Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco temporal; sin embargo, su rendimiento es excepcional en instrumentos con tendencia fuerte, como xau/usd en el marco temporal M15.

Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco temporal; sin embargo, su rendimiento es excepcional en instrumentos con tendencia fuerte, como xau/usd en el marco temporal M15.